ЛОПЕС ПУМАРЕХО АЛЬФОНСО

ЛОПЕС ПУМАРЕХО (López Pumarejo) АЛЬФОНСО - Государственный и по­ли­тический дея­тель Ко­лум­бии.

Из се­мьи бан­ки­ра. Отец А. Ло­пе­са Ми­кель­се­на . В 1901-1904 годы изу­чал по­ли­тическую эко­но­мию, фи­нан­сы и ме­недж­мент в Ве­ли­ко­бри­тании и США. По воз­вра­ще­нии в Бо­го­ту ра­бо­тал в те­че­ние 12 лет в се­мей­ном бан­ке Banco L ́opez, позд­нее уча­ст­вовал в соз­да­нии ком­мерческого бан­ка Banco Mer­can­til Ameri­cano. В 1910 году один из уч­ре­ди­те­лей газеты «El Liberal», впо­след­ст­вии главный ре­дак­тор и сов­ла­де­лец газеты «El Dia­rio Na­cional». В 1925-1930 годы депутат Национальной ас­самб­леи. В конце 1920-х годов один из ли­де­ров Ли­бе­раль­ной пар­тии. По­сле по­бе­ды Э. Олайя Эр­ре­ры на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1930 года(пер­вая по­сле 1886 года по­бе­да кан­ди­да­та от ли­бе­ра­лов) на­зна­чен по­слом в Ве­ли­ко­бри­та­нии (за­ни­мал этот пост в 1931-1933 годы). В 1933 году уча­ст­во­вал в уре­гу­ли­ро­ва­нии кон­флик­та ме­ж­ду Ко­лум­би­ей и Пе­ру из-за по­гра­нич­но­го пор­та Ле­ти­сия на реке Ама­зон­ка.

В 1934 году из­бран пре­зи­ден­том . В 1936 году осу­ще­ст­вил кон­сти­туционную ре­фор­му, пре­ду­смат­ри­вав­шую при­зна­ние прав ра­бо­чих на за­бас­тов­ки, соз­да­ние проф­сою­зов, про­ве­де­ние аг­рар­ной ре­фор­мы и др. Ус­та­но­вил про­грес­сив­ную став­ку на­ло­го­об­ло­же­ния, уве­ли­чил государственные рас­хо­ды в сфе­ре здра­во­охра­не­ния, об­ра­зо­ва­ния и транс­пор­та, рас­ши­рил пра­ва уни­вер­си­тет­ско­го са­мо­управ­ле­ния, ог­ра­ни­чил кон­троль Церк­ви над сфе­рой об­ра­зо­ва­ния. Вы­сту­пал про­тив во­енного и эко­но­мического вме­ша­тель­ст­ва США во внутренние де­ла латино-американских стран. В 1935 году ус­та­но­вил ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР. По окон­ча­нии сро­ка пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий в 1938 году жил за гра­ни­цей.

В 1942 году вер­нул­ся на ро­ди­ну, вновь из­бран пре­зи­ден­том. От­ка­зал­ся от по­ли­ти­ки ней­тра­ли­те­та и в ноябре 1943 объ­я­вил вой­ну Гер­ма­нии. Ре­фор­мы Лопеса Пумарехо вы­зва­ли не­до­воль­ст­во круп­ных пред­при­ни­ма­те­лей, ла­ти­фун­ди­стов, пред­ста­ви­те­лей Церк­ви и выс­ших во­енных кру­гов, пред­при­няв­ших в ию­ле 1944 года не­удач­ную по­пыт­ку государственного пе­ре­во­ро­та. В ус­ло­ви­ях рос­та оп­позиционных на­строе­ний Лопес Пумарехо 7.08.1945 года доб­ро­воль­но ос­та­вил свой пост. В 1946-1948 годы по­сто­ян­ный пред­ста­ви­тель Ко­лум­бии в ООН. В 1949 году вер­нул­ся в Ко­лум­бию, воз­гла­вил ли­бе­раль­ную оп­по­зи­цию. В пе­ри­од «Вио­лен­сии» жил в Мек­си­ке. По­сле за­клю­че­ния в 1957 году со­гла­ше­ния ме­ж­ду ли­бе­ра­ла­ми и кон­сер­ва­то­ра­ми о соз­да­нии коа­ли­ции Национального фрон­та на­зна­чен по­слом Ко­лум­бии в Ве­ли­ко­бри­та­нии (1959). Ав­тор по­ли­то­ло­гических тру­дов.