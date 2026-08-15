ЛОЛАН

ЛОЛАН (кор. Ан­нан, Нан­нан) - важ­ней­ший из 4 китайских административных ок­ру­гов, су­ще­ст­во­вав­ших в северной час­ти Ко­рей­ско­го полуострова и на при­ле­гаю­щих тер­ри­то­ри­ях в эпо­ху Хань.

Све­де­ния об этих ок­ру­гах со­хра­ни­лись в корейской и китайской офи­ци­аль­ных ис­то­рических хро­ни­ках («Сам­гук са­ги», «Ши цзи», «Цянь Хань шу», «Хоу Хань шу», «Сань го чжи»), со­глас­но ко­то­рым Лолан сфор­ми­ро­ван в 108 году до н. э. по­сле то­го, как китайский император У-ди раз­гро­мил государство Ко­чо­сон, часть тер­ри­то­рии ко­то­ро­го во­шла в со­став Хань­ской им­пе­рии в ка­че­ст­ве «внеш­них» ок­ру­гов. Гу­бер­на­то­ры Лолана ве­ли вой­ны на юге и се­ве­ре, про­тив пле­мён ёмэк, ма­хан и чин­хан, ко­гу­рёс­цев. Лолан про­су­ще­ст­во­вал до 313 года н. э., ко­гда был за­воё­ван государством Ко­гу­рё.

Ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ки, со­от­но­си­мые с Лоланом, пред­став­ле­ны го­ро­ди­ща­ми и по­гре­баль­ны­ми ком­плек­са­ми. Их изу­че­ние на­ча­то в 1920-1930-х годах японскими ар­хео­ло­га­ми Р. То­рии и Т. Сэ­кино, ис­сле­до­вав­ши­ми около 70 по­гре­бе­ний на па­мят­ни­ках Чон­бэк­ни и Со­гам­ни близ Пхень­я­на; по­сле ос­во­бо­ж­де­ния Ко­реи от японской ок­ку­па­ции изу­че­ние Лолана про­дол­жили северокорейские ар­хео­ло­ги. По­ка­за­тель­но го­ро­ди­ще с зем­ля­ным ва­лом, рас­по­ло­жен­ное на ле­вом бе­ре­гу реки Тэ­дон­ган, в 6 км от Пхень­я­на (около 42 га; из­вест­но с начала XX века). Вы­яв­ле­ны фун­да­мен­ты зда­ний, в основном ин­тер­пре­ти­руе­мых как ад­ми­ни­ст­ра­тив­ные (по­сколь­ку в них от­сут­ст­ву­ет бы­то­вой ин­вен­тарь), ка­мен­ные ба­зы для ко­лонн, во­до­от­во­ды, ули­цы с по­кры­ти­ем из трам­бо­ван­ной зем­ли; сре­ди на­хо­док - строи­тель­ные и де­ко­ра­тив­ные кир­пи­чи, глад­кая и фи­гур­ная че­ре­пи­ца, хань­ские мо­не­ты, от­ти­ски пе­ча­тей. К го­ро­ди­щу при­мы­ка­ет кур­ган­ный мо­гиль­ник (бо­лее 1500 квад­рат­ных на­сы­пей) с по­гре­бе­ния­ми в грун­то­вых ямах, в де­ревянных гро­бах, в де­ревянных сру­бах (в основном II век до н. э. - II век н. э.), в кир­пич­ных мо­ги­лах-скле­пах (в основном II–IV века). На кир­пи­чах клад­ки и на че­ре­пи­це ча­сто ука­за­ны де­ви­зы прав­ле­ния китайских им­пе­ра­то­ров, от­но­ся­щие­ся к пе­рио­ду с 33 по 404 год. Над­пись на кир­пи­че из мо­ги­лы «гу­бер­на­то­ра Тун Ли» сде­ла­на в 353 году; воз­мож­но, Лолан не­ко­то­рое вре­мя со­хра­нял от­но­сительную ав­то­но­мию в со­ста­ве Ко­гу­рё. Сре­ди на­хо­док - же­лез­ное и брон­зо­вое ору­жие (клев­цы, ме­чи, спус­ко­вые ме­ха­низ­мы и бол­ты для ар­ба­ле­тов), зер­ка­ла китайских ти­пов, брон­зо­вые ри­ту­аль­ные тре­нож­ни­ки, ку­риль­ни­цы «в фор­ме язы­ков пла­ме­ни»; ис­кус­но вы­пол­нен­ные ук­ра­ше­ния (например, зо­ло­тая по­яс­ная пряж­ка в ви­де дра­ко­на), кус­ки шёл­ка. Раз­но­об­раз­ны ла­ко­вые из­де­лия, час­то снаб­жён­ные да­ти­рую­щи­ми над­пи­ся­ми (гро­бы, сто­ли­ки, лар­цы, со­су­ды, при­бо­ры для пись­ма, фут­ля­ры для свит­ков, греб­ни, фи­гур­ки ло­ша­дей и др.); в основном из­го­тов­ля­лись в императорских ма­стер­ских на тер­ри­то­рии современной провинции Сы­чу­ань. На од­ной из шка­ту­лок изо­бра­же­ны 94 че­ло­ве­чес­кие фи­гу­ры, под­пи­си ука­зы­ва­ют на осо­бое про­яв­ле­ние ими «сы­нов­ней поч­ти­тель­но­сти», од­ной из важ­ней­ших кон­фу­ци­ан­ских доб­ро­де­те­лей. На­ход­ки пе­ча­тей и их от­тис­ков на гли­не сви­де­тель­ст­ву­ют, что го­ро­ди­ще и свя­зан­ный с ним мо­гиль­ник бы­ли административынм цент­ром Лолана. В уп­рав­ле­нии, оче­вид­но, участ­во­ва­ла и мест­ная знать. Про­сле­жи­ва­ет­ся ко­гу­рёс­кое влия­ние (ка­ме­ры из ка­мен­ных бло­ков, же­лез­ные гвоз­ди для гро­бов, не­ко­то­рые ти­пы же­лез­ных кин­жа­лов и на­ко­неч­ни­ков стрел, пря­жек, ук­ра­ше­ний).

Мноиге во­про­сы, свя­зан­ные с хань­ски­ми ок­ру­га­ми, ос­та­ют­ся дис­кус­си­он­ны­ми, в т. ч. их точ­ная ло­ка­ли­за­ция, сте­пень кон­тро­ля над ни­ми со сто­ро­ны центральной хань­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции, влия­ние ко­чев­ни­ков. Лолан ока­зал зна­чительное влия­ние на куль­ту­ры Ко­рей­ско­го полуострова, в част­но­сти, по мне­нию Ким Вон Йона, это воз­дей­ст­вие спо­соб­ст­во­ва­ло рас­про­стра­не­нию же­лез­о­де­ла­тель­но­го про­изводства на всей тер­ри­то­рии по­лу­ост­ро­ва.

Иллюстрации:

Архив БРЭ. Ло­лан. Рас­пис­ная ла­ко­вая шка­тул­каиз кур­га­на у деревни Нан­чон­ни (провинция Пхё­нан- Нам­до). Национальный музей Кореи (Сеул).