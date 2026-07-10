ЛOХВИЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Происходил из дворян Санкт-Петербургской губернии. Родился в семье присяжного поверенного. Был братом поэтессы Мирры Лохвицкой и писательницы-сатирика Надежды Тэффи. В 1887 году окончил 4-й Московский кадетский корпус, в 1889 году – 2-е военное Константиновское училище. В том же году подпоручиком начал службу в 105-м пехотном Оренбургском полку. В 1893 году был произведён в гвардии поручики, в 1896 году – в штабс-капитаны, в 1900 году – в гвардии капитаны. В 1903–1906 годах был ротным командиром в Павловском военном училище. В 1906 году был произведён в полковники и в том же году начал службу в 145-м пехотном Новочеркасском полку. В 1912–1915 годах командовал 95-м пехотным Красноярским полком, затем бригадами 25-й и 24-й пехотной дивизий. В 1914 году получил чин генерал-майора, в 1917 году – генерал-лейтенанта. В 1916–1917 годах во главе 1-й особой пехотной бригады (впоследствии дивизии) служил во Франции .

В 1919 году уехал на Дальний Восток, и примкнул к Белому движению . Получил в командование 1-ю армию Колчака , затем командовал 2-й армией. После взятия Колчака в плен вернулся в Европу, в 1923 году поселился в Париже. Служил в Военно-исторической комиссии французского военного министерства. С 1927 года председательствовал в Обществе монархистов-легитимистов, а также в Совете по военным и морским делам при великом князе Кирилле Владимировиче . Умер в Париже .