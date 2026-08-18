ЛОТРЕАМОН ГРАФ ДЕ
ЛОТРЕАМОН (Lautréamont) ГРАФ ДЕ (псевдоним; настоящее имя и фамилия Изидор Дюкас, Ducasse) - французский писатель.
Скудость биографических сведений о Лотреамоне породила множество легенд. Достоверно известно, что он был сыном французского дипломата в Уругвае, рано (в 1847 году) потерял мать. Учился в лицеях Тарба (1859-1862) и По (1863-1865), в 1867 году переехал в Париж, готовился к поступлению в Политехническую школу, но отказался от этого замысла, занявшись сочинительством. Умер при невыясненных обстоятельствах; могила Лотреамона не сохранилась.
Главное произведение Лотреамона - состоящая из 6 частей книга стихов в прозе «Песни Мальдорора» («Les chants de Maldoror», 1-я песнь - 1868, анонимно; полное издание - 1890), отразившая влияние «неистового романтизма» и готической литературы. Уподобив человеческий мир животному и сгустив образы смерти, убийства, насилия (вплоть до использования мотивов некрофилии и каннибализма), Лотреамон подверг пародийному осмеянию культурные стереотипы, прежде всего систему ценностей романтизма. Прозаические фрагменты Лотреамона, получившие название «Стихотворения» («Poésies», fasc. 1-2, 1870), - серия размышлений и афоризмов, цитат из произведений Данте, У. Шекспира, Б. Паскаля, Ф. де Ларошфуко и др. Творчество Лотреамона, практически неизвестное его современникам, оказалось востребовано представителями сюрреализма, увидевшими в Лотреамоне своего предшественника и вдохновителя.
Сочинения:
Песни Мальдорора. Стихотворения. Лотреамон после Лотреамона / Предисл. Г.К. Косикова. М., 1997;
Les chants de Maldoror. Poésies I et II. Lettres. P., 2001.