ЛОГАЭДЫ

ЛОГАЭДЫ - стихи.

(Греч. λογαοιδιϰός - про­заи­че­ски-сти­хо­твор­ный).

1) в мет­ри­че­ском сти­хо­сло­же­нии - сти­хи, об­ра­зо­ван­ные со­че­та­ни­ем 4-мор­ных стоп (дак­тиль, ана­пест) с 3-мор­ны­ми (ямб, хо­рей); ритм в та­ком сти­хе ме­нее ро­вен, чем в рав­нодоль­ном, от­сю­да на­зва­ние. Упот­реб­ля­лись в ли­ри­ке и в хо­ро­вых час­тях тра­ге­дий.

2) В то­ни­че­ском сти­хо­сло­же­нии - сти­хи, в ко­то­рых уда­ре­ния рас­по­ла­га­ют­ся внут­ри сти­ха с не­рав­ны­ми сло­го­вы­ми про­ме­жут­ка­ми; это рас­по­ло­же­ние уда­ре­ний точ­но по­вто­ря­ет­ся из сти­ха в стих («Я знáю прáвду! Все прéжние прáв­ды – прóчь! / Не нáдо лю́дям с людьми́ на землé борóться!..» - М. И. Цве­тае­ва).

Упот­реб­ля­ют­ся пре­имущественно в пе­ре­во­дах ан­тич­ной и вос­точ­ной по­эзии. См. так­же Ал­кее­ва стро­фа, Сап­фи­че­ская стро­фа.

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