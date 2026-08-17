ЛОТХАЛ

ЛОТХАЛ - ар­хео­ло­гический па­мят­ник брон­зо­во­го ве­ка (около 2500-1600 до н. э.), мор­ской порт ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции.

Рас­по­ла­гал­ся близ современной деревни Са­раг­ва­ла, в 80 км к юго- вос­то­ку от города Ах­ма­да­бад (штат Гуд­жа­рат, Ин­дия). В древ­но­сти у западного края по­се­ле­ния про­те­ка­ла ре­ка, че­рез ре­ки Бхо­га­во и Са­бар­ма­ти дос­ти­гав­шая Кам­бей­ско­го залива Ара­вий­ско­го мо­ря. От­крыт С. Р. Рао в 1954 году и рас­ка­пы­вал­ся им в 1955-1962, 1973, 1979-1985 годы. Стра­ти­гра­фи­че­ски вы­яв­ле­но 2 пе­рио­да: А (фа­зы: I-IV, ка­ж­дая фа­за пе­ре­кры­та сле­да­ми на­вод­не­ний) - «зре­лая» ха­рапп­ская (около 2500-2000), и В (фа­за V) - позд­няя ха­рапп­ская (около 2000-1600). На фа­зе I Лотхала - не­боль­шая де­рев­ня с до­ма­ми из сыр­цо­во­го кир­пи­ча, за­щи­щён­ная от на­вод­не­ний гли­но­бит­ной сте­ной.

Фа­зы II и III фик­си­ру­ют строи­тель­ст­во и рас­цвет го­ро­да. Он че­ты­рёх­уголь­ный в пла­не (6,6 га), ок­ру­жён гли­но­бит­ной сте­ной (ши­ри­на 12-13 м; основная функ­ция - за­щи­та от на­вод­не­ний), мес­та­ми об­ли­цо­ван­ной сыр­цо­вы­ми кир­пи­ча­ми, из­ред­ка - обож­жён­ны­ми; вход с юга. В юго-восточном уг­лу го­ро­ди­ща - ци­та­дель (че­ты­рёх­уголь­ная в пла­не; площадь 1,2 га) на гли­но­бит­ных плат­фор­мах (высота до 7 м). В её южной час­ти - ряд из 12 вы­мо­щен­ных бас­сей­нов для омо­ве­ний. Центральная и северная час­ти жи­лые; к ним с юга при­мы­кал склад: на фун­да­мен­те (48×40×4 м) стоя­ли 64 квад­рат­ных бло­ка (всё из сыр­цо­вых кир­пи­чей), раз­де­лён­ные про­хо­да­ми ши­ри­ной 1,2 м, вы­ше - де­ревянные по­строй­ки; сре­ди на­хо­док - 65 от­тис­ков ха­рапп­ских пе­ча­тей. Ци­та­дель и ниж­ний го­род име­ли за­строй­ку пря­мо­уголь­ны­ми квар­та­ла­ми, вдоль не­ко­то­рых улиц - дре­наж­ные ка­на­вы из обож­жён­ных кир­пи­чей. За сте­ной, на вос­то­ке и юго-вос­то­ке, рас­по­ла­га­лись при­го­ро­ды. Изу­ча­лись так­же: до­ма из 4-6 ком­нат (80-140 м2) и ве­ран­ды; вы­мос­тки ванн из обож­жён­но­го кир­пи­ча; про­сто­рные дво­ры; тор­го­вая ули­ца с лав­ка­ми. В ря­де до­мов - круг­лые «ал­та­ри ог­ня» (как в Ба­на­ва­ли и Ка­ли­бан­га­не) и квад­рат­ные «оча­ги-ал­та­ри»; в од­ном - обож­жён­ный фраг­мент че­лю­сти бы­ка, зо­ло­тая под­вес­ка-диск, сер­до­ли­ко­вая бу­си­на, фраг­мен­ты кув­ши­на, мно­го зо­лы, в дру­гих - тиг­ли, слит­ки- «бу­лоч­ки» ме­ди, шла­ки (по-ви­ди­мо­му, мас­тер­ская ли­тей­щи­ка). В западной час­ти - мас­тер­ская по из­го­тов­ле­нию бус из сер­до­ли­ка, ра­ко­вин, стеа­ти­та, ря­дом - горн для об­жи­га сы­рья и го­то­вой про­дук­ции. К вос­току от го­ро­да к сте­не (ши­ри­на 21 м), слу­жив­шей при­ста­нью, при­мы­ка­ет пря­мо­уголь­ный во­до­ём (около 0,8 га, глу­би­на 6,6 м) из обож­жён­ных кир­пи­чей, ин­тер­пре­ти­руе­мый как древ­ней­ший в ми­ре док (сре­ди на­хо­док 5 яко­рей - ка­мен­ных кру­гов с от­вер­стия­ми; по другой вер­сии - во­до­хра­ни­ли­ще). Су­да за­хо­ди­ли при при­ли­вах и воз­вра­ща­лись в мо­ре с от­ли­вом.

Сре­ди ке­ра­ми­ки пе­рио­да A есть ло­каль­ные ти­пы, в т. ч. рас­пис­ная слю­дя­ная крас­ная и чёр­но-крас­ная, гру­бая се­рая (пред­по­ла­га­ют, что она из Ран­гпу­ра - по­се­ле­ния с до­ха­рапп­ским сло­ем в 30 км от Лотхала); по­су­да с час­тич­ным ан­го­бом ука­зы­ва­ет на связь с до­ли­ной Ин­да. К ме­ст­ным мо­ти­вам рос­пи­си при­над­ле­жат ца­п­ли и аи­сты, по­едаю­щие ры­бу, изо­бра­же­ние жи­вот­ных коз­ли­ных по­род и др. Сре­ди на­хо­док так­же: брон­зо­вые фи­гур­ки ле­жа­ще­го бы­ка с под­ня­той го­ло­вой, со­ба­ки, зай­ца, а так­же свер­ло; мед­ные до­ло­та, ры­бо­лов­ные крюч­ки, бу­лав­ка с на­вер­ши­ем в ви­де пти­цы, слит­ки; зо­ло­тые оже­ре­лье, тон­кие ко­ну­сы от уш­ных под­ве­сок, по­лое ко­ни­че­ское ук­ра­ше­ние, под­вес­ка-диск; из сло­но­вой кос­ти - фраг­мент ли­ней­ки (46 мм) с 27 де­ле­ния­ми, стер­жень с пят­на­ми крас­ной ох­ры на кон­чи­ке; тер­ра­ко­то­вые мо­дель суд­на с ки­лем, с от­вер­стия­ми для мач­ты и вё­сел (на че­реп­ках есть и ри­сун­ки мно­го­вё­сель­ных ло­док, на­по­ми­наю­щих еги­пет­ские), ста­ту­эт­ки че­ло­ве­ка, ба­ра­на, фи­гур­ки ло­ша­ди. Ха­рак­тер­ны крем­нё­вые но­же­вид­ные пла­сти­ны и ку­би­ки- раз­но­вес­ки, кос­тя­ные бу­лав­ки. Уни­ка­лен по­лый ци­линдр из ра­ко­ви­ны, че­рез же­лоб­ки у его сре­зов про­хо­ди­ла ве­рёв­ка, пе­ре­се­ка­ясь в цен­тре и об­ра­зуя 8 уг­лов по 45 гра­ду­сов; по­ла­га­ют, что это при­бор для фик­са­ции на­прав­ле­ния до­рог и стен (их вер­ти­каль­ность про­ве­ря­лась от­ве­сом из свин­ца). О свя­зях с Западной Ази­ей че­рез Диль­мун сви­де­тель­ст­ву­ют кар­не­ли­но­вые бу­сы с трав­ле­ным ор­на­мен­том , гли­ня­ный торс муж­чи­ны, круг­лая стеа­ти­то­вая пе­чать; с до­ли­ной Ин­да - 4 стеа­ти­то­вые пе­ча­ти с ие­рог­ли­фа­ми, от­тис­ки пе­ча­тей, ори­ги­на­лы ко­то­рых най­де­ны в Мо­хенд­жо-Да­ро и Ха­рап­пе.

На фа­зе IV на­чи­на­ет­ся и в пе­ри­од В за­вер­ша­ет­ся упа­док пор­то­во­го го­ро­да (свя­зы­ва­ют с час­ты­ми на­вод­не­ния­ми, от­сту­п­ле­ни­ем мо­ря и заи­ли­ва­ни­ем га­ва­ни). Он со­кра­ща­ет­ся в раз­ме­рах, ци­та­дель со скла­дом и док прак­ти­че­ски не ис­поль­зу­ют­ся; на­ру­ша­ет­ся ре­гу­ляр­ность в пла­ни­ров­ке улиц, от­сут­ст­ву­ют дре­наж и обо­жжён­ный кир­пич; часть до­мов сде­ла­на из кир­пи­чей ран­них по­стро­ек или гли­но­бит­ные; вы­дел­ка ке­ра­ми­ки гру­бее, ас­сор­ти­мент у́же, рос­пись ре­же; брас­ле­ты толь­ко тер­ра­ко­то­вые; с от­тис­ков пе­ча­тей ис­чез­ли изо­бра­же­ния жи­вот­ных и другие пик­то­гра­фические эле­мен­ты.

К за­па­ду от Лотхала рас­по­ла­гал­ся мо­гиль­ник. Тру­по­по­ло­же­ния на спи­не, го­ло­вой на се­вер. Бы­ва­ет по 2 погребения в од­ной мо­ги­ле; од­на из них об­ло­же­на сыр­цо­вы­ми кир­пи­ча­ми (в про­пор­ции 5:3:1; не ха­рапп­ско­го стан­дар­та). В мо­ги­лах до 5 со­су­дов, ино­гда - мед­ное коль­цо и несколько брас­ле­тов из ра­ко­вин; встре­че­ны зуб зе­бу, ро­га ба­ра­на, фраг­мен­ты кос­тей жи­вот­ных. На че­ре­пе ре­бён­ка (9-10 лет) - сле­ды тре­па­на­ции. Че­ре­па де­мон­ст­ри­ру­ют ан­тро­по­ло­гическое раз­но­об­ра­зие (до­ли­хо­ке­фа­лы, ме­зо­ке­фа­лы, бра­хи­ке­фа­лы; в од­ном из че­ре­пов ви­дят чер­ты ав­ст­ра­ло­ид­ной ра­сы).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)