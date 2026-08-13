ЛОБИ
ЛОБИ - народ группы гур в Западной Африке.
(Самоназвание; буквально- дети леса) [ловилиси (термин, введённый Дж. Гуди, в котором ло- указывает на матрилинейность), «истинные лоби» (в отличие от бирифор, дагара, дьян и др., которые в литературе тоже часто именуются «лоби»), лобер, мива], народ группы гур в Западной Африке. Живут на юго-западе Буркина-Фасо (около 500 тысяч человек в районе города Гава в Юго-Западной области - 2009, оценка), на северо-востоке Кот-д’Ивуара (около 400 тысяч человек на севере области Занзан) и на северо-западе Ганы (7 тысяч человек). Говорят на языке лоби (лобири) группы лоби-дьян южной подветви центральной ветви гур языков; распространены также язык дьюла и французский язык. Придерживаются в основных традиционных верований, часть - христиане (католики и протестанты: пятидесятники, евангелисты, баптисты), есть мусульмане-сунниты.
Происходят из северных районов современной Ганы. Примерно с 1770 года мигрировали на территорию Буркина-Фасо, в XX веке - в Кот-д’Ивуар. Подверглись сильному влиянию дьюла. В XIX веке испытывали давление со стороны раннеполитических образований Гуирико и Кенедугу. В Гане Лоби были подчинены и почти полностью ассимилированы вала. В 1897 году земли Лоби присоединены к Французской Западной Африке, Лоби оказывали вооруженное сопротивление до 1903 года.
Традиционная культура типична для народов Суданской подобласти Западной Африки. Основные занятия - ручное подсечно-огневое земледелие (в низинах на поливных участках - ямс, фасоль, сладкий батат; на сухих возвышенных полях - просо, сорго, кукуруза, суходольный рис), охота (в т. ч. с использованием отравленных стрел), рыболовство и собирательство. Разводят мелкий и крупный рогатый скот. Распространено отходничество на плантации какао. Ремёсла - литьё из металла (украшения и фигурки животных, близкие к иск-ву ашанти), гончарное, ткацкое, плетение и обработка кожи. Резьба по дереву близка по стилю к искусству догон: культовые фигурки из дерева (батеба) часто имеют примитивные столбообразные формы; изготовляют также трёхногие скамейки и подголовники, связанные с обрядами Дьоро. Поселения разбросанные, жилище- круглое с конической крышей или четырёхугольное с плоской (ранее вход был с кровли). Усадьба (сукала) обнесена глинобитной стеной. Женщины носят лабретки.
Основу традиционной социальной организации составляют большесемейные и деревенские общины. Вождества и единая политическая организация отсутствуют. Общество Лоби обладает двойной филиацией. Имеются 4 тьяр - матрилинейных рода (Соме, Да, Хьенбе и Камбире), подразделяющиеся на матрилиниджи (каар). Пары родов объединяются в половины отношениями подшучивания и взаимными похоронными обязательствами. Существует иерархическое деление на «свободных» (вейя, ед. ч. - воо) и «потомков пленников» (деа, ед. ч. - дее). Имеются также патрилинейные роды (куон), обладающие земельными правами и ритуальными функциями во время инициации в женский тайный союз Дьоро (у восточных Лоби - Багре). Практикуются левират и полигиния, брачное поселение вирилокальное. Система терминов родства бифуркативного типа с генерацтонным скосом «кроу». Сиблинги обозначаются одним термином с ситуативным добавлением показателей пола и генеалогической связи по отцу или по матери. Традиционные верования - культы предков, духов природы (тила), реки Чёрная Вольта, божества плодородия и творца Тонгба (Тагба), колдовство, вера в сверхъестественные силы (келе); существуют прорицатели (тильдар). Большим влиянием пользуются жрицы духов земли и плодородия - руководительницы женского тайного союза, проводящие каждые 7 лет церемонию Дьоро. Основные жанры фольклора - мифы, сказки, песни и поговорки.
Иллюстрации:
1. Лоби. Деревянная скульптура. Частная коллекция (Нью-Йорк). Архив БРЭ
2. В деревне лоби. Фото Rita Willaert