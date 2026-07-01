ЛОРЕНЦЕТТИ
ЛОРЕНЦЕТТИ (Lorenzetti) - итальянские живописцы 1-й половины XIV века, братья.
Представители сиенской школы.
Пьетро (упоминается около 1306-1345), возможно, был учеником Дуччо ди Буонинсенья; в его фресковых циклах и образах на досках чувствуется также влияние новаций Джотто. Автор тонких по цвету, полных мягкого лиризма алтарных полиптихов (1320, церковь Санта-Мария-делла-Пьеве в Ареццо). К его лучшим произведениям относится «Рождество Богоматери» (1342, Музей собора, Сиена). Красота звучного колорита сочетается в нём с мастерством в передаче пространства и жизненной достоверностью в изображении евангельского события. В росписях капеллы Орсини в южной трансепте Нижней церкви Св. Франциска в Ассизи (около 1320-1340) смелые эксперименты в области пространственных архитектурных построений соединяются с эмпирическим реализмом готики, изяществом линии и поэтичностью образов. Представленные в них эпизоды «Страстного цикла» отличаются готической экспрессией, а монументальная сцена «Распятие», занимающая всю южную стену, демонстрирует множество тщательно детализированных фигур. Иллюзионистически написанные скамья и триптих в нижнем ярусе над алтарной нишей отмечают место погребения кардинала Наполеоне Орсини.
Амброджо (упоминается с 1317 до мая 1348 года), один из наиболее ярких представителей итальянской готики. Был во Флоренции (1321, 1327, 1332), где испытал влияние Джотто и мастеров его круга. По словам биографов (Л. Гиберти, Дж. Вазари), принадлежал к числу новаторов, одним из первых в искусстве своего времени использовал сложные перспективные сокращения при изображении архитектуры и пейзажных панорамных видов. Частично отказался от золотых фонов или совмещал их с достоверным изображением элементов интерьера, используя архитектурные построения («Принесение во храм», 1342, галерея Уффици, Флоренция; «Благовещение», 1344, Национальная пинакотека, Сиена). Крупнейшее его произведение - росписи в Зале Мира (Зале Девяти) в Палаццо Публико в Сиене. На стене небольшого зала, где заседал Совет Девяти, он изобразил аллегории Дурного и Доброго правлений и их последствий (1338-1840); подобное противопоставление характерно для политической риторики того времени. Примечательной особенностью аллегории Доброго правления является удивительное по точности панорамное изображение Сиены XIV века и её пейзажных окрестностей.