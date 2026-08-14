ЛОНГ-АЙЛЕНД
ЛОНГ-АЙЛЕНД (Long Island) - остров в Атлантическом океане, у берегов США, близ устья реки Гудзон.
Отделён от материка протокой Ист-Ривер и проливом Лонг-Айленд. Площадь 4,5 тыс. км 2 , длина около 200 км, ширина до 37 км. Береговая линия изрезана, со стороны океана - многочисл. песчаные косы. Сложен рыхлыми морскими и ледниковыми отложениями. Поверхность низкая, выровненная.
Открыт в 1609 году английским мореплавателем Г. Гудзоном. С 1636 года заселялся голландцами из колонии Новые Нидерланды, с 1640 года - переселенцами из британских колоний Коннектикут и залива Массачусетс. В 1664 году пожалован английским королём Карлом II герцогу Йоркскому Якову (будущий англ. король Яков II); в том же году нидерландские территории захвачены английскими войсками. С 1683 года в составе провинции Нью- Йорк, разделён на графства. В период Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов взят в 1776 году британскими силами, освобождён в 1783 году. С 1778 года в штате Нью- Йорк. В 1834-1844 годы построена железная дорога Лонг- Айленд, в 1883 году возведён Бруклинский мост, соединивший Лонг-Айленд с Манхэттеном. В 1898 году западная часть острова (районы Бруклин и Квинс) вошла в состав города Нью-Йорк.