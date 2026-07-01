ЛОССЕЛЬ
ЛОССЕЛЬ (Laussel) - грот с многослойными отложениями палеолита, расположенный на правом берегу реки Гранд-Бён, близ деревни Марке, к востоку от Лез-Эзи (Лез- Эзи-де-Тайак, департамент Дордонь, на юго-западе Франции).
Один из опорных археологических памятников для определения стратиграфической последовательности культур среднего и верхнего палеолита на территории юго-запада Франции и др. Состоит из Большого и Малого навесов. Открыт в 1894 году Э. Ривьером, проведшим раскопки в Большом навесе, продолженные Ж. Г. Лаланном в 1908-1914 годы. Наиболее полная публикация осуществлена Ж. Буиссони, анализ стратиграфии - А. Брёйлем, её современная интерпретация - Д. де Сонвиль-Борд. Нижние культурные слои относятся к Мустье с ашельской традицией и типичному Мустье. Они были перекрыты стерильным слоем щебня, поверх которого залегал слой типичного Ориньяка. В западной части Большого навеса под ориньякским слоем и слоем щебня вместо мустьерских слоёв зафиксирован слой нижнего Перигора (Шательперрон). Над ориньякским слоем находился ещё один слой щебня, на котором залегал слой верхнего Перигора (Граветт). Этот слой перекрыт ещё одним слоем щебня и слоем Солютре. В граветтском слое найдены барельефы, выполненные на 4 плитах известняка (ориентировочная дата около 25 тысяч лет назад): на трёх - изображения обнажённых женщин («Венеры палеолита»), на одном - мужчины, бросающего копьё. Наиболее известно изображение женщины, держащей в правой руке рог; в области груди сохранились следы красной краски. По мнению С. Н. Замятнина, все изображения - часть композиции, которая воспроизводила обряд охотничьей магии. Эта интерпретация оказала значительное влияние на подходы к изучению искусства верхнего палеолита, в т. ч. на взгляды А. Ламинь-Эмперер, А. Леруа-Гурана и др.