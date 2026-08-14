ЛОНГ-АЙЛЕНД

ЛОНГ-АЙЛЕНД (Long Island) - ост­ров в Ат­лан­ти­че­ском океане, у бе­ре­гов США, близ устья реки Гуд­зон.

От­де­лён от ма­те­ри­ка про­то­кой Ист-Ри­вер и проливом Лонг-Ай­ленд. Площадь 4,5 тыс. км 2 , дли­на около 200 км, ши­ри­на до 37 км. Бе­ре­го­вая ли­ния из­ре­за­на, со сто­ро­ны океа­на - мно­го­числ. пес­ча­ные ко­сы. Сло­жен рых­лы­ми мор­ски­ми и лед­ни­ко­вы­ми от­ло­же­ния­ми. По­верх­ность низ­кая, вы­ров­нен­ная.

От­крыт в 1609 году английским мо­ре­пла­ва­те­лем Г. Гуд­зо­ном. С 1636 года за­се­лял­ся гол­ланд­ца­ми из ко­ло­нии Но­вые Ни­дер­лан­ды , с 1640 года - пе­ре­се­лен­ца­ми из британских ко­ло­ний Кон­нек­ти­кут и залива Мас­са­чу­сетс. В 1664 году по­жа­ло­ван английским ко­ро­лём Кар­лом II гер­цо­гу Йорк­ско­му Яко­ву (бу­ду­щий англ. ко­роль Яков II ); в том же году ни­дерландские тер­ри­то­рии за­хва­че­ны английскими вой­ска­ми. С 1683 года в со­ста­ве провинции Нью- Йорк, раз­де­лён на граф­ст­ва. В пе­ри­од Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов взят в 1776 году британскими си­ла­ми, ос­во­бо­ж­дён в 1783 году. С 1778 года в шта­те Нью- Йорк. В 1834-1844 годы по­строе­на железная дорога Лонг- Ай­ленд, в 1883 году воз­ве­дён Брук­лин­ский мост, со­еди­нив­ший Лонг-Айленд с Ман­хэт­те­ном. В 1898 году западная часть ост­ро­ва (рай­оны Брук­лин и Квинс) во­шла в со­став города Нью-Йорк.

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