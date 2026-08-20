ЛОМБРОЗИАНСТВО
ЛОМБРОЗИАНСТВО - направление в криминологии (уголовная антропология), предметом которого является преступник как особый антропологический тип.
Названо по имени основоположника Ч. Ломброзо. Начало формироваться в 1870-х годах (см. Антропологическая школа уголовного права). Сущность Ломброзианства заключается в том, что врождённые пороки человека рассматриваются в качестве первопричины социальных отклонений в поведении людей.
В 1920-х годах Ломброзианство получило развитие в ряде биологических теорий причин преступности. Например, согласно теории «конституционального предрасположения» (неоломброзианство), склонность к социальным аномалиям в поведении индивида (правонарушениям) связана с определённым типом его физической конституции. Таким образом, преступники-рецидивисты отличаются от случайных преступников по физическим и психологическим признакам. Развитие биологической теорий причин преступности породило «клиническую криминологию», которая разрабатывает и обосновывает клинические методы воздействия на людей, имеющих предрасположенность к правонарушениям. В наши дни складывается новое направление - геноломброзианство, в рамках которого работы над геномом человека создают возможность корректировать определённые генетически обусловленные свойства человека, в т. ч. его способности, агрессию и прочее, благодаря чему формируются взгляды на преступное поведение человека как полностью генетически детерминированное.