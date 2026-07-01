ЛОРЕНЦЕТТИ

ЛОРЕНЦЕТТИ (Lorenzetti) - итальянские жи­во­пис­цы 1-й половины XIV века, бра­тья.

Пред­ста­ви­те­ли си­ен­ской шко­лы.

Пьет­ро (упо­ми­на­ет­ся около 1306-1345), воз­мож­но, был уче­ни­ком Дуч­чо ди Буо­нин­се­нья; в его фре­ско­вых цик­лах и об­раз­ах на дос­ках чув­ст­ву­ет­ся так­же влия­ние но­ва­ций Джот­то . Ав­тор тон­ких по цве­ту, пол­ных мяг­ко­го ли­риз­ма ал­тар­ных по­лип­ти­хов (1320, церковь Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Пьеве в Арец­цо). К его луч­шим про­из­ве­де­ни­ям от­но­сит­ся «Ро­ж­де­ст­во Бо­го­ма­те­ри» (1342, Му­зей со­бо­ра, Сие­на). Кра­со­та звуч­но­го ко­ло­ри­та со­че­та­ет­ся в нём с мас­тер­ст­вом в пе­ре­да­че про­стран­ст­ва и жиз­нен­ной дос­то­вер­но­стью в изо­бра­же­нии еван­гель­ско­го со­бы­тия. В рос­пи­сях ка­пел­лы Ор­си­ни в южной тран­сеп­те Ниж­ней церкви Св. Фран­ци­ска в Ас­си­зи (около 1320-1340) сме­лые экс­пе­ри­мен­ты в об­лас­ти про­стран­ст­вен­ных ар­хитектурных по­строе­ний со­еди­ня­ют­ся с эм­пи­рическим реа­лиз­мом го­ти­ки, изя­ще­ст­вом ли­нии и по­этич­но­стью об­ра­зов. Пред­став­лен­ные в них эпи­зо­ды «Стра­ст­но­го цик­ла» от­ли­ча­ют­ся го­тической экс­прес­си­ей, а мо­ну­мен­таль­ная сце­на «Рас­пя­тие», за­ни­маю­щая всю южную сте­ну, де­мон­ст­ри­ру­ет мно­же­ст­во тща­тель­но де­та­ли­зи­ро­ван­ных фи­гур. Ил­лю­зио­ни­сти­че­ски на­пи­сан­ные ска­мья и трип­тих в ниж­нем яру­се над ал­тар­ной ни­шей от­ме­ча­ют ме­сто по­гре­бе­ния кар­ди­на­ла На­по­ле­о­не Ор­си­ни.

Ам­брод­жо (упо­ми­на­ет­ся с 1317 до мая 1348 года), один из наи­бо­лее яр­ких пред­ста­ви­те­лей итальянской го­ти­ки. Был во Фло­рен­ции (1321, 1327, 1332), где ис­пы­тал влия­ние Джот­то и мас­те­ров его кру­га. По сло­вам био­гра­фов ( Л. Ги­бер­ти , Дж. Ва­за­ри ), при­над­ле­жал к чис­лу но­ва­то­ров, од­ним из пер­вых в искусстве сво­его вре­ме­ни ис­поль­зо­вал слож­ные пер­спек­тив­ные со­кра­ще­ния при изо­бра­же­нии ар­хи­тек­ту­ры и пей­заж­ных па­но­рам­ных ви­дов. Час­тич­но от­ка­зал­ся от зо­ло­тых фо­нов или со­вме­щал их с дос­то­вер­ным изо­бра­же­ни­ем эле­мен­тов ин­терь­е­ра, ис­поль­зуя ар­хитектурные по­строе­ния («При­не­се­ние во храм», 1342, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция; «Бла­го­ве­ще­ние», 1344, Национальная пи­на­ко­те­ка, Сие­на). Круп­ней­шее его про­из­ве­де­ние - рос­пи­си в За­ле Ми­ра (За­ле Де­вя­ти) в Па­лац­цо Пуб­ли­ко в Сие­не. На сте­не не­боль­шо­го за­ла, где за­се­дал Со­вет Де­вя­ти, он изо­бра­зил ал­ле­го­рии Дур­но­го и Доб­ро­го прав­ле­ний и их по­след­ст­вий (1338-1840); по­доб­ное про­ти­во­пос­тав­ле­ние ха­рак­тер­но для по­ли­тической ри­то­ри­ки то­го вре­ме­ни. При­ме­ча­тель­ной осо­бен­но­стью ал­ле­го­рии Доб­ро­го прав­ле­ния яв­ля­ет­ся уди­ви­тель­ное по точ­но­сти па­но­рам­ное изо­бра­же­ние Сие­ны XIV века и её пей­заж­ных ок­ре­ст­но­стей.

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