ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 1558-1583

ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 1558-1583 годов - традиционное название в отечественной историографии военной противостояния между Великим княжеством Литовским, Польшей, Данией, Швецией, Русским государством, Ливонским орденом за обладание Прибалтикой.

Кон­цеп­ция Ливонской войны как еди­но­го со­бы­тия воз­ник­ла на ру­бе­же XVIII-XIX веков в тру­дах князя М.М. Щер­ба­то­ва и Н.М. Ка­рам­зи­на и в даль­ней­шем по­лу­чи­ла раз­ви­тие в рос­сий­ской (С.М. Со­ловь­ёв, С.Ф. Пла­то­нов и др.) и со­вет­ской (С.В. Бах­ру­шин, В.Д. Ко­ро­люк, А.А. Зи­мин, А.Л. Хо­ро­ш­ке­вич и др.) ис­то­рио­гра­фии. Ряд современных ис­сле­до­ва­те­лей обос­но­ва­ли взгляд на Ливонскую войну как на со­во­куп­ность не­сколь­ких ло­каль­ных во­енных кон­флик­тов . В свя­зи с этим поя­ви­лись другие да­ти­ров­ки во­енных дей­ст­вий в При­бал­ти­ке: 1558-1619 годы, с пе­ре­ры­ва­ми (Р. Фрост); две вой­ны 1558-1570 и 1576-1582 годов ме­ж­ду уча­ст­ни­ка­ми Ливонской войны (А.Н. Януш­ке­вич и др.); ком­плекс бал­тий­ских войн, вклю­чив­ший в се­бя русско-шведскую вой­ну 1555-1557 годов, «вой­ну ко­адъ­ю­то­ров» (т. е. за­мес­ти­те­лей ма­ги­ст­ра и ар­хи­епи­ско­па) 1556-1557 годов, вой­ну за Ли­во­нию всех уча­ст­ни­ков кон­флик­та (1558-1561 годов), русско-ли­товскую вой­ну 1561-1570 годов, дат­ско-шведскую вой­ну (т. н. Пер­вую Се­вер­ную, 1563-1570 годы), вой­ну Русского государства с Ре­чью По­спо­ли­той (т. н. Мо­с­ков­скую вой­ну, 1577-1582 годы), русско-шведскую вой­ну (1578-1583 годы) (А.И. Фи­люш­кин).

При­чи­ной Ливонской войны по­слу­жи­ло из­ме­нение си­туа­ции в При­бал­ти­ке в XVI веке. Во-пер­вых, ещё с конца XV века в балтийской тор­гов­ле Ган­за ус­ту­па­ла свои по­зи­ции дат­ским, шведским, польским и русским куп­цам, что де­ла­ло ак­ту­аль­ным во­прос о пе­ре­де­ле балтийского рын­ка. Во-вто­рых, рас­пад Каль­мар­ской унии 1397-1523 годов при­вёл к то­му, что Шве­ция об­ре­ла не­за­ви­си­мость и на­ча­ла ак­тив­ную борь­бу за сфе­ры влия­ния. Да­ния же стре­ми­лась ком­пен­си­ро­вать по­те­ри, по­не­сён­ные в ре­зуль­та­те рас­па­да унии. При этом и дат­ские, и шведские по­ли­ти­ки об­ра­ща­ли вни­ма­ние на Ли­во­нию. В-треть­их, ос­лаб­ле­ние Тев­тон­ско­го ор­де­на при­ве­ло к соз­да­нию на его мес­те в 1525 году свет­ско­го го­су­дар­ст­ва - гер­цог­ст­ва Прус­сия, под­вла­ст­но­го Поль­ше. Поль­ша хо­те­ла под­чи­нить се­бе и Ли­вон­ский ор­ден, сде­лав его сво­им вас­са­лом. Фор­маль­но не­за­ви­си­мый Ли­вон­ский ор­ден был слиш­ком слаб, что­бы про­ти­во­сто­ять внеш­ней аг­рес­сии, и раз­дел его тер­ри­то­рии ме­ж­ду со­се­дя­ми яв­лял­ся лишь во­про­сом вре­ме­ни. Кро­ме то­го, ли­вон­ские го­ро­да вы­сту­па­ли по­сред­ни­ка­ми в вы­год­ной и при­быль­ной тор­гов­ле ме­ж­ду Западной Ев­ро­пой, Скан­ди­на­ви­ей, Русским государством и ВКЛ, а в ус­ло­ви­ях по­ли­тического ос­лаб­ле­ния Ли­вон­ско­го ор­де­на они во­шли в сфе­ру ин­те­ре­сов всех, кто хо­тел мо­но­по­ли­зи­ро­вать балтийскую тор­гов­лю.

В ис­то­рио­гра­фии рас­про­стра­не­на точ­ка зре­ния, что Русское государство всту­пи­ло в Ливонскую войну в по­ис­ках вы­хо­да к Бал­тий­ско­му мо­рю. Од­на­ко с конца XV века у Русского государства этот вы­ход был - оно вла­де­ло по­бе­режь­ем Фин­ско­го залива от пра­во­го бе­ре­га реки Нар­ва до устья реки Не­ва, но здесь бы­ла сла­бо раз­ви­та тор­го­вая ин­фра­струк­ту­ра: су­ще­ст­во­ва­ли все­го 3 тор­го­вые при­ста­ни - в Иван­го­ро­де, Нев­ском устье и Ореш­ке, ко­то­рые серь­ёз­но ус­ту­па­ли ли­вон­ским го­ро­дам-пор­там Ри­ге, Ре­ве­лю (ны­не Тал­лин), Нар­ве и др. Русские тор­го­вые кру­ги по­сте­пен­но рас­ши­ря­ли свою сфе­ру влия­ния в Ли­во­нии, до­бив­шись ши­ро­ких прав и при­ви­ле­гий по до­го­во­рам 1535, 1550 и 1554 годов. В 1557 году бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка строи­тель­ст­ва не­по­далёку от Иван­го­ро­да но­во­го русского морского пор­та, но она не по­лу­чи­ла раз­ви­тия. По­это­му русские куп­цы хо­те­ли взять под кон­троль уже го­то­вую и вы­со­ко­раз­ви­тую ли­вон­скую тор­го­вую ин­фра­струк­ту­ру с её на­ла­жен­ной сис­те­мой тор­гов­ли, ев­ропейскими свя­зя­ми и сло­жив­ши­ми­ся то­ва­ро­по­то­ка­ми.

Аг­рес­сии про­тив Ли­вон­ско­го ор­де­на пред­ше­ст­во­ва­ли от­кры­тые и тай­ные ди­пло­ма­тические ак­ции. В 1552-1555 годах гер­цо­гом Прус­сии Аль­брех­том по за­ка­зу польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да II Ав­гу­ста раз­ра­бо­тан тай­ный поль­ско-прусский план под­чи­не­ния Ор­де­на. В 1554 году про­шли дат­ско-ли­вон­ские пе­ре­го­во­ры, на ко­то­рых об­су­ж­да­лись пре­тен­зии Да­нии на Ли­во­нию. В том же го­ду Русское государство предъ­я­ви­ло Ли­вон­ско­му ор­де­ну тре­бо­ва­ние за­пла­тить т. н. Юрь­ев­скую дань (и не­до­им­ки по ней), ко­торая предусматривалась до­го­во­ром 1463 года ме­ж­ду Псков­ской рес­пуб­ли­кой и Дерпт­ским (Юрь­ев­ским) епи­скоп­ст­вом, но поч­ти ни­ко­гда не вы­пла­чи­ва­лась ли­вон­ца­ми с мол­ча­ли­во­го согла­сия русской сто­ро­ны. Ли­вон­ский ор­ден при­нял на се­бя обя­за­тель­ст­ва за 3 го­да со­брать и за­пла­тить дань.

Ход во­ен­ных дей­ст­вий. С 1556 года реа­ли­зо­вы­вал­ся поль­ско-прусский план: внут­ри Ли­вон­ско­го ор­де­на на­ча­лась «вой­на ко­адъ­ю­то­ров» - кон­фликт ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми, с од­ной сто­ро­ны, ар­хи­епископа Риж­ско­го Виль­гель­ма Бран­ден­бург­ско­го и его ко­адъ­ю­то­ра Хри­сто­фо­ра Мек­лен­бург­ско­го, всту­пив­ших в тай­ный сго­вор с Си­гиз­мун­дом II Ав­гу­стом с це­лью под­чи­не­ния Ли­вон­ско­го ор­де­на ко­ро­лю, а с дру­гой - ма­ги­ст­ра Г. фон Га­ле­на и его ко­адъ­ю­то­ра В. Фюр­стен­бер­га, вы­сту­пав­ших за не­за­ви­си­мость Ор­де­на. Г. фон Га­ле­ну и Фюр­стен­бер­гу уда­лось во­енным пу­тём по­да­вить воз­ник­ший мя­теж, Виль­гельм и Хри­сто­фор бы­ли аре­сто­ва­ны, часть их иму­ще­ст­ва кон­фи­ско­ва­на. Од­на­ко под уг­ро­зой втор­же­ния поль­ско-ли­товских войск, стя­ну­тых к ли­вон­ским гра­ни­цам, ма­гистр и его ко­адъ­ю­тор бы­ли вы­ну­ж­де­ны под­пи­сать 5.9.1557 года ущем­ляв­ший пра­ва Ор­де­на По­з­воль­ский мир (ра­ти­фи­ци­ро­ван 14 сентября). По не­му вла­сти Ор­де­на обя­за­лись вос­ста­но­вить мя­теж­ни­ков в долж­но­стях, юри­дических и иму­щественных пра­вах, от­ка­зать­ся от кон­тро­ля над не­ко­то­ры­ми зам­ка­ми. Ор­ден ут­ра­тил влия­ние на про­цесс на­зна­че­ния ар­хи­епи­ско­пов Риж­ских. Кро­ме то­го, до­го­вор со­дер­жал сек­рет­ное со­гла­ше­ние о во­енном сою­зе Ли­во­нии и Поль­ши про­тив Русского государства. Од­но­вре­мен­но в 1555-1557 годах шла русско-шведская вой­на, не ока­зав­шая, од­на­ко, су­ще­ст­вен­но­го влия­ния на раз­ви­тие си­туа­ции в При­бал­ти­ке.

В декабре 1557 года ли­вон­ские ди­пло­ма­ты при­еха­ли в Мо­ск­ву без де­нег на уп­ла­ту Юрь­ев­ской да­ни, но по­пы­та­лись на­чать но­вые пе­ре­го­во­ры по сни­же­нию её раз­ме­ров. Их по­зи­ция не бы­ла при­ня­та во вни­ма­ние. 22.1.1558 года русская ар­мия на­ча­ла по­ход по тер­ри­то­рии Ли­во­нии с це­лью за­ста­вить вла­сти Ор­де­на вы­пла­тить дань, но пер­во­на­чаль­но русские вой­ска не пы­та­лись взять го­ро­да и ус­та­но­вить кон­троль над зем­ля­ми. Од­на­ко 11.5.1558 года кон­фликт ме­ж­ду жи­те­ля­ми Нар­вы и гар­ни­зо­ном Иван­го­ро­да вы­лил­ся во вне­зап­ную ата­ку русских войск и взя­тие Нар­вы. По­сле это­го Русское государство из­ме­ни­ло свою стра­те­гию в Ли­во­нии: те­перь вой­на шла за за­хват го­ро­дов и тер­ри­то­рий. 18.7.1558 года русские вой­ска за­ня­ли Дерпт (ны­не Тар­ту; ему бы­ло воз­вра­ще­но древнерусское название Юрь­ев, и он фак­ти­че­ски стал цен­тром русских вла­де­ний в Ли­во­нии), а к осе­ни - прак­ти­че­ски всю Восточную Ли­во­нию. Од­на­ко пол­но­стью скон­цен­три­ро­вать си­лы на западном те­ат­ре во­енных дей­ст­вий Русское государство не мог­ло, т. к. бы­ло вы­ну­ж­де­но дер­жать зна­чительные во­енные си­лы для от­ра­же­ния крым­ских ха­нов на­бе­гов.

В это же вре­мя в раз­дел Ли­во­нии ак­тив­но вклю­чи­лась Да­ния. 5.7.1558 года датский ко­роль Кри­сти­ан III из­дал гра­мо­ту о пе­ре­хо­де Ре­ве­ля под его власть. 18 сентября по ини­циа­ти­ве датской сто­ро­ны под­пи­са­но дат­ско-ли­вон­ское со­гла­ше­ние, по ко­то­ро­му пре­ду­смат­ри­ва­лась пе­ре­да­ча Да­нии час­ти Ли­во­нии (Северной Эс­т­лян­дии) в том слу­чае, ес­ли Да­ния смо­жет ди­пло­ма­тическим или во­енным пу­тём ос­та­но­вить русское на­сту­п­ле­ние. Датские ди­пло­ма­ты на пе­ре­го­во­рах в кон­це мар­та - на­ча­ле ап­ре­ля 1559 года в Мо­ск­ве до­би­лись за­клю­че­ния 6-ме­сяч­но­го рус­ско-ли­вон­ско­го пе­ре­ми­рия. Од­но­вре­мен­но Да­ния ве­ла тай­ные пе­ре­го­во­ры о раз­де­ле Ли­во­нии ме­ж­ду ней и Русским государством.

В 1558-1560 годах (за ис­клю­че­ни­ем вре­ме­ни пе­ре­ми­рия 1559 года) на тер­ри­то­рии Ли­вон­ско­го ор­де­на с пе­ре­мен­ным ус­пе­хом шли тя­жё­лые бои ме­ж­ду русскими вой­ска­ми и си­ла­ми Ли­вон­ско­го ор­де­на. Ли­вон­цы те­ря­ли один го­род за дру­гим, хо­тя ино­гда пе­ре­хо­ди­ли в контр­на­сту­п­ле­ние. Ор­ден про­дол­жал по­иск по­кро­ви­те­лей, ко­то­рым за по­мощь го­тов был ус­ту­пить часть сво­ей тер­ри­то­рии. В январе 1559 года он об­ра­тил­ся к Шве­ции, пред­ло­жив за­ло­жить ряд ли­вон­ских го­ро­дов и зе­мель в обес­пе­че­ние во­енного зай­ма, но по­лу­чил от­каз. В мае 1559 года о го­тов­но­сти пе­ре­дать свои вла­де­ния под власть Поль­ши в об­мен на во­енную по­мощь объ­явил ар­хи­епископ Риж­ский Виль­гельм. 2.8.1560 года, в хо­де рус­ско-ли­вон­ско­го про­ти­во­стоя­ния, про­изош­ла бит­ва при Эр­ме­се, в ко­то­рой русские вой­ска под ко­мандованием князя В.И. Бар­ба­ши­на (по другим дан­ным, князя П.И. Шуй­ско­го) унич­то­жи­ли луч­шие си­лы Ор­де­на; 21.8.1560 года пал город Фел­лин (ны­не Виль­ян­ди, Эс­то­ния).

В об­мен на за­щи­ту и «про­тек­цию» Си­гиз­мун­да II Ав­гу­ста Ли­вон­ский ор­ден 31.8.1559 года под­пи­сал 1-е Ви­лен­ское со­гла­ше­ние, по ко­то­ро­му те­рял часть зе­мель. Польские и ли­товские вой­ска во­шли в южные и юго-западные зем­ли Ли­вон­ско­го ор­де­на. В сентябре 1559 года остров Эзель (ны­не Саа­ре­маа) был пе­ре­дан датскому гер­цо­гу Маг­ну­су, и в апреле 1560 года здесь вы­са­ди­лись датские вой­ска. 4-6.6.1561 года го­ро­да (в т. ч. Ре­вель) и дво­ря­не Эс­т­лян­дии при­сяг­ну­ли на вер­ность Шве­ции, по­сле че­го ВКЛ ак­ти­визи­ро­ва­ло под­чи­не­ние Ли­во­нии. Фак­ти­че­ски про­изо­шёл раз­дел Ли­во­нии на поль­ско-ли­товскую, русскую, датскую и шведскую зо­ны. 28.11.1561 года Ли­вон­ский ор­ден пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние, его по­след­ний ма­гистр Гот­хард Кет­лер за­клю­чил с Си­гиз­мун­дом II Ав­гу­стом 2-е Ви­лен­ское со­гла­ше­ние, со­глас­но ко­то­ро­му на час­ти тер­ри­то­рии Ор­де­на, за­ня­той поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми, соз­да­ва­лось Кур­лянд­ское гер­цог­ст­во (гер­цо­гом ста­но­вил­ся сам Кет­лер), пра­ви­те­ли ко­то­ро­го ста­ли лен­ни­ка­ми Си­гиз­мун­да II Ав­гу­ста; другие ли­вон­ские зем­ли, в т. ч. Ри­га, долж­ны бы­ли пе­рей­ти под власть великого кня­зя ли­тов­ско­го и польского ко­ро­ля.

По­сле это­го основная борь­ба в Ли­во­нии и со­сед­них ре­гио­нах Восточной Ев­ро­пы в 1561-1570 годах шла ме­ж­ду Русским государством и ВКЛ, т. к. русская сто­ро­на в 1561 и 1564 годах под­пи­са­ла до­го­во­ры о пе­ре­ми­рии и раз­де­ле сфер влия­ния в Ли­во­нии со Шве­ци­ей, а в 1562 году (ра­ти­фи­ци­ро­ван в Ко­пен­га­ге­не в 1563 году) - с Да­ни­ей. Круп­ней­шим со­бы­ти­ем ста­ло взя­тие русскими вой­ска­ми По­лоц­ка 15.2.1563 года в ре­зуль­та­те По­лоц­ко­го по­хо­да 1562-1563 годов. Русские вой­ска по­сте­пен­но за­ня­ли ок­ре­ст­но­сти По­лоц­ка («По­лоц­кий по­вет») и ос­но­ва­ли там несколько опор­ных кре­по­стей: Ус­вят (ны­не Ус­вя­ты), Улу (Ул­лу), Со­кол (ны­не Со­ко­ли­ще) и др. 26.1.1564 года под Улой (Ул­лой) ли­товские вой­ска на­нес­ли круп­ное по­ра­же­ние русским вой­скам. Даль­ней­шие бо­е­вые дей­ст­вия со­стоя­ли из по­сто­ян­ных ло­каль­ных стол­к­но­ве­ний во­круг ли­вон­ских кре­по­стей и в русско-ли­товском по­гра­ни­чье от Смо­лен­ска и Ор­ши до По­лоц­ка и Ви­теб­ска. По­ли­тическая эли­та ВКЛ осоз­на­ла не­об­хо­ди­мость объ­е­ди­не­ния уси­лий с Поль­шей, до это­го не ока­зы­вав­шей ВКЛ поч­ти ни­ка­кой во­енной по­мо­щи.

В 1563-1570 годах ме­ж­ду Да­ни­ей (вы­сту­па­ла в со­ю­зе с Поль­шей и ган­зей­ским городом Лю­бек) и Шве­ци­ей раз­вер­ну­лась вой­на на Бал­тий­ском мо­ре. Датский флот вы­иг­рал сра­же­ние у острова Гот­ланд, а швед­ский - сра­же­ние у острова Борн­хольм (оба - 30.5.1564 года). Главное морское сра­же­ние вой­ны ме­ж­ду шведским и датским фло­та­ми 7.7.1565 года у острова Борн­хольм за­кон­чи­лось вни­чью. 29.7.1566 года про­изош­ла «ка­та­ст­ро­фа у Вис­бю» - шве­ды унич­то­жи­ли дат­ско-лю­бек­ский флот. В 1567 году в центральной и северной Ли­во­нии шли тя­жё­лые бои ме­ж­ду шве­да­ми, с од­ной сто­ро­ны, со­юз­ни­ка­ми дат­чан - ли­тов­ски­ми (вклю­чав­ши­ми от­ря­ды польских на­ём­ни­ков) и ли­вон­ски­ми (си­лы Кур­лянд­ско­го гер­цог­ст­ва и опол­че­ние не за­ня­тых русскими вой­ска­ми ли­вон­ских го­ро­дов) от­ря­да­ми - с дру­гой.

Сло­жив­шей­ся си­туа­ци­ей по­пы­тал­ся вос­поль­зо­вать­ся русский царь Иван IV Ва­силь­е­вич Гроз­ный. Вла­деть западными зем­ля­ми Ли­во­нии, в ча­ст­но­сти Нар­вой (с 1558 года), бы­ло вы­год­но для Русского государства, т. к. по­зво­ля­ло тор­го­вать с ев­ропейскими стра­на­ми без по­сред­ни­ков. Объ­ём западноевропейской тор­гов­ли в го­ды т. н. Нарв­ско­го пла­ва­ния (1558-1581 годы) зна­чи­тель­но вы­рос. Русское пра­ви­тель­ст­во пред­при­ни­ма­ло по­пыт­ки ос­но­вать на Бал­тий­ском море свой во­енно-морской флот, од­на­ко они за­вер­ши­лись не­уда­чей. Для ох­ра­ны тор­го­вых мар­шру­тов русской вла­сти поль­зо­ва­лись ус­лу­га­ми датских пи­ра­тов-ка­пе­ров (К. Ро­де и др.). В 1567 году в русских ди­пло­ма­тических кру­гах воз­ник­ла идея раз­дроб­ле­ния Ли­во­нии на ряд мел­ких кня­жеств - вас­са­лов Поль­ши, Шве­ции, Да­нии и Русского государства. Тем са­мым пред­по­ла­га­лось мир­ным пу­тём за­кре­пить про­изо­шед­ший ра­нее раз­дел сфер влия­ния (на это пред­ло­же­ние со­гла­сил­ся толь­ко датский гер­цог Маг­нус, вла­дев­ший островом Эзель). Од­на­ко в 1568 году про­изо­шёл государственный пе­ре­во­рот в Шве­ции: вме­сто ло­яль­но­го Русскому государству ко­ро­ля Эри­ка ХIV к вла­сти при­шёл лич­ный враг Ива­на IV - Юхан III, же­на­тый на се­ст­ре Си­гиз­мун­да II Ав­гу­ста. Это вы­зва­ло по­пыт­ки русского пра­ви­тель­ст­ва вы­тес­нить Шве­цию из При­бал­ти­ки во­енным пу­тём. В августе 1570 года на­ча­лась оса­да русскими вой­ска­ми Ре­ве­ля, обо­ро­няе­мо­го швед. гар­ни­зо­ном. В ре­зуль­та­те не­удач­ных дей­ст­вий оп­рич­но­го вое­во­ды В.И. Ум­но­го-Ко­лы­че­ва и зем­ско­го вое­во­ды И.П. Яков­ли Хи­ро­на она окон­чи­лась пол­ным про­ва­лом.

По Штет­тин­ско­му ми­ру 1570 года, за­клю­чён­но­му ме­ж­ду Да­ни­ей и Шве­ци­ей, вос­ста­нав­ли­ва­лись гра­ни­цы, су­ще­ст­во­вав­шие ме­ж­ду ни­ми в 1563 году. В том же го­ду Речь По­спо­ли­та за­клю­чи­ла с Русским государством пе­ре­ми­рие на 3 го­да. Ле­том 1570 года вла­дев­ший островом Эзель гер­цог Маг­нус был про­во­зг­ла­шён ко­ро­лём Ли­во­нии (тер­ри­то­рия и сто­ли­ца Ли­вон­ско­го ко­ро­лев­ст­ва оп­ре­де­ле­ны не бы­ли) и стал вас­са­лом русского ца­ря. Ли­вон­ско­му ко­ро­лев­ст­ву пре­дос­тав­ля­лась ши­ро­кая ав­то­но­мия, а един­ст­вен­ной обя­зан­но­стью Маг­ну­са бы­ло вы­став­ле­ние 3-ты­сяч­но­го во­енного от­ря­да для уча­стия в во­енных кам­па­ни­ях русских войск. В слу­чае пе­ре­хода под власть Маг­ну­са Ри­ги и Ре­ве­ля этим го­ро­дам бы­ла обе­ща­на сво­бод­ная и бес­по­шлин­ная тор­гов­ля по всей тер­ри­то­рии Русского государства. За­тем в При­бал­ти­ке на нескькоол лет ус­та­но­ви­лось не­ко­то­рое за­ти­шье, хо­тя ло­каль­ные стыч­ки и во­енные рей­ды со всех сто­рон не пре­кра­ща­лись ни­ко­гда.

В середине 1570-х годов русские вой­ска ста­ли бо­лее ак­тив­но дей­ст­во­вать в Ли­во­нии, пер­во­на­чаль­но про­тив шведских вла­де­ний: в январе 1576 года русские вой­ска взя­ли Па­дис (ны­не Па­ди­зе), Гап­саль (ны­не Хаап­са­лу) и Ло­де (ны­не Ко­лу­ве­ре). 13.7.1577 года Иван IV на­чал из Пско­ва круп­но­мас­штаб­ный по­ход, на­прав­лен­ный на вла­де­ния Ре­чи По­спо­ли­той в Ли­во­нии и по­ло­жив­ший на­ча­ло вой­не, ко­то­рая в хро­ни­ках то­го вре­ме­ни (на­чи­ная с тру­да Р. Гей­ден­штей­на) по­лу­чи­ла название «Мо­с­ков­ской вой­ны». Русские вой­ска взя­ли бо­лее 20 го­ро­дов: Лю­цин (ны­не Луд­за), Ро­зит­тен (ны­не Ре­зек­не), Ди­на­бург (ны­не Дау­гав­пилс), Шва­не­бург (ны­не Гул­бе­не), Крейц­бург (ны­не Кру­ст­пилс). Русское государство рас­про­стра­ни­ло свой кон­троль поч­ти на всю Ли­во­нию се­вер­нее Западной Дви­ны и большую часть Эс­т­лян­дии (за ис­клю­че­ни­ем Ри­ги, Ре­ве­ля, шведских и датских вла­де­ний). Од­на­ко Маг­нус, уча­ст­во­вав­ший с вой­ска­ми сво­их ли­вон­ских под­дан­ных в этом по­хо­де, взбун­то­вал­ся и за­я­вил, что за­ня­тые го­ро­да при­над­ле­жат его Ли­вон­ско­му ко­ро­лев­ст­ву. Иван IV был вы­ну­ж­ден вновь при­во­дить в по­кор­ность го­ро­да, при­сяг­нув­шие Маг­ну­су, ко­то­рый по­сле это­го в 1578 году пе­ре­шёл на сто­ро­ну но­во­го польского ко­ро­ля - Сте­фа­на Ба­то­рия. За­клю­чён­ное 30.1.1578 года в Мо­ск­ве русско-польское со­гла­ше­ние о но­вом 3-лет­нем пе­ре­ми­рии не бы­ло ут­вер­жде­но Сте­фа­ном Ба­то­ри­ем. В октябре 1578 года русские вой­ска бы­ли раз­би­ты под Вен­де­ном (ны­не Це­сис) поль­ско-ли­товскими вой­ска­ми (к ним при­сое­ди­нил­ся так­же шведский от­ряд под ко­мандованием Г. Бойе). 30.6.1579 года вой­ско Ре­чи По­спо­ли­той вы­сту­пи­ло в по­ход не­по­сред­ст­вен­но на Русское государство. Ядром ар­мии Сте­фана Ба­то­рия ста­ли профессиональными на­ём­ни­ки из ев­ропейских стран: нем­цы, венг­ры, италь­ян­цы, фран­цу­зы, швей­цар­цы и др. Русская ар­мия, осно­ву ко­то­рой со­став­ля­ло феодальное опол­че­ние, не смог­ла ока­зать ей дос­той­но­го со­про­тив­ле­ния: 1.9.1579 года пал По­лоцк, 6.8.1580 года - Ве­лиж, в ночь с 5 на 6 сентября 1580 года - Ве­ли­кие Лу­ки. Бое­вые дей­ст­вия шли уже не­по­сред­ст­вен­но на русской тер­ри­то­рии. В августа 1581 года на­ча­лась Псков­ская обо­ро­на 1581-1582 годов, в хо­де ко­то­рой русский гар­ни­зон от­бил свыше 30 штур­мов. Ли­товская ка­ва­ле­рия под ко­мандованием поль­но­го гет­ма­на ли­товского князя К. Рад­зи­вил­ла со­вер­ши­ла глу­бо­кий рейд к Вол­ге, ед­ва не за­хва­тив в плен под Ста­ри­цей ца­ря Ива­на IV. Ме­ж­ду Русским государством, ко­то­рое смог­ло за­ру­чить­ся под­держ­кой Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (пап­ский ле­гат А. Пос­се­ви­но на пе­ре­го­во­рах под­дер­жи­вал русскую сто­ро­ну), и Ре­чью По­спо­ли­той был под­пи­сан Ям-За­поль­ский мир 1582 года, став­ший в ко­неч­ном ито­ге круп­ным ди­пло­ма­тическим ус­пе­хом Русского го­су­дар­ст­ва.

В 1578 году, вос­поль­зо­вав­шись из­ме­не­ни­ем рас­кла­да сил, од­но­вре­мен­но с Ре­чью По­спо­ли­той в вой­ну с Русским государством всту­пи­ла Шве­ция. Шведским вой­скам уда­лось за­хва­тить зна­чительные тер­ри­то­рии в При­бал­ти­ке, в но­ябре 1580 года они взя­ли важ­ней­шую русскую кре­пость на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке - Ко­ре­лу (ны­не При­озёрск), в 1581 году па­ла Нар­ва. Сил вое­вать со Шве­ци­ей у Русского государства не бы­ло, и ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми бы­ло за­клю­че­но Плюс­ское пе­реми­рие (пе­ре­го­во­ры ве­лись с 1583 по 1585/1586 годы), по ко­то­ро­му к Шве­ции от­хо­ди­ли Нар­ва, Иван­го­род, Ям, Ко­по­рье, Ко­ре­ла (воз­вра­ще­ны в хо­де русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов), а за Русским государством ос­та­вал­ся толь­ко очень уз­кий вы­ход к мо­рю - по­бе­ре­жье Фин­ско­го залива от устья реки Се­ст­ра до устья реки Стрел­ка.

Ито­ги Ливонской войны. Главным ре­зуль­та­том Ливонской войны стал раз­дел тер­ри­то­рии Ли­во­нии ме­ж­ду Ре­чью По­спо­ли­той, Шве­ци­ей и Да­ни­ей (окон­ча­тель­но за­вер­шил­ся в XVII веке по­сле Альт­марк­ско­го пе­ре­ми­рия 1629 года, Брём­себ­ру­ско­го ми­ра 1645 года и Олив­ско­го ми­ра 1660 года). Русское государство в ре­зуль­та­те во­енных не­удач конца 1570-х - начала 1580-х годов ут­ра­ти­ло все свои за­вое­ва­ния в Ли­во­нии и та­ким об­ра­зом в тер­ри­то­ри­аль­ном от­но­ше­нии в ре­зуль­та­те Ливонской войны не при­об­ре­ло, но и не по­те­ря­ло ни­че­го су­ще­ст­вен­но­го. Ливонская война ста­ла од­ним из важ­ных фак­то­ров (на­ря­ду с оп­рич­ни­ной, на­бе­га­ми крым­ских ха­нов и др.) на­рас­та­ния со­ци­аль­но-эко­но­мического и по­ли­тического кри­зи­са в Русском государстве. Ис­то­ще­ние ре­сур­сов и кри­зис ма­те­ри­аль­но­го обес­пе­че­ния дво­рян­ской служ­бы при­ве­ли к мас­со­во­му де­зер­тир­ст­ву и в ито­ге ус­ко­ри­ли вве­де­ние кре­по­ст­но­го пра­ва и яви­лись од­ной из при­чин на­сту­п­ле­ния Смут­но­го вре­ме­ни.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)