ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1895 ГОДА
ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1895 ГОДА («О разграничении сфер влияния в области Памиров», т. н. Памирское разграничение) - соглашение Российской Империи и Великобритании о разграничении сфер влияния между двумя державами в Центральной Азии.
Заключён в Лондоне 27 февраля (11 марта). Договор явился продолжением политики обеих держав по юридическому определению и демаркации границ Афганистана как буферного государства между их азиатскими владениями (Лондонский протокол 1885 года; «линия Дюранда», определившая границу между Афганистаном и Британской Индией, 1893-1895). Лондонский договор предусматривал проведение разграничительной линии от восточной оконечности озера Зоркуль (Виктория) по горной цепи до перевала Орта-Бель, далее до населённого пункта Кызыл-Рабат (Кызылрабат) на реке Оксу и до границы Китая. Стороны обязывались воздерживаться от всякого политического контроля или влияния - одна к югу, вторая к северу от разграничительной линии; Бухарское ханство, находившееся под протекторатом России, должно было освободить все занятые им в 1878 году афганские территории к югу от реки Амударья, а Афганистан - все занятые им в 1883 году территории на правом берегу реки Пяндж. Великобритания обязывалась передать Афганистану находившуюся в её сфере влияния территорию между горной системой Гиндукуш и указанной разграничительной линией («Ваханский коридор», соединяющий Афганистан с Китаем) при условии, что там не будет возведено военных постов и укреплений.
Лондонский дговор сделал невозможным дальнейшее расширение в Центральной Азии сфер влияния Российской империи - на юг и Британской империи - на север, снизил риск военного столкновения между двумя державами, способствовал закреплению независимости Афганистана.
Источники:
Report on the proceedings of the Pamirs Boundary Commission 1896. Calcutta, 1897;
Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1898. Т. 12;
Сборник договоров России с другими государствами, 1856–1917. М., 1952.