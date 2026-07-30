ЛОККАРТА ЗАГОВОР («Заговор трёх послов»)

ЛОККАРТА ЗАГОВОР («За­го­вор трёх по­слов») - при­ня­тое в ли­те­ра­ту­ре на­зва­ние со­бы­тий вес­ны - ле­та 1918 года в Советской Рос­сии, в ко­то­рых уча­ст­во­ва­ли, с од­ной сто­ро­ны, ди­пло­ма­тические пред­ста­ви­те­ли и со­труд­ни­ки раз­вед­служб Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции и США, с дру­гой - со­труд­ни­ки ВЧК.

В ис­то­рической литературе су­ще­ст­ву­ют раз­ные точ­ки зре­ния от­но­си­тель­но ини­циа­то­ров за­го­во­ра и по­бу­ди­тель­ных мо­ти­вов уча­ст­ни­ков со­бы­тий. Сре­ди них:

1) Локкарта заговор ор­га­ни­зо­ван по ини­циа­ти­ве британской раз­вед­ки и гла­вы специальной британской мис­сии при СНК РСФСР Р. Г. Б. Лок­кар­та в ус­ло­ви­ях обо­ст­ре­ния взаи­мо­от­но­ше­ний стран Ан­тан­ты с советским ру­ко­вод­ст­вом пос­ле под­пи­са­ния им Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года; цель - свер­же­ние советской вла­сти и воз­об­нов­ле­ние уча­стия Рос­сии в 1-й ми­ро­вой вой­не;

2) ВЧК, про­во­див­шая опе­ра­цию по вы­яв­ле­нию раз­ве­ды­вательной се­ти стран Ан­тан­ты и США и контр­ре­во­люционных ор­га­ни­за­ций в Рос­сии и внед­рив­шая в них с этой це­лью сво­их со­труд­ни­ков, спро­во­ци­ро­ва­ла Лок­кар­та к ак­тив­ным дей­ст­ви­ям;

3) не­по­средственный план за­го­во­ра при­над­ле­жал слу­жив­шим в советской Рос­сии ла­ты­шам, так­же не­до­воль­ным её вы­хо­дом из 1-й ми­ро­вой вой­ны и со­от­вет­ст­вен­но не­воз­мож­но­стью ос­во­бо­дить Лат­вию от германских войск.

В кон­це мая 1918 года в Пет­ро­град по за­да­нию Ф. Э. Дзер­жин­ско­го под ви­дом чле­нов ла­тышской на­цио­на­ли­стической ор­га­ни­за­ции, яко­бы су­ще­ст­во­вав­шей в Мо­ск­ве, бы­ли на­прав­ле­ны со­труд­ни­ки Опе­ра­тив­но­го от­де­ла ВЧК Я. Буй­кис и Я. Спро­гис (по другим дан­ным, так­же и сек­рет­ный со­труд­ник ВЧК уро­же­нец Ри­ги Эн­гель­гардт). По не­ко­то­рым дан­ным, в ию­ле 1918 года Я. Х. Пе­терс, не­дол­го ис­пол­няв­ший обя­зан­но­сти председателя ВЧК (июль - август) вме­сто Дзер­жин­ско­го, пред­ло­жил бывшему командиру 1-го ла­тыш­ско­го стрелк.ового пол­ка Ф. А. Бре­ди­су, аре­сто­ван­но­му ВЧК по де­лу Сою­за за­щи­ты Ро­ди­ны и сво­бо­ды, стать по­сред­ни­ком в ус­та­нов­ле­нии свя­зей Буй­ки­са и Спро­ги­са (по другим дан­ным, Спро­ги­са и Эн­гель­гард­та) с британским во­енно-морским ат­та­ше ка­пи­та­ном Ф. А. Кро­ми и со­труд­ни­ком британской раз­ве­ды­вательной служ­бы лейтенантом С. Рей­ли, ко­то­рых мог­ли за­ин­те­ре­со­вать свя­зи ла­ты­шей с ко­ман­ди­ра­ми ла­тыш­ских стрел­ков, ох­ра­няв­ших пра­ви­тельственные уч­ре­ж­де­ния. По­лу­чив ре­ко­мен­да­тель­ные пись­ма от британских раз­вед­чи­ков, Буй­кис и Спро­гис бы­ли при­ня­ты гла­вой специальной британской мис­сии при СНК РСФСР Р. Г. Б. Лок­кар­том.

По­сле это­го ВЧК при­влек­ла к опе­ра­ции в ка­че­стве чле­на вы­мыш­лен­но­го под­поль­но­го «на­цио­наль­но­го ла­тыш­ско­го ко­ми­те­та» Э. П. Бер­зи­на - командира ох­ра­няв­ше­го Кремль 1-го артиллерийского ди­ви­зио­на. Он 14 и 15 августа об­су­ж­дал с Лок­кар­том, Рей­ли и французским кон­су­лом Ф. Гре­на­ром во­прос о под­го­тов­ке в Мо­ск­ве вос­ста­ния ла­тышских час­тей про­тив советского пра­ви­тель­ст­ва, по­лу­чил за­ве­ре­ния в том, что по­сле ан­ти­боль­ше­ви­ст­ско­го пе­ре­во­ро­та Лат­вия бу­дет ос­во­бо­ж­де­на от германских войск и ей бу­дет обес­пе­че­но пра­во об­ра­зо­вать са­мо­сто­ятельное го­су­дар­ст­во. Рей­ли со­об­щил Бер­зи­ну план, пре­ду­смат­ри­вав­ший от­прав­ку двух ла­тышских пол­ков в Во­ло­гду для ока­за­ния по­мо­щи в про­дви­же­нии войск Ан­тан­ты из Ар­хан­гель­ска, арест си­ла­ми ос­тав­ших­ся в Мо­ск­ве ла­тышских час­тей чле­нов ВЦИК РСФСР, не­мед­лен­ный рас­стрел В. И. Ле­ни­на и Л. Д. Троц­ко­го, за­хват Государственного бан­ка и Центрального те­ле­гра­фа. В по­сле­дую­щие дни Рей­ли пе­ре­дал Бер­зи­ну по­лу­чен­ные от Лок­кар­та день­ги (1,2 млн. рублей) на под­куп ко­ман­ди­ров ла­тышских час­тей, ох­ра­няв­ших Кремль, а так­же для фи­нан­си­ро­ва­ния ис­пол­не­ния за­да­ний раз­ве­ды­вательного ха­рак­те­ра о час­тях РККА. 25 августа на со­ве­ща­нии у американского кон­су­ла Д. Пу­ла не­по­сред­ст­вен­ное ру­ко­вод­ство под­го­тов­кой вос­ста­ния по­ру­че­но Рей­ли, со­труд­ни­ку французской раз­ве­ды­вательной служ­бы ка­пи­та­ну А. Вер­ти­мо­ну и ре­зи­ден­ту американской раз­ве­ды­вательной се­ти в Рос­сии К. Ка­ла­ма­тиа­но. В за­го­вор бы­ли так­же во­вле­че­ны А. В. Фри­де (бывший под­пол­ков­ник российской ар­мии, слу­жив­ший в Управ­ле­нии на­чаль­ни­ка во­енных со­об­ще­ний РККА), бывший генерал- май­ор российской ар­мии А. А. За­гряж­ский и др.

По­сле по­ку­ше­ния на В. И. Ле­ни­на 30.08.1918 года в Мо­ск­ве и убий­ст­ва в тот же день в Пет­ро­гра­де председателя Пет­роградского ЧК М. С. Уриц­ко­го ВЧК пе­ре­шла к свёр­ты­ва­нию сво­ей опе­ра­ции и к ли­к­ви­да­ции Локкарта заговора. В ночь с 31 августа на 1 сентября по при­ка­зу Ф. Э. Дзер­жин­ско­го от­ряд ВЧК за­нял зда­ние по­соль­ст­ва Ве­ли­ко­бри­та­нии в Пет­ро­гра­де, в пе­ре­стрел­ке по­гиб­ли со­труд­ник ВЧК и Ф. А. Кро­ми. Од­но­вре­мен­но в сво­ей квар­ти­ре за­дер­жан Р. Г. Б. Лок­карт (в на­ча­ле ок­тяб­ря об­ме­нен на за­дер­жан­но­го в от­вет в Ве­ли­ко­бри­та­нии М. М. Лит­ви­но­ва), ему предъ­яв­ле­но об­ви­не­ние в при­ча­ст­но­сти к за­го­во­ру. Все­го аре­сто­ва­но свыше 60 человек. С. Рей­ли скрыл­ся. При аре­стах и обы­сках со­труд­ни­ки ВЧК об­на­ру­жи­ли рас­пис­ки за­вер­бо­ван­ных аген­тов иностранных раз­ве­ды­вательнызх служб в по­лу­че­нии де­нег (бы­ли спря­та­ны в тро­сти К. Ка­ла­ма­тиа­но), све­де­ния о рас­по­ло­же­нии час­тей РККА, шиф­ров­ки, взрыв­ча­тые ве­ще­ст­ва. Бóль­шая часть аре­сто­ван­ных бы­ла ос­во­бо­жде­на. 20 человек пре­да­ны су­ду Ре­во­люционного три­бу­на­ла при ВЦИК, по его при­го­во­ру (3.12.1918) 8 человек оп­рав­да­ны, 10 человек при­го­во­ре­ны к различным сро­кам тю­рем­но­го за­клю­че­ния (часть впо­след­ст­вии ам­ни­сти­ро­ва­на), 2 человека (Ка­ла­ма­тиа­но и А. В. Фри­де) - к рас­стре­лу. Позд­нее при­го­вор в от­но­ше­нии Ка­ла­ма­тиа­но из­ме­нён, пер­во­на­чаль­но ему на­зна­че­но тю­рем­ное за­клю­че­ние сро­ком на 20 лет, за­тем - на 5 лет, а 4.08.1921 он ос­во­бо­ж­дён по ам­ни­стии, 9 августа вы­слан в Эс­то­нию. Р. Г. Б. Лок­карт, Ф. Гре­нар, С. Рей­ли и А. Вер­ти­мон объ­яв­ле­ны вра­га­ми тру­дя­щих­ся и при пер­вом по­яв­ле­нии на тер­ри­то­рии РСФСР под­ле­жа­ли рас­стре­лу.

Су­деб­ная кол­ле­гия по уго­лов­ным де­лам Вер­хов­но­го су­да РФ ре­ше­ни­ем от 7.03.2006 при­зна­ла всех осу­ж­дён­ных по при­го­во­ру Ре­во­люционного три­бу­на­ла не под­ле­жа­щи­ми реа­би­ли­та­ции.

Источники:

Лок­карт Р. Г. Б. Ис­то­рия из­нут­ри: ме­муа­ры бри­тан­ско­го аген­та. М., 1991;

Ар­хив ВЧК: Сб. до­ку­мен­тов / Сост. В. Ви­но­гра­дов, Н. Пе­ре­мыш­лен­ни­ко­ва. М., 2008.

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