ЛОНДОН ДЖЕК
ЛОНДОН ДЖЕК (англ. Jack London; настоящее имя и фамилия Джон Гриффит, John Griffith) - американский писатель, журналист.
В 14 лет оставил школу; сменил множество профессий, в том числе продавца, разнорабочего, матроса, электрика. Много странствовал по США, принимал участие в походе безработных на Вашингтон. Активный участник социалистического движения в США (с 1895 года), интенсивно занимался самообразованием, изучал сочинения Ч. Дарвина, К. Маркса, Ф. Ницше. В 1896 году поступил в Калифорнийский университет, который оставил через год из-за отсутствия средств. В период «золотой лихорадки» искал золото на Аляске (1897-1898). В 1900-е годы, приобретя писательскую популярность, сотрудничал в качестве корреспондента с ведущими американскими периодическими изданиями.
Дебютировал в периодике в 1890-х годах рассказами [позднее объединены в сборники «Сын волка» («The son of the wolf», 1900), «Дети снегов» («Children of the frost», 1902) и др.], принёсшими Лондону литературное признание. Широкую известность получил роман «Зов предков» («The call of the wild», 1903), в котором героизация Севера сочетается с описанием суровых будней золотоискателей и охотников. Отрицание философии индивидуализма нашло отражение в романе «Морской волк» («The sea-wolf», 1904), в котором Лондон отходит от «северной» тематики. С этого времени в творчестве Лондона, развивающем традиции романтической и неоромантической прозы Дж. Ф. Купера, Г. Мелвилла, Р. Киплинга, Дж. Конрада, на первый план выдвигается тема взаимоотношений цивилизации, природы и человека. В анималистических романах «Белый клык» («White fang», 1906), «Джерри-островитянин» («Jerry of the Islands», 1917), «Майкл, брат Джерри» («Michael, brother of Jerry», 1917) подчёркнута органичная связь человека с естественным миром; философско-этическая интерпретация человеческого бытия в условиях саморазрушения цивилизации дана в романах «До Адама» («Before Adam», 1906), «Железная пята» («The iron heel», 1907), «Мятеж на "Эльсиноре"» («The mutiny of the "Elsinore"», 1914), «Межзвёздный скиталец» («The star rover», 1913), новелле «Первобытный зверь» («The abysmal brute», 1913) и др.
Присущий Лондону автобиографизм отразился во многих произведениях, в т. ч. в сборнике «Рассказы рыбачьего патруля» («Fish patrol», 1905), книгах очерков «Дорога» («The road», 1907), «Джон Ячменное зерно: Воспоминания алкоголика» («John Barleycornor Alcoholic Memorie», 1913), а также в романе «Мартин Иден» («Martin Eden», 1909; экранизация Н.В. Туркина по сценарию В.В. Маяковского - «Не для денег родившийся», 1918), в центре которого - трагедия талантливого писателя, вынужденного идти на компромисс в условиях буржуазного общества.
Поздние произведения Лондона свидетельствуют о творческом кризисе: мелодраматизм и развлекательность присущи новеллистике 1910-х годов, романам «Приключение» («Adventure», 1911), «Маленькая хозяйка большого дома» («The little lady of the big house», 1916). Среди других произведений: книга очерков «Люди бездны» («The people of the abyss», 1903), написанная под заметным влиянием М. Горького; публицистические сборники «Борьба классов» («War of the classes», 1905), «Революция» («Revolution», 1910) и др.
Сочинения:
Полнный собрник сочинений. Авторизованное издание. М., 1910-1916. Т. 1-22;
Полный собрник сочиненийМ.; Л., 1928-1929. Т. 1-24;
Novels and stories. N. Y., 1982;
The letters. Stanford, 1988. Vol. 1-3;
Собрник сочмнений. М., 1998-1999. Т. 1-20.