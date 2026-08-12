ЛОНДОНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

ЛОНДОНСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОР­КЕСТР (London Symphony Orchestra) - ста­рей­ший сим­фо­нический ор­кестр Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Ос­но­ван в 1904 году как не­за­ви­си­мый кол­лек­тив му­зы­кан­тов. Главная кон­церт­ная пло­щад­ка (с 1982 года) - центр ис­кусств «Бар­би­кан». Га­ст­ро­ли­ро­вал во мно­гих стра­нах, в т. ч. в СССР (впер­вые в 1971 году, кон­цер­та­ми ди­ри­жи­ро­ва­ли А. Пре­вен и Б. Брит­тен). С ор­ке­ст­ром вы­сту­па­ли многие вид­ные му­зы­кан­ты, в т. ч. М. Л. Рос­тро­по­вич (в 1965 году про­вёл с Лондонским симфоническим оркестром се­рию из бо­лее чем 30 кон­цер­тов ), Л. Берн­стайн (в 1966 году ди­ри­жи­ро­вал 8-й сим­фо­ни­ей Г. Ма­ле­ра). Сре­ди главных ди­ри­жё­ров: Х. Рих­тер (1904-1911), А. Ни­киш (1912-1914), А. Ко­утс (1919-1922), Й. Крипс (1950-1954), П. Мон­тё (1961-1964), А. Пре­вен (1968-1979), К. Аб­ба­до (1979-1988), К. Дей­вис (1995-2006). С 2007 года главный ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра - В. А. Гер­ги­ев. Мно­го­численные ау­дио­за­пи­си (пер­вая - 1913, ди­ри­жёр А. Ни­киш ).

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