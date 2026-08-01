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ЛОКИ
ЛОКИ - в скандинавской мифологии бог из асов.
В сюжетах, имевших, вероятно, первоначально характер этиологических мифов, выступает как добытчик-похититель, прибегающий добровольно или вынужденно к хитрости и обману. Участвует вместе с Одином в сотворении людей, помогает Тору в борьбе с великанами, изобретает рыболовную сеть. В эсхатологических мифах отец страшных чудовищ - мирового змея, волка Фенрира, хозяйки царства мёртвых и др., подстрекатель к убийству светлого героя Бальдра, участник последней битвы перед концом мира (ведёт против богов корабль мертвецов). Другие имена Локи - Лофт (Loptr) и Лодур (Loð urr).
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