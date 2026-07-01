ЛОРДКИПАНИДЗЕ НИКО
ЛОРДКИПАНИДЗЕ НИКО (Николай Мерабович) - грузинский писатель.
Из дворян. Учился в Харьковском университете, в 1902 году отчислен за участие в студенческих волнениях. В 1907 году окончил Горную академию в Леобене (Австрия) и вернулся в Грузию. В 1921-1924 годы возглавлял Союз работников искусств.
Дебютировал в печати в 1902 году. Испытал влияние эстетических и философских идей модернизма. Автор рассказов «Бурдюк» (1911), «Ради очага» (1914), «Трагедия без героя» (1922), «Женщина в платке» (1925), «Епископ на охоте» (1926), где описал разрушение патриархального уклада дореволюционной Грузии под натиском урбанизации. В повести «С тропинок на рельсы» (1928) создал панорамную картину общественной жизни Грузии начала XX века: кризиса буржуазного миропорядка и нарастания революционных настроений. Автор исторических повестей, в которых попытался без романтического идеализации воссоздать рыцарственный дух срредневековой Грузии: «Грозный властелин», «Рыцари» (обе 1912), «Лихолетье» (1914-1919, опубликовано в 1920 году) и др. Для Лордкипанидзе характерна импрессионистическая манера письма; его историческую прозу отличает психологическая достоверность в изображении национального характера. Среди других произведений - пьесы, публицистика.
Сочинения:
Собр. соч. Тб., 1973–1981. Т. 1–4 (на груз. яз.);
Избр. произведения. Тб., 1974.