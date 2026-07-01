ЛИВЕН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛИВЕН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - cветлейший князь, российский государственный деятель.
Действительный тайный советник (1913). Из рода Ливенов. Окончил физико-математический факультет Московского университета (1859). С 1859 года на государственной службе, сделал стремительную карьеру: вице-губернатор Курской (с 1866 года), Черниговской (с 1867 года) и Московской (с 1869 года) губерний, губернатор Московской губернии (1871-1872 годы). Товарищ министра государственных имуществ (1872-1879/1880 годы). Сенатор, статс-секретарь Его Императорского Высочества (1874). Управляющий Министерством государственных имуществ (1879/1880-1881 годы).
По инициативе Ливена для повышения агрономической. культуры населения начато проведение окружных сельскохозяйственных съездов (8 в 1880 году), казённые земли в Царстве Польском переданы из ведения Министерства финансов в подчинение Министерства государственных имуществ. Член Государственного совета (1881-1882 годы). Отставка Ливена с постов управляющего министерством, а затем и члена Государственного совета была связана со скандалом, вызванным расхищением башк. казённых земель: в 1870-е годы многие высшие чиновники, в т. ч. Ливен и другие сотрудники Министерства государственных имуществ, почти даром получили крупные имения в Уфимской губернии; от своего имения в этой губернии Ливен был вынужден отказаться.
После отставки жил в имении Спасское в Московской губернии, где устроил астрономическую обсерваторию. В 1910 году вновь назначен членом Государственного совета, первоначально входил в группу правых, затем вышел из неё, один из организаторов кружка внепартийного объединения в Государственном совете. Сторонник широкой автономии западных национальных «окраин» Российской империи. Главноуправляющий Ведомством учреждений императрицы Марии (1912-1913 годы). Статс-секретарь (1913).