ЛОТХАЛ
ЛОТХАЛ - археологический памятник бронзового века (около 2500-1600 до н. э.), морской порт хараппской цивилизации.
Располагался близ современной деревни Сарагвала, в 80 км к юго- востоку от города Ахмадабад (штат Гуджарат, Индия). В древности у западного края поселения протекала река, через реки Бхогаво и Сабармати достигавшая Камбейского залива Аравийского моря. Открыт С. Р. Рао в 1954 году и раскапывался им в 1955-1962, 1973, 1979-1985 годы. Стратиграфически выявлено 2 периода: А (фазы: I-IV, каждая фаза перекрыта следами наводнений) - «зрелая» хараппская (около 2500-2000), и В (фаза V) - поздняя хараппская (около 2000-1600). На фазе I Лотхала - небольшая деревня с домами из сырцового кирпича, защищённая от наводнений глинобитной стеной.
Фазы II и III фиксируют строительство и расцвет города. Он четырёхугольный в плане (6,6 га), окружён глинобитной стеной (ширина 12-13 м; основная функция - защита от наводнений), местами облицованной сырцовыми кирпичами, изредка - обожжёнными; вход с юга. В юго-восточном углу городища - цитадель (четырёхугольная в плане; площадь 1,2 га) на глинобитных платформах (высота до 7 м). В её южной части - ряд из 12 вымощенных бассейнов для омовений. Центральная и северная части жилые; к ним с юга примыкал склад: на фундаменте (48×40×4 м) стояли 64 квадратных блока (всё из сырцовых кирпичей), разделённые проходами шириной 1,2 м, выше - деревянные постройки; среди находок - 65 оттисков хараппских печатей. Цитадель и нижний город имели застройку прямоугольными кварталами, вдоль некоторых улиц - дренажные канавы из обожжённых кирпичей. За стеной, на востоке и юго-востоке, располагались пригороды. Изучались также: дома из 4-6 комнат (80-140 м2) и веранды; вымостки ванн из обожжённого кирпича; просторные дворы; торговая улица с лавками. В ряде домов - круглые «алтари огня» (как в Банавали и Калибангане) и квадратные «очаги-алтари»; в одном - обожжённый фрагмент челюсти быка, золотая подвеска-диск, сердоликовая бусина, фрагменты кувшина, много золы, в других - тигли, слитки- «булочки» меди, шлаки (по-видимому, мастерская литейщика). В западной части - мастерская по изготовлению бус из сердолика, раковин, стеатита, рядом - горн для обжига сырья и готовой продукции. К востоку от города к стене (ширина 21 м), служившей пристанью, примыкает прямоугольный водоём (около 0,8 га, глубина 6,6 м) из обожжённых кирпичей, интерпретируемый как древнейший в мире док (среди находок 5 якорей - каменных кругов с отверстиями; по другой версии - водохранилище). Суда заходили при приливах и возвращались в море с отливом.
Среди керамики периода A есть локальные типы, в т. ч. расписная слюдяная красная и чёрно-красная, грубая серая (предполагают, что она из Рангпура - поселения с дохараппским слоем в 30 км от Лотхала); посуда с частичным ангобом указывает на связь с долиной Инда. К местным мотивам росписи принадлежат цапли и аисты, поедающие рыбу, изображение животных козлиных пород и др. Среди находок также: бронзовые фигурки лежащего быка с поднятой головой, собаки, зайца, а также сверло; медные долота, рыболовные крючки, булавка с навершием в виде птицы, слитки; золотые ожерелье, тонкие конусы от ушных подвесок, полое коническое украшение, подвеска-диск; из слоновой кости - фрагмент линейки (46 мм) с 27 делениями, стержень с пятнами красной охры на кончике; терракотовые модель судна с килем, с отверстиями для мачты и вёсел (на черепках есть и рисунки многовёсельных лодок, напоминающих египетские), статуэтки человека, барана, фигурки лошади. Характерны кремнёвые ножевидные пластины и кубики- разновески, костяные булавки. Уникален полый цилиндр из раковины, через желобки у его срезов проходила верёвка, пересекаясь в центре и образуя 8 углов по 45 градусов; полагают, что это прибор для фиксации направления дорог и стен (их вертикальность проверялась отвесом из свинца). О связях с Западной Азией через Дильмун свидетельствуют карнелиновые бусы с травленым орнаментом, глиняный торс мужчины, круглая стеатитовая печать; с долиной Инда - 4 стеатитовые печати с иероглифами, оттиски печатей, оригиналы которых найдены в Мохенджо-Даро и Хараппе.
На фазе IV начинается и в период В завершается упадок портового города (связывают с частыми наводнениями, отступлением моря и заиливанием гавани). Он сокращается в размерах, цитадель со складом и док практически не используются; нарушается регулярность в планировке улиц, отсутствуют дренаж и обожжённый кирпич; часть домов сделана из кирпичей ранних построек или глинобитные; выделка керамики грубее, ассортимент у́же, роспись реже; браслеты только терракотовые; с оттисков печатей исчезли изображения животных и другие пиктографические элементы.
К западу от Лотхала располагался могильник. Трупоположения на спине, головой на север. Бывает по 2 погребения в одной могиле; одна из них обложена сырцовыми кирпичами (в пропорции 5:3:1; не хараппского стандарта). В могилах до 5 сосудов, иногда - медное кольцо и несколько браслетов из раковин; встречены зуб зебу, рога барана, фрагменты костей животных. На черепе ребёнка (9-10 лет) - следы трепанации. Черепа демонстрируют антропологическое разнообразие (долихокефалы, мезокефалы, брахикефалы; в одном из черепов видят черты австралоидной расы).