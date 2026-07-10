ЛИЗОГУБ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ

Происходил из старинного казацкого рода Лизогубов. Окончил курс реального училища подполковника Гавловского в Петербурге . В 1883–1884 годах служил в съезде мировых судей Черниговского судебно-мирового округа помощником секретаря, затем, 1884–1887 годах был депутатом Черниговского дворянского собрания от Городнянского уезда. В 1887 году был избран в почётные мировые судьи по Городнянскому уезду, в 1888 году – стал уездным предводителем дворянства. Занимал этот пост до 1897 года, параллельно состоя в должности почётного мирового судьи и гласного Городнянской уездной управы. В 1901 году возглавил Полтавскую губернскую земскую управу. Состоял в партии октябристов.

После Февральской революции в России возглавил отделение иностранных подданных МИД. После Октябрьской революции вернулся на Украину. В мае 1918 года был назначен министром внутренних дел Украинской Державы гетмана П. Скоропадского. 10 мая возглавил Совет министров Украинской Державы. Прилагал значительные усилия к стабилизации финансово-экономического положения государства, инициировал открытие украинских университетов в Киеве и Каменце-Подольском , создание национального архива, библиотеки и Украинской академии наук. После обнародования 14 ноября грамоты гетмана Скоропадского, провозглашавшей федеративный союз Украины с небольшевистской Россией, сложил свои полномочия. После падения гетманского режима эмигрировал, жил в Королевстве сербов, хорватов и словенцев . Умер в Белграде .

Был женат на дочери коллежского регистратора Александре Фёдоровне Левиц. В браке родились дочери Елена (1890), Елизавета (1892) и Вера (1897).