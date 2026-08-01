ЛОКИ

ЛОКИ - в скандинавской ми­фо­ло­гии бог из асов.

В сю­же­тах, имев­ших, ве­ро­ят­но, пер­во­на­чаль­но ха­рак­тер этио­ло­гических ми­фов, вы­сту­па­ет как до­быт­чик-по­хи­ти­тель, при­бе­гаю­щий доб­ро­воль­но или вы­ну­ж­ден­но к хит­ро­сти и об­ма­ну. Уча­ст­ву­ет вме­сте с Оди­ном в со­тво­ре­нии лю­дей, по­мо­га­ет То­ру в борь­бе с ве­ли­ка­на­ми, изо­бре­та­ет ры­бо­лов­ную сеть. В эс­ха­то­ло­гических ми­фах отец страш­ных чу­до­вищ - ми­ро­во­го змея, вол­ка Фен­ри­ра, хо­зяй­ки цар­ст­ва мёрт­вых и др., под­стре­ка­тель к убий­ст­ву свет­ло­го ге­роя Бальд­ра, уча­ст­ник по­след­ней бит­вы пе­ред кон­цом ми­ра (ве­дёт про­тив бо­гов ко­рабль мерт­ве­цов). Другие име­на Локи - Лофт (Loptr) и Ло­дур (Loð urr).

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