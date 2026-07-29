ЛОРИС-МЕЛИКОВ МИХАИЛ ТАРИЕЛОВИЧ

ЛОРИС-МЕЛИКОВ МИХАИЛ ТАРИЕЛОВИЧ - граф (1878), российский военный и государственный дея­тель, генерал от кавалерии (1875).

Из грузинского дво­рян­ско­го ро­да армянского про­ис­хо­ж­де­ния. Учил­ся в Ла­за­рев­ском институте восточных язы­ков (1836-1841). Окон­чил Шко­лу гвар­дей­ских под­пра­пор­щи­ков и кавалерийских юн­керов в Санкт-Пе­тербур­ге (1843). За­тем слу­жил в Грод­нен­ском гу­сар­ском пол­ку. В 1847-1853 годы со­сто­ял при на­ме­ст­ни­ке Его Императорского Величества на Кав­ка­зе князе М. С. Во­рон­цо­ве, ис­пол­нял его во­енные и по­ли­тические по­ру­че­ния (в т. ч. на­блю­дал за Хад­жи-Му­ра­том), уча­ст­во­вал в Кавказской вой­не 1817-1864 годов. В хо­де Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов ко­ман­до­вал круп­ны­ми пар­ти­зан­ски­ми от­ря­дами в ты­лу турецких войск в Ма­лой Азии. На­чаль­ник Карс­ской области (1855-1856, до воз­вра­ще­ния её Ос­ман­ской им­пе­рии), войск в Аб­ха­зии (1858-1859), Южного Да­ге­ста­на (1860-1863), Тер­ской области (1863-1875), на­каз­ной ата­ман Тер­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска (1865-1875). Генерал-адъ­ю­тант (1865). Спо­соб­ст­во­вал вы­се­ле­нию «не­бла­го­на­дёж­ных» се­мейств в Турцию, от­ме­не раб­ст­ва у гор­ских пле­мён, осу­ще­ст­вил зе­мель­ную ре­фор­му, сво­див­шую­ся к ук­руп­не­нию ау­лов, пе­ре­се­ле­нию гор­цев на рав­ни­ну с вы­де­ле­ни­ем им зем­ли и на­де­ле­нию круп­ны­ми земельными уча­ст­ка­ми тер­ско­го ка­за­че­ст­ва, ко­то­ро­му к 1880-м годам при­над­ле­жа­ло свыше 1/3 зе­мель Тер­ской области. До­бил­ся от гор­ско­го на­се­ле­ния уп­ла­ты по­да­тей, что по­зво­ли­ло удов­ле­тво­рять хо­зяйственные ну­ж­ды об­лас­ти за счёт ме­ст­ных средств. В ре­зуль­та­те дея­тель­но­сти Л.-М. ста­ли воз­мож­ны за­ме­на во­ен­но-на­род­но­го уп­рав­ле­ния сис­те­мой об­щих гу­берн­ских уч­ре­ж­де­ний (1869), вве­де­ние ми­ро­во­го су­да (с 1871 года). С 1875 года со­сто­ял при на­мест­ни­ке Его Императорского Величества на Кав­ка­зе великом княе Ми­хаи­ле Ни­ко­лае­ви­че. С но­ября 1876 года Лорис-Меликов - ко­ман­дую­щий дей­ст­вую­щим кор­пу­сом на российско-турецкой гра­ни­це на Кав­ка­зе, во гла­ве ко­то­ро­го в хо­де русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов на­нёс по­ра­же­ние основным си­лам про­тив­ни­ка на Кавказском Театре Военных Действий в Ав­ли­яр-Алад­жин­ском сра­же­нии 1877 года, ру­ко­во­дил Кар­са штур­мом 1877 года (на­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Ге­ор­гия 2-й сте­пе­ни и Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни с ме­ча­ми). По окон­ча­нии вой­ны уво­лен в от­пуск по бо­лез­ни.

20.1(01.02).1879 на­зна­чен временным Ас­т­ра­хан­ским, Са­мар­ским и Са­ра­тов­ским генерал- гу­бер­на­то­ром для борь­бы со вспых­нув­шей в Ниж­нем По­вол­жье эпи­де­ми­ей чу­мы. По­сле убий­ст­ва гу­бер­на­то­ра Харь­ков­ской губернского князя Д. Н. Кро­пот­ки­на и поку­ше­ния А. К. Со­ловь­ё­ва на императора Алек­са­нд­ра II Лорис-Меликов на­зна­чен временным Харь­ков­ским генерал-гу­бер­на­то­ром [7(19).04.1879], в но­ябре 1879 года ему под­чи­не­ны все 6 гу­бер­ний Харь­ков­ско­го Военного Округа. Лорис-Меликов до­бил­ся за­мет­ных ус­пе­хов в борь­бе с ре­во­люционным дви­же­ни­ем (к конце 1879 года организация «На­род­ная во­ля» в Харь­ко­ве бы­ла раз­гром­ле­на), со сту­денческими бес­по­ряд­ка­ми в Харь­ков­ском университете, а так­же с рас­про­стра­не­ни­ем сре­ди кре­сть­ян­ст­ва слу­хов о пе­ре­де­ле зем­ли, за ко­то­рое он рас­по­ря­дил­ся пре­да­вать во­енному су­ду. При этом Лорис-Меликов на­стаи­вал на со­блю­де­нии за­кон­но­сти со сто­ро­ны по­ли­ции, обес­пе­чил се­бе со­дей­ст­вие чи­нов про­ку­рор­ско­го над­зо­ра (ра­нее на­хо­див­ших­ся в кон­флик­те с ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей), ус­та­но­вил до­ве­ри­тель­ные от­но­ше­ния с зем­ски­ми дея­те­ля­ми под­чи­нён­ных ему гу­бер­ний.

Главный начальник Вер­хов­ной рас­по­ря­ди­тель­ной ко­мис­сии (февраль - август 1880 года); минист внутренних дел (август 1880 - май 1881). 20.2(03.03).1880 года И. О. Мло­дец­кий со­вер­шил по­ку­ше­ние на Лорис-Меликова, ко­то­рый лич­но за­дер­жал и пе­ре­дал по­лиции террориста. Лорис-Меликов пред­ста­вил императору Алек­сан­д­ру II про­грам­му ре­форм, вклю­чав­шую ре­ор­га­ни­за­цию по­ли­ции с це­лью бо­лее эф­фек­тив­ной борь­бы с ре­во­люционным дви­же­ни­ем, а так­же ме­ры, на­прав­лен­ные на про­дол­же­ние и раз­ви­тие Ве­ли­ких ре­форм 1860-1870-х годов: пре­об­ра­зо­ва­ние гу­берн­ско­го управ­ле­ния, даль­ней­шее раз­ви­тие зем­ско­го и городского са­мо­управ­ле­ния, «да­ро­ва­ние прав» рас­коль­ни­кам.

Осо­бое вни­ма­ние Лорис-Меликовуде­лял ме­рам по улуч­ше­нию по­ло­же­ния кре­сть­ян и пред­ла­гал ока­зы­вать со­дей­ст­вие кре­сть­ян­ско­му пе­ре­се­лен­че­ст­ву, вве­сти бо­лее рав­но­мер­ное рас­пре­де­ле­ние на­ло­гов ме­ж­ду различными ка­те­го­рия­ми на­се­ле­ния, про­вес­ти «пе­ре­смотр пас­порт­ной сис­те­мы», пре­дос­тав­лять кре­сть­я­нам льгот­ный кре­дит на по­куп­ку зем­ли, пре­об­ра­зо­вать сис­те­му обес­пе­че­ния народным про­до­воль­ст­вия, ор­га­ни­зо­вы­вать об­щественные ра­бо­ты при не­уро­жа­ях. В апреле 1880 года про­грам­ма Лорис-Меликова пол­но­стью одоб­ре­на Алек­сан­дром II. Ле­том 1880 года Лорис-Меликов до­бил­ся уп­разд­не­ния Третье­го от­де­ле­ния, со­сре­до­то­чив управ­ле­ние всей по­ли­ци­ей в МВД, где был соз­дан Департамент государственной по­лиции (с 1883 года Де­пар­та­мент по­ли­ции). Ре­ор­га­ни­за­ция по­ли­ции по­зво­ли­ла зи­мой 1880-1881 аре­сто­вать ру­ко­во­ди­те­лей пар­тии «На­род­ная во­ля» (А. И. Же­ля­бо­ва, А. Д. Ми­хай­ло­ва и др.). Лорис-Меликов про­во­дил бла­го­же­ла­тель­ную по­ли­ти­ку по от­но­ше­нию к зем­ст­ву и пе­ча­ти. По ини­циа­ти­ве Лорис-Меликова от­ме­нён со­ля­ной на­лог и сни­же­ны по­шли­ны на им­порт со­ли [23.11(05.12).1880], в сентябре 1880 года в 8 гу­бер­ний на­прав­ле­ны се­на­тор­ские ре­ви­зии с це­лью сбо­ра ма­те­риа­ла для ре­форм ме­ст­но­го управ­ле­ния и об­лег­че­ния эко­но­мического по­ло­же­ния кре­сть­ян.

Для даль­ней­шей раз­ра­бот­ки гу­берн­ской, по­дат­ной и пас­порт­ной ре­форм, а так­же для до­пол­не­ния «со­от­вет­ст­вен­но вы­яс­нив­шим­ся по­треб­но­стям кре­сть­ян­ско­го на­се­ле­ния» по­ло­же­ний кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года Лорис-Меликов 28.1(09.02).1881 пред­ло­жил соз­дать по об­раз­цу Ре­дак­ци­он­ных ко­мис­сий 1859-1860 годов под­го­то­вительные ко­мис­сии из ре­ви­зую­щих се­на­то­ров, пред­ста­ви­те­лей ве­домств и экс­пер­тов. Со­став­лен­ные ими за­ко­но­про­ек­ты сле­до­ва­ло до вне­се­ния в Государственный со­вет рас­смат­ри­вать в осо­бой Об­щей ко­мис­сии с уча­сти­ем вы­бор­ных от гу­берн­ских зем­ских со­б­ра­ний и городских дум круп­ней­ших го­ро­дов (ино­гда в ис­торио­гра­фии этот про­ект име­ну­ет­ся «Кон­сти­ту­ци­ей Ло­рис-Ме­ли­ко­ва»). Пред­ло­же­ния Лорис-Меликова бы­ли под­дер­жа­ны боль­шей ча­стью ми­ни­ст­ров и одоб­ре­ны императором Алек­сан­дром II. Од­на­ко при осу­ще­ст­в­ле­нии сво­ей про­грам­мы Лорис-Меликов столк­нул­ся с про­ти­во­дей­ст­ви­ем кон­сер­ва­тив­но на­стро­ен­ных са­нов­ни­ков (в 1880 годы - П. А. Ва­лу­ев и Л. С. Ма­ков, вес­ной 1881года - К. П. По­бе­до­нос­цев). По­сле убий­ст­ва на­ро­до­воль­ца­ми Алек­сан­д­ра II но­вый император Алек­сандр III, ра­нее под­дер­жи­вав­ший Лорис-Меликова, при­ос­та­но­вил реа­ли­за­цию его про­ек­та. Лорис-Меликов по­дал в от­став­ку с по­ста министра внутренних дел. Жил пре­имущественно за гра­ни­цей. Отдельные по­ло­же­ния эко­но­мической час­ти про­грам­мы Лорис-Меликова бы­ли осу­ще­ст­в­ле­ны уже по­сле его от­став­ки министром фи­нан­сов Н. Х. Бун­ге.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1869; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му в 1871 году), Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1880) и др.