ЛОМБРОЗИАНСТВО

ЛОМБРОЗИАНСТВО - на­прав­ле­ние в кри­ми­но­ло­гии (уго­лов­ная ан­тро­по­ло­гия), пред­ме­том ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся пре­ступ­ник как осо­бый ан­тро­по­ло­гический тип.

На­зва­но по име­ни ос­но­во­по­лож­ни­ка Ч. Лом­бро­зо. На­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся в 1870-х годах (см. Ан­тро­по­ло­ги­че­ская шко­ла уго­лов­но­го пра­ва). Сущ­ность Ломброзианства за­клю­ча­ет­ся в том, что вро­ж­дён­ные по­ро­ки че­ло­ве­ка рас­смат­ри­ва­ют­ся в ка­че­ст­ве пер­во­при­чи­ны со­ци­аль­ных от­кло­не­ний в по­ве­де­нии лю­дей.

В 1920-х годах Ломброзианство по­лу­чи­ло раз­ви­тие в ря­де био­ло­гических тео­рий при­чин пре­ступ­но­сти. Например, со­глас­но тео­рии «кон­сти­ту­цио­наль­но­го пред­рас­по­ло­же­ния» (не­о­лом­бро­зи­ан­ст­во), склон­ность к со­ци­аль­ным ано­ма­ли­ям в по­ве­де­нии ин­ди­ви­да (пра­во­на­ру­ше­ни­ям) свя­за­на с оп­ре­де­лён­ным ти­пом его фи­зической кон­сти­ту­ции. Та­ким об­ра­зом, пре­ступ­ни­ки-ре­ци­ди­ви­сты от­ли­ча­ют­ся от слу­чай­ных пре­ступ­ни­ков по фи­зическим и пси­хо­ло­гическим при­зна­кам. Раз­ви­тие био­ло­гической тео­рий при­чин пре­ступ­но­сти по­ро­ди­ло «кли­ни­че­скую кри­ми­но­ло­гию», ко­то­рая раз­ра­ба­ты­ва­ет и обос­но­вы­ва­ет кли­нические ме­то­ды воз­дей­ст­вия на лю­дей, имею­щих пред­рас­по­ло­жен­ность к пра­во­на­ру­ше­ни­ям. В на­ши дни скла­ды­ва­ет­ся но­вое на­прав­ле­ние - ге­но­лом­бро­зи­ан­ст­во, в рам­ках ко­то­ро­го ра­бо­ты над ге­но­мом че­ло­ве­ка соз­да­ют воз­мож­ность кор­рек­ти­ро­вать оп­ре­де­лён­ные ге­не­ти­чес­ки обус­лов­лен­ные свой­ст­ва че­ло­ве­ка, в т. ч. его спо­соб­но­сти, аг­рес­сию и прочее, бла­го­да­ря че­му фор­ми­ру­ют­ся взгля­ды на пре­ступ­ное по­ве­де­ние че­ло­ве­ка как пол­но­стью ге­не­ти­че­ски де­тер­ми­ни­ро­ван­ное.

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