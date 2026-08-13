ЛОССКИЙ ВЛАДИМИР АПОЛЛОНОВИЧ

ЛОССКИЙ ВЛАДИМИР АПОЛЛОНОВИЧ - российский пе­вец (бас), ре­жис­сёр, заслуженный артист Рес­пуб­ли­ки (1925).

В 1899 году окон­чил юри­дический факультет Ки­ев­ско­го университета. Пе­нию учил­ся у К. Эве­рар­ди в Кие­ве, со­вер­шен­ст­во­вал­ся в Ита­лии и Фран­ции. В 1899-1900 и 1905-1906 годы со­лист московской Ча­ст­ной русской опе­ры С. И. Ма­мон­то­ва, в 1901-1905 годы пел в ча­ст­ных ант­ре­при­зах в Кие­ве, Ниж­нем Нов­го­ро­де. В 1906-1918 и 1920-1928 годы со­лист, в 1910-1918, 1934-1936, 1943-1946 годы ре­жис­сёр, в 1920-1928 главный ре­жис­сёр московского Боль­шо­го те­ат­ра. В 1920-е годы сло­жил­ся ре­жис­сёр­ский стиль Лосского - зре­лищ­ный и мо­ну­мен­таль­ный, на­дол­го оп­ре­де­лив­ший сце­ническую сти­ли­сти­ку Боль­шо­го те­ат­ра. В 1920-1926 годы со­лист Музыкальной сту­дии МХАТ (в её со­ста­ве га­ст­ро­ли­ро­вал в Ев­ро­пе и США). В ка­че­ст­ве ре­жис­сё­ра и ак­тё­ра ра­бо­тал так­же в опер­ных те­ат­рах Одес­сы (1918-1920, в 1937-1940 годы главный ре­жис­сёр), Пет­ро­гра­да (Ма­ри­ин­ский те­атр, 1914-1916) и Ле­нин­гра­да (Те­атр опе­ры и ба­ле­та имени С. М. Ки­ро­ва, 1936-1937, 1941-1943), Сверд­лов­ска (в 1928-1930 годы главный ре­жис­сёр, в 1931-1934 годы ре­жис­сёр). Ис­пол­нял в основном ха­рак­тер­ные и ко­ме­дий­ные ро­ли. Сре­ди по­ста­но­вок: «Сне­гу­роч­ка» (1911), «Сказ­ка о ца­ре Сал­та­не» (1913), «Сад­ко» (1935) Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва ; «Зо­ло­то Рей­на» (1912) и «Ло­эн­грин» (1923) Р. Ваг­не­ра ; «Князь Игорь» А. П. Бо­ро­ди­на (1914), «Аи­да» Дж. Вер­ди (1922), «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го (1927). Все­го осу­ще­ст­вил свыше 100 по­ста­но­вок.