ЛОДЗИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914 ГОДА
ЛОДЗИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914 ГОДА - оборонительная операция Северо-Западного фронта российский войск в ходе Первой мировой войны, проведённая 29 октября (11 ноября) - 6(19) декабря с целью отразить наступление германских войск Восточно-Германского фронта.
В конце октября 1914 года под давлением союзников, которые в это время отражали германское наступление под Ипром, российское Верховное командование после завершения Варшавско-Ивангородской операции 1914 года спланировало наступательную операцию в целях разгрома германской 9-й армии (генерала от кавалерии А. Макензен) и вторжения в восточные районы Германии (Силезия и Познань). Переход в наступление российских войск [2-й и 5-й армий Севего-Запада (генерал от инфантерии Н.В. Рузский) и 4-й и 9-й армий Юго-Запада (генерал от артиллерии Н.И. Иванов) фронтов] в полосе 250 км был назначен на 1(14) ноября. Командование Восточногерманским фронтом (генерал-полковник П. фон Гинденбург), зная из перехваченных радиограмм намерения российского командования, решило нанести упреждающий удар в междуречье Вислы и Варты по правому флангу и в тыл главной группировки российских войск с последующим окружением и уничтожением российских 2-й и 5-й армий. С этой целью к 28 октября (10 ноября) германская 9-я армия (155 тысяч человек, 960 opудий и 450 пулемётов) скрытно была переброшена по железной дороге из района Калиш - Велюнь - Ченстохов в район юго-западнее Торна (Торунь). На ченстоховском направлении с задачей сдержать наступление российских войск с фронта и сковать их действия была оставлена группа войск (4 пехотных дивизии) генерала от пехоты Р. Войрша, выдвинуты 1 кавалерия и 4 ополченченских корпуса (124 тысяч человек, 480 opудий и 250 пулемётов) и австро-венгерская 2-я армия (генерал от кавалерии Э. фон Бём-Эрмолли). Численность всей группировки противника составляла 380 тысяч человек. Противостоявшие им российские войска 2-й (генерал от кавалерии С.М. Шейдеман, с 20 ноября генерал от инфантерии В.В. Смирнов), 5-й (генерал от кавалерии П.А. Плеве) и частично 1-й (генерал от кавалерии П.К. фон Ренненкампф, с 19 ноября генерал от кавалерии А.И. Литвинов) армий насчитывали 367 (по другим данным, свыше 362) тысяч человек, свыше 1,3 тысяч opудий и 740 пулемётов.
Упредив российское наступление, 29 октября (11 ноября) германская 9-я армия нанесла удар из района юго-западнее Торна на Кутно в стык между 1-й и 2-й армиями российских войск. Под натиском четырёх германских корпусов находившийся на левом фланге российской 1-й армии 5-й Сибирский армейский корпус отошёл на рубеж южнее Плоцка, избежав окружения. Развивая наступление, германские войска в сражении под Кутно 31 окттября (13 ноября) - 2(15) ноября нанесли поражение российскому 2-му армейскому корпусу и образовали 40-километровую брешь между российскими 1-й и 2-й армиями. Российское командование, недооценив угрозы, отдало приказ войскам 1(14) ноября начать запланированное наступление. В это время германские войска приступили к окружению российской 2-й армии, занявшей позиции в районе Лодзи. К 5(18)ноября они вышли к реке Бзура, охватив войска 2-й армии с севера. Для охвата с востока и юга Макензен направил 3 пехотные и 2 каваллерийские дивизии под командованием генерала от пехоты Р. Шеффера, которые к 8(21) ноября вышли в тыл 2-й армии, но были остановлены подошедшими частями 1-го Сибирского и 5-го армейских корпусов 5-й российской армии. В это же время были пресечены попытки германской группы войск генерала Р. Фроммеля обойти Лодзь и соединиться с войсками Шеффера. Наступление германских войск 7-8 (20-21) ноября было остановлено, фронт в районе Лодзи стабилизирован, а войска Шеффера блокированы российскими войсками. Макензен 9(22) ноября отдал приказ войскам 9-й армии на отступление, а блокированные дивизии Шеффера в ночь на 11(24) ноября, сосредоточив на узком фронте главные силы, нанесли внезапный удар по 6-й Сибирской стрелковой дивизии и вырвались из окружения. Т. о., попытки Гинденбурга окружить и уничтожить группировку российских войск в районе Лодзи обернулись для германской 9-й армии поражением. В то же время российское командование упустило возможность уничтожить окружённую группировку противника (ответственность за эту неудачу была возложена на П. К. фон Ренненкампфа, отстранённого от командования 1-й армией). После перегруппировки и получения подкрепления с Западного фронта 18 ноября (1 декабря) германские войска возобновили наступление. Противник один удар нанёс вдоль левого берега Вислы на Сохачев, а второй - юго-западнее Лодзи, в направлении Пабьянице. Российские войска 23 ноября (6 декабря) перешли в контрнаступление, развернулись ожесточённые бои, сопровождавшиеся большими потерями (до 70% первоначальной численности) с обеих сторон. Российское командование 30 ноября (13 декабря) приняло решение оставить Лодзь и к 6(19) декабря отвело войска на рубеж pек Бзура, Равка, Пилица, Нида, где они перешли к обороне.
Лодзинская операция - одна из наиболее сложных и напряжённых операций манёвренного периода Первой мировой войны, боевые действия велись с размахом до 240 км по фронту и около 130 км в глубину. Для операции характерны: активные и решительные действия сторон; манёвренный характер боевых действий и их высокая напряжённость; крупные перегруппировки, осуществлённые сторонами при подготовке и в ходе операции; активная оборона российских войск; полное истощение сил и средств сторон в ходе операции, обусловившее переход к позиционной обороне. Потери убитыми, ранеными и пленными составили: германские войска - 160 тысяч человек, российские войска – 110 тысяч человек.
Источники:
Лодзинская операция: [Сб. документов]. М.; Л., 1936.