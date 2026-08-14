ЛОДИ
ЛОДИ - династия афганских правителей Делийского султаната в 1451-1526 годы.
Сменила династию Сайидов (1414-1451). Возвышение Лоди началось при правителе Сирханда Бахлуле, которого делийский султан Мухаммад-шах (1435-1446) назначил эмиром. В 1451 году Бахлул вынудил последнего правителя династии Сайидов - Алам-шаха Ала ад-Дина (правил с 1446 года) отречься от престола в его пользу. В 1452 году он разбил войско правителя Джаунпура Махмуд-шаха, пытавшегося захватить Дели, в 1479 году одержал окончательную победу над Джаунпуром, после чего подчинил Гвалияр (Гвалиор), Калпи и Дхолпур. В 1486 году Бахлул назначил правителем Джаунпура своего старшего сына Барбака, а наследником престола - младшего сына Сикандара Низама. После смерти Бахлула в султанате разгорелась борьба за власть между его сыновьями, победу в которой одержал Сикандар-шах Низам (1489-1517).
В последующие годы к владениям Лоди был присоединён Бихар, после чего границы султаната на востоке достигли Бенгалии. В 1504 году Сикандар-шах Низам основал город Агра. Его сын Ибрахим (1517-1526) ограничил власть крупных землевладельцев и военачальников. Знать султаната, недовольная политикой Ибрахим-шаха, пригласила на делийский престол правителя Кабула Бабура Мухаммада Захир ад-Дина. В апреле 1526 года в битве при Панипате (см. Панипатские битвы) войско Ибрахима было разгромлено армией Бабура, сам он погиб. При Лоди позиции правителей Делийского султаната значительно ослабели, султаны стали считаться «первыми среди равных».