ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1831 ГОДА

ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1831 ГОДА - (До­го­вор 24 ста­тей), о раз­де­ле­нии Ни­дерландског ко­ро­лев­ст­ва по­сле по­бе­ды Бель­гий­ской ре­во­лю­ции 1830 года, о гра­ни­цах и ста­ту­се Ко­ролев­ст­ва Бель­гия и тер­ри­то­ри­аль­ном со­ста­ве и ста­ту­се Великого гер­цог­ст­ва Люк­сем­бург.

Под­пи­сан 15 но­ября в хо­де Лон­дон­ской кон­фе­рен­ции 1830-1831 годов пред­ста­ви­те­ля­ми Ве­ли­ко­бри­та­нии, Российской и Австрийской им­пе­рий, Фран­ции и Прус­сии с од­ной сто­ро­ны и упол­но­мо­чен­ным Бель­гии - с дру­гой. Не­смот­ря на со­про­тив­ле­ние Рос­сии, Австрийской им­пе­рии и Прус­сии, Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция до­би­лись при­зна­ния уча­ст­ни­ка­ми кон­фе­рен­ции су­ве­ре­ни­те­та Ко­ро­лев­ст­ва Бель­гия (статья 7). Дер­жа­вы обя­за­ли Бель­гию со­блю­дать ней­тра­ли­тет и при­нять на се­бя 16/31 государственного дол­га Ни­дерландского ко­ро­лев­ст­ва. По Лондонскому договору тер­ри­то­рия Великого гер­цог­ст­ва Люк­сем­бург, на­хо­див­ше­го­ся во вла­де­нии ни­дерландского ко­ро­ля Виль­гель­ма I на пра­вах лич­ной унии, под­ле­жа­ла раз­де­лу: его западная часть, где пре­об­ла­да­ло фран­коя­зыч­ное на­се­ле­ние, пе­ре­да­ва­лась в со­став Бель­гии; восточная часть ос­та­ва­лась у Ни­дер­лан­дов. В ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции за ус­туп­ку час­ти Люк­сем­бур­га Бель­гии под вла­стью Ни­дер­лан­дов ос­та­ва­лись зна­чительная часть Лим­бур­га, Маа­ст­рихт, Вен­ло и устье реки Шель­да. Дер­жа­вы взя­ли на се­бя обя­за­тель­ст­во вы­сту­пить в ро­ли га­ран­тов Лондонского договора, до­бить­ся при­зна­ния Бель­гии Ни­дерландским ко­ро­лев­ст­вом (статья 25) и его со­гла­сия на под­пи­са­ние ни­дерландско-бельгийского до­го­во­ра. Ста­тьи 8-12 пре­дос­тав­ля­ли Бель­гии пра­во и оп­ре­де­ля­ли ус­ло­вия поль­зо­ва­ния вод­ны­ми пу­тя­ми, пе­ре­се­каю­щи­ми Бель­гию и Ни­дер­лан­ды. Статья 15 оп­ре­де­ля­ла ста­тус пор­та Ан­твер­пен как ис­клю­чи­тель­но ком­мер­че­ско­го.

Ве­ли­ко­бри­та­ния, Российская им­пе­рия, Фран­ция, Австрийская им­пе­рия, Прус­сия и Бель­гия 15.12.1831 года под­пи­са­ли вто­рой Лондонский договор, по ус­ло­ви­ям ко­то­ро­го ряд кре­по­стей, по­стро­ен­ных в 1810-1820-е годы. Ни­дер­лан­да­ми на сред­ст­ва ев­ропейских дер­жав на бельгийско- французской гра­ни­це (Се­нен, Ат, Монс, Фи­лип­виль и Ма­ри­ен­бург), долж­ны бы­ли быть сры­ты.

Ни­дерландский ко­роль от­ка­зал­ся при­знать ус­ло­вия Лондонского договора и по­пы­тал­ся воо­руженным пу­тём удер­жать в сво­их ру­ках порт Ан­твер­пен. В ре­зуль­та­те кон­флик­та, в ко­то­ром на сто­ро­не Бель­гии вы­сту­пи­ли Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция, Ни­дер­лан­ды бы­ли вы­ну­ж­де­ны при­знать не­за­ви­си­мость Ко­ро­лев­ст­ва Бель­гия и под­пи­сать с ним 21.05.1833 года со­от­вет­ст­вую­щее со­гла­ше­ние. Ни­дерландский ко­роль Виль­гельм I толь­ко в мар­те 1839 года пол­но­стью при­нял ус­ло­вия до­го­во­ра. 19.04.1839 года в Лон­до­не был под­пи­сан но­вый до­го­вор, вклю­чав­ший как основные по­ло­же­ния Лондонского договора, так и но­вые пунк­ты, ка­сав­шие­ся умень­ше­ния дол­га Бель­гии и при­зна­ния ни­дерландских тер­ри­то­рий Люк­сем­бур­га и Лим­бур­га со­став­ны­ми час­тя­ми Гер­ман­ско­го сою­за 1815-1866 годов.

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