ЛОМЕ

Ломе́ — столица Тоголезской Республики, административный, промышленный центр и главный глубоководный порт страны и трех соседних государств, не имеющих выхода к морю. Численность населения — 837 437 человек (2010). Известен с XVIII в. как центр транзитной торговли народа эве, в 1884 вошел в состав немецкой колонии Тоголенд, административный центр колонии с 1897. Административный центр Восточного Того — подмандатной территории Франции (1919), Автономной Республики Того в составе Французского Сообщества, Тоголезской Республики (после 1960). Исторический центр отделен от промышленных пригородов лагуной, бурный рост после 1970-х (в то время население не превышало 50 тыс. жителей) в основном на восток из-за близкой границы с соседней Ганой . Крупнейший в мире рынок артефактов культа вуду.

Лит. : Marguerat Y. Tresors caches du vieux Lome: l’architecture populaire ancienne de la capitale du Togo. Karthala, 1993; Le centenaire de Lome, capitale du Togo (1897–1997): Actes du colloque de Lome, 3–6 mars 1997 / Nicoue Lodjou Gayibor, Yves Marguerat et Gabriel Kwami Nyassogbo (dir.). Lome, 1998; Lome: dynamiques d’une ville africaine / Philippe Gervais-Lambony et Gabriel Kwami Nyassogbo (dir.). Karthala–Paris, 2007.