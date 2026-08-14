ЛОРЦИНГ АЛЬБЕРТ

ЛОРЦИНГ (Lortzing) АЛЬБЕРТ (Гус­тав Аль­берт) - немецкий ком­по­зи­тор, либ­рет­тист, ди­ри­жёр, пе­вец (те­нор), ак­тёр.

Из се­мьи ак­тё­ров. С дет­ст­ва обу­чал­ся иг­ре на фортепиано и скрип­ке, за­тем са­мо­стоя­тель­но ос­во­ил вио­лон­чель; музыкальной тео­рии и ком­по­зи­ции учил­ся у К. Ф. Рун­ген­ха­ге­на в Бер­ли­не. С 12 лет уча­ст­во­вал в спек­так­лях как чтец, ак­тёр, пе­вец и ар­тист ор­ке­ст­ра. С 1820 года ис­пол­нял ро­ли ге­ро­ев-лю­бов­ни­ков, ли­рические и буф­фон­ные опер­ные пар­тии, со­чи­нял му­зы­ку к спек­так­лям. С 1826 года член тай­ной ма­сон­ской ло­жи «К по­сто­ян­ст­ву и со­гла­сию» (Ахен; связь с ма­со­на­ми со­хра­нял всю жизнь). В 1828 году в Мюн­сте­ре ис­пол­не­ны его ора­то­рия «Воз­не­се­ние Хри­ста» и зин­гш­пиль «Али-па­ша из Яни­ны, или Фран­цу­зы в Ал­ба­нии». В 1829 году в Дет­моль­де вы­сту­пил как ав­тор му­зы­ки и бли­ста­тель­ный исполнитель ро­ли Дон Жуа­на в дра­ме «Дон Жу­ан и Фа­уст» К. Д. Граб­бе. Рас­цвет твор­че­ст­ва Лорцинга свя­зан с Лейп­ци­гом (1833-1845 и 1849-1850 годы), где он с ус­пе­хом вы­сту­пал как ак­тёр (в австрийских«на­род­ных» пье­сах Ф. Рай­мун­да и И. Н. Не­строя ) и ком­по­зи­тор. Здесь на­пи­са­ны луч­шие сре­ди его ко­мических опер - «Царь и плот­ник, или Два Пет­ра» (1837, Лейп­циг; Лорцинг вы­сту­пил в ро­ли Пет­ра I ; в 1907 году по­став­ле­на в Санкт-Пе­тер­бур­ге), «Ганс Сакс» (1840), «Бра­конь­ер, или Го­лос при­ро­ды» (1842; обе по­став­ле­ны в Лейп­ци­ге).

В 1844 году в Лейп­циг­ской опе­ре со­сто­ял­ся ди­ри­жёр­ский де­бют Лорцинга («Дон Жу­ан» В. А. Мо­цар­та ). В 1845 году в Ма­где­бур­ге по­став­ле­на его вол­шеб­но-ро­ман­тическая опе­ра «Ун­ди­на» (по од­но­именной по­вес­ти Ф. де ла Мотт Фу­ке). В 1846-1848 годы Лорцинг - ди­ри­жёр в вен­ском «Теа­тер ан дер Вин», где по­ста­вил свою опе­ру «Ору­жей­ник» (1846). Уча­ст­ник Ревлюции 1848-1849 годов в Ве­не, на­пи­сал несколько ре­во­люционных пе­сен и хо­ров, а так­же «опе­ру сво­бо­ды» «Ре­ги­на» (по­став­ле­на с цен­зур­ны­ми ис­ка­же­ния­ми в 1899 году в Бер­ли­не; пре­мье­ра ав­тор­ско­го ва­ри­ан­та - 1998, Гель­зен­кир­хен). В 1849 году в Лейп­ци­ге Лорцинг по­ста­вил од­ну из по­след­них сво­их опер «Ору­же­нос­цы Ро­лан­да, или Сча­стье, ко­то­ро­го мы так жда­ли» - ска­зоч­ную тра­ги­ко­ме­дию о кру­ше­нии на­дежд на де­мо­кра­тические из­ме­не­ния в об­ще­ст­ве (пре­мье­ра без цен­зур­ных пра­вок - 2005, Фрай­берг). С 1850 года главный ди­ри­жёр «Фрид­рих-Виль­гельм-Штед­ти­шес-теа­тер» в Бер­ли­не (ны­не Немецкий те­атр).

Лорцинг - пред­ста­ви­тель ро­ман­тиз­ма, ока­зал боль­шое влия­ние на раз­ви­тие немецкие ко­мические опе­ры (т. н. шпиль­о­пе­ра - нем. Spiel­oper). Со­хра­ни­лось около 30 музыкально-сце­нических со­чи­не­ний Лорцинга, для боль­шин­ст­ва из них он сам на­пи­сал либ­рет­то. Фольк­лор­ные мо­ти­вы и эле­мен­ты фан­та­сти­ки в со­чи­не­ни­ях Лорцинга со­еди­не­ны с со­ци­аль­ной кри­ти­кой и зло­бо­днев­ной на­прав­лен­но­стью. Це­ло­ст­ность музыкальной дра­ма­тур­гии, энер­гич­ное раз­ви­тие дей­ст­вия в опе­рах Лорцинга вы­со­ко це­нил Г. Ма­лер.

Сочинения:

Sämtliche Briefe / Hrsg. I. Capelle. Kas­sel; N. Y., 1995.