ЛОПЕС КАРЛОС АНТОНИО

ЛОПЕС (López) КАРЛОС АНТОНИО - государственный и по­ли­тический дея­тель Па­ра­гвая.

Из се­мьи порт­но­го. Отец Ф. С. Ло­пе­са . По окон­ча­нии ко­ро­лев­ской се­ми­на­рии в Асун­сь­о­не за­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской и ад­во­кат­ской дея­тель­но­стью. По­сле смер­ти дик­та­то­ра Х. Г. Фран­сии в 1840 году сек­ре­тарь во­енной хун­ты, с 1841 года один из двух кон­су­лов , на­зна­чен­ных Кон­грес­сом для управ­ле­ния стра­ной. Ини­ции­ро­вал при­ня­тие в 1844 году пер­вой в ис­то­рии Па­ра­гвая кон­сти­ту­ции , про­воз­гла­шав­шей прин­цип раз­де­ле­ния вла­стей, ра­вен­ст­во гра­ж­дан пе­ред за­ко­ном , но пре­дос­тав­ляв­шей не­ог­ра­ни­чен­ные пол­но­мо­чия пре­зи­ден­ту (из­би­рал­ся на 10 лет с пра­вом пе­ре­из­бра­ния). 14.03.1844 года из­бран пре­зи­ден­том Па­ра­гвая (пе­ре­из­би­рал­ся в 1854 и 1857). В 1848 году дек­ла­ри­ро­вал юри­дическое рав­но­пра­вие ин­дей­цев. В 1856 году внёс из­ме­не­ния в из­бирательный за­кон, пред­по­ла­гав­шие вве­де­ние иму­щественного цен­за, вслед­ст­вие че­го от уча­стия в вы­бо­рах бы­ло от­стра­не­но боль­шин­ст­во на­се­ле­ния стра­ны. Осу­ще­ст­вил ряд про­грес­сив­ных пре­об­ра­зо­ва­ний, спо­соб­ст­во­вав­ших сти­му­ли­ро­ва­нию промышленного про­изводства, пре­ж­де все­го ме­тал­лур­гической от­рас­ли, раз­ви­тию ин­фра­струк­ту­ры, мо­дер­ни­зи­ро­вал ар­мию. Ус­та­но­вил жё­ст­кий кон­троль над иностранным ка­пи­та­лом в эко­но­ми­ке стра­ны.

При Лопесе был су­ще­ст­вен­но уве­ли­чен государственный зе­мель­ный фонд за счёт на­цио­на­ли­за­ции час­ти зе­мель ин­дей­ских об­щин. Лопес от­ка­зал­ся от изо­ля­цио­ни­ст­ской по­ли­ти­ки Фран­сии, до­бил­ся при­зна­ния су­ве­ре­ни­те­та Па­ра­гвая Бо­ли­ви­ей (1843), Бра­зи­ли­ей (1844), Ар­гентинской кон­фе­де­ра­ци­ей (1852), за­клю­чил до­го­во­ры о друж­бе и тор­гов­ле с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей и США (1853). По­кро­ви­тель­ст­во­вал народному об­ра­зо­ва­нию; в го­ды его прав­ле­ния бы­ли от­кры­ты Литературная ака­де­мия, Пра­во­вая и Фи­лосовская шко­лы, соз­да­но пер­вое учеб­ное за­ве­де­ние для де­вочек. Ос­но­ва­тель и ре­дак­тор пер­вой па­рагвайской газеты «Para­guayo Independiente» (1845).

Сочинения:

Mensajes ... Asunción, 1931;

La eman­ci­pación paraguaya. Asunción, 1942.