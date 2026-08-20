ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1854 ГОДА

ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1854 ГОДА - со­гла­ше­ние ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, Фран­ци­ей и Ос­ман­ской им­пе­ри­ей об обо­ро­нительном и на­сту­пательном сою­зе про­тив Рос­сии.

Под­пи­сан 10 апреля, вско­ре по­сле то­го, как 15-16(27-28).03.1854 года Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция объ­яви­ли вой­ну Рос­сии (см. в статье Крым­ская вой­на 1853-1856 ); до­пол­нил и рас­ши­рил Кон­стан­ти­но­поль­ский со­юз­ный до­го­вор, за­клю­чён­ный эти­ми дер­жа­ва­ми 12.03.1854. По Лондонскому договору обе западные дер­жа­вы, бу­ду­чи убе­ж­дён­ны­ми «в не­об­хо­ди­мо­сти су­ще­ст­во­ва­ния Тур­ции в её на­стоя­щих гра­ни­цах для со­хра­не­ния ев­ро­пей­ско­го рав­но­ве­сия», обя­за­лись ока­зать Ос­ман­ской им­пе­рии по­мощь и по­слать дос­таточ­ное ко­ли­че­ст­во сво­их су­хо­пут­ных войск как на ев­ро­пей­ский, так и на ази­атский те­ат­ры во­енных дей­ствий. Лондонский договор пре­ду­смат­ри­вал, что все три го­су­дар­ст­ва бу­дут со­об­ща вес­ти во­енные опе­ра­ции и не­мед­лен­но из­ве­щать друг дру­га о лю­бых мир­ных пред­ло­же­ни­ях Рос­сии. Ос­ман­ская им­пе­рия взя­ла на се­бя обя­за­тель­ст­во не всту­пать ни в ка­кие пе­ре­го­во­ры с российским пра­ви­тель­ст­вом без уве­дом­ле­ния сво­их со­юз­ни­ков и по­лу­че­ния их со­гла­сия. Под­пи­са­ние Лондонского договора обес­пе­чи­ло ин­те­ре­сы Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции в вой­не с Рос­си­ей и зна­чи­тель­но ог­ра­ни­чи­ло сво­бо­ду дей­ст­вий Ос­ман­ской им­пе­рии .

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