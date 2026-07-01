ЛОНГИ

ЛОНГИ (Longhi; настоящая фамилия Фаль­ка, Fal­ca) - итальянские жи­во­пис­цы и гра­фи­ки, отец и сын.

Пьет­ро (15.11.1701, Ве­не­ция - 8.05.1785, там же), учил­ся в Ве­не­ции у от­ца, се­реб­ря­ных дел мас­те­ра А. Фаль­ки, за­тем у А. Ба­ле­ст­ры.

В 1720-1730-х годы пи­сал пре­имущественно ал­тар­ные об­ра­зы в тра­дици­ях по­зд­не­го ба­рок­ко («Святой Пел­лег­ри­но, ве­до­мый на казнь», около 1729 года, церковь Сан-Пел­лег­ри­но, Бер­га­мо; «По­кло­не­ние вол­хвов», 1733, Скуо­ла-Гран­де-ди-Сан-Джо­ван­ни- Эван­д­же­ли­ста, Ве­не­ция). Не сни­скав ус­пе­ха сво­ей един­ст­вен­ной мо­ну­мен­таль­ной ра­бо­той (фре­ска «Па­де­ние ги­ган­тов» в Ка-Саг­ре­до в Ве­не­ции, 1734), П. Лон­ги с середины 1730-х годов под влия­ни­ем Дж.М. Крес­пи на­чал пи­сать сце­ны из народной жиз­ни («Прач­ка», Городской му­зей, Бас­са­но, и др.; мно­го­численные ри­сун­ки), вы­яв­ляю­щие его ин­те­рес к прав­ди­вой пе­ре­да­че ха­рак­тер­но­го.

В середины 1740-х годов об­ра­тил­ся к сю­же­там из жиз­ни современного ве­не­ци­ан­ско­го об­ще­ст­ва («Маленький кон­церт», 1741, Га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция; «Ви­зит», 1746, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк; «Об­мо­рок», околол 1744 года, Национальная га­ле­рея искусства, Ва­шинг­тон; «Урок тан­цев», 1757, Га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция, и др.). В этих кар­ти­нах кра­соч­ная па­лит­ра ста­но­вит­ся бо­лее свет­лой; ге­рои на­по­ми­на­ют пер­со­на­жей «ко­ме­дии нра­вов» К. Голь­до­ни (це­нив­ше­го ра­бо­ты ху­дож­ни­ка).

П. Лон­ги про­ни­ца­тель­но умел под­ме­тить смеш­ное, но де­лал это без мо­ра­ли­за­тор­ст­ва, с лёг­кой иро­ни­ей («Но­со­рог», около 1751; «Га­дал­ка», около 1752 года; обе - Му­зей итал.альянского сет­течен­то, Ве­не­ция; «Но­вый мир», 1756, га­ле­рея Куэ­ри­ни-Стам­па­лия, Ве­не­ция; «Ри­дот­то», 1740-е годы, га­ле­рея Ака­де­мии Кар­ра­ра, Бер­га­мо). Ра­бо­ты П. Лон­ги вы­со­ко це­ни­лись кол­лек­цио­не­ра­ми и лю­би­те­ля­ми ис­кусств, про­фес­сио­на­лы же счи­та­ли его искусство «низ­ким жан­ром», чем и объ­яс­ня­ет­ся позд­нее при­свое­ние ху­дож­ни­ку ти­ту­ла почетного члена ве­не­ци­ан­ской АХ (1766). В про­из­ве­де­ни­ях середины 1750-х - 1760-х годов («Про­гул­ка вер­хом», около 1755 года, Му­зей итальянского сет­те­чен­то; «Охо­та на уток в Ла­гу­не», около 1760 года, га­ле­рея Ку­эри­ни-Стам­па­лия, и др.) до­ми­ни­ру­ют свет и воз­дух, смяг­чаю­щие очер­та­ния пей­за­жа и при­даю­щие изящ­ную лёг­кость фи­гур­кам пер­со­на­жей.

П. Лон­ги пи­сал и порт­ре­ты ве­не­ци­ан­ской зна­ти, в том числе пар­ные и груп­по­вые, строя их по схе­ме ба­роч­но­го па­рад­но­го порт­ре­та («Мо­ло­дая да­ма в тре­угол­ке», 1750-е годы, «Мо­ло­дой че­ло­век с ас­т­ро­ля­би­ей», 1760-е годы, ча­ст­ное собрание, Ми­лан; Ф. Гвар­ди , 1764, Му­зей итальянского сет­те­чен­то, и др.). Их от­ли­ча­ют изы­скан­ное и де­ко­ра­тив­ное раз­но­об­ра­зие цве­та, ро­кай­ль­ная гра­ция поз и кос­тю­мов.

Алес­сан­д­ро (1733, Ве­не­ция - но­ябрь 1813, там же), сфор­ми­ро­вал­ся под влия­ни­ем от­ца; учил­ся у Дж. Но­га­ри, ис­пы­тал воз­дей­ст­вие твор­че­ст­ва Б. Нац­ца­ри.

Раз­но­сто­рон­не ода­рён­ный, он был так­же ав­то­ром жиз­не­опи­са­ний ве­не­ци­ан­ских ху­дож­ни­ков («Compendio delle vite de’pittori veneziani istorici…», 1762), для из­да­ния ко­то­рых на­гра­ви­ро­вал 33 порт­ре­та. По­доб­но от­цу, пи­сал се­мей­ные порт­ре­ты в ин­терь­е­ре («Се­мей­ст­во про­ку­ра­то­ра Пи­за­ни», около 1758, Га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция). Ге­рои его па­рад­ных порт­ре­тов (груп­по­вой порт­рет се­на­то­ров А. Ре­нье, П. Валь­ма­ра­на и В. До­на, около 1759-1760 годов, Дво­рец до­жей , Ве­не­ция; дож А. Мо­че­ни­го, 1767, Му­зей Кор­рер, Ве­не­ция, и др.) изо­бра­же­ны на фо­не ве­ли­че­ст­вен­ных по­стро­ек или морского пей­за­жа, сим­во­ли­зи­рую­щих по­ли­тическую и эко­но­мическую мощь рес­пуб­ли­ки. К луч­шим рабо­там А. Лон­ги от­но­сят­ся порт­ре­ты дея­те­лей ве­не­ци­ан­ско­го Про­све­ще­ния, пол­ные внутренней творческой энер­гии: «Порт­рет му­зы­кан­та» (со­б­ра­ние Лих­тен­штейн, Ва­дуц), ко­то­рый при­ня­то счи­тать изо­бра­же­ни­ем ком­по­зи­то­ра Д. Чи­ма­ро­зы; К. Голь­до­ни (около 1757 года, Дом Голь­до­ни и Га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция), про­све­ти­те­ля фра Кар­ло Ло­до­ли (около 1770 года, Га­ле­рея Ака­де­мии, Ве­не­ция), ав­то­порт­рет в ин­терь­е­ре мас­тер­ской (конец 1770-х годов, со­б­ра­ние Рос­си, Ве­не­ция). Удо­сто­ен зва­ния почетного члена ве­не­ци­ан­ской Академии художеств (1759).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)