ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - первый русский учёный-естествоиспытатель, поэт, филолог, академик Петербургской Академии наук (1745), почетный член петербургской Академии художеств (1763).
Жизненный путь
Родился в семье поморского крестьянина.
В конце 1730 года отправился в Москву, где поступил в Славяно-греко-латинскую академию. В ноябре 1735 года в числе лучших учащихся был направлен в Санкт-Петербург, в университет при Петербурской Академии наук. В сентябре 1736 года его отправили в университет Марбурга, где Ломоносов под руководством Х. фон Вольфа изучал естественные науки и самостоятельно знакомился с теориями стихосложения, бытующими в Германии. В 1739-1740 годах Ломоносов обучался горному делу, металлургии и химии в городе Фрайберг (Саксония)
В июне 1741 года Ломоносов вернулся в Санкт-Петербург. Руководитель Академической канцелярии И.Д. Шумахер направил Ломоносова в помощь профессору И. Амману, чтобы закончить составление Каталога камней и окаменелостей Минералогического кабинета Кунсткамеры. В это же время Ломоносов выступил в печати как поэт, а также изобрёл «катоптрико-диоптрический зажигательный инструмент» - своеобразную солнечную печь, при помощи которой можно было получить не достижимые в то время иным способом высокие температуры. С 1741 года работал над первым систематизированным руководством по горному делу на русском языке «Первые основания металлургии или рудных дел» (опубликовано в 1763 году).
В начале января 1742 года Ломоносов получил звание адъюнкта физического класса Академии наук. За недостойное поведение при академических распрях (между «русской» и «немецкой» партиями) был посажен под домашний арест, во время которого изучал «Математические начала натуральной философии» И. Ньютона, приступил к нескольким физическим «диссертациям», в 1743 году написал «Диссертацию о действии растворителей на растворяемые тела». К этому же периоду относятся «276 заметок по физике и корпускулярной философии» - первая в России программа исследований в области естественных наук.
В 1744 году императрица Елизавета Петровна повелела освободить Ломоносова из-под ареста. В этом году Ломоносов написал работы «Размышления о причине теплоты и холода», «О вольном движении воздуха, в рудниках примеченном», переработал «Диссертацию о действии растворителей на растворяемые тела», перевёл на русский язык работу Г. Гейнзиуса «Описание в начале 1744 года явившейся кометы...», а также поставил ряд физических экспериментов.
Летом 1745 года Ломоносов за диссертацию «О металлическом блеске» был избран профессором химии и академиком Петербургской АН. С 1746 года Ломоносов начал читать публичные лекции по физике, для чего перевёл на русский язык учебник «Вольфианская экспериментальная физика» (опубликованно с предисловием Ломоносова в 1746 году). В 1749 году Ломоносов подготовил к печати диссертацию «О действии химических растворителей вообще» (опубликованно в 1750 году). В том же году при подготовке к публичному заседанию АН Ломоносов выступил против предполагавшейся речи Г. Ф. Миллера «Происхождение народа и имени российского», которая, по его мнению, содержала высказывания, порочащие честь русского народа.
В химической лаборатории, построенной в 1748 году, Ломоносов начал опыты по изготовлению цветных стёкол для эксперим. подтверждения создаваемой им теории света и цветов, разрабатывал рецептуру и испытывал заменители для красок, ввозимых из-за границы. В 1752-1753 годах Ломоносов читал студентам Академического университета курс «Введение в истинную физическую химию», проводил с ними занятия в химической лаборатории.
На очередном публичном заседании Академии наук в сентябре 1751 года Ломоносов прочёл «Слово о пользе химии». Это было его первое выступление, посвящённое популяризации науки в России. В химической лаборатории Ломоносов разработал технологию изготовления цветных прозрачных и непрозрачных (называемых смальтами) стёкол. Полученную им смальту Ломоносов использовал для изготовления мозаичных картин. В 1752 году Ломоносов добился указа императрицы на получение земельного надела и крестьян, необходимых для открытия фабрики цветного стекла, и построил близ Ораниенбаума Усть-Рудицкую фабрику цветного стекла, куда перенёс работы по созданию мозаичных картин. Уже в 1754 году фабрика стала поставлять непрозрачное цветное стекло для украшения дворцовых помещений в Ораниенбауме.
В это же время Ломоносов вместе с Г.В. Рихманом занимался изучением природы электричества. По результатам этих работ Ломоносов прочёл в публичном собрании «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих», где выдвинул свою теорию образования атмосферного электричества и доказал его полную идентичность «искусственному», получаемому от электростатических машин.
Стремясь к распространению просвещения в России, Ломоносов поддержал идею о создании университета в Москве и, когда И. И. Шувалов составил соответствующее «Доношение в Сенат», написал ему письмо с изложением плана организации университета. С некоторыми изменениями, которые внёс Шувалов, этот план был принят.
Сославшись на работу над «Российской грамматикой», в 1754 году Ломоносов оставил кафедру химии. В 1755 году им была сдана в печать «Российская грамматика» и в основном завершена «Древняя российская история». В 1756 году на публичном собрании Петербургской Академии наук Ломоносов прочёл «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее», в котором изложил свою, отличную от ньютоновой, теорию света и цвета. Позднее там же Ломоносов прочёл «Слово о рождении металлов от трясения земли», где высказал ряд оригинальных суждений о происхождении торфа, каменного угля и нефти.
В 1757 году Ломоносов построил собственный дом, рядом с которым находились его домашняя обсерватория и ещё два небольших дома: для набора мозаичных картин и проживания работников. Во флигеле дома Ломоносов оборудовал домашнюю химическую лабораторию, в которой впоследствии вёл опыты по изготовлению составов для получения зеркальной поверхности создаваемых им отражательных астрономических труб.
С 1757 года Ломоносов занимал пост советника академической канцелярии. В 1758 году был назначен главой Географического департамента Петербургской Академии наук и начал работу по составлению нового «Атласа Российского». Кроме того, он написал «Рассуждение о большей точности морского пути» (прочитано в публичном собрании Академии наук в 1759 году), в котором предложил ряд новых навигационных приборов и инструментов. Вместе с академиком И. Брауном проводил опыты по замораживанию ртути.
В 1761 году Ломоносов наблюдал одно из редких явлений природы - прохождение Венеры по диску Солнца - и первым в мире установил, что «планета окружена знатною воздушною атмосферою». Успех этого наблюдения привлёк Ломоносова к вопросам практической астрономии. В 1761-1763 годах он занимался усовершенствованием телескопов системы Ньютона и Грегори, фотометрией звёзд, конструировал морские навигационные приборы.
После воцарения Екатерины II Ломоносов начинает ещё одно, последнее в своей жизни, крупное предприятие. В «Кратком описании разных путешествий по северным морям и показании возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» Ломоносов предложил проложить морской путь на восток вдоль берегов Сибири. По представлению Ломоносова была снаряжена морская экспедиция под командованием В.Я. Чичагова, которая в 1765 и 1766 годах попыталась осуществить идею Ломоносова.
В 1760 году Ломоносова избрали почетным членом Шведской королевской академии наук, затем - почетный член Академии наук Болонского института.
В апреле 1765 года Ломоносов скончался у себя дома на Мойке. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
Свою деятельность Ломоносов понимал как продолжение дела образования в России, начатого Петром I. Ломоносов писал: «За то терплю, что стараюсь защитить дело Петра Великого, чтобы научились Россияне, чтобы показали своё достоинство».
Научное творчество Ломоносова и его жизненный путь - предмет исследований многих отечественных и зарубежных учёных. Ведущее учреждение России, в котором с 1949 года ведётся такая работа, - Музей Ломоносова в Санкт-Петербурге. В 1956 году Академия наук СССР учредила Большую золотую медаль им. Ломоносова, присуждаемую за выдающиеся достижения в области естественных и гуманитарных наук. Имя Ломоносова носят МГУ и Московская государственная академия тонкой химической технологии. Именем Ломоносаова названы город в Ленинградской области, подводный хребет в Северном Ледовитом океане, возвышенность на острове Западный Шпицберген, кратер на обратной стороне Луны и др.
Работы в области естественных наук
Естественно-научное мировоззрение Ломоносова сформировалось под влиянием Х. фон Вольфа, который, в свою очередь, был последователем Р. Декарта и Г.В. Лейбница. Ломоносов считал, что Бог-Творец создал мельчайшие материальные частицы, которые привёл в движение, предопределив законы их взаимодействия и предоставив конечному числу частиц группироваться без его вмешательства так, что в результате образовалась Вселенная со множеством миров. Одним из этих миров, причём не самым большим, стала Земля. Количество движения, сообщённого частицам Богом-Перводвигателем, также было ограничено, поэтому в мире действует закон сохранения материи и движения, а его нарушение является чудом. Ломоносов внёс в теорию частиц (корпускул) представление о том, что они состоят из абсолютно твёрдой неразрушаемой материи и имеют шарообразную форму различного диаметра. Эти частицы могут совершать три вида движения - вращательное, колебательное и поступательное. Взаимодействие частиц осуществляется в виде удара, толчка или, при вращении частиц, взаимного зацепления выступов и впадин, регулярно распределённых по их поверхности. Пустоты в мире нет: мировое пространство заполнено эфиром, частицам которого Ломоносов также приписал шарообразную форму и три возможных размера.
Базируясь на этих представлениях, Ломоносов пытался объяснить наблюдаемые явления, не вводя «подозрительных материй», которыми до него объясняли ряд физических процессов (например, для объяснения горения был введён флогистон). Однако полностью исключить такие материи Ломоносов не смог: для объяснения электрических и магнитных явлений, а также дальнодействия ему снова пришлось ввести специальные материи, через которые механически передаются действия тел. Ломоносов не признавал теории дальнодействия, считая, что она противоречит закону сохранения количества движения (т.к., согласно этой теории, покоящееся тело, притягивая другое, сообщает ему движение, которым само не обладает). Нагревание тел и изменение их агрегатного состояния Ломоносов смог рационально объяснить вращательным движением корпускул. Он считал, что верхнего предела нагрева не существует, т.к. частицы могут вращаться без ограничения угловой скорости. Однако частицы могут прекратить вращение (что соответствует современным представлениям об абсолютном нуле температуры), но на Земле этого достигнуть невозможно.
Представление о вращении частиц и их поступательном движении Ломоносов использовал и для создания собственой кинетической теории газов. Колебательное движение частиц эфира, по Ломоносову, передаёт свет, а передача трёх основных цветов (красного, жёлтого и голубого) осуществляется тремя видами частиц эфира (частицами большого, среднего и малого диаметров). Таким образом, Ломоносовым была создана первая в России научная качественная физическая картина мира. К недостаткам этой картины можно отнести, в частности, невозможность механического объяснения сцепления частиц в твёрдых телах. Не сумев разрешить эту проблему, Ломоносов многие свои физические «диссертации» оставил неоконченными.
Ломоносов попытался превратить химию в науку «об изменениях в смешанном теле» на основе своей корпускулярной теории. Он считал, что химическим разделением можно дойти до некоторых элементарных веществ, которые не могут разделяться и состоят из одинаковых частиц. Такие вещества он назвал началами или элементами и показал, что каждое тело состоит из сложных корпускул, включающих различные сочетания первичных корпускул. Наиболее удачной химической теорией Ломоносова была теория растворения, в которой логически стройно изложен механизм растворения и высказано мнение о причинах экзо- и эндотермических процессов. Ломоносов имел чёткое представление о химически чистом веществе, что не принималось во внимание химиками Европы того времени (и приводило к неоднозначности результатов). Ломоносов ввёл термин «физическая химия», определив её как «науку, объясняющую на основе положений физики то, что происходит в смешанных телах при химических операциях», начал создавать курс физической химии, но и эта его работа осталась неоконченной.
Придавая большое значение практическому применению научных результатов, Ломоносов занимался составлением рецептуры фарфоровых масс и заложил основы научного понимания процесса приготовления фарфора, проводил исследования, которые способствовали развитию фабричного произ-водства «краповой» краски из отечественного сырья. Ломоносов подробно описывал способ получения и очистки «крепкой водки», как в то время называли азотную кислоту. Разработав рецептуру цветных непрозрачных стёкол, Ломоносов занялся созданием из них мозаичных картин, возродив тем самым в России мозаичное искусство.
Ломоносов создал ряд приборов для астрономических и навигационных работ (например, самопишущий компас с часовым механизмом для автоматической записи на бумажной ленте отклонений от курса - аналог современного курсографа), занимался организацией астрономических и геодезических наблюдений. Ломоносов, не признававшему теории дальнодействия, было важно дать своё объяснение земного притяжения. Такую теорию он создал на основе «тяготительной материи» и попытался подтвердить её экспериментально. В рапорте о работах 1751-1756 годов Ломоносов писал об изобретении специальных маятников для выяснения «всегда ли с земли центр, притягивающий к себе тяжёлые тела, стоит неподвижно или переменяет место». Эти измерения он проводил постоянно вплоть до 1764 года. Ломоносов описал также прибор, при помощи которого он рассчитывал обнаружить изменение ускорения силы тяжести в зависимости от положения Солнца и Луны относительно места наблюдения. Обнаружить такие изменения Ломоносову не удалось, т.к. погрешности измерения были слишком велики.
Ломоносов внёс значительный вклад в развитие наук о Земле. Указывал на важность изучения и освоения Сибири для усиления могущества России и был автором первого проекта Сев.верного морского пути, проектов трёх географических экспедиций в разные концы России (1759-1764), которые позднее осуществили его последователи и ученики. В работе «Рассуждения о большой точности морского пути» (1759) Ломоносов предложил ряд новых приборов и методов для определения долготы и широты места, внёс предложение об организации международной Мореплавательской академии для совместного решения наиболее важных научно-технических проблем мореплавания. Занимался исследованием морских льдов и дал первую их классификацию. Ввёл термин «экономическая география» (1760), предложил статистический и анкетный методы в географических исследованиях. Для составления нового «Атласа Российского» разработал анкету с вопросами по физической и экономической географии, статистике и горной промышленности, собранный с её помощью материал (1760) является ценнейшим первоисточником для восстановления истории горной, металлургической и металлообрабатывающей промышленности.
В научных трудах по геологии, наиболее значительные из которых «Слово о рождении металлов от трясения земли» (1757) и «О слоях земных» (1763), Ломоносов обобщил все известные к тому времени сведения o полезных ископаемых. Ломоносов ввёл термин «горные науки» в рукописной работе «Первые основания горной науки» (1742), вошедшей позднее (как и работа «О вольном движении воздуха в рудниках примеченном», написанная в 1744 году) в книге «Первые основания металлургии или рудных дел» (1763). Эта книга во 2-й половине XVIII века стала первой в России энциклопедией горного дела. Ломоносов последовательно проводил идею о непрерывной эволюции природы, единстве и взаимосвязи геологических процессов и фактически применял в своих исследованиях принцип, впоследствии положенный в основу актуалистического метода. Ломоносов считал, что Земля имеет долгую геологическую историю. Первым обратил внимание на образование слоистых осадочных пород путём осаждения их в древних морских бассейнах, на взаимодействие внутренних (горение, извержения, землетрясения) и внешних (действие воды, колебания температуры) геологических процессов, изменение пород под влиянием высоких температуp и давлений, различный возраст рудных жил и последовательность образования в них минералов, a также на вторичные изменения последних, чередование наступлений (трансгрессий) и отступлений (регрессий) моря в истории Земли и др. Многие вопросы геологии, минералогии, рудообразования решал, исходя из положений физической химии. Впервые показал, что торф, каменный уголь и нефть имеют органическое происхождение, янтарь является ископаемой смолой, окаменелости - остатками животного и растительного мира древних эпох. Создал учение о природных водных растворах, разработал теорию происхождения кристаллов из раствора, показав при этом, что минералы, кроме химического состава, характеризуются свойственной каждому из них кристаллографической формой. Предложил классификацию горных пород, учитывающую, кроме химического и минерального состава, их структуру, текстуру и генезис, выделил главные природные процессы их образования. Учитывая особенности геологической природы отдельных районов России, разработал теорию поисков рудных месторождений, изложил методику поисков минералов в России, предложил программу геолого-минералогического изучения страны. Ломоносов - автор различных идей в области разработки месторождений и горнозаводской механики, механического обогащения полезных ископаемых и т. д. Выявил условия естественной вентиляции рудников, указал на возможность применения гидрометаллургических процессов для извлечения металлов из руд. Его труды на протяжении нескольких поколений служили руководством для pоcсийских горняков и металлургов.
Ломоносов внёс в науку материалистический подход к изучению явлений природы, доверие к эксперименту как высшему критерию истины, рационализм мышления и многое другое. Его просветительская, популяризаторская деятельность вызвала в обществе новое отношение к науке, не только как к полезному для развития хозяйства и промышленности явлению, но и как к духовной ценности.
Работы в области литературы, филологии и искусства
Ломоносов - один из основоположников светской литературы и филологической науки в России. Вслед за В. К. Тредиаковским Ломоносов сделал решительный шаг в реформе русского стихосложения. Присланное им из Германии в Петербургскую АН «Письмо о правилах российского стихотворства» (1739) явилось первым последовательным изложением принципов силлабо-тонического стихосложения на русском языке, а приложенная к письму «Ода… на взятие Хотина», написанная 4-стопным ямбом, - их первым практическим осуществлением. Благодаря Ломоносову этот размер на долгое время стал самым употребительным в русской поэзии. В 1748 году вышла из печати «Риторика» Ломоносова («Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в которой содержится риторика, показующая общие правила обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в пользу любящих словесные науки»; переиздано в 1759 году, с Посвящением наследнику престола великому князю Петру Федоровичу), состоявшая из 3 частей («О изобретении», «О украшении» и «О расположении»), - первое оригинальное пособие по риторике на русском языке, снабжённое множеством примеров из древней и новой европейской словесности в переводе Ломоносова, а также из его собственных сочинений. Изложенная здесь теория словесности получила практическое применение в поэзии Ломоносова и его прозаических «похвальных словах» («Слово похвальное… Елизавете Петровне...», 1749, «Слово похвальное… Петру Великому», 1755, и др.). В «Российской грамматике» (1755, издано в 1757 году; 2-е изд., 1765) Ломоносов дал первое систематическое описание норм живого великорусского языка: унифицировал орфографические правила, орфоэпические нормы (взяв за основу «московское наречие»), отделил звуки от букв, очертил морфологическую структуру, разработал учение о глагольной системе, дал первую классификацию осн.овных диалектов; отграничил великорусский язык от языка церковной книжности, заложив тем самым основы русского литературного языка. Грамматика Ломоносова послужила образцом при создании первых школьных учебников русского языка (начало 1770-х годов).
В «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» (1758) поставил проблему сосуществования в составе литературного языка церковнославянских «обветшалых» слов и русских народных просторечных элементов; изложил трёх стилей теорию, в соответствии с которой выстроил иерархию литературных жанров. Ломоносов полагал, что базой для создания русского литературного языка должна стать письменная и разговорная речь народа, в то время как из книжных источников и церковнославянского языка в литературном должны остаться понятные и освоенные элементы. Высказал гипотезу об устойчивости основного словарного фонда русского языка, об особенностях его истории, о большой спаянности диалектов. Считал русский язык одним из самых развитых языков мира, выступал за его внедрение в общественную и государственную жизнь.
Занимался также вопросами лексикографии, сравнительно-исторического языкознания, выдвинул понятие «сродственных» и «несродственных» языков, чётко определил группу славянских языков и наметил их деление (на юго-восточные и северо-западные группы), отличал древнерусский язык от старославянского языка.
Своеобразие литературной деятельности Ломоносова определяется его стремлением сочетать традиции славянского и немецкого барокко, усвоенные им в годы учения, с формами европейской классицизма. Ведущий жанр в его творчестве - ода, являющаяся, по Ломоносову, средством «преклонять, а не убеждать». Перу Ломоносова принадлежат 20 торжественных («похвальных») од, б ́oльшая часть из которых приурочена к официальным государственным торжествам (годовщине восшествия на престол правящего монарха и др.), и 11 духовных од [переложение отдельных псалмов (1743-1751), «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния» (1743), «Утреннее размышление о Божием величестве» (около 1747), «Ода, выбранная из Иова» (1757)]. Торжественные оды Ломоносова отличаются, с одной стороны, единообразием метрики (4-стопный ямб), строфики (10-стишная строфа), стиля («высокого», славянизированного), тона (оптимистического) и идеологии (государственное величие России, созданное Петром I и его достойными преемниками, умножается посредством мира и успехов наук, пролагающих путь к блистательному будущему); а с другой - сложностью звуковой организации, свободной композицией, гиперболической образностью, обилием риторических «украшений» и неожиданных сравнений, призванных поразить воображение читателя и приобщить его к «восторгу» поэта. В духовных одах Ломоносова, которые А. С. Пушкин назвал «вечными памятниками русской словесности», преобладает тема величия Творца и благоустроенности Его творения, не исчерпываемого научным познанием. В переложениях псалмов Ломоносов акцентировал мотив гонений, претерпеваемых праведником от грешников, что имело определённый автобиографический смысл. Пример Ломоносова-одописца способствовал утверждению жанра оды как ведущего в русской поэзии XVIII века
Из произведений Ломоносова в других жанрах наиболее примечательны надписи, сочинявшиеся, как и торжественные оды, по официальным поводам, и дидактическое «Письмо о пользе Стекла» (1752), трактующее вопросы истории с позиций философии Просвещения. По «изустному» указанию импаратрицы Елизаветы Петровны сочинил две трагедии - «Тамира и Селим» (издано в 1750 году) и «Демофонт» (издано в 1752 году), однако большого успеха они не имели, и первенствующее положение в этом жанре осталось за А. П. Сумароковым. Начатая по заказу И. И. Шувалова «героическая поэма» «Петр Великий» (1760; не окончена) должна была, по замыслу Ломоносова, увенчать жанровую систему русской литературы произведением, подобным эпичным поэмам древности и Нового времени («Энеида» Вергилия, «Генриада» Вольтера и др.). Свою деятельность, в т. ч. литературную, Ломоносов рассматривал как государственно и общественно полезную, поэтому немногочисленные стихотворения, посвящённые темам частной жизни и связанные с традицией европейской анакреонтической поэзии, при жизни не печатал [«Разговор с Анакреоном» (1758-1761), «Стихи, сочиненные по дороге в Петергоф в 1761 году»]
С именем Ломоносова связано возрождение искусства мозаики в России, утраченного после XII века. В 1752 году Ломоносов в своей химической лаборатории создал мозаичный образ Богоматери по рисунку итальянского живописца Ф. Солимены. Здесь же Ломоносовым были выполнены мозаичные «Спас Нерукотворный» и с оригинала И.Г. Таннауэра - портрет Петра I. Сохранилось около 40 работ мастерской Ломоносова (в том числе большой овальный портрет императрицы Елизаветы Петровны, 1758-1760, ГРМ; с оригинала Л. Токке). В 1758 году Ломоносов завершил проект мемориального комплекса в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге, посвящённого важнейшим событиям русской истории первой половины XVIII века и памяти Петра I. Проект, утверждённый императрицей Екатериной II, не был реализован из-за смерти Ломоносова; из задуманных для этого мемориала 17 мозаичных картин осуществлена лишь одна - «Полтавская баталия» (1762-1764, РАН, Санкт-Петербург).
Сочинения:
Полное собрание сочинений. М.; Л., 1950-1983. Т. 1-11;
Избранные произведения. М., 1986. Т. 1-2.
Иллюстрации:
1. Архив БРЭ. Михаил Ломоносов. Портрет работы неизвестного художника;
2. Архив БРЭ. И. К. Фёдоров. «Императрица Екатерина II у М. В. Ломоносова». 1889. Частное собрание;
3. Фото А.В. Андреева. Памятник М.В. Ломоносову перед зданием Московского государственного университета на Воробьёвых горах. Скульптор Н.В. Томский;
4. Портрет императора Петра I. Мозаика. 1754. Эрмитаж (Санкт-Петербург). Архив БРЭ;
5. «Полтавская баталия». Мозаика М.В. Ломоносова в здании Академии наук в Санкт-Петербурге. 1762-1764. Фрагмент. Архив БРЭ.