ЛИВАНИЙ

ЛИВАНИЙ - ранневизантийский ритор.

Про­ис­хо­дил из ари­сто­кра­тической се­мьи. По­лу­чил фи­лософское и ри­то­рическое об­ра­зо­ва­ние в Ан­ти­охии и Афи­нах (336-340 годы). В 340-342 годах пре­по­да­вал как ча­ст­ное ли­цо в Кон­стан­ти­но­по­ле, в 344/345-348 годах за­ни­мал пост официального ри­то­ра Ни­ко­ме­дии, где по­зна­ко­мил­ся с Ва­си­ли­ем Ве­ли­ким, Гри­го­ри­ем Нис­ским и бу­ду­щим императором Юлиа­ном От­ступ­ни­ком. В 349 году по­бе­дил на со­стя­за­нии ри­то­ров, про­из­не­ся па­не­ги­рик им­пе­ра­то­рам Кон­стан­цию II и Кон­стан­ту, по­лу­чил ме­сто пре­по­да­ва­те­ля в Кон­стан­ти­но­по­ле. В 354 году вер­нул­ся в Ан­ти­охию, где стал официальным со­фис­том го­ро­да. В прав­ле­ние Юлиа­на От­ступ­ни­ка, по­кро­ви­тель­ст­во­вав­ше­го Ливанию, по­лу­чил ти­тул кве­сто­ра, при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в об­щественно-по­ли­тической жиз­ни го­ро­да. По­сле 365 года по­пал в опа­лу, воз­дер­жи­вал­ся от пуб­лич­ных вы­сту­п­ле­ний. При Фео­до­сии I (с 378 года) вновь по­лу­чил при­зна­ние и стал пре­фек­том пре­то­рия (383-384 годы).

Кор­пус со­чи­не­ний Ливания ве­лик по объ­ё­му. Наи­бо­лее из­вест­ны 64 пуб­лич­ные ре­чи, по­свя­щён­ные апо­ло­гии языческой куль­ту­ры [«В за­щи­ту хра­мов» («‘ϒπὲρ τῶν ἱερῶν», меж­ду 386 и 390 годами), «Ар­те­ми­да» («Ἄρτεμις», 365)], вос­хва­ле­нию Ан­ти­охии [«Ан­ти­охий­ская речь» («Ἀντι­οχιϰός », 361)], лич­но­сти Юлиа­на От­ступ­ни­ка [«Мо­но­дия Юлиа­ну» («Μονωδία ἑπι ’Ιουλιανῷ», 364), «Эпи­та­фия» («’Επιτάφιος », 365)], об­щественно-по­ли­тическим со­бы­ти­ям [«О вос­ста­нии» («Περί τῆς στάσεως», 387)], а так­же различным хо­зяйственным во­про­сам жиз­ни Ан­ти­охии (по­ло­же­ние ра­бов, па­тро­нат, кри­ти­ка отдельных чле­нов ку­рии). Особ­ня­ком сто­ит ав­то­био­гра­фическая речь Ливания «Жизнь, или О мо­ей судь­бе» («Βίος ἢ πeρί ἑαυτοῦ τύχης», 1-я часть - 374, 2-я часть - 380-392 годы), лич­ная ин­то­на­ция ко­то­рой сбли­жа­ет её с «Ис­по­ве­дью» Ав­гу­сти­на. Со­хра­ни­лись так­же около 50 дек­ла­ма­ций, в т. ч. «Апо­ло­гия Со­кра­та» («’Απολογία Σωϰράτους »), школь­ные ри­то­рические уп­раж­не­ния - т. н. Про­гим­нас­мы (Προγυμνάσματα) и свыше 1500 пи­сем (в основном от­но­сят­ся к 355-365, 388-393 годам).

Ливаний - пред­ста­ви­тель позд­не­го эта­па со­фис­ти­ки вто­рой. Бу­ду­чи апо­ло­ге­том ан­тич­но­го крас­но­ре­чия и по­лис­но­го ук­ла­да, ор­га­нич­ной ча­стью ко­то­ро­го для Ливания бы­ло и язы­че­ст­во, он тем не ме­нее стал учи­те­лем Ио­ан­на Зла­то­ус­та и, на­ря­ду с Фе­ми­сти­ем и Ам­миа­ном Мар­цел­ли­ном, вёл пе­ре­пис­ку с от­ца­ми Церк­ви. В по­сле­дую­щие ве­ка в Ви­зан­тии на Ливания не­из­мен­но смот­ре­ли как на «столп и ме­ри­ло ат­ти­че­ско­го крас­но­ре­чия» (Фо­тий), а его стиль слу­жил об­раз­цом для под­ра­жа­ния многим хри­сти­ан­ским мыс­ли­те­лям.

Сочинения:

Opera / Ed. R. Foerster. Lipsiae, 1903-1927. Vol. 1–12;

Ре­чи / Перевод С. Шес­та­ко­ва. Ка­зань, 1914-1916. Vol. 1–2