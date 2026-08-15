ЛОЛАН
ЛОЛАН (кор. Аннан, Наннан) - важнейший из 4 китайских административных округов, существовавших в северной части Корейского полуострова и на прилегающих территориях в эпоху Хань.
Сведения об этих округах сохранились в корейской и китайской официальных исторических хрониках («Самгук саги», «Ши цзи», «Цянь Хань шу», «Хоу Хань шу», «Сань го чжи»), согласно которым Лолан сформирован в 108 году до н. э. после того, как китайский император У-ди разгромил государство Кочосон, часть территории которого вошла в состав Ханьской империи в качестве «внешних» округов. Губернаторы Лолана вели войны на юге и севере, против племён ёмэк, махан и чинхан, когурёсцев. Лолан просуществовал до 313 года н. э., когда был завоёван государством Когурё.
Археологические памятники, соотносимые с Лоланом, представлены городищами и погребальными комплексами. Их изучение начато в 1920-1930-х годах японскими археологами Р. Тории и Т. Сэкино, исследовавшими около 70 погребений на памятниках Чонбэкни и Согамни близ Пхеньяна; после освобождения Кореи от японской оккупации изучение Лолана продолжили северокорейские археологи. Показательно городище с земляным валом, расположенное на левом берегу реки Тэдонган, в 6 км от Пхеньяна (около 42 га; известно с начала XX века). Выявлены фундаменты зданий, в основном интерпретируемых как административные (поскольку в них отсутствует бытовой инвентарь), каменные базы для колонн, водоотводы, улицы с покрытием из трамбованной земли; среди находок - строительные и декоративные кирпичи, гладкая и фигурная черепица, ханьские монеты, оттиски печатей. К городищу примыкает курганный могильник (более 1500 квадратных насыпей) с погребениями в грунтовых ямах, в деревянных гробах, в деревянных срубах (в основном II век до н. э. - II век н. э.), в кирпичных могилах-склепах (в основном II–IV века). На кирпичах кладки и на черепице часто указаны девизы правления китайских императоров, относящиеся к периоду с 33 по 404 год. Надпись на кирпиче из могилы «губернатора Тун Ли» сделана в 353 году; возможно, Лолан некоторое время сохранял относительную автономию в составе Когурё. Среди находок - железное и бронзовое оружие (клевцы, мечи, спусковые механизмы и болты для арбалетов), зеркала китайских типов, бронзовые ритуальные треножники, курильницы «в форме языков пламени»; искусно выполненные украшения (например, золотая поясная пряжка в виде дракона), куски шёлка. Разнообразны лаковые изделия, часто снабжённые датирующими надписями (гробы, столики, ларцы, сосуды, приборы для письма, футляры для свитков, гребни, фигурки лошадей и др.); в основном изготовлялись в императорских мастерских на территории современной провинции Сычуань. На одной из шкатулок изображены 94 человеческие фигуры, подписи указывают на особое проявление ими «сыновней почтительности», одной из важнейших конфуцианских добродетелей. Находки печатей и их оттисков на глине свидетельствуют, что городище и связанный с ним могильник были административынм центром Лолана. В управлении, очевидно, участвовала и местная знать. Прослеживается когурёское влияние (камеры из каменных блоков, железные гвозди для гробов, некоторые типы железных кинжалов и наконечников стрел, пряжек, украшений).
Мноиге вопросы, связанные с ханьскими округами, остаются дискуссионными, в т. ч. их точная локализация, степень контроля над ними со стороны центральной ханьской администрации, влияние кочевников. Лолан оказал значительное влияние на культуры Корейского полуострова, в частности, по мнению Ким Вон Йона, это воздействие способствовало распространению железоделательного производства на всей территории полуострова.
Иллюстрации:
Архив БРЭ. Лолан. Расписная лаковая шкатулкаиз кургана у деревни Нанчонни (провинция Пхёнан- Намдо). Национальный музей Кореи (Сеул).