ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1915

Ло́ндонский догово́р 1915 — договор, подписанный 26 апреля 1915 в Лондоне представителями Великобритании, Франции и России, с одной стороны, и Королевства Италии — с другой. Л. д. обусловил вступление Италии в Первую мировую войну 1914—1918 на стороне Антанты . Италия обязывалась в течение месяца объявить войну Австро-Венгрии и Германии. Территориальные претензии Италии, оговоренные в Л. д., включали область Трентино, часть Тироля (с границей по перевалу Бреннер), Триест, Горицию, Градиску, Истрию, Далмацию и расположенные к северу и западу от нее острова, Валону (ныне Влёра) и прилегающую к ней часть Албании. В Малой Азии, в случае передела азиатской части Османской империи, Италия получала территории в районе провинции Адалия (Анталья). Л. д. узаконивал переход к ней Додеканесских о-вов, оккупированных в ходе Итало-турецкой войны 1911—1912, а также всех прав, сохраненных ранее за турецким султаном в Ливии. При разделе Британией и Францией германских колоний в Африке Италия должна была получить компенсацию за счет британских и французских колониальных владений, граничащих с итальянскими. Великобритания предоставляла Италии заем в 50 млн фунтов стерлингов, а при возмещении военных убытков она должны была получить долю, пропорциональную ее усилиям. Италия объявила войну в оговоренный срок только Австро-Венгрии (23 мая 1915; Германии — более года спустя, 27 августа 1916). Договор держался в секрете и был обнародован большевиками вместе с другими документами царской внешней политики. На Парижской мирной конференции 1919—1920 договор был аннулирован, поскольку президент США В. Вильсон не считал себя связанным им: Л. д. противоречил интересам создаваемого нового государства — Королевства сербов, хорватов и словенцев, а идеологически — «14 пунктам Вильсона» (в части права наций на ­самоопределение).

Лит .: Серова О. В . От Тройственного союза к Антанте. Итальянская внешняя политика и дипломатия в конце XIX — начале ХХ века. М., 1983; Toscano M. Il patto di Londra: storia diplomatica dell’intervento italiano (1914—1915). Bologna, 1934.