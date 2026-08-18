ЛОТРЕАМОН ГРАФ ДЕ

ЛОТРЕАМОН (Lautréamont) ГРАФ ДЕ (псевдоним; настоящее имя и фамилия Изи­дор Дю­кас, Ducasse) - французский пи­са­тель.

Ску­дость био­гра­фических све­де­ний о Лотреамоне по­ро­ди­ла мно­же­ст­во ле­генд. Дос­то­вер­но из­вест­но, что он был сы­ном французского ди­пло­ма­та в Уруг­вае, ра­но (в 1847 году) по­те­рял мать. Учил­ся в ли­це­ях Тар­ба (1859-1862) и По (1863-1865), в 1867 году пе­ре­ехал в Па­риж, го­то­вил­ся к по­сту­п­ле­нию в По­ли­тех­ническую шко­лу, но от­ка­зал­ся от это­го за­мыс­ла, за­няв­шись со­чи­ни­тель­ст­вом. Умер при не­вы­яс­нен­ных об­стоя­тель­ст­вах; мо­ги­ла Лотреамона не со­хра­ни­лась.

Главное про­из­ве­де­ние Лотреамона - со­стоя­щая из 6 час­тей кни­га сти­хов в про­зе «Пес­ни Маль­до­ро­ра» («Les chants de Maldo­ror», 1-я песнь - 1868, ано­ним­но; пол­ное издание - 1890), от­ра­зив­шая влия­ние «не­ис­то­во­го ро­ман­тиз­ма» и го­тической литературы. Упо­до­бив че­ло­ве­че­ский мир жи­вот­но­му и сгу­стив об­ра­зы смер­ти, убий­ст­ва, на­си­лия (вплоть до ис­поль­зо­ва­ния мо­ти­вов нек­ро­фи­лии и кан­ни­ба­лиз­ма), Лотреамон под­верг па­ро­дий­но­му ос­мея­нию куль­тур­ные сте­рео­ти­пы, пре­ж­де все­го сис­те­му цен­но­стей ро­ман­тиз­ма . Про­за­ические фраг­мен­ты Лотреамона, по­лу­чив­шие название «Сти­хо­тво­ре­ния» («Poé­sies», fasc. 1-2, 1870), - се­рия раз­мыш­ле­ний и афо­риз­мов, ци­тат из про­из­ве­де­ний Дан­те , У. Шек­спи­ра, Б. Пас­ка­ля , Ф. де Ла­рош­фу­ко и др. Твор­че­ст­во Лотреамона, прак­ти­че­ски не­из­вест­ное его со­вре­мен­ни­кам, ока­за­лось вос­тре­бо­ва­но пред­ста­ви­те­ля­ми сюр­реа­лиз­ма, уви­дев­ши­ми в Лотреамоне сво­его пред­ше­ст­вен­ни­ка и вдох­но­ви­те­ля.

Сочинения:

Пес­ни Маль­до­ро­ра. Сти­хо­тво­ре­ния. Ло­т­реа­мон по­сле Лот­реа­мо­на / Пре­дисл. Г.К. Ко­си­ко­ва. М., 1997;

Les chants de Maldoror. Poésies I et II. Lettres. P., 2001.