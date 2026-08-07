ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1895 ГОДА

ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1895 ГОДА («О раз­гра­ни­че­нии сфер влия­ния в об­лас­ти Па­ми­ров», т. н. Па­мир­ское раз­гра­ни­че­ние) - со­гла­ше­ние Российской Им­пе­рии и Ве­ли­ко­бри­та­нии о раз­гра­ни­че­нии сфер влия­ния ме­ж­ду дву­мя дер­жа­ва­ми в Центральной Азии.

За­клю­чён в Лон­до­не 27 февраля (11 мар­та). До­го­вор явил­ся про­дол­же­ни­ем по­ли­ти­ки обе­их дер­жав по юри­дическому оп­ре­де­ле­нию и де­мар­ка­ции гра­ниц Аф­га­ни­ста­на как бу­фер­но­го го­су­дар­ст­ва ме­ж­ду их ази­атскими вла­де­ния­ми ( Лон­дон­ский про­то­кол 1885 года; «ли­ния Дю­ран­да», оп­ре­де­лив­шая гра­ни­цу ме­ж­ду Аф­га­ни­ста­ном и Британской Ин­ди­ей , 1893-1895). Лондонский договор пре­ду­смат­ри­вал про­ве­де­ние раз­гра­ни­чительной ли­нии от восточной око­неч­но­сти озера Зор­куль (Вик­то­рия) по гор­ной це­пи до пе­ре­ва­ла Ор­та-Бель, да­лее до на­се­лён­но­го пунк­та Кы­зыл-Ра­бат (Кы­зыл­ра­бат) на реке Ок­су и до гра­ни­цы Ки­тая. Сто­ро­ны обя­зы­ва­лись воз­дер­жи­вать­ся от вся­ко­го по­ли­тического кон­тро­ля или влия­ния - од­на к югу, вто­рая к се­ве­ру от раз­гра­ни­чительной ли­нии; Бу­хар­ское хан­ст­во, на­хо­див­шее­ся под про­тек­то­ра­том Рос­сии, долж­но бы­ло ос­во­бо­дить все за­ня­тые им в 1878 году афганские тер­ри­то­рии к югу от реки Аму­да­рья, а Аф­га­ни­стан - все за­ня­тые им в 1883 году тер­ри­то­рии на пра­вом бе­ре­гу реки Пяндж. Ве­ли­ко­бри­та­ния обя­зы­ва­лась пе­ре­дать Аф­га­ни­ста­ну на­хо­див­шую­ся в её сфе­ре влия­ния тер­ри­то­рию ме­ж­ду гор­ной сис­те­мой Гин­ду­куш и ука­зан­ной раз­гра­ни­чительной ли­ни­ей («Ва­хан­ский ко­ри­дор», со­еди­няю­щий Аф­га­ни­стан с Ки­та­ем ) при ус­ло­вии, что там не бу­дет воз­ве­де­но во­енных по­стов и ук­ре­п­ле­ний.

Лондонский дговор сде­лал не­воз­мож­ным даль­ней­шее рас­ши­ре­ние в Центральной Азии сфер влия­ния Российской им­пе­рии - на юг и Британской им­пе­рии - на се­вер, сни­зил риск во­енного столк­но­ве­ния ме­ж­ду дву­мя дер­жа­ва­ми, спо­соб­ст­во­вал за­кре­п­ле­нию не­за­ви­си­мо­сти Аф­га­ни­ста­на.

Ис­точники:

Report on the proceedings of the Pamirs Boundary Commission 1896. Calcutta, 1897;

Мар­тенс Ф.Ф. Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1898. Т. 12;

Сбор­ник до­го­во­ров Рос­сии с дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми, 1856–1917. М., 1952.

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