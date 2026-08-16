ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - пер­вый русский учёный-ес­те­ст­во­ис­пы­та­тель, по­эт, фи­ло­лог, академик Пе­тербургской Академии наук (1745), почетный член пе­тербургской Академии художеств (1763).

Жиз­нен­ный путь

Ро­дил­ся в се­мье по­мор­ско­го кре­сть­я­ни­на.

В конце 1730 года от­пра­вил­ся в Мо­ск­ву, где по­сту­пил в Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­скую ака­де­мию. В но­яб­ре 1735 года в чис­ле луч­ших уча­щих­ся был на­прав­лен в Санкт-Пе­тер­бург, в университет при Пе­тербурской Академии наук. В сентябре 1736 года его от­пра­вили в университет Мар­бур­га, где Ломоносов под руководством Х. фон Воль­фа изу­чал ес­тественные нау­ки и са­мо­стоя­тель­но зна­ко­мил­ся с тео­рия­ми сти­хо­сло­же­ния, бы­тую­щи­ми в Гер­ма­нии. В 1739-1740 годах Ломоносов обу­чал­ся гор­но­му де­лу, ме­тал­лур­гии и хи­мии в городе Фрай­берг (Сак­со­ния)

В ию­не 1741 года Ломоносов вер­нул­ся в Санкт-Пе­тер­бург. Ру­ко­во­ди­тель Ака­де­мической кан­це­ля­рии И.Д. Шу­махер на­пра­вил Ломоносова в по­мощь профессору И. Ам­ма­ну, что­бы за­кон­чить со­став­ле­ние Ка­та­ло­га кам­ней и ока­ме­не­ло­стей Ми­не­ра­ло­гического ка­би­не­та Кунст­ка­ме­ры. В это же вре­мя Ломоносов вы­сту­пил в пе­ча­ти как по­эт, а так­же изо­брёл «кат­оптри­ко-ди­оп­три­че­ский за­жи­га­тель­ный ин­ст­ру­мент» - свое­об­раз­ную сол­неч­ную печь, при по­мо­щи ко­то­рой мож­но бы­ло по­лу­чить не дос­ти­жи­мые в то время иным спо­со­бом вы­со­кие температуры. С 1741 года ра­бо­тал над пер­вым сис­те­ма­ти­зи­рованным ру­ко­во­дст­вом по гор­но­му де­лу на русском языке «Пер­вые ос­но­ва­ния ме­тал­лур­гии или руд­ных дел» (опубликовано в 1763 году).

В на­ча­ле января 1742 года Ломоносов по­лу­чил зва­ние адъ­юнк­та фи­зического клас­са Академии наук. За не­до­стой­ное по­ве­де­ние при ака­де­мических рас­прях (ме­ж­ду «рус­ской» и «не­мец­кой» пар­тия­ми) был по­са­жен под до­маш­ний арест, во вре­мя ко­то­ро­го изу­чал «Ма­те­ма­ти­че­ские на­ча­ла на­ту­раль­ной фи­ло­со­фии» И. Нью­то­на, при­сту­пил к не­сколь­ким фи­зическим «дис­сер­та­ци­ям», в 1743 году на­пи­сал «Дис­сер­та­цию о дей­ст­вии рас­т­во­ри­те­лей на рас­тво­ряе­мые те­ла». К это­му же пе­рио­ду от­но­сят­ся «276 за­ме­ток по фи­зи­ке и кор­пус­ку­ляр­ной фи­ло­со­фии» - пер­вая в Рос­сии про­грам­ма ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти ес­тественных на­ук.

В 1744 году императрица Ели­за­ве­та Пет­ров­на пове­ле­ла ос­во­бо­дить Ломоносова из-под аре­ста. В этом го­ду Ломоносов на­пи­сал ра­бо­ты «Раз­мыш­ле­ния о при­чи­не те­п­ло­ты и хо­ло­да», «О воль­ном дви­же­нии воз­ду­ха, в руд­ни­ках при­ме­чен­ном», пе­ре­ра­бо­тал «Дис­сер­та­цию о дей­ст­вии рас­тво­ри­те­лей на рас­тво­ряе­мые те­ла», пе­ре­вёл на русский язык ра­бо­ту Г. Гейн­зиу­са «Опи­са­ние в на­ча­ле 1744 го­да явив­шей­ся ко­ме­ты...», а так­же по­ста­вил ряд фи­зических экс­пе­ри­мен­тов.

Ле­том 1745 года Ломоносов за диссертацию «О ме­тал­ли­че­ском бле­ске» был из­бран профессором хи­мии и академиком Пе­тербургской АН. С 1746 года Ломоносов на­чал чи­тать пуб­лич­ные лек­ции по фи­зи­ке, для че­го пе­ре­вёл на русский язык учеб­ник «Воль­фи­ан­ская экс­пе­ри­мен­таль­ная фи­зи­ка» (опубликованно с пре­дисловием Ломоносова в 1746 году). В 1749 году Ломоносов под­го­то­вил к пе­ча­ти дис­сер­та­цию «О дей­ст­вии хи­ми­че­ских рас­тво­ри­те­лей во­об­ще» (опубликованно в 1750 году). В том же го­ду при под­го­тов­ке к пуб­лич­но­му за­се­да­нию АН Ломоносов вы­сту­пил про­тив пред­по­ла­гав­шей­ся ре­чи Г. Ф. Мил­ле­ра «Про­ис­хо­ж­де­ние на­ро­да и име­ни рос­сий­ско­го», ко­то­рая, по его мне­нию, со­дер­жа­ла вы­ска­зы­ва­ния, по­ро­ча­щие честь русского на­ро­да.

В хи­мической ла­бо­ра­то­рии, по­стро­ен­ной в 1748 году, Ломоносов на­чал опы­ты по из­го­тов­ле­нию цвет­ных стё­кол для экс­пе­рим. под­твер­жде­ния соз­да­вае­мой им тео­рии све­та и цве­тов, раз­ра­ба­ты­вал ре­цеп­ту­ру и ис­пы­ты­вал за­ме­ни­те­ли для кра­сок, вво­зи­мых из-за гра­ни­цы. В 1752-1753 годах Ломоносов читал сту­ден­там Ака­де­мического университета курс «Вве­де­ние в ис­тин­ную фи­зическую хи­мию», про­во­дил с ни­ми за­ня­тия в хи­мической ла­бо­ра­то­рии.

На оче­ред­ном пуб­лич­ном за­се­да­нии Академии наук в сентябре 1751 года Ломоносов про­чёл «Сло­во о поль­зе хи­мии». Это бы­ло его пер­вое вы­сту­п­ле­ние, по­свя­щён­ное по­пу­ля­ри­за­ции нау­ки в Рос­сии. В хи­мической ла­бо­ра­то­рии Ломоносов раз­ра­бо­тал тех­но­ло­гию из­го­тов­ле­ния цвет­ных про­зрач­ных и не­про­зрач­ных (на­зы­вае­мых смаль­та­ми) стё­кол. По­лу­чен­ную им смаль­ту Ломоносов ис­поль­зо­вал для из­го­тов­ле­ния мо­за­ич­ных кар­тин. В 1752 году Ломоносов до­бил­ся ука­за им­пе­рат­ри­цы на по­луче­ние зе­мель­но­го на­де­ла и кре­сть­ян, не­об­хо­ди­мых для от­кры­тия фаб­ри­ки цвет­но­го стек­ла, и по­ст­ро­ил близ Ора­ни­ен­бау­ма Усть-Ру­диц­кую фаб­ри­ку цвет­но­го стек­ла, ку­да пе­ре­нёс ра­бо­ты по соз­да­нию мо­за­ич­ных кар­тин. Уже в 1754 году фаб­ри­ка ста­ла по­став­лять не­про­зрач­ное цвет­ное стек­ло для ук­ра­ше­ния двор­цо­вых по­ме­ще­ний в Ора­ни­ен­бау­ме.

В это же вре­мя Ломоносов вме­сте с Г.В. Рих­ма­ном за­ни­мал­ся изу­че­ни­ем при­ро­ды элек­три­че­ст­ва. По ре­зуль­та­там этих ра­бот Ломоносов про­чёл в пуб­лич­ном со­б­ра­нии «Сло­во о яв­ле­ни­ях воз­душ­ных, от элек­три­че­ской си­лы про­ис­хо­дя­щих», где вы­дви­нул свою тео­рию об­ра­зо­ва­ния ат­мо­сфер­но­го элек­три­че­ст­ва и до­ка­зал его пол­ную иден­тич­ность «ис­кус­ст­вен­но­му», по­лу­чае­мо­му от элек­тро­ста­тических ма­шин.

Стре­мясь к рас­про­стра­не­нию про­све­ще­ния в Рос­сии, Ломоносов под­дер­жал идею о со­зда­нии уни­вер­си­те­та в Мо­ск­ве и, ко­гда И. И. Шу­ва­лов со­ста­вил со­от­вет­ст­вую­щее «До­но­ше­ние в Се­нат», на­пи­сал ему пись­мо с из­ло­же­ни­ем пла­на ор­га­ни­за­ции уни­вер­си­те­та. С не­ко­то­ры­ми из­ме­не­ния­ми, ко­то­рые внёс Шу­ва­лов, этот план был при­нят.

Со­слав­шись на ра­бо­ту над «Рос­сий­ской грам­ма­ти­кой», в 1754 году Ломоносов ос­та­вил ка­фед­ру хи­мии. В 1755 году им бы­ла сда­на в пе­чать «Рос­сий­ская грам­ма­ти­ка» и в основном за­вер­ше­на «Древ­няя рос­сий­ская ис­то­рия». В 1756 году на пуб­лич­ном со­б­ра­нии Пе­тербургской Академии наук Ломоносов про­чёл «Сло­во о про­ис­хож­де­нии све­та, но­вую тео­рию о цве­тах пред­став­ляю­щее», в ко­то­ром из­ло­жил свою, от­лич­ную от нью­то­но­вой, тео­рию све­та и цве­та. Позд­нее там же Ломоносов про­чёл «Сло­во о рож­де­нии ме­тал­лов от тря­се­ния зем­ли», где вы­ска­зал ряд ори­ги­наль­ных су­ж­де­ний о про­ис­хо­ж­де­нии тор­фа, ка­мен­но­го уг­ля и неф­ти.

В 1757 году Ломоносов по­стро­ил соб­ст­вен­ный дом, ря­дом с ко­то­рым на­хо­ди­лись его до­маш­няя об­сер­ва­то­рия и ещё два не­боль­ших до­ма: для на­бо­ра мо­за­ич­ных кар­тин и про­жи­ва­ния ра­бот­ни­ков. Во фли­ге­ле до­ма Ломоносов обо­ру­до­вал до­маш­нюю хи­мическую ла­бо­ра­то­рию, в ко­то­рой впо­след­ст­вии вёл опы­ты по из­го­тов­ле­нию со­ста­вов для по­лу­че­ния зер­каль­ной по­верх­но­сти соз­да­вае­мых им от­ра­жа­тель­ных ас­тро­но­мических труб.

С 1757 года Ломоносов за­ни­мал пост со­вет­ни­ка ака­де­мической кан­це­ля­рии. В 1758 году был на­зна­чен гла­вой Гео­гра­фического де­пар­та­мен­та Пе­тербургской Академии наук и на­чал ра­бо­ту по со­став­ле­нию но­во­го «Ат­ла­са Рос­сий­ско­го». Кро­ме то­го, он на­пи­сал «Рас­су­ж­де­ние о боль­шей точ­но­сти мор­ско­го пу­ти» (про­чи­та­но в пуб­лич­ном со­б­ра­нии Академии наук в 1759 году), в ко­то­ром пред­ло­жил ряд но­вых на­ви­гационных при­боров и ин­ст­ру­мен­тов. Вме­сте с академиком И. Брау­ном про­во­дил опы­ты по за­мо­ра­жи­ва­нию рту­ти.

В 1761 году Ломоносов на­блю­дал од­но из ред­ких яв­ле­ний при­ро­ды - про­хо­ж­де­ние Ве­не­ры по дис­ку Солн­ца - и пер­вым в ми­ре ус­та­но­вил, что «пла­не­та ок­ру­же­на знат­ною воз­душ­ною ат­мо­сфе­рою». Ус­пех это­го на­блю­де­ния при­влёк Ломоносова к во­про­сам прак­тической ас­тро­но­мии. В 1761-1763 годах он за­ни­мал­ся усо­вер­шен­ст­во­ва­ни­ем те­ле­ско­пов сис­те­мы Нью­то­на и Гре­го­ри, фо­то­мет­ри­ей звёзд, кон­ст­руи­ро­вал морские на­ви­гационные при­бо­ры.

По­сле во­ца­ре­ния Ека­те­ри­ны II Ломоносов на­чи­на­ет ещё од­но, по­след­нее в сво­ей жиз­ни, круп­ное пред­при­ятие. В «Крат­ком опи­са­нии раз­ных пу­те­ше­ст­вий по се­вер­ным мо­рям и по­ка­за­нии воз­мож­но­го про­хо­ду Си­бир­ским океа­ном в Вос­точ­ную Ин­дию» Ломоносов пред­ло­жил про­ло­жить морской путь на вос­ток вдоль бе­ре­гов Си­би­ри. По пред­став­ле­нию Ломоносова бы­ла сна­ря­же­на морская экс­пе­ди­ция под ко­мандованием В.Я. Чи­ча­го­ва, ко­то­рая в 1765 и 1766 годах по­пы­та­лась осу­ще­ст­вить идею Ло­мо­но­со­ва.

В 1760 году Ломоносова из­бра­ли почетным членом Шведской ко­ро­лев­ской академии наук, за­тем - почетный член Академии наук Бо­лон­ско­го института.

В апреле 1765 года Ломоносов скон­чал­ся у се­бя до­ма на Мой­ке. По­хо­ро­нен на Ла­за­рев­ском клад­би­ще Алек­сан­д­ро-Нев­ской лав­ры.

Свою дея­тель­ность Ломоносов по­ни­мал как про­дол­же­ние де­ла об­ра­зо­ва­ния в Рос­сии, на­ча­то­го Пет­ром I. Ломоносов пи­сал: «За то тер­п­лю, что ста­ра­юсь за­щи­тить де­ло Пет­ра Ве­ли­ко­го, что­бы нау­чи­лись Рос­сия­не, что­бы по­ка­за­ли своё дос­то­ин­ст­во».

На­учное твор­че­ст­во Ломоносова и его жиз­нен­ный путь - пред­мет ис­сле­до­ва­ний многих отечественных и за­ру­беж­ных учё­ных. Ве­ду­щее уч­ре­ж­де­ние Рос­сии, в ко­то­ром с 1949 года ве­дёт­ся та­кая ра­бо­та, - Му­зей Ломоносова в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1956 году Академия наук СССР уч­ре­ди­ла Боль­шую зо­ло­тую ме­даль им. Ло­мо­но­со­ва, при­суж­дае­мую за вы­даю­щие­ся дос­ти­же­ния в об­лас­ти ес­тественных и гу­ма­ни­тар­ных на­ук. Имя Ломоносова но­сят МГУ и Московская государственная ака­де­мия тон­кой хи­мической тех­но­ло­гии. Име­нем Ломоносаова на­зва­ны го­род в Ле­нин­град­ской области, под­вод­ный хре­бет в Северном Ле­до­ви­том океане, воз­вы­шен­ность на острове Западный Шпиц­бер­ген, кра­тер на об­рат­ной сто­ро­не Лу­ны и др.

Ра­бо­ты в об­лас­ти ес­те­ст­вен­ных на­ук

Ес­тественно-на­учное ми­ро­воз­зре­ние Ломоносова сфор­ми­ро­ва­лось под влия­ни­ем Х. фон Воль­фа, ко­то­рый, в свою оче­редь, был по­сле­до­ва­те­лем Р. Де­кар­та и Г.В. Лейб­ни­ца. Ломоносов счи­тал, что Бог-Тво­рец соз­дал мель­чай­шие ма­те­ри­аль­ные час­ти­цы, ко­то­рые при­вёл в дви­же­ние, пре­до­пре­де­лив за­ко­ны их взаи­мо­дей­ст­вия и пре­дос­та­вив ко­неч­но­му чис­лу час­тиц груп­пи­ро­вать­ся без его вме­ша­тель­ст­ва так, что в ре­зуль­та­те об­ра­зо­ва­лась Все­лен­ная со мно­же­ст­вом ми­ров. Од­ним из этих ми­ров, при­чём не са­мым боль­шим, ста­ла Зем­ля. Ко­ли­че­ст­во дви­же­ния, со­об­щён­но­го час­ти­цам Бо­гом-Пер­во­дви­га­те­лем, так­же бы­ло ог­ра­ни­че­но, по­это­му в ми­ре дей­ст­ву­ет за­кон со­хра­не­ния ма­те­рии и дви­же­ния, а его на­ру­ше­ние яв­ля­ет­ся чу­дом. Ломоносов внёс в тео­рию час­тиц (кор­пус­кул) пред­став­ле­ние о том, что они со­сто­ят из аб­со­лют­но твёр­дой не­раз­ру­шае­мой ма­те­рии и име­ют ша­ро­об­раз­ную фор­му различного диа­мет­ра. Эти час­ти­цы мо­гут со­вер­шать три ви­да дви­же­ния - вра­ща­тель­ное, ко­ле­ба­тель­ное и по­сту­па­тель­ное. Взаи­мо­дей­ст­вие час­тиц осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в ви­де уда­ра, толч­ка или, при вра­ще­нии час­тиц, вза­им­но­го за­це­п­ле­ния вы­сту­пов и впа­дин, ре­гу­ляр­но рас­пре­де­лён­ных по их по­верх­но­сти. Пус­то­ты в ми­ре нет: ми­ро­вое про­стран­ст­во за­пол­не­но эфи­ром, час­ти­цам ко­то­ро­го Ломоносов так­же при­пи­сал ша­ро­об­раз­ную фор­му и три воз­мож­ных раз­ме­ра.

Ба­зи­ру­ясь на этих пред­став­ле­ни­ях, Ломоносов пы­тал­ся объ­яс­нить на­блю­дае­мые яв­ле­ния, не вво­дя «по­доз­ри­тель­ных ма­те­рий», ко­то­ры­ми до не­го объ­яс­ня­ли ряд фи­зических про­цес­сов (например, для объ­яс­не­ния го­ре­ния был вве­дён фло­ги­стон). Од­на­ко пол­но­стью ис­клю­чить та­кие ма­те­рии Ломоносов не смог: для объ­яс­не­ния элек­трических и маг­нит­ных яв­ле­ний, а так­же даль­но­дей­ст­вия ему сно­ва при­шлось вве­сти специальные ма­те­рии, че­рез ко­то­рые ме­хани­че­ски пе­ре­да­ют­ся дей­ст­вия тел. Ломоносов не при­зна­вал тео­рии даль­но­дей­ст­вия, счи­тая, что она про­ти­во­ре­чит за­ко­ну со­хра­не­ния ко­ли­че­ст­ва дви­же­ния (т.к., со­глас­но этой тео­рии, по­коя­щее­ся те­ло, при­тя­ги­вая дру­гое, со­об­ща­ет ему дви­же­ние, ко­то­рым са­мо не об­ла­да­ет). На­гре­ва­ние тел и из­ме­не­ние их аг­ре­гат­но­го со­стоя­ния Ломоносов смог ра­цио­наль­но объ­яс­нить вра­ща­тель­ным дви­же­ни­ем кор­пус­кул. Он счи­тал, что верх­не­го пре­де­ла на­гре­ва не су­ще­ст­ву­ет, т.к. час­ти­цы мо­гут вра­щать­ся без ог­ра­ни­че­ния уг­ло­вой ско­ро­сти. Од­на­ко час­ти­цы мо­гут пре­кра­тить вра­ще­ние (что со­от­вет­ст­ву­ет современным пред­став­ле­ни­ям об аб­со­лют­ном ну­ле температуры), но на Зем­ле это­го дос­тиг­нуть не­воз­мож­но.

Пред­став­ле­ние о вра­ще­нии час­тиц и их по­сту­па­тель­ном дви­же­нии Ломоносов ис­поль­зо­вал и для соз­да­ния собственой ки­не­тической тео­рии га­зов. Ко­ле­ба­тель­ное дви­же­ние час­тиц эфи­ра, по Ломоносову, пе­ре­да­ёт свет, а пе­ре­да­ча трёх основных цве­тов (крас­но­го, жёл­то­го и го­лу­бо­го) осу­ще­ст­в­ля­ет­ся тре­мя ви­да­ми час­тиц эфи­ра (ча­сти­ца­ми боль­шо­го, сред­не­го и ма­ло­го диа­мет­ров). Таким образом, Ломоносовым бы­ла соз­да­на пер­вая в Рос­сии на­учная ка­че­ст­вен­ная фи­зическая кар­ти­на ми­ра. К не­дос­тат­кам этой кар­ти­ны мож­но от­не­сти, в ча­ст­но­сти, не­воз­мож­ность ме­ха­нического объ­яс­не­ния сце­п­ле­ния час­тиц в твёр­дых те­лах. Не су­мев раз­ре­шить эту про­бле­му, Ломоносов мно­гие свои фи­зические «дис­сер­та­ции» ос­та­вил не­окон­чен­ны­ми.

Ломоносов по­пы­тал­ся пре­вра­тить хи­мию в нау­ку «об из­ме­не­ни­ях в сме­шан­ном те­ле» на ос­но­ве сво­ей кор­пус­ку­ляр­ной тео­рии. Он счи­тал, что хи­мическим раз­де­ле­ни­ем мож­но дой­ти до не­ко­то­рых эле­мен­тар­ных ве­ществ, ко­то­рые не мо­гут раз­де­лять­ся и со­сто­ят из оди­на­ко­вых час­тиц. Та­кие ве­ще­ст­ва он на­звал на­ча­ла­ми или эле­мен­та­ми и по­ка­зал, что ка­ж­дое те­ло со­сто­ит из слож­ных кор­пус­кул, вклю­чаю­щих различные со­че­та­ния пер­вич­ных кор­пус­кул. Наи­бо­лее удач­ной хи­мической тео­ри­ей Ломоносова бы­ла тео­рия рас­тво­ре­ния, в ко­то­рой ло­ги­че­ски строй­но из­ло­жен ме­ха­низм рас­тво­ре­ния и вы­ска­за­но мне­ние о при­чи­нах эк­зо- и эн­до­тер­мических про­цес­сов. Ломоносов имел чёт­кое пред­став­ле­ние о хи­ми­че­ски чис­том ве­ще­ст­ве, что не при­ни­ма­лось во вни­ма­ние хи­ми­ка­ми Ев­ро­пы то­го вре­ме­ни (и при­во­ди­ло к не­од­но­знач­но­сти ре­зуль­та­тов). Ломоносов ввёл тер­мин «фи­зи­че­ская хи­мия», оп­ре­де­лив её как «нау­ку, объ­яс­няю­щую на ос­но­ве по­ло­же­ний фи­зи­ки то, что про­ис­хо­дит в сме­шан­ных те­лах при хи­мических опе­ра­ци­ях», на­чал со­зда­вать курс фи­зической хи­мии, но и эта его ра­бо­та ос­та­лась не­окон­чен­ной.

При­да­вая боль­шое зна­че­ние прак­тическому при­ме­не­нию на­учных ре­зуль­та­тов, Ломоносов за­ни­мал­ся со­став­ле­ни­ем ре­цеп­ту­ры фар­фо­ро­вых масс и за­ло­жил ос­но­вы на­учного по­ни­ма­ния про­цес­са при­го­тов­ле­ния фар­фо­ра, про­во­дил ис­сле­до­ва­ния, ко­то­рые спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию фаб­рич­но­го про­из-водства «кра­по­вой» крас­ки из отечественного сы­рья. Ломоносов под­роб­но опи­сы­вал спо­соб по­лу­че­ния и очи­ст­ки «креп­кой вод­ки», как в то вре­мя на­зы­ва­ли азот­ную ки­сло­ту. Раз­ра­бо­тав ре­цеп­ту­ру цвет­ных не­про­зрач­ных стё­кол, Ломоносов за­нял­ся соз­да­ни­ем из них мо­за­ич­ных кар­тин, воз­ро­див тем са­мым в Рос­сии мо­за­ич­ное ис­кус­ст­во.

Ломоносов соз­дал ряд при­бо­ров для ас­тро­но­мических и на­ви­гационных ра­бот (например, са­мо­пи­шу­щий ком­пас с ча­со­вым ме­ха­низ­мом для ав­то­ма­тической за­пи­си на бу­маж­ной лен­те от­кло­не­ний от кур­са - ана­лог современного кур­со­гра­фа), за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей ас­тро­но­мических и гео­де­зических на­блю­де­ний. Ломоносов, не при­зна­вав­ше­му тео­рии даль­но­дей­ст­вия, бы­ло важ­но дать своё объ­яс­не­ние зем­но­го при­тя­же­ния. Та­кую тео­рию он соз­дал на ос­но­ве «тя­го­ти­тель­ной ма­те­рии» и по­пы­тал­ся под­твер­дить её экс­пе­ри­мен­таль­но. В ра­пор­те о ра­бо­тах 1751-1756 годов Ломоносов пи­сал об изо­бре­те­нии специальных ма­ят­ни­ков для вы­яс­не­ния «все­гда ли с зем­ли центр, при­тя­ги­ваю­щий к се­бе тя­жё­лые те­ла, сто­ит не­под­виж­но или пе­ре­ме­ня­ет ме­сто». Эти из­ме­ре­ния он про­во­дил по­сто­ян­но вплоть до 1764 года. Ломоносов опи­сал так­же при­бор, при по­мо­щи ко­то­ро­го он рас­счи­ты­вал об­на­ру­жить из­ме­не­ние ус­ко­ре­ния си­лы тя­же­сти в за­ви­си­мо­сти от по­ло­же­ния Солн­ца и Лу­ны от­но­си­тель­но мес­та на­блю­де­ния. Об­на­ру­жить та­кие из­ме­не­ния Ломоносову не уда­лось, т.к. по­греш­но­сти из­ме­ре­ния бы­ли слиш­ком ве­ли­ки.

Ломоносов внёс зна­чительный вклад в раз­ви­тие на­ук о Зем­ле. Ука­зы­вал на важ­ность изу­че­ния и ос­вое­ния Си­би­ри для уси­ле­ния мо­гу­ще­ст­ва Рос­сии и был ав­то­ром пер­во­го про­ек­та Сев.верного мор­ско­го пу­ти, про­ек­тов трёх гео­гра­фических экс­пе­ди­ций в раз­ные кон­цы Рос­сии (1759-1764), ко­то­рые позд­нее осу­ще­ст­ви­ли его по­сле­до­ва­те­ли и уче­ни­ки. В ра­бо­те «Рас­су­ж­де­ния о боль­шой точ­но­сти мор­ско­го пу­ти» (1759) Ломоносов пред­ло­жил ряд но­вых при­бо­ров и ме­то­дов для оп­ре­де­ле­ния дол­го­ты и ши­ро­ты мес­та, внёс пред­ло­же­ние об ор­га­ни­за­ции меж­ду­народной Мо­ре­пла­ва­тель­ской ака­де­мии для со­вме­ст­но­го ре­ше­ния наи­более важ­ных на­уч­но-тех­нических про­блем мо­ре­пла­ва­ния. За­ни­мал­ся ис­сле­до­ва­ни­ем мор­ских льдов и дал пер­вую их клас­си­фи­ка­цию. Ввёл тер­мин «эко­но­ми­че­ская гео­гра­фия» (1760), пред­ло­жил ста­ти­сти­че­ский и ан­кет­ный ме­то­ды в гео­гра­фических ис­сле­до­ва­ни­ях. Для со­став­ле­ния но­во­го «Ат­ла­са Рос­сий­ско­го» раз­ра­бо­тал ан­ке­ту с во­про­са­ми по фи­зической и эко­но­мической гео­гра­фии, ста­ти­сти­ке и гор­ной промышленности, со­б­ран­ный с её по­мо­щью ма­те­ри­ал (1760) яв­ля­ет­ся цен­ней­шим пер­во­ис­точ­ни­ком для вос­ста­нов­ле­ния ис­то­рии гор­ной, ме­тал­лур­ги­че­ской и ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей про­мыш­лен­но­сти.

В на­учных тру­дах по гео­ло­гии, наи­бо­лее зна­чи­тель­ные из ко­то­рых «Сло­во о рож­де­нии ме­тал­лов от тря­се­ния зем­ли» (1757) и «О сло­ях зем­ных» (1763), Ломоносов обоб­щил все из­вест­ные к то­му вре­ме­ни све­де­ния o по­лез­ных ис­ко­пае­мых. Ломоносов ввёл тер­мин «гор­ные нау­ки» в ру­ко­пис­ной ра­бо­те «Пер­вые ос­но­ва­ния гор­ной нау­ки» (1742), во­шед­шей позд­нее (как и ра­бо­та «О воль­ном дви­же­нии воз­ду­ха в руд­ни­ках при­ме­чен­ном», на­пи­сан­ная в 1744 году) в книге «Пер­вые ос­но­ва­ния ме­тал­лур­гии или руд­ных дел» (1763). Эта кни­га во 2-й половине XVIII века ста­ла пер­вой в Рос­сии эн­цик­ло­пе­ди­ей гор­но­го де­ла. Ломоносов по­сле­до­ва­тель­но про­во­дил идею о не­пре­рыв­ной эво­лю­ции при­ро­ды, един­стве и взаи­мо­свя­зи гео­ло­гических про­цес­сов и фак­ти­че­ски при­ме­нял в сво­их ис­сле­до­ва­ни­ях прин­цип, впо­след­ст­вии по­ло­жен­ный в ос­но­ву ак­туа­ли­сти­че­ско­го ме­то­да. Ломоносов счи­тал, что Зем­ля име­ет дол­гую гео­ло­гическую ис­то­рию. Пер­вым об­ра­тил вни­ма­ние на об­ра­зо­ва­ние слои­стых оса­доч­ных по­род пу­тём оса­ж­де­ния их в древ­них мор­ских бас­сей­нах, на взаи­мо­дей­ст­вие внут­рен­них (го­ре­ние, из­вер­же­ния, зем­ле­тря­се­ния) и внеш­них (дей­ст­вие во­ды, ко­ле­ба­ния тем­пе­ра­ту­ры) гео­ло­гических про­цес­сов, из­ме­не­ние по­род под влия­ни­ем вы­со­ких тем­ператуp и дав­ле­ний, различный воз­раст руд­ных жил и по­сле­до­ва­тель­ность об­ра­зо­ва­ния в них ми­не­ра­лов, a так­же на вто­рич­ные из­ме­не­ния по­след­них, че­ре­до­ва­ние на­сту­п­ле­ний (транс­грес­сий) и от­сту­п­ле­ний (рег­рес­сий) мо­ря в ис­то­рии Зем­ли и др. Мно­гие во­про­сы гео­ло­гии, ми­не­ра­ло­гии, ру­до­об­ра­зо­ва­ния ре­шал, ис­хо­дя из по­ло­же­ний фи­зической хи­мии. Впер­вые по­ка­зал, что торф, ка­мен­ный уголь и нефть име­ют ор­га­ническое про­ис­хо­ж­де­ние, ян­тарь яв­ля­ет­ся ис­ко­пае­мой смо­лой, ока­ме­не­ло­сти - ос­тат­ка­ми жи­вот­но­го и рас­тительного ми­ра древ­них эпох. Соз­дал уче­ние о при­род­ных вод­ных рас­тво­рах, раз­ра­бо­тал тео­рию про­ис­хо­ж­де­ния кри­стал­лов из рас­тво­ра, по­ка­зав при этом, что ми­не­ра­лы, кро­ме хи­мического со­ста­ва, ха­рак­те­ри­зу­ют­ся свой­ст­вен­ной ка­ж­до­му из них кри­стал­ло­гра­фической фор­мой. Пред­ло­жил клас­си­фи­ка­цию гор­ных по­род, учи­ты­ваю­щую, кро­ме хи­мического и ми­нерального со­ста­ва, их струк­ту­ру, тек­сту­ру и ге­не­зис, вы­де­лил глав­ные при­род­ные про­цес­сы их об­ра­зо­ва­ния. Учи­ты­вая осо­бен­но­сти гео­ло­ги­че­ской при­ро­ды отдельных рай­онов Рос­сии, раз­ра­бо­тал тео­рию по­ис­ков руд­ных ме­сто­ро­ж­де­ний, из­ло­жил ме­то­ди­ку по­ис­ков ми­не­ра­лов в Рос­сии, пред­ло­жил про­грам­му гео­ло­го-ми­не­ра­ло­гического изу­че­ния стра­ны. Ломоносов - ав­тор различных идей в об­лас­ти раз­ра­бот­ки ме­сто­ро­ж­де­ний и гор­но­за­вод­ской ме­ха­ни­ки, ме­ха­нического обо­га­ще­ния по­лез­ных ис­ко­пае­мых и т. д. Вы­явил ус­ло­вия ес­тественной вен­ти­ля­ции руд­ни­ков, ука­зал на воз­мож­ность при­ме­не­ния гид­ро­ме­тал­лур­гических про­цес­сов для из­вле­че­ния ме­тал­лов из руд. Его тру­ды на про­тя­же­нии не­сколь­ких по­ко­ле­ний слу­жи­ли ру­ко­во­дством для pоcсийских гор­ня­ков и ме­тал­лур­гов.

Ломоносов внёс в нау­ку ма­те­риа­ли­стический под­ход к изу­че­нию яв­ле­ний при­ро­ды, до­верие к экс­пе­ри­мен­ту как выс­ше­му кри­те­рию ис­ти­ны, ра­цио­на­лизм мыш­ле­ния и многое другое. Его про­све­ти­тель­ская, по­пу­ля­ри­за­тор­ская дея­тель­ность вы­зва­ла в об­ще­ст­ве но­вое от­но­ше­ние к нау­ке, не толь­ко как к по­лез­но­му для раз­ви­тия хо­зяй­ст­ва и промышленности яв­ле­нию, но и как к ду­хов­ной цен­но­сти.

Ра­бо­ты в об­лас­ти ли­те­ра­ту­ры, фи­ло­ло­гии и ис­кус­ст­ва

Ломоносов - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков свет­ской литературы и фи­ло­ло­гической нау­ки в Рос­сии. Вслед за В. К. Тре­диа­ков­ским Ломоносов сде­лал ре­ши­тель­ный шаг в ре­фор­ме русского сти­хо­сло­же­ния. При­слан­ное им из Гер­ма­нии в Пе­тербургскую АН «Пись­мо о пра­ви­лах рос­сий­ско­го сти­хо­твор­ст­ва» (1739) яви­лось пер­вым по­сле­до­ва­тель­ным из­ло­же­ни­ем прин­ци­пов сил­ла­бо-то­ни­че­ско­го сти­хо­сло­же­ния на русском язы­ке, а при­ло­жен­ная к пись­му «Ода… на взя­тие Хо­ти­на», на­пи­сан­ная 4-стоп­ным ям­бом, - их пер­вым прак­тическим осу­ще­ст­в­ле­ни­ем. Бла­го­да­ря Ломоносову этот раз­мер на дол­гое вре­мя стал са­мым упот­ре­би­тель­ным в русской по­эзии. В 1748 году вы­шла из пе­ча­ти «Ри­то­ри­ка» Ломоносова («Крат­кое ру­ко­во­дство к крас­но­ре­чию. Кни­га пер­вая, в ко­то­рой со­дер­жит­ся ри­то­ри­ка, по­ка­зую­щая об­щие пра­ви­ла обое­го крас­но­ре­чия, то есть ора­то­рии и по­эзии, со­чи­нен­ная в поль­зу лю­бя­щих сло­вес­ные нау­ки»; пе­ре­из­да­но в 1759 году, с По­свя­ще­ни­ем на­след­ни­ку пре­сто­ла великому князю Пет­ру Фе­до­ро­ви­чу), со­сто­яв­шая из 3 час­тей («О изо­бре­те­нии», «О ук­ра­ше­нии» и «О рас­по­ло­же­нии»), - пер­вое ори­гиналь­ное по­со­бие по ри­то­ри­ке на русском языке, снаб­жён­ное мно­же­ст­вом при­ме­ров из древ­ней и но­вой ев­ропейской сло­вес­но­сти в пе­ре­во­де Ломоносова, а так­же из его собственных со­чи­не­ний. Из­ло­жен­ная здесь тео­рия сло­вес­но­сти по­лу­чи­ла прак­тическое при­ме­не­ние в по­эзии Ломоносова и его про­за­ических «по­хваль­ных сло­вах» («Сло­во по­хваль­ное… Ели­за­ве­те Пет­ров­не...», 1749, «Сло­во по­хваль­ное… Пет­ру Ве­ли­ко­му», 1755, и др.). В «Рос­сий­ской грам­ма­ти­ке» (1755, издано в 1757 году; 2-е изд., 1765) Ломоносов дал пер­вое сис­те­ма­тическое опи­са­ние норм жи­во­го ве­ли­ко­рус­ско­го язы­ка: уни­фи­ци­ро­вал ор­фо­гра­фические пра­ви­ла, ор­фо­эпические нор­мы (взяв за ос­но­ву «мо­с­ков­ское на­ре­чие»), от­де­лил зву­ки от букв, очер­тил мор­фо­ло­гическую струк­ту­ру, раз­ра­бо­тал уче­ние о гла­голь­ной сис­те­ме, дал пер­вую клас­си­фи­ка­цию осн.овных диа­лек­тов; от­гра­ни­чил ве­ли­ко­рус­ский язык от язы­ка цер­ков­ной книж­но­сти, за­ло­жив тем са­мым ос­но­вы русского литературного язы­ка. Грам­ма­ти­ка Ломоносова по­слу­жи­ла об­раз­цом при соз­да­нии пер­вых школь­ных учеб­ни­ков русского язы­ка (начало 1770-х годов).

В «Пре­ди­сло­вии о поль­зе книг цер­ков­ных в рос­сий­ском язы­ке» (1758) по­ста­вил про­бле­му со­су­ще­ст­во­ва­ния в со­ста­ве литературного язы­ка цер­ков­но­сла­вян­ских «об­вет­ша­лых» слов и русских на­род­ных про­сто­реч­ных эле­мен­тов; из­ло­жил трёх сти­лей тео­рию, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой вы­стро­ил ие­рар­хию литературных жан­ров. Ломоносов по­ла­гал, что ба­зой для соз­да­ния русского литературного язы­ка долж­на стать письменная и разговорная речь на­ро­да, в то вре­мя как из книж­ных ис­точ­ни­ков и цер­ков­но­сла­вян­ско­го язы­ка в ли­те­ра­тур­ном долж­ны ос­тать­ся по­нят­ные и ос­во­ен­ные эле­мен­ты. Вы­ска­зал ги­по­те­зу об ус­той­чи­во­сти основного сло­вар­но­го фон­да русского язы­ка, об осо­бен­но­стях его ис­то­рии, о боль­шой спа­ян­но­сти диа­лек­тов. Счи­тал русский язык од­ним из са­мых раз­ви­тых язы­ков ми­ра, вы­сту­пал за его вне­дре­ние в об­щественную и государственную жизнь.

За­ни­мал­ся так­же во­про­са­ми лек­си­ко­гра­фии, срав­ни­тель­но-ис­то­рического язы­ко­зна­ния, вы­дви­нул по­ня­тие «срод­ст­вен­ных» и «не­срод­ст­вен­ных» язы­ков, чёт­ко оп­ре­де­лил груп­пу славянских язы­ков и на­ме­тил их де­ле­ние (на юго-восточные и северо-западные груп­пы), от­ли­чал древ­не­рус­ский язык от ста­ро­сла­вян­ско­го язы­ка.

Свое­об­ра­зие литературной дея­тель­но­сти Ломоносова оп­ре­де­ля­ет­ся его стрем­ле­ни­ем со­че­тать тра­ди­ции славянского и немецкого ба­рок­ко, ус­во­ен­ные им в го­ды уче­ния, с фор­ма­ми ев­ропейской клас­си­циз­ма. Ве­ду­щий жанр в его твор­че­ст­ве - ода, яв­ляю­щая­ся, по Ломоносову, сред­ст­вом «пре­кло­нять, а не убе­ж­дать». Пе­ру Ломоносова при­над­ле­жат 20 тор­же­ст­вен­ных («по­хваль­ных») од, б ́oльшая часть из ко­то­рых при­уро­че­на к официальным государственным тор­же­ст­вам (го­дов­щи­не вос­ше­ст­вия на пре­стол пра­вя­ще­го мо­нар­ха и др.), и 11 ду­хов­ных од [пе­ре­ло­же­ние отдельных псал­мов (1743-1751), «Ве­чер­нее раз­мыш­ле­ние о Бо­жи­ем ве­ли­че­ст­ве при слу­чае ве­ли­ко­го се­вер­но­го сия­ния» (1743), «Ут­рен­нее раз­мыш­ле­ние о Бо­жи­ем ве­ли­че­ст­ве» (около 1747), «Ода, вы­бран­ная из Иова» (1757)]. Тор­же­ст­вен­ные оды Ломоносова от­ли­ча­ют­ся, с од­ной сто­ро­ны, еди­но­об­ра­зи­ем мет­ри­ки (4-стоп­ный ямб), стро­фи­ки (10-стиш­ная стро­фа), сти­ля («вы­со­ко­го», сла­вя­ни­зи­ро­ван­но­го), то­на (оп­ти­ми­сти­че­ско­го) и идео­ло­гии (государственное ве­ли­чие Рос­сии, соз­дан­ное Пет­ром I и его дос­той­ны­ми пре­ем­ни­ка­ми, ум­но­жа­ет­ся по­сред­ст­вом ми­ра и ус­пе­хов на­ук, про­ла­гаю­щих путь к бли­ста­тель­но­му бу­ду­ще­му); а с дру­гой - слож­но­стью зву­ко­вой ор­га­ни­за­ции, сво­бод­ной ком­по­зи­ци­ей, ги­пер­бо­лической об­раз­но­стью, оби­ли­ем ри­то­рических «ук­ра­ше­ний» и не­ожи­дан­ных срав­не­ний, при­зван­ных по­ра­зить во­об­ра­же­ние чи­та­те­ля и при­об­щить его к «вос­тор­гу» по­эта. В ду­хов­ных одах Ломоносова, ко­то­рые А. С. Пуш­кин на­звал «веч­ны­ми па­мят­ни­ка­ми рус­ской сло­вес­но­сти», пре­об­ла­да­ет те­ма ве­ли­чия Твор­ца и бла­го­ус­т­ро­ен­но­сти Его тво­ре­ния, не ис­чер­пы­вае­мо­го на­учным по­зна­ни­ем. В пе­ре­ло­же­ни­ях псал­мов Ломоносов ак­цен­ти­ро­вал мо­тив го­не­ний, пре­тер­пе­вае­мых пра­вед­ни­ком от греш­ни­ков, что име­ло оп­ре­де­лён­ный ав­то­био­гра­фический смысл. При­мер Ломоносова-одо­пис­ца спо­соб­ст­во­вал ут­вер­жде­нию жан­ра оды как ве­ду­ще­го в русской по­эзии XVIII века

Из про­из­ве­де­ний Ломоносова в других жан­рах наи­бо­лее при­ме­ча­тель­ны над­пи­си, со­чи­няв­шие­ся, как и тор­же­ст­вен­ные оды, по официальным по­во­дам, и ди­дак­тическое «Пись­мо о поль­зе Стек­ла» (1752), трак­тую­щее во­про­сы ис­то­рии с по­зи­ций фи­ло­со­фии Про­све­ще­ния. По «изу­ст­но­му» ука­за­нию импаратрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны со­чи­нил две тра­ге­дии - «Та­ми­ра и Се­лим» (издано в 1750 году) и «Де­мо­фонт» (издано в 1752 году), од­на­ко боль­шо­го ус­пе­ха они не име­ли, и пер­вен­ст­вую­щее по­ло­же­ние в этом жан­ре ос­та­лось за А. П. Су­ма­ро­ко­вым. На­ча­тая по за­ка­зу И. И. Шу­ва­ло­ва «ге­рои­че­ская по­эма» «Петр Ве­ли­кий» (1760; не окон­че­на) долж­на бы­ла, по за­мыс­лу Ломоносова, увен­чать жан­ро­вую сис­те­му русской литературы про­из­ве­де­ни­ем, по­доб­ным эпичным по­эмам древ­но­сти и Но­во­го вре­ме­ни («Энеи­да» Вер­ги­лия, «Ген­риа­да» Воль­те­ра и др.). Свою дея­тель­ность, в т. ч. ли­те­ра­тур­ную, Ломоносов рас­смат­ри­вал как го­су­дар­ст­вен­но и об­ще­ст­вен­но по­лез­ную, по­это­му не­мно­го­численные сти­хо­тво­ре­ния, по­свя­щён­ные те­мам ча­ст­ной жиз­ни и свя­зан­ные с тра­ди­ци­ей ев­ропейской анак­ре­он­ти­че­ской по­эзии, при жиз­ни не пе­ча­тал [«Раз­го­вор с Анак­ре­о­ном» (1758-1761), «Сти­хи, со­чи­нен­ные по до­ро­ге в Пе­тер­гоф в 1761 го­ду»]

С име­нем Ломоносова свя­за­но воз­ро­ж­де­ние искусства мо­заи­ки в Рос­сии, ут­ра­чен­но­го по­сле XII века. В 1752 году Ломоносов в сво­ей хи­мической ла­бо­ра­то­рии соз­дал мо­за­ич­ный об­раз Бо­го­ма­те­ри по ри­сун­ку итальянского жи­во­пис­ца Ф. Со­ли­ме­ны. Здесь же Ломоносовым бы­ли вы­пол­не­ны мо­за­ич­ные «Спас Не­ру­ко­твор­ный» и с ори­ги­на­ла И.Г. Тан­нау­эра - порт­рет Пет­ра I. Со­хра­ни­лось около 40 ра­бот мас­тер­ской Ломоносова (в том числе боль­шой оваль­ный порт­рет императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны, 1758-1760, ГРМ; с ори­ги­на­ла Л. Ток­ке). В 1758 году Ломоносов за­вер­шил про­ект ме­мо­ри­аль­но­го ком­плек­са в Пе­тро­пав­лов­ском со­бо­ре в Санкт-Пе­тер­бур­ге, по­свя­щён­но­го важ­ней­шим со­бы­ти­ям русской ис­то­рии первой половины XVIII века и па­мя­ти Пет­ра I. Про­ект, ут­вер­ж­дён­ный императрицей Ека­те­ри­ной II, не был реа­ли­зо­ван из-за смер­ти Ломоносова; из за­ду­ман­ных для это­го ме­мо­риа­ла 17 мо­за­ич­ных кар­тин осу­ще­ст­в­ле­на лишь од­на - «Пол­тав­ская ба­та­лия» (1762-1764, РАН, Санкт-Пе­тер­бург).

Сочинения:

Полное собрание сочинений. М.; Л., 1950-1983. Т. 1-11;

Избранные про­из­ве­де­ния. М., 1986. Т. 1-2.

Иллюстрации:

1. Архив БРЭ. Ми­ха­ил Ло­мо­но­сов. Порт­рет ра­бо­ты не­из­вест­но­го ху­дож­ни­ка;

2. Архив БРЭ. И. К. Фё­до­ров. «Им­пе­рат­ри­ца Ека­те­ри­на II у М. В. Ло­мо­но­со­ва». 1889. Ча­ст­ное со­бра­ние;

3. Фото А.В. Андреева. Па­мят­ник М.В. Ло­мо­но­со­ву пе­ред зда­ни­ем Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­вен­но­го уни­вер­си­те­та на Во­робь­ё­вых го­рах. Скульп­тор Н.В. Том­ский;

4. По­рт­рет им­пе­ра­то­ра Пет­ра I. Мо­заи­ка. 1754. Эр­ми­таж (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ;

5. «Пол­тав­ская ба­та­лия». Мо­заи­ка М.В. Ло­мо­но­со­ва в зда­нии Ака­де­мии на­ук в Санкт-Пе­тер­бур­ге. 1762-1764. Фраг­мент. Архив БРЭ.