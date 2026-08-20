ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 1558-1583
ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 1558-1583 годов - традиционное название в отечественной историографии военной противостояния между Великим княжеством Литовским, Польшей, Данией, Швецией, Русским государством, Ливонским орденом за обладание Прибалтикой.
Концепция Ливонской войны как единого события возникла на рубеже XVIII-XIX веков в трудах князя М.М. Щербатова и Н.М. Карамзина и в дальнейшем получила развитие в российской (С.М. Соловьёв, С.Ф. Платонов и др.) и советской (С.В. Бахрушин, В.Д. Королюк, А.А. Зимин, А.Л. Хорошкевич и др.) историографии. Ряд современных исследователей обосновали взгляд на Ливонскую войну как на совокупность нескольких локальных военных конфликтов. В связи с этим появились другие датировки военных действий в Прибалтике: 1558-1619 годы, с перерывами (Р. Фрост); две войны 1558-1570 и 1576-1582 годов между участниками Ливонской войны (А.Н. Янушкевич и др.); комплекс балтийских войн, включивший в себя русско-шведскую войну 1555-1557 годов, «войну коадъюторов» (т. е. заместителей магистра и архиепископа) 1556-1557 годов, войну за Ливонию всех участников конфликта (1558-1561 годов), русско-литовскую войну 1561-1570 годов, датско-шведскую войну (т. н. Первую Северную, 1563-1570 годы), войну Русского государства с Речью Посполитой (т. н. Московскую войну, 1577-1582 годы), русско-шведскую войну (1578-1583 годы) (А.И. Филюшкин).
Причиной Ливонской войны послужило изменение ситуации в Прибалтике в XVI веке. Во-первых, ещё с конца XV века в балтийской торговле Ганза уступала свои позиции датским, шведским, польским и русским купцам, что делало актуальным вопрос о переделе балтийского рынка. Во-вторых, распад Кальмарской унии 1397-1523 годов привёл к тому, что Швеция обрела независимость и начала активную борьбу за сферы влияния. Дания же стремилась компенсировать потери, понесённые в результате распада унии. При этом и датские, и шведские политики обращали внимание на Ливонию. В-третьих, ослабление Тевтонского ордена привело к созданию на его месте в 1525 году светского государства - герцогства Пруссия, подвластного Польше. Польша хотела подчинить себе и Ливонский орден, сделав его своим вассалом. Формально независимый Ливонский орден был слишком слаб, чтобы противостоять внешней агрессии, и раздел его территории между соседями являлся лишь вопросом времени. Кроме того, ливонские города выступали посредниками в выгодной и прибыльной торговле между Западной Европой, Скандинавией, Русским государством и ВКЛ, а в условиях политического ослабления Ливонского ордена они вошли в сферу интересов всех, кто хотел монополизировать балтийскую торговлю.
В историографии распространена точка зрения, что Русское государство вступило в Ливонскую войну в поисках выхода к Балтийскому морю. Однако с конца XV века у Русского государства этот выход был - оно владело побережьем Финского залива от правого берега реки Нарва до устья реки Нева, но здесь была слабо развита торговая инфраструктура: существовали всего 3 торговые пристани - в Ивангороде, Невском устье и Орешке, которые серьёзно уступали ливонским городам-портам Риге, Ревелю (ныне Таллин), Нарве и др. Русские торговые круги постепенно расширяли свою сферу влияния в Ливонии, добившись широких прав и привилегий по договорам 1535, 1550 и 1554 годов. В 1557 году была предпринята попытка строительства неподалёку от Ивангорода нового русского морского порта, но она не получила развития. Поэтому русские купцы хотели взять под контроль уже готовую и высокоразвитую ливонскую торговую инфраструктуру с её налаженной системой торговли, европейскими связями и сложившимися товаропотоками.
Агрессии против Ливонского ордена предшествовали открытые и тайные дипломатические акции. В 1552-1555 годах герцогом Пруссии Альбрехтом по заказу польского короля Сигизмунда II Августа разработан тайный польско-прусский план подчинения Ордена. В 1554 году прошли датско-ливонские переговоры, на которых обсуждались претензии Дании на Ливонию. В том же году Русское государство предъявило Ливонскому ордену требование заплатить т. н. Юрьевскую дань (и недоимки по ней), которая предусматривалась договором 1463 года между Псковской республикой и Дерптским (Юрьевским) епископством, но почти никогда не выплачивалась ливонцами с молчаливого согласия русской стороны. Ливонский орден принял на себя обязательства за 3 года собрать и заплатить дань.
Ход военных действий. С 1556 года реализовывался польско-прусский план: внутри Ливонского ордена началась «война коадъюторов» - конфликт между сторонниками, с одной стороны, архиепископа Рижского Вильгельма Бранденбургского и его коадъютора Христофора Мекленбургского, вступивших в тайный сговор с Сигизмундом II Августом с целью подчинения Ливонского ордена королю, а с другой - магистра Г. фон Галена и его коадъютора В. Фюрстенберга, выступавших за независимость Ордена. Г. фон Галену и Фюрстенбергу удалось военным путём подавить возникший мятеж, Вильгельм и Христофор были арестованы, часть их имущества конфискована. Однако под угрозой вторжения польско-литовских войск, стянутых к ливонским границам, магистр и его коадъютор были вынуждены подписать 5.9.1557 года ущемлявший права Ордена Позвольский мир (ратифицирован 14 сентября). По нему власти Ордена обязались восстановить мятежников в должностях, юридических и имущественных правах, отказаться от контроля над некоторыми замками. Орден утратил влияние на процесс назначения архиепископов Рижских. Кроме того, договор содержал секретное соглашение о военном союзе Ливонии и Польши против Русского государства. Одновременно в 1555-1557 годах шла русско-шведская война, не оказавшая, однако, существенного влияния на развитие ситуации в Прибалтике.
В декабре 1557 года ливонские дипломаты приехали в Москву без денег на уплату Юрьевской дани, но попытались начать новые переговоры по снижению её размеров. Их позиция не была принята во внимание. 22.1.1558 года русская армия начала поход по территории Ливонии с целью заставить власти Ордена выплатить дань, но первоначально русские войска не пытались взять города и установить контроль над землями. Однако 11.5.1558 года конфликт между жителями Нарвы и гарнизоном Ивангорода вылился во внезапную атаку русских войск и взятие Нарвы. После этого Русское государство изменило свою стратегию в Ливонии: теперь война шла за захват городов и территорий. 18.7.1558 года русские войска заняли Дерпт (ныне Тарту; ему было возвращено древнерусское название Юрьев, и он фактически стал центром русских владений в Ливонии), а к осени - практически всю Восточную Ливонию. Однако полностью сконцентрировать силы на западном театре военных действий Русское государство не могло, т. к. было вынуждено держать значительные военные силы для отражения крымских ханов набегов.
В это же время в раздел Ливонии активно включилась Дания. 5.7.1558 года датский король Кристиан III издал грамоту о переходе Ревеля под его власть. 18 сентября по инициативе датской стороны подписано датско-ливонское соглашение, по которому предусматривалась передача Дании части Ливонии (Северной Эстляндии) в том случае, если Дания сможет дипломатическим или военным путём остановить русское наступление. Датские дипломаты на переговорах в конце марта - начале апреля 1559 года в Москве добились заключения 6-месячного русско-ливонского перемирия. Одновременно Дания вела тайные переговоры о разделе Ливонии между ней и Русским государством.
В 1558-1560 годах (за исключением времени перемирия 1559 года) на территории Ливонского ордена с переменным успехом шли тяжёлые бои между русскими войсками и силами Ливонского ордена. Ливонцы теряли один город за другим, хотя иногда переходили в контрнаступление. Орден продолжал поиск покровителей, которым за помощь готов был уступить часть своей территории. В январе 1559 года он обратился к Швеции, предложив заложить ряд ливонских городов и земель в обеспечение военного займа, но получил отказ. В мае 1559 года о готовности передать свои владения под власть Польши в обмен на военную помощь объявил архиепископ Рижский Вильгельм. 2.8.1560 года, в ходе русско-ливонского противостояния, произошла битва при Эрмесе, в которой русские войска под командованием князя В.И. Барбашина (по другим данным, князя П.И. Шуйского) уничтожили лучшие силы Ордена; 21.8.1560 года пал город Феллин (ныне Вильянди, Эстония).
В обмен на защиту и «протекцию» Сигизмунда II Августа Ливонский орден 31.8.1559 года подписал 1-е Виленское соглашение, по которому терял часть земель. Польские и литовские войска вошли в южные и юго-западные земли Ливонского ордена. В сентябре 1559 года остров Эзель (ныне Сааремаа) был передан датскому герцогу Магнусу, и в апреле 1560 года здесь высадились датские войска. 4-6.6.1561 года города (в т. ч. Ревель) и дворяне Эстляндии присягнули на верность Швеции, после чего ВКЛ активизировало подчинение Ливонии. Фактически произошёл раздел Ливонии на польско-литовскую, русскую, датскую и шведскую зоны. 28.11.1561 года Ливонский орден прекратил существование, его последний магистр Готхард Кетлер заключил с Сигизмундом II Августом 2-е Виленское соглашение, согласно которому на части территории Ордена, занятой польско-литовскими войсками, создавалось Курляндское герцогство (герцогом становился сам Кетлер), правители которого стали ленниками Сигизмунда II Августа; другие ливонские земли, в т. ч. Рига, должны были перейти под власть великого князя литовского и польского короля.
После этого основная борьба в Ливонии и соседних регионах Восточной Европы в 1561-1570 годах шла между Русским государством и ВКЛ, т. к. русская сторона в 1561 и 1564 годах подписала договоры о перемирии и разделе сфер влияния в Ливонии со Швецией, а в 1562 году (ратифицирован в Копенгагене в 1563 году) - с Данией. Крупнейшим событием стало взятие русскими войсками Полоцка 15.2.1563 года в результате Полоцкого похода 1562-1563 годов. Русские войска постепенно заняли окрестности Полоцка («Полоцкий повет») и основали там несколько опорных крепостей: Усвят (ныне Усвяты), Улу (Уллу), Сокол (ныне Соколище) и др. 26.1.1564 года под Улой (Уллой) литовские войска нанесли крупное поражение русским войскам. Дальнейшие боевые действия состояли из постоянных локальных столкновений вокруг ливонских крепостей и в русско-литовском пограничье от Смоленска и Орши до Полоцка и Витебска. Политическая элита ВКЛ осознала необходимость объединения усилий с Польшей, до этого не оказывавшей ВКЛ почти никакой военной помощи.
В 1563-1570 годах между Данией (выступала в союзе с Польшей и ганзейским городом Любек) и Швецией развернулась война на Балтийском море. Датский флот выиграл сражение у острова Готланд, а шведский - сражение у острова Борнхольм (оба - 30.5.1564 года). Главное морское сражение войны между шведским и датским флотами 7.7.1565 года у острова Борнхольм закончилось вничью. 29.7.1566 года произошла «катастрофа у Висбю» - шведы уничтожили датско-любекский флот. В 1567 году в центральной и северной Ливонии шли тяжёлые бои между шведами, с одной стороны, союзниками датчан - литовскими (включавшими отряды польских наёмников) и ливонскими (силы Курляндского герцогства и ополчение не занятых русскими войсками ливонских городов) отрядами - с другой.
Сложившейся ситуацией попытался воспользоваться русский царь Иван IV Васильевич Грозный. Владеть западными землями Ливонии, в частности Нарвой (с 1558 года), было выгодно для Русского государства, т. к. позволяло торговать с европейскими странами без посредников. Объём западноевропейской торговли в годы т. н. Нарвского плавания (1558-1581 годы) значительно вырос. Русское правительство предпринимало попытки основать на Балтийском море свой военно-морской флот, однако они завершились неудачей. Для охраны торговых маршрутов русской власти пользовались услугами датских пиратов-каперов (К. Роде и др.). В 1567 году в русских дипломатических кругах возникла идея раздробления Ливонии на ряд мелких княжеств - вассалов Польши, Швеции, Дании и Русского государства. Тем самым предполагалось мирным путём закрепить произошедший ранее раздел сфер влияния (на это предложение согласился только датский герцог Магнус, владевший островом Эзель). Однако в 1568 году произошёл государственный переворот в Швеции: вместо лояльного Русскому государству короля Эрика ХIV к власти пришёл личный враг Ивана IV - Юхан III, женатый на сестре Сигизмунда II Августа. Это вызвало попытки русского правительства вытеснить Швецию из Прибалтики военным путём. В августе 1570 года началась осада русскими войсками Ревеля, обороняемого швед. гарнизоном. В результате неудачных действий опричного воеводы В.И. Умного-Колычева и земского воеводы И.П. Яковли Хирона она окончилась полным провалом.
По Штеттинскому миру 1570 года, заключённому между Данией и Швецией, восстанавливались границы, существовавшие между ними в 1563 году. В том же году Речь Посполита заключила с Русским государством перемирие на 3 года. Летом 1570 года владевший островом Эзель герцог Магнус был провозглашён королём Ливонии (территория и столица Ливонского королевства определены не были) и стал вассалом русского царя. Ливонскому королевству предоставлялась широкая автономия, а единственной обязанностью Магнуса было выставление 3-тысячного военного отряда для участия в военных кампаниях русских войск. В случае перехода под власть Магнуса Риги и Ревеля этим городам была обещана свободная и беспошлинная торговля по всей территории Русского государства. Затем в Прибалтике на нескькоол лет установилось некоторое затишье, хотя локальные стычки и военные рейды со всех сторон не прекращались никогда.
В середине 1570-х годов русские войска стали более активно действовать в Ливонии, первоначально против шведских владений: в январе 1576 года русские войска взяли Падис (ныне Падизе), Гапсаль (ныне Хаапсалу) и Лоде (ныне Колувере). 13.7.1577 года Иван IV начал из Пскова крупномасштабный поход, направленный на владения Речи Посполитой в Ливонии и положивший начало войне, которая в хрониках того времени (начиная с труда Р. Гейденштейна) получила название «Московской войны». Русские войска взяли более 20 городов: Люцин (ныне Лудза), Розиттен (ныне Резекне), Динабург (ныне Даугавпилс), Шванебург (ныне Гулбене), Крейцбург (ныне Крустпилс). Русское государство распространило свой контроль почти на всю Ливонию севернее Западной Двины и большую часть Эстляндии (за исключением Риги, Ревеля, шведских и датских владений). Однако Магнус, участвовавший с войсками своих ливонских подданных в этом походе, взбунтовался и заявил, что занятые города принадлежат его Ливонскому королевству. Иван IV был вынужден вновь приводить в покорность города, присягнувшие Магнусу, который после этого в 1578 году перешёл на сторону нового польского короля - Стефана Батория. Заключённое 30.1.1578 года в Москве русско-польское соглашение о новом 3-летнем перемирии не было утверждено Стефаном Баторием. В октябре 1578 года русские войска были разбиты под Венденом (ныне Цесис) польско-литовскими войсками (к ним присоединился также шведский отряд под командованием Г. Бойе). 30.6.1579 года войско Речи Посполитой выступило в поход непосредственно на Русское государство. Ядром армии Стефана Батория стали профессиональными наёмники из европейских стран: немцы, венгры, итальянцы, французы, швейцарцы и др. Русская армия, основу которой составляло феодальное ополчение, не смогла оказать ей достойного сопротивления: 1.9.1579 года пал Полоцк, 6.8.1580 года - Велиж, в ночь с 5 на 6 сентября 1580 года - Великие Луки. Боевые действия шли уже непосредственно на русской территории. В августа 1581 года началась Псковская оборона 1581-1582 годов, в ходе которой русский гарнизон отбил свыше 30 штурмов. Литовская кавалерия под командованием польного гетмана литовского князя К. Радзивилла совершила глубокий рейд к Волге, едва не захватив в плен под Старицей царя Ивана IV. Между Русским государством, которое смогло заручиться поддержкой Священной Римской империи (папский легат А. Поссевино на переговорах поддерживал русскую сторону), и Речью Посполитой был подписан Ям-Запольский мир 1582 года, ставший в конечном итоге крупным дипломатическим успехом Русского государства.
В 1578 году, воспользовавшись изменением расклада сил, одновременно с Речью Посполитой в войну с Русским государством вступила Швеция. Шведским войскам удалось захватить значительные территории в Прибалтике, в ноябре 1580 года они взяли важнейшую русскую крепость на Карельском перешейке - Корелу (ныне Приозёрск), в 1581 году пала Нарва. Сил воевать со Швецией у Русского государства не было, и между государствами было заключено Плюсское перемирие (переговоры велись с 1583 по 1585/1586 годы), по которому к Швеции отходили Нарва, Ивангород, Ям, Копорье, Корела (возвращены в ходе русско-шведской войны 1590-1593 годов), а за Русским государством оставался только очень узкий выход к морю - побережье Финского залива от устья реки Сестра до устья реки Стрелка.
Итоги Ливонской войны. Главным результатом Ливонской войны стал раздел территории Ливонии между Речью Посполитой, Швецией и Данией (окончательно завершился в XVII веке после Альтмаркского перемирия 1629 года, Брёмсебруского мира 1645 года и Оливского мира 1660 года). Русское государство в результате военных неудач конца 1570-х - начала 1580-х годов утратило все свои завоевания в Ливонии и таким образом в территориальном отношении в результате Ливонской войны не приобрело, но и не потеряло ничего существенного. Ливонская война стала одним из важных факторов (наряду с опричниной, набегами крымских ханов и др.) нарастания социально-экономического и политического кризиса в Русском государстве. Истощение ресурсов и кризис материального обеспечения дворянской службы привели к массовому дезертирству и в итоге ускорили введение крепостного права и явились одной из причин наступления Смутного времени.