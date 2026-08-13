ЛОПИШ МАНУЭЛЬ ДУШ САНТУС
ЛОПИШ (Lopes) МАНУЭЛЬ ДУШ САНТУС - писатель, публицист Кабо-Верде.
Писал на португальском и креольском языках. В 1919 году переехал в Португалию, учился в колледже в городе Коимбра. В 1925-1951 годы жил в Кабо-Верде, в 1951-1959 годы - на Азорских островах, с 1959 года - в Португалии. Крупнейший представитель литературы Кабо-Верде, один из основателей литературного журнала «Claridade» (1936). В художественном творчестве Лопиша, отразившем сильное влияние фольклорных традиций, доминирует социальная тематика: поэтические сборники «Стихи о том, кто остался» («Poemas de quem ficou», 1949), «Креол и другие стихотворения» («Crioulo e outros poemas», 1964) и др., романы «Яростный ливень» («Chuva braba», 1956, русский перевод 1972), «Гонимые восточным ветром» («Os flagelados do vento leste», 1960), сборник рассказов «Петух пропел в бухте» («O galo que cantou na baía», 1959) и др. Автор литературоведческих исследований, а также публицистики, освещающей насущные проблемы жителей Африканского континента.