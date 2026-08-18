ЛОНДОН ДЖЕК

ЛОНДОН ДЖЕК (англ. Jack London; настоящее имя и фамилия Джон Гриф­фит, John Griffith) - американский пи­са­тель , жур­на­лист.

В 14 лет ос­та­вил шко­лу; сме­нил мно­же­ст­во про­фес­сий, в том числе про­дав­ца, раз­но­ра­бо­че­го, мат­ро­са, электри­ка. Мно­го стран­ст­во­вал по США, при­ни­мал уча­стие в по­хо­де без­ра­бот­ных на Ва­шинг­тон. Ак­тив­ный уча­ст­ник со­циа­ли­стического дви­же­ния в США (с 1895 года), ин­тен­сив­но за­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем, изу­чал со­чи­не­ния Ч. Дар­ви­на, К. Мар­кса , Ф. Ниц­ше . В 1896 году по­сту­пил в Ка­ли­фор­ний­ский университет , ко­то­рый ос­та­вил че­рез год из-за от­сут­ст­вия средств. В пе­ри­од «зо­ло­той ли­хо­рад­ки» ис­кал зо­ло­то на Аля­ске (1897-1898). В 1900-е годы, при­об­ре­тя пи­са­тель­скую по­пу­ляр­ность, со­труд­ни­чал в ка­че­ст­ве кор­рес­пон­ден­та с ве­ду­щи­ми американскими пе­рио­дическими из­да­ния­ми.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­рио­ди­ке в 1890-х годах рас­ска­за­ми [по­зд­нее объ­е­ди­не­ны в сборники «Сын вол­ка» («The son of the wolf», 1900), «Де­ти сне­гов» («Children of the frost», 1902) и др.], при­нёс­ши­ми Лондону литературное при­зна­ние. Ши­ро­кую из­вест­ность по­лучил ро­ман «Зов пред­ков» («The call of the wild», 1903), в ко­то­ром ге­рои­за­ция Се­ве­ра со­че­та­ет­ся с опи­са­ни­ем су­ро­вых буд­ней зо­ло­то­ис­ка­те­лей и охот­ни­ков. От­ри­ца­ние фи­ло­со­фии ин­ди­ви­дуа­лиз­ма на­шло от­ра­же­ние в ро­ма­не «Мор­ской волк» («The sea-wolf», 1904), в ко­то­ром Лондон от­хо­дит от «се­вер­ной» те­ма­ти­ки. С это­го вре­ме­ни в твор­че­ст­ве Лондона, раз­ви­ваю­щем тра­ди­ции ро­ман­тической и нео­ро­ман­тической про­зы Дж. Ф. Ку­пе­ра, Г. Мел­вил­ла, Р. Ки­п­лин­га , Дж. Кон­ра­да, на пер­вый план вы­дви­га­ет­ся те­ма взаи­мо­от­но­ше­ний ци­ви­ли­за­ции, при­ро­ды и че­ло­ве­ка. В ани­ма­ли­стических ро­ма­нах «Бе­лый клык» («White fang», 1906), «Джер­ри-ост­ро­ви­тя­нин» («Jerry of the Islands», 1917), «Майкл, брат Джер­ри» («Michael, brother of Jerry», 1917) под­чёрк­ну­та ор­га­нич­ная связь че­ло­ве­ка с ес­тественным ми­ром; фи­лософско-этическая ин­тер­пре­та­ция че­ло­ве­че­ско­го бы­тия в ус­ло­ви­ях са­мо­раз­ру­ше­ния ци­ви­ли­за­ции да­на в ро­ма­нах «До Ада­ма» («Before Adam», 1906), «Же­лез­ная пя­та» («The iron heel», 1907), «Мя­теж на "Эль­си­но­ре"» («The mutiny of the "Elsinore"», 1914), «Меж­звёзд­ный ски­та­лец» («The star rover», 1913), но­вел­ле «Пер­во­быт­ный зверь» («The abys­mal brute», 1913) и др.

При­су­щий Лондону ав­то­био­гра­физм от­ра­зил­ся во мно­гих про­изве­де­ни­ях, в т. ч. в сборнике «Рас­ска­зы ры­бачь­е­го пат­ру­ля» («Fish patrol», 1905), кни­гах очер­ков «До­ро­га» («The road», 1907), «Джон Яч­мен­ное зер­но: Вос­по­ми­на­ния ал­ко­го­ли­ка» («John Barleycor­nor Al­coholic Me­mo­rie», 1913), а так­же в ро­ма­не «Мар­тин Иден» («Martin Eden», 1909; эк­ра­ни­за­ция Н.В. Тур­ки­на по сце­на­рию В.В. Мая­ков­ско­го - «Не для де­нег ро­див­ший­ся», 1918), в цен­тре ко­то­ро­го - тра­ге­дия та­лант­ли­во­го пи­са­те­ля, вы­ну­ж­ден­но­го ид­ти на ком­про­мисс в ус­ло­ви­ях бур­жу­аз­но­го об­ще­ст­ва.

Позд­ние про­из­ве­де­ния Лондона сви­де­тель­ст­ву­ют о творческом кри­зи­се: ме­ло­дра­ма­тизм и раз­вле­ка­тель­ность при­су­щи но­вел­ли­сти­ке 1910-х годов, ро­ма­нам «При­клю­че­ние» («Adventure», 1911), «Ма­лень­кая хо­зяй­ка боль­шо­го до­ма» («The little lady of the big house», 1916). Сре­ди других про­из­ве­де­ний: книга очер­ков «Лю­ди безд­ны» («The people of the abyss», 1903), на­пи­сан­ная под за­мет­ным влия­ни­ем М. Горь­ко­го; пуб­ли­ци­стические сборники «Борь­ба клас­сов» («War of the classes», 1905), «Ре­во­лю­ция» («Revolution», 1910) и др.

Сочинения:

Полнный собрник сочинений. Ав­то­ри­зо­ван­ное из­да­ние. М., 1910-1916. Т. 1-22;

Полный собрник сочиненийМ.; Л., 1928-1929. Т. 1-24;

Novels and stories. N. Y., 1982;

The letters. Stanford, 1988. Vol. 1-3;

Собрник сочмнений. М., 1998-1999. Т. 1-20.