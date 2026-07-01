ЛОРДКИПАНИДЗЕ НИКО

ЛОРДКИПАНИДЗЕ НИКО (Ни­ко­лай Ме­ра­бо­вич) - грузинский пи­са­тель.

Из дво­рян . Учил­ся в Харь­ков­ском университете, в 1902 году отчис­лен за уча­стие в сту­денческих вол­не­ни­ях. В 1907 году окон­чил Гор­ную ака­де­мию в Лео­бе­не (Ав­ст­рия) и вер­нул­ся в Гру­зию. В 1921-1924 годы воз­глав­лял Со­юз ра­бот­ни­ков ис­кусств.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1902 году. Ис­пы­тал влия­ние эс­те­тических и фи­лософских идей мо­дер­низ­ма . Ав­тор рас­ска­зов «Бур­дюк» (1911), «Ра­ди оча­га» (1914), «Тра­ге­дия без ге­роя» (1922), «Жен­щи­на в плат­ке» (1925), «Епи­скоп на охо­те» (1926), где опи­сал раз­ру­ше­ние пат­ри­ар­халь­но­го ук­ла­да до­ре­во­люционной Гру­зии под на­тис­ком ур­ба­ни­за­ции. В по­вес­ти «С тро­пи­нок на рель­сы» (1928) соз­дал па­но­рам­ную кар­ти­ну об­щественной жиз­ни Гру­зии начала XX века: кри­зи­са бур­жу­аз­но­го ми­ро­по­ряд­ка и на­рас­та­ния ре­во­люционных на­строе­ний. Ав­тор ис­то­рических по­вес­тей, в ко­то­рых по­пы­тал­ся без ро­ман­тического идеа­ли­за­ции вос­соз­дать ры­цар­ст­вен­ный дух срредневековой Гру­зии: «Гроз­ный вла­сте­лин», «Ры­ца­ри» (обе 1912), «Ли­хо­ле­тье» (1914-1919, опубликовано в 1920 году) и др. Для Лордкипанидзе ха­рак­тер­на им­прес­сио­ни­стическая ма­не­ра пись­ма; его ис­то­рическую про­зу от­ли­ча­ет пси­хо­ло­гическая дос­то­вер­ность в изо­бра­же­нии национального ха­рак­те­ра. Сре­ди других про­из­ве­де­ний - пье­сы, пуб­ли­ци­сти­ка .

Сочинения:

Собр. соч. Тб., 1973–1981. Т. 1–4 (на груз. яз.);

Избр. про­из­ве­де­ния. Тб., 1974.