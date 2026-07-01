ЛОНГИ
ЛОНГИ (Longhi; настоящая фамилия Фалька, Falca) - итальянские живописцы и графики, отец и сын.
Пьетро (15.11.1701, Венеция - 8.05.1785, там же), учился в Венеции у отца, серебряных дел мастера А. Фальки, затем у А. Балестры.
В 1720-1730-х годы писал преимущественно алтарные образы в традициях позднего барокко («Святой Пеллегрино, ведомый на казнь», около 1729 года, церковь Сан-Пеллегрино, Бергамо; «Поклонение волхвов», 1733, Скуола-Гранде-ди-Сан-Джованни- Эванджелиста, Венеция). Не снискав успеха своей единственной монументальной работой (фреска «Падение гигантов» в Ка-Сагредо в Венеции, 1734), П. Лонги с середины 1730-х годов под влиянием Дж.М. Креспи начал писать сцены из народной жизни («Прачка», Городской музей, Бассано, и др.; многочисленные рисунки), выявляющие его интерес к правдивой передаче характерного.
В середины 1740-х годов обратился к сюжетам из жизни современного венецианского общества («Маленький концерт», 1741, Галерея Академии, Венеция; «Визит», 1746, Метрополитен-музей, Нью-Йорк; «Обморок», околол 1744 года, Национальная галерея искусства, Вашингтон; «Урок танцев», 1757, Галерея Академии, Венеция, и др.). В этих картинах красочная палитра становится более светлой; герои напоминают персонажей «комедии нравов» К. Гольдони (ценившего работы художника).
П. Лонги проницательно умел подметить смешное, но делал это без морализаторства, с лёгкой иронией («Носорог», около 1751; «Гадалка», около 1752 года; обе - Музей итал.альянского сеттеченто, Венеция; «Новый мир», 1756, галерея Куэрини-Стампалия, Венеция; «Ридотто», 1740-е годы, галерея Академии Каррара, Бергамо). Работы П. Лонги высоко ценились коллекционерами и любителями искусств, профессионалы же считали его искусство «низким жанром», чем и объясняется позднее присвоение художнику титула почетного члена венецианской АХ (1766). В произведениях середины 1750-х - 1760-х годов («Прогулка верхом», около 1755 года, Музей итальянского сеттеченто; «Охота на уток в Лагуне», около 1760 года, галерея Куэрини-Стампалия, и др.) доминируют свет и воздух, смягчающие очертания пейзажа и придающие изящную лёгкость фигуркам персонажей.
П. Лонги писал и портреты венецианской знати, в том числе парные и групповые, строя их по схеме барочного парадного портрета («Молодая дама в треуголке», 1750-е годы, «Молодой человек с астролябией», 1760-е годы, частное собрание, Милан; Ф. Гварди, 1764, Музей итальянского сеттеченто, и др.). Их отличают изысканное и декоративное разнообразие цвета, рокайльная грация поз и костюмов.
Алессандро (1733, Венеция - ноябрь 1813, там же), сформировался под влиянием отца; учился у Дж. Ногари, испытал воздействие творчества Б. Наццари.
Разносторонне одарённый, он был также автором жизнеописаний венецианских художников («Compendio delle vite de’pittori veneziani istorici…», 1762), для издания которых награвировал 33 портрета. Подобно отцу, писал семейные портреты в интерьере («Семейство прокуратора Пизани», около 1758, Галерея Академии, Венеция). Герои его парадных портретов (групповой портрет сенаторов А. Ренье, П. Вальмарана и В. Дона, около 1759-1760 годов, Дворец дожей, Венеция; дож А. Мочениго, 1767, Музей Коррер, Венеция, и др.) изображены на фоне величественных построек или морского пейзажа, символизирующих политическую и экономическую мощь республики. К лучшим работам А. Лонги относятся портреты деятелей венецианского Просвещения, полные внутренней творческой энергии: «Портрет музыканта» (собрание Лихтенштейн, Вадуц), который принято считать изображением композитора Д. Чимарозы; К. Гольдони (около 1757 года, Дом Гольдони и Галерея Академии, Венеция), просветителя фра Карло Лодоли (около 1770 года, Галерея Академии, Венеция), автопортрет в интерьере мастерской (конец 1770-х годов, собрание Росси, Венеция). Удостоен звания почетного члена венецианской Академии художеств (1759).