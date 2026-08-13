ЛОБИ

ЛОБИ - на­род груп­пы гур в Западной Аф­ри­ке.

(Са­мо­на­зва­ние; буквально- де­ти ле­са) [ло­ви­ли­си (тер­мин, вве­дён­ный Дж. Гу­ди, в ко­то­ром ло- ука­зы­ва­ет на мат­ри­ли­ней­ность), «ис­тин­ные ло­би» (в от­ли­чие от би­ри­фор, да­га­ра, дьян и др., ко­то­рые в литературе то­же ча­сто име­ну­ют­ся «ло­би»), ло­бер, ми­ва], на­род груп­пы гур в Западной Аф­ри­ке. Жи­вут н­а юго-за­паде Бур­ки­на-Фа­со (около 500 тысяч человек в рай­оне города Га­ва в Юго-Западной области - 2009, оцен­ка), на се­ве­ро-вос­то­ке Кот-д’Ивуара (около 400 тысяч человек на се­ве­ре области Зан­зан) и на се­ве­ро-за­па­де Га­ны (7 тысяч человек). Го­во­рят на языке ло­би (ло­би­ри) груп­пы ло­би-дьян южной под­вет­ви центральной вет­ви гур язы­ков; рас­про­стра­не­ны так­же язык дью­ла и французский язык. При­дер­жи­ва­ют­ся в основных тра­диционных ве­ро­ва­ний, часть - хри­стиа­не (ка­то­ли­ки и про­тес­тан­ты: пя­ти­де­сят­ни­ки, еван­ге­ли­сты, бап­ти­сты), есть му­суль­ма­не-сун­ни­ты.

Про­ис­хо­дят из северных рай­онов современной Га­ны. При­мер­но с 1770 года миг­ри­ро­ва­ли на тер­ри­то­рию Бур­ки­на-Фа­со, в XX веке - в Кот-д’Ивуар. Под­верг­лись силь­но­му влия­нию дью­ла. В XIX веке ис­пы­ты­ва­ли дав­ле­ние со сто­ро­ны ран­не­по­ли­тических об­ра­зо­ва­ний Гуи­ри­ко и Ке­не­ду­гу. В Га­не Лоби бы­ли под­чи­не­ны и поч­ти пол­но­стью ас­си­ми­ли­ро­ва­ны ва­ла. В 1897 году зем­ли Лоби при­сое­ди­не­ны к Фран­цуз­ской За­пад­ной Аф­ри­ке, Лоби ока­зы­ва­ли воо­руженное со­про­тив­ле­ние до 1903 года.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Су­дан­ской по­доб­ла­сти Западной Аф­ри­ки. Основные за­ня­тия - руч­ное под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие (в ни­зи­нах на по­лив­ных уча­ст­ках - ямс, фа­соль, слад­кий ба­тат; на су­хих воз­вы­шен­ных по­лях - про­со, сор­го, ку­ку­ру­за, су­хо­доль­ный рис), охо­та (в т. ч. с ис­поль­зо­ва­ни­ем от­рав­лен­ных стрел), ры­бо­лов­ст­во и со­би­ра­тель­ст­во. Раз­во­дят мел­кий и круп­ный ро­га­тый скот. Рас­про­стра­не­но от­ход­ни­че­ст­во на план­та­ции ка­као. Ре­мёс­ла - ли­тьё из ме­тал­ла (ук­ра­ше­ния и фи­гур­ки жи­вот­ных, близ­кие к иск-ву ашан­ти), гон­чар­ное, ткац­кое, пле­те­ние и об­ра­бот­ка ко­жи. Резь­ба по де­ре­ву близ­ка по сти­лю к искусству до­гон: куль­то­вые фи­гур­ки из де­ре­ва (ба­те­ба) час­то име­ют при­ми­тив­ные стол­бо­об­раз­ные фор­мы; из­го­тов­ля­ют так­же трёх­но­гие ска­мей­ки и под­го­лов­ни­ки, свя­зан­ные с об­ря­да­ми Дьо­ро. По­се­ле­ния раз­бро­сан­ные, жи­ли­ще- круг­лое с ко­нической кры­шей или че­ты­рёх­уголь­ное с пло­ской (ра­нее вход был с кров­ли). Усадь­ба (су­ка­ла) об­не­се­на гли­но­бит­ной сте­ной. Жен­щи­ны но­сят лаб­рет­ки.

Ос­но­ву тра­диционной со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции со­став­ля­ют боль­ше­се­мей­ные и де­ре­вен­ские об­щи­ны. Во­ж­де­ст­ва и еди­ная по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция от­сут­ст­ву­ют. Об­ще­ст­во Лоби об­ла­да­ет двой­ной фи­ли­аци­ей. Име­ют­ся 4 тьяр - мат­ри­ли­ней­ных ро­да (Со­ме, Да, Хьен­бе и Кам­би­ре), под­раз­де­ляю­щие­ся на ма­три­ли­нид­жи (ка­ар). Па­ры ро­дов объ­еди­ня­ют­ся в по­ло­ви­ны от­но­ше­ния­ми под­шу­чи­ва­ния и вза­им­ны­ми по­хо­рон­ны­ми обя­за­тель­ст­ва­ми. Су­щест­ву­ет иерар­хическое де­ле­ние на «сво­бод­ных» (вейя, ед. ч. - воо) и «по­том­ков плен­ни­ков» (деа, ед. ч. - дее). Име­ют­ся так­же пат­ри­ли­ней­ные ро­ды (ку­он), об­ла­даю­щие зе­мель­ны­ми пра­ва­ми и ри­ту­аль­ны­ми функ­ция­ми во вре­мя ини­циа­ции в женский тайный союз Дьо­ро (у восточных Лоби - Ба­гре). Прак­ти­ку­ют­ся ле­ви­рат и по­ли­ги­ния, брач­ное по­се­ле­ние ви­ри­ло­каль­ное. Сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па с ге­не­рацтонным ско­сом «кроу». Сиб­лин­ги обоз­на­ча­ют­ся од­ним тер­ми­ном с си­ту­атив­ным до­бав­ле­ни­ем по­ка­за­те­лей по­ла и ге­неа­ло­гической свя­зи по от­цу или по ма­те­ри. Тра­диционные ве­ро­ва­ния - куль­ты пред­ков, ду­хов при­ро­ды (ти­ла), ре­ки Чёр­ная Воль­та, бо­же­ст­ва пло­до­ро­дия и твор­ца Тон­гба (Таг­ба), кол­дов­ст­во, ве­ра в сверхъ­ес­те­ст­вен­ные си­лы (ке­ле); су­ще­ст­ву­ют про­ри­ца­те­ли (тиль­дар). Боль­шим влия­ни­ем поль­зу­ют­ся жри­цы ду­хов зем­ли и пло­до­ро­дия - ру­ко­во­ди­тель­ни­цы жен­ско­го тай­но­го со­ю­за, про­во­дя­щие ка­ж­дые 7 лет це­ре­мо­нию Дьо­ро. Основные жан­ры фольк­ло­ра - ми­фы, сказ­ки, пес­ни и по­го­вор­ки.

Иллюстрации:

1. Ло­би. Де­ре­вян­ная скульп­ту­ра. Ча­ст­ная кол­лек­ция (Нью-Йорк). Архив БРЭ

2. В де­рев­не ло­би. Фото Rita Willaert

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)