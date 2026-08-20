ЛОРЕНЦО ВАЛЛА (итал. LorenzoValla)

Итальянский гуманист.

Лоренцо Валла родился в семье служителя папской курии в 1407 г. Рано потеряв отца, остался на попечении матери и дяди.

Становление Лоренцо Валлы как гуманиста произошло в кружке сложившемся вокруг папской курии в понтификат Мартина V. Там Лоренцо Валла в совершенстве овладел латинским и греческим языком. В этот период Лоренцо Валла опубликовал свой трактат «О сравнении Цицерона с Квинтилианом», в котором утверждал, что Цицерон уступал Квинтилиану.

Лоренцо Валла не смог занять место в папской курии и занялся преподаванием, покинув Рим. Однако в Павии, куда он перебрался, Лоренцо Валла вступил в конфликт с юристами и был вынужден уехать ко двору короля Неаполя , Альфонсо Арагонского.

Поскольку Альфонсо был противником Папского государства, под покровительством этого монарха Лоренцо Валла писал антицерковные работы, важнейшая и известнейшая из которых — «О подложности Константинова дара». В ней Лоренцо Валла доказал, что документ, на основании которого Рим предъявлял претензии на светскую власть и главенство в христианском мире, — средневековая подделка.

В 1448 г. Лоренцо Валла вернулся в Рим, где получил должность в курии папы Николая V. Лоренцо Валла пытался совместить философию умеренного эпикуреизма с христианством. Он создал сочинение «О наслаждении как об истинном благе», в котором пропагандировал принципы гуманистической морали, а также утверждал, что необходимо следовать велениям человеческой природы и стремиться к счастью и наслаждению.

В работе «О монашеском звании» Лоренцо Валла критиковал аскетизм и монашество. Будучи искуснейшим знатоком латинского языка, Лоренцо Валла в «Шести книгах о красотах латинского языка» призывал к возрождению классической латыни. В «Примечаниях к Новому Завету» Лоренцо Валла указывал на то, что канонические тексты Библии содержат множество ошибок.

В трудах Лоренцо Валлы, в особенности, в работе о Константиновом даре, предпринята первая попытка исторической критики документа на основании филологического, источниковедческого и исторического анализа. Лоренцо Валла умер в Риме в 1457 г.

Сочинения:

«О наслаждении как об истинном благе»;

«О монашеском звании»;

«Шесть книг о красотах латинского языка»;

«Примечания к Новому Завету»;

«О подложности Константинова дара».

Издания:

Valla, L. Scritti filosofici е religiosi, Firenze, 1953;

Лоренцо Валла. Об истинном и ложном благе. О свободе воли. Перевод с латинского В. А. Андрушко, Н. В. Ревякиной, И. Х. Черняка // Памятники философской мысли. М., 1989.

Иллюстрации:

Изображение Лоренцо Валла.