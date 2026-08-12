ЛОНДОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛОНДОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Univer­sity of London) - один из круп­ней­ших ву­зов и на­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ских цен­тров Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Ос­но­ван в 1836 году в со­от­вет­ст­вии с ука­зом ко­ро­ля Виль­гель­ма IV как уч­ре­ж­де­ние, пра­во­моч­ное при­су­ж­дать учё­ные сте­пе­ни сту­ден­там оп­ре­де­лён­ных уни­вер­си­те­тов стра­ны (по­сле со­от­вет­ст­вую­щих эк­за­ме­нов). С 1898 года Лондонский университет в ре­зуль­та­те ре­ор­га­ни­за­ции стал вы­пол­нять так­же функ­ции выс­ше­го учеб­но­го за­ве­де­ния. В 1907 и 1910 годы в со­став Лондонского университета по специальному по­ста­нов­ле­нию пар­ла­мен­та вклю­че­ны со­от­вет­ст­вен­но Уни­вер­си­тет­ский (ос­но­ван в 1826 году) и Ко­ро­лев­ский (1829) кол­лед­жи. Дея­тель­ность Лондонского университета рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся Ус­та­вом 1926 года. В раз­ное вре­мя в Лондонском университете учи­лись Х. Ю. Ай­зенк, М. Брэд­бе­ри, М. Ган­ди , А. Кларк, Д. Ли­винг­стон, Р. Про­ди , Дж. Со­рос, Г. Уэллс, Т. Хар­ди, Г. К. Чес­тер­тон и др. Сре­ди бывших сту­ден­тов и пре­по­да­ва­те­лей Лондонского университета - 56 лау­реа­тов Но­бе­лев­ской пре­мии , в т. ч. Дж. Блэк, Ф. Крик, Р. Франк­лин, Ч. Барк­ла, Дж. Мак­свелл, А. Фле­минг, Р. Та­гор, Б. Рас­сел, А. Хилл.

В со­ста­ве Лондонского университета (2009): 19 кол­лед­жей, в т. ч. Хей­троп (1614), Ко­ро­лев­ский ве­те­ри­нар­ный (1791), Берк­бек (1823), Ко­ро­лев­ский Хол­лоу­эй (1849, с 1985 года современное название), Голд­смит (1891), ис­сле­до­ва­ния он­ко­ло­гических за­бо­ле­ва­ний (1909, современный ста­тус с 1921 года), Ко­ро­ле­вы Ма­рии (1989, современное название с 2000 года) и др.; 12 НИИ, в т. ч. Британский институт в Па­ри­же (1894), Институт об­ра­зо­ва­ния (1902), Институт Кур­то (1932, с 2002 года при Лондонском университете) и др.; Шко­ла фар­ма­цев­ти­ки (1842), Лон­дон­ская шко­ла эко­но­мических и по­ли­тических на­ук (1895), Шко­ла изу­че­ния Вос­то­ка и Аф­ри­ки (1916, современное название с 1941 года), Лон­дон­ская шко­ла ги­гие­ны и тро­пической ме­ди­ци­ны (1924, от­кры­та в 1929 году), Лон­дон­ская биз­нес-шко­ла (1964), Шко­ла специальных ис­сле­до­ва­ний (1994; в её со­ставе 10 институтов - Институт ис­то­рических ис­сле­до­ва­ний, Институт изу­че­ния Гер­ма­нии и Ита­лии, Институт изу­че­ния Аме­ри­ки, Институт фи­ло­со­фии и др.). В струк­ту­ру Лондонского университета так­же вхо­дят: боль­ни­ца Св. Ге­ор­га (1733), Ко­ро­лев­ская ака­де­мия му­зы­ки (1822), Мор­ская био­ло­гическая стан­ция в Мил­пор­те (1970); биб­лио­те­ки кол­лед­жей, институтов и школ; Главный зоо­ло­гическиий му­зей (1827) и др. Из­да­ёт на­уч­ную и на­уч­но-ме­то­дическую литературу. Обу­ча­ют­ся свыше 130 тысяч сту­ден­тов (в т. ч. 40 тысяч - дис­тан­ци­он­но)

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)