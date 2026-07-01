ЛОССЕЛЬ

ЛОССЕЛЬ (Laussel) - грот с мно­го­слой­ны­ми от­ло­же­ния­ми па­лео­ли­та, рас­по­ло­жен­ный на пра­вом бе­ре­гу реки Гранд-Бён, близ деревни Мар­ке, к вос­то­ку от Лез-Эзи (Лез- Эзи-де-Тай­ак, департамент Дор­донь, на юго-за­па­де Фран­ции).

Один из опор­ных ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков для оп­ре­де­ле­ния стра­ти­гра­фической по­сле­до­ва­тель­но­сти куль­тур сред­не­го и верх­не­го па­лео­ли­та на тер­ри­то­рии юго-за­па­да Фран­ции и др. Со­сто­ит из Боль­шо­го и Ма­ло­го на­ве­сов. От­крыт в 1894 году Э. Ривь­е­ром, про­вед­шим рас­коп­ки в Боль­шом на­ве­се, про­дол­жен­ные Ж. Г. Ла­лан­ном в 1908-1914 годы. Наи­бо­лее пол­ная пуб­ли­ка­ция осу­ще­ст­в­ле­на Ж. Бу­ис­со­ни, ана­лиз стра­ти­гра­фии - А. Брёй­лем, её современная ин­тер­пре­та­ция - Д. де Сон­виль-Борд. Ниж­ние куль­тур­ные слои от­но­сят­ся к Му­стье с ашель­ской тра­ди­ци­ей и ти­пич­но­му Му­стье. Они бы­ли пе­ре­кры­ты сте­риль­ным сло­ем щеб­ня, по­верх ко­то­ро­го за­ле­гал слой ти­пич­но­го Оринь­я­ка. В западной час­ти Боль­шо­го на­ве­са под оринь­як­ским сло­ем и сло­ем щеб­ня вме­сто му­сть­ер­ских сло­ёв за­фик­си­ро­ван слой ниж­не­го Пе­ри­го­ра (Ша­тель­пер­рон). Над оринь­як­ским сло­ем на­хо­дил­ся ещё один слой щеб­ня, на ко­то­ром за­ле­гал слой верх­не­го Пе­ри­го­ра (Гра­ветт). Этот слой пе­ре­крыт ещё од­ним сло­ем щеб­ня и сло­ем Со­лют­ре. В гра­ветт­ском слое най­де­ны ба­рель­е­фы, вы­пол­нен­ные на 4 пли­тах из­вест­ня­ка (ори­ен­ти­ро­воч­ная да­та около 25 тысяч лет на­зад): на трёх - изо­бра­же­ния об­на­жён­ных жен­щин («Ве­не­ры па­лео­ли­та»), на одном - муж­чи­ны, бро­саю­ще­го ко­пьё. Наи­бо­лее из­вест­но изо­бра­же­ние жен­щи­ны, дер­жа­щей в пра­вой ру­ке рог; в об­лас­ти гру­ди со­хра­ни­лись сле­ды крас­ной крас­ки. По мне­нию С. Н. За­мят­ни­на , все изо­бра­же­ния - часть ком­по­зи­ции, ко­то­рая вос­про­из­во­ди­ла об­ряд охот­ничь­ей ма­гии . Эта ин­тер­пре­та­ция ока­за­ла зна­чительное влия­ние на под­хо­ды к изу­че­нию искусства верх­не­го па­лео­ли­та, в т. ч. на взгля­ды А. Ла­минь-Эм­пе­рер, А. Ле­руа-Гу­ра­на и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)