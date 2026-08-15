ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1831 ГОДА
ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1831 ГОДА - (Договор 24 статей), о разделении Нидерландског королевства после победы Бельгийской революции 1830 года, о границах и статусе Королевства Бельгия и территориальном составе и статусе Великого герцогства Люксембург.
Подписан 15 ноября в ходе Лондонской конференции 1830-1831 годов представителями Великобритании, Российской и Австрийской империй, Франции и Пруссии с одной стороны и уполномоченным Бельгии - с другой. Несмотря на сопротивление России, Австрийской империи и Пруссии, Великобритания и Франция добились признания участниками конференции суверенитета Королевства Бельгия (статья 7). Державы обязали Бельгию соблюдать нейтралитет и принять на себя 16/31 государственного долга Нидерландского королевства. По Лондонскому договору территория Великого герцогства Люксембург, находившегося во владении нидерландского короля Вильгельма I на правах личной унии, подлежала разделу: его западная часть, где преобладало франкоязычное население, передавалась в состав Бельгии; восточная часть оставалась у Нидерландов. В качестве компенсации за уступку части Люксембурга Бельгии под властью Нидерландов оставались значительная часть Лимбурга, Маастрихт, Венло и устье реки Шельда. Державы взяли на себя обязательство выступить в роли гарантов Лондонского договора, добиться признания Бельгии Нидерландским королевством (статья 25) и его согласия на подписание нидерландско-бельгийского договора. Статьи 8-12 предоставляли Бельгии право и определяли условия пользования водными путями, пересекающими Бельгию и Нидерланды. Статья 15 определяла статус порта Антверпен как исключительно коммерческого.
Великобритания, Российская империя, Франция, Австрийская империя, Пруссия и Бельгия 15.12.1831 года подписали второй Лондонский договор, по условиям которого ряд крепостей, построенных в 1810-1820-е годы. Нидерландами на средства европейских держав на бельгийско- французской границе (Сенен, Ат, Монс, Филипвиль и Мариенбург), должны были быть срыты.
Нидерландский король отказался признать условия Лондонского договора и попытался вооруженным путём удержать в своих руках порт Антверпен. В результате конфликта, в котором на стороне Бельгии выступили Великобритания и Франция, Нидерланды были вынуждены признать независимость Королевства Бельгия и подписать с ним 21.05.1833 года соответствующее соглашение. Нидерландский король Вильгельм I только в марте 1839 года полностью принял условия договора. 19.04.1839 года в Лондоне был подписан новый договор, включавший как основные положения Лондонского договора, так и новые пункты, касавшиеся уменьшения долга Бельгии и признания нидерландских территорий Люксембурга и Лимбурга составными частями Германского союза 1815-1866 годов.