ЛОРИС-МЕЛИКОВ МИХАИЛ ТАРИЕЛОВИЧ
ЛОРИС-МЕЛИКОВ МИХАИЛ ТАРИЕЛОВИЧ - граф (1878), российский военный и государственный деятель, генерал от кавалерии (1875).
Из грузинского дворянского рода армянского происхождения. Учился в Лазаревском институте восточных языков (1836-1841). Окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров в Санкт-Петербурге (1843). Затем служил в Гродненском гусарском полку. В 1847-1853 годы состоял при наместнике Его Императорского Величества на Кавказе князе М. С. Воронцове, исполнял его военные и политические поручения (в т. ч. наблюдал за Хаджи-Муратом), участвовал в Кавказской войне 1817-1864 годов. В ходе Крымской войны 1853-1856 годов командовал крупными партизанскими отрядами в тылу турецких войск в Малой Азии. Начальник Карсской области (1855-1856, до возвращения её Османской империи), войск в Абхазии (1858-1859), Южного Дагестана (1860-1863), Терской области (1863-1875), наказной атаман Терского казачьего войска (1865-1875). Генерал-адъютант (1865). Способствовал выселению «неблагонадёжных» семейств в Турцию, отмене рабства у горских племён, осуществил земельную реформу, сводившуюся к укрупнению аулов, переселению горцев на равнину с выделением им земли и наделению крупными земельными участками терского казачества, которому к 1880-м годам принадлежало свыше 1/3 земель Терской области. Добился от горского населения уплаты податей, что позволило удовлетворять хозяйственные нужды области за счёт местных средств. В результате деятельности Л.-М. стали возможны замена военно-народного управления системой общих губернских учреждений (1869), введение мирового суда (с 1871 года). С 1875 года состоял при наместнике Его Императорского Величества на Кавказе великом княе Михаиле Николаевиче. С ноября 1876 года Лорис-Меликов - командующий действующим корпусом на российско-турецкой границе на Кавказе, во главе которого в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов нанёс поражение основным силам противника на Кавказском Театре Военных Действий в Авлияр-Аладжинском сражении 1877 года, руководил Карса штурмом 1877 года (награждён орденами Св. Георгия 2-й степени и Св. Владимира 1-й степени с мечами). По окончании войны уволен в отпуск по болезни.
20.1(01.02).1879 назначен временным Астраханским, Самарским и Саратовским генерал- губернатором для борьбы со вспыхнувшей в Нижнем Поволжье эпидемией чумы. После убийства губернатора Харьковской губернского князя Д. Н. Кропоткина и покушения А. К. Соловьёва на императора Александра II Лорис-Меликов назначен временным Харьковским генерал-губернатором [7(19).04.1879], в ноябре 1879 года ему подчинены все 6 губерний Харьковского Военного Округа. Лорис-Меликов добился заметных успехов в борьбе с революционным движением (к конце 1879 года организация «Народная воля» в Харькове была разгромлена), со студенческими беспорядками в Харьковском университете, а также с распространением среди крестьянства слухов о переделе земли, за которое он распорядился предавать военному суду. При этом Лорис-Меликов настаивал на соблюдении законности со стороны полиции, обеспечил себе содействие чинов прокурорского надзора (ранее находившихся в конфликте с администрацией), установил доверительные отношения с земскими деятелями подчинённых ему губерний.
Главный начальник Верховной распорядительной комиссии (февраль - август 1880 года); минист внутренних дел (август 1880 - май 1881). 20.2(03.03).1880 года И. О. Млодецкий совершил покушение на Лорис-Меликова, который лично задержал и передал полиции террориста. Лорис-Меликов представил императору Александру II программу реформ, включавшую реорганизацию полиции с целью более эффективной борьбы с революционным движением, а также меры, направленные на продолжение и развитие Великих реформ 1860-1870-х годов: преобразование губернского управления, дальнейшее развитие земского и городского самоуправления, «дарование прав» раскольникам.
Особое внимание Лорис-Меликовуделял мерам по улучшению положения крестьян и предлагал оказывать содействие крестьянскому переселенчеству, ввести более равномерное распределение налогов между различными категориями населения, провести «пересмотр паспортной системы», предоставлять крестьянам льготный кредит на покупку земли, преобразовать систему обеспечения народным продовольствия, организовывать общественные работы при неурожаях. В апреле 1880 года программа Лорис-Меликова полностью одобрена Александром II. Летом 1880 года Лорис-Меликов добился упразднения Третьего отделения, сосредоточив управление всей полицией в МВД, где был создан Департамент государственной полиции (с 1883 года Департамент полиции). Реорганизация полиции позволила зимой 1880-1881 арестовать руководителей партии «Народная воля» (А. И. Желябова, А. Д. Михайлова и др.). Лорис-Меликов проводил благожелательную политику по отношению к земству и печати. По инициативе Лорис-Меликова отменён соляной налог и снижены пошлины на импорт соли [23.11(05.12).1880], в сентябре 1880 года в 8 губерний направлены сенаторские ревизии с целью сбора материала для реформ местного управления и облегчения экономического положения крестьян.
Для дальнейшей разработки губернской, податной и паспортной реформ, а также для дополнения «соответственно выяснившимся потребностям крестьянского населения» положений крестьянской реформы 1861 года Лорис-Меликов 28.1(09.02).1881 предложил создать по образцу Редакционных комиссий 1859-1860 годов подготовительные комиссии из ревизующих сенаторов, представителей ведомств и экспертов. Составленные ими законопроекты следовало до внесения в Государственный совет рассматривать в особой Общей комиссии с участием выборных от губернских земских собраний и городских дум крупнейших городов (иногда в историографии этот проект именуется «Конституцией Лорис-Меликова»). Предложения Лорис-Меликова были поддержаны большей частью министров и одобрены императором Александром II. Однако при осуществлении своей программы Лорис-Меликов столкнулся с противодействием консервативно настроенных сановников (в 1880 годы - П. А. Валуев и Л. С. Маков, весной 1881года - К. П. Победоносцев). После убийства народовольцами Александра II новый император Александр III, ранее поддерживавший Лорис-Меликова, приостановил реализацию его проекта. Лорис-Меликов подал в отставку с поста министра внутренних дел. Жил преимущественно за границей. Отдельные положения экономической части программы Лорис-Меликова были осуществлены уже после его отставки министром финансов Н. Х. Бунге.
Награждён орденами Св. Александра Невского (1869; алмазными знаками к нему в 1871 году), Св. Андрея Первозванного (1880) и др.