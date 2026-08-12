ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1867 ГОДА
ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1867 ГОДА - дипломатический акт, урегулировавший люксембургский вопрос.
Принят конференцией европейских держав, проходившей 7-11 мая в Лондоне. После окончания австро- прусской войны 1866 года и распада Германского союза 1815-1866 Франция, стремясь не допустить дальнейшего усиления Пруссии, попыталась приобрести у короля Нидерландов Вильгельма III за 5 млн. гульденов не входившее больше в Германский союз и не связанное договором с Пруссией Великое герцогство Люксембург, которым нидерландский король владел на правах личной унии. Вильгельм III согласился уступить Франции герцогство, надеясь, что взамен она гарантирует ему права на неограниченное владение Лимбургом (см. Лондонский договор 1831). Пруссия всячески препятствовала сделке и не выводила свой гарнизон из крепости Люксембург, что создало угрозу военного конфликта между Нидерландами и Пруссией, а также между Францией и Пруссией.
Для решения люксембургского вопроса по инициативе Нидерландов в Лондоне была созвана международная конференция, в которой приняли участие Великобритания (председательствовала на конференции), Франция, Пруссия, Нидерланды, Россия, Австрия, Бельгия, Италия и Великое герцогство Люксембург. Конференция приняла решение, в котором констатировалось, что в связи с распадом Германского союза Великое герцогство Люксембург более не является его членом, им по-прежнему владеет на правах личной унии Оранско-Нассауская династия, Великое герцогство Люксембург является нейтральным государством, что гарантируется странами - участницами конференции, прусский гарнизон обязан покинуть крепость Люксембург, а все военные укрепления на территории герцогства должны быть в течение 16 лет ликвидированы.