ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1854 ГОДА
ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1854 ГОДА - соглашение между Великобританией, Францией и Османской империей об оборонительном и наступательном союзе против России.
Подписан 10 апреля, вскоре после того, как 15-16(27-28).03.1854 года Великобритания и Франция объявили войну России (см. в статье Крымская война 1853-1856); дополнил и расширил Константинопольский союзный договор, заключённый этими державами 12.03.1854. По Лондонскому договору обе западные державы, будучи убеждёнными «в необходимости существования Турции в её настоящих границах для сохранения европейского равновесия», обязались оказать Османской империи помощь и послать достаточное количество своих сухопутных войск как на европейский, так и на азиатский театры военных действий. Лондонский договор предусматривал, что все три государства будут сообща вести военные операции и немедленно извещать друг друга о любых мирных предложениях России. Османская империя взяла на себя обязательство не вступать ни в какие переговоры с российским правительством без уведомления своих союзников и получения их согласия. Подписание Лондонского договора обеспечило интересы Великобритании и Франции в войне с Россией и значительно ограничило свободу действий Османской империи.