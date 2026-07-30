ЛОККАРТА ЗАГОВОР («Заговор трёх послов»)
ЛОККАРТА ЗАГОВОР («Заговор трёх послов») - принятое в литературе название событий весны - лета 1918 года в Советской России, в которых участвовали, с одной стороны, дипломатические представители и сотрудники разведслужб Великобритании, Франции и США, с другой - сотрудники ВЧК.
В исторической литературе существуют разные точки зрения относительно инициаторов заговора и побудительных мотивов участников событий. Среди них:
1) Локкарта заговор организован по инициативе британской разведки и главы специальной британской миссии при СНК РСФСР Р. Г. Б. Локкарта в условиях обострения взаимоотношений стран Антанты с советским руководством после подписания им Брестского мира 1918 года; цель - свержение советской власти и возобновление участия России в 1-й мировой войне;
2) ВЧК, проводившая операцию по выявлению разведывательной сети стран Антанты и США и контрреволюционных организаций в России и внедрившая в них с этой целью своих сотрудников, спровоцировала Локкарта к активным действиям;
3) непосредственный план заговора принадлежал служившим в советской России латышам, также недовольным её выходом из 1-й мировой войны и соответственно невозможностью освободить Латвию от германских войск.
В конце мая 1918 года в Петроград по заданию Ф. Э. Дзержинского под видом членов латышской националистической организации, якобы существовавшей в Москве, были направлены сотрудники Оперативного отдела ВЧК Я. Буйкис и Я. Спрогис (по другим данным, также и секретный сотрудник ВЧК уроженец Риги Энгельгардт). По некоторым данным, в июле 1918 года Я. Х. Петерс, недолго исполнявший обязанности председателя ВЧК (июль - август) вместо Дзержинского, предложил бывшему командиру 1-го латышского стрелк.ового полка Ф. А. Бредису, арестованному ВЧК по делу Союза защиты Родины и свободы, стать посредником в установлении связей Буйкиса и Спрогиса (по другим данным, Спрогиса и Энгельгардта) с британским военно-морским атташе капитаном Ф. А. Кроми и сотрудником британской разведывательной службы лейтенантом С. Рейли, которых могли заинтересовать связи латышей с командирами латышских стрелков, охранявших правительственные учреждения. Получив рекомендательные письма от британских разведчиков, Буйкис и Спрогис были приняты главой специальной британской миссии при СНК РСФСР Р. Г. Б. Локкартом.
После этого ВЧК привлекла к операции в качестве члена вымышленного подпольного «национального латышского комитета» Э. П. Берзина - командира охранявшего Кремль 1-го артиллерийского дивизиона. Он 14 и 15 августа обсуждал с Локкартом, Рейли и французским консулом Ф. Гренаром вопрос о подготовке в Москве восстания латышских частей против советского правительства, получил заверения в том, что после антибольшевистского переворота Латвия будет освобождена от германских войск и ей будет обеспечено право образовать самостоятельное государство. Рейли сообщил Берзину план, предусматривавший отправку двух латышских полков в Вологду для оказания помощи в продвижении войск Антанты из Архангельска, арест силами оставшихся в Москве латышских частей членов ВЦИК РСФСР, немедленный расстрел В. И. Ленина и Л. Д. Троцкого, захват Государственного банка и Центрального телеграфа. В последующие дни Рейли передал Берзину полученные от Локкарта деньги (1,2 млн. рублей) на подкуп командиров латышских частей, охранявших Кремль, а также для финансирования исполнения заданий разведывательного характера о частях РККА. 25 августа на совещании у американского консула Д. Пула непосредственное руководство подготовкой восстания поручено Рейли, сотруднику французской разведывательной службы капитану А. Вертимону и резиденту американской разведывательной сети в России К. Каламатиано. В заговор были также вовлечены А. В. Фриде (бывший подполковник российской армии, служивший в Управлении начальника военных сообщений РККА), бывший генерал- майор российской армии А. А. Загряжский и др.
После покушения на В. И. Ленина 30.08.1918 года в Москве и убийства в тот же день в Петрограде председателя Петроградского ЧК М. С. Урицкого ВЧК перешла к свёртыванию своей операции и к ликвидации Локкарта заговора. В ночь с 31 августа на 1 сентября по приказу Ф. Э. Дзержинского отряд ВЧК занял здание посольства Великобритании в Петрограде, в перестрелке погибли сотрудник ВЧК и Ф. А. Кроми. Одновременно в своей квартире задержан Р. Г. Б. Локкарт (в начале октября обменен на задержанного в ответ в Великобритании М. М. Литвинова), ему предъявлено обвинение в причастности к заговору. Всего арестовано свыше 60 человек. С. Рейли скрылся. При арестах и обысках сотрудники ВЧК обнаружили расписки завербованных агентов иностранных разведывательнызх служб в получении денег (были спрятаны в трости К. Каламатиано), сведения о расположении частей РККА, шифровки, взрывчатые вещества. Бóльшая часть арестованных была освобождена. 20 человек преданы суду Революционного трибунала при ВЦИК, по его приговору (3.12.1918) 8 человек оправданы, 10 человек приговорены к различным срокам тюремного заключения (часть впоследствии амнистирована), 2 человека (Каламатиано и А. В. Фриде) - к расстрелу. Позднее приговор в отношении Каламатиано изменён, первоначально ему назначено тюремное заключение сроком на 20 лет, затем - на 5 лет, а 4.08.1921 он освобождён по амнистии, 9 августа выслан в Эстонию. Р. Г. Б. Локкарт, Ф. Гренар, С. Рейли и А. Вертимон объявлены врагами трудящихся и при первом появлении на территории РСФСР подлежали расстрелу.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ решением от 7.03.2006 признала всех осуждённых по приговору Революционного трибунала не подлежащими реабилитации.
Источники:
Локкарт Р. Г. Б. История изнутри: мемуары британского агента. М., 1991;
Архив ВЧК: Сб. документов / Сост. В. Виноградов, Н. Перемышленникова. М., 2008.