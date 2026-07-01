ЛИВЕН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛИВЕН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - cветлейший князь , российский государственный деятель.

Действительный тайный советник (1913). Из ро­да Ли­ве­нов . Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический фа­куль­тет Мос­ков­ско­го университе­та (1859). С 1859 года на государственной служ­бе, сде­лал стре­ми­тель­ную карье­ру: ви­це-гу­бер­на­тор Кур­ской (с 1866 года), Чер­ни­гов­ской (с 1867 года) и Мо­с­ков­ской (с 1869 года) гу­бер­ний, гу­бер­на­тор Московской губернии (1871-1872 годы). То­ва­рищ ми­ни­ст­ра государственных иму­ществ (1872-1879/1880 годы). Се­на­тор, статс-сек­ре­тарь Его Императорского Высочества (1874). Управ­ляю­щий Министерством государственных иму­ществ (1879/1880-1881 годы).

По ини­циа­ти­ве Ливена для по­вы­ше­ния аг­ро­но­мической. куль­ту­ры на­се­ле­ния на­ча­то про­ве­де­ние ок­руж­ных сельскохозяйственных съез­дов (8 в 1880 году), ка­зён­ные зем­ли в Цар­ст­ве Поль­ском пе­ре­да­ны из ве­де­ния Министерства фи­нан­сов в под­чи­не­ние Министерства государственных иму­ществ. Член Государственного со­ве­та (1881-1882 годы). От­став­ка Ливена с по­стов управ­ляю­ще­го министерством, а за­тем и чле­на Государственного со­ве­та бы­ла свя­за­на со скан­да­лом, вы­зван­ным рас­хи­ще­ни­ем башк. ка­зён­ных зе­мель: в 1870-е годы многие выс­шие чи­нов­ни­ки, в т. ч. Ливен и другие со­труд­ни­ки Министерства государственных иму­ществ, поч­ти да­ром по­лу­чи­ли круп­ные име­ния в Уфим­ской губернии; от сво­его име­ния в этой гу­бер­нии Ливен был вы­ну­ж­ден от­ка­зать­ся.

По­сле от­став­ки жил в име­нии Спас­ское в Московской губернии, где уст­ро­ил ас­тро­но­мическую об­сер­ва­то­рию. В 1910 году вновь на­зна­чен чле­ном Государственного со­ве­та, пер­во­на­чаль­но вхо­дил в груп­пу пра­вых, за­тем вы­шел из неё, один из ор­га­ни­за­то­ров круж­ка вне­пар­тий­но­го объ­е­ди­не­ния в Государственном со­ве­те. Сто­рон­ник ши­ро­кой ав­то­но­мии западных национальных «ок­ра­ин» Российской им­пе­рии. Глав­но­управ­ляю­щий Ве­дом­ст­вом уч­ре­ж­де­ний императрицы Ма­рии (1912-1913 годы). Статс-сек­ре­тарь (1913).