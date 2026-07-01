ЛОГАЭДЫ
ЛОГАЭДЫ - стихи.
(Греч. λογαοιδιϰός - прозаически-стихотворный).
1) в метрическом стихосложении - стихи, образованные сочетанием 4-морных стоп (дактиль, анапест) с 3-морными (ямб, хорей); ритм в таком стихе менее ровен, чем в равнодольном, отсюда название. Употреблялись в лирике и в хоровых частях трагедий.
2) В тоническом стихосложении - стихи, в которых ударения располагаются внутри стиха с неравными слоговыми промежутками; это расположение ударений точно повторяется из стиха в стих («Я знáю прáвду! Все прéжние прáвды – прóчь! / Не нáдо лю́дям с людьми́ на землé борóться!..» - М. И. Цветаева).
Употребляются преимущественно в переводах античной и восточной поэзии. См. также Алкеева строфа, Сапфическая строфа.