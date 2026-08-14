ЛОПЕС ПУМАРЕХО АЛЬФОНСО
ЛОПЕС ПУМАРЕХО (López Pumarejo) АЛЬФОНСО - Государственный и политический деятель Колумбии.
Из семьи банкира. Отец А. Лопеса Микельсена. В 1901-1904 годы изучал политическую экономию, финансы и менеджмент в Великобритании и США. По возвращении в Боготу работал в течение 12 лет в семейном банке Banco L ́opez, позднее участвовал в создании коммерческого банка Banco Mercantil Americano. В 1910 году один из учредителей газеты «El Liberal», впоследствии главный редактор и совладелец газеты «El Diario Nacional». В 1925-1930 годы депутат Национальной ассамблеи. В конце 1920-х годов один из лидеров Либеральной партии. После победы Э. Олайя Эрреры на президентских выборах 1930 года(первая после 1886 года победа кандидата от либералов) назначен послом в Великобритании (занимал этот пост в 1931-1933 годы). В 1933 году участвовал в урегулировании конфликта между Колумбией и Перу из-за пограничного порта Летисия на реке Амазонка.
В 1934 году избран президентом. В 1936 году осуществил конституционную реформу, предусматривавшую признание прав рабочих на забастовки, создание профсоюзов, проведение аграрной реформы и др. Установил прогрессивную ставку налогообложения, увеличил государственные расходы в сфере здравоохранения, образования и транспорта, расширил права университетского самоуправления, ограничил контроль Церкви над сферой образования. Выступал против военного и экономического вмешательства США во внутренние дела латино-американских стран. В 1935 году установил дипломатические отношения с СССР. По окончании срока президентских полномочий в 1938 году жил за границей.
В 1942 году вернулся на родину, вновь избран президентом. Отказался от политики нейтралитета и в ноябре 1943 объявил войну Германии. Реформы Лопеса Пумарехо вызвали недовольство крупных предпринимателей, латифундистов, представителей Церкви и высших военных кругов, предпринявших в июле 1944 года неудачную попытку государственного переворота. В условиях роста оппозиционных настроений Лопес Пумарехо 7.08.1945 года добровольно оставил свой пост. В 1946-1948 годы постоянный представитель Колумбии в ООН. В 1949 году вернулся в Колумбию, возглавил либеральную оппозицию. В период «Виоленсии» жил в Мексике. После заключения в 1957 году соглашения между либералами и консерваторами о создании коалиции Национального фронта назначен послом Колумбии в Великобритании (1959). Автор политологических трудов.