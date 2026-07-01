ЛИВАНИЙ
ЛИВАНИЙ - ранневизантийский ритор.
Происходил из аристократической семьи. Получил философское и риторическое образование в Антиохии и Афинах (336-340 годы). В 340-342 годах преподавал как частное лицо в Константинополе, в 344/345-348 годах занимал пост официального ритора Никомедии, где познакомился с Василием Великим, Григорием Нисским и будущим императором Юлианом Отступником. В 349 году победил на состязании риторов, произнеся панегирик императорам Констанцию II и Константу, получил место преподавателя в Константинополе. В 354 году вернулся в Антиохию, где стал официальным софистом города. В правление Юлиана Отступника, покровительствовавшего Ливанию, получил титул квестора, принимал активное участие в общественно-политической жизни города. После 365 года попал в опалу, воздерживался от публичных выступлений. При Феодосии I (с 378 года) вновь получил признание и стал префектом претория (383-384 годы).
Корпус сочинений Ливания велик по объёму. Наиболее известны 64 публичные речи, посвящённые апологии языческой культуры [«В защиту храмов» («‘ϒπὲρ τῶν ἱερῶν», между 386 и 390 годами), «Артемида» («Ἄρτεμις», 365)], восхвалению Антиохии [«Антиохийская речь» («Ἀντιοχιϰός », 361)], личности Юлиана Отступника [«Монодия Юлиану» («Μονωδία ἑπι ’Ιουλιανῷ», 364), «Эпитафия» («’Επιτάφιος », 365)], общественно-политическим событиям [«О восстании» («Περί τῆς στάσεως», 387)], а также различным хозяйственным вопросам жизни Антиохии (положение рабов, патронат, критика отдельных членов курии). Особняком стоит автобиографическая речь Ливания «Жизнь, или О моей судьбе» («Βίος ἢ πeρί ἑαυτοῦ τύχης», 1-я часть - 374, 2-я часть - 380-392 годы), личная интонация которой сближает её с «Исповедью» Августина. Сохранились также около 50 декламаций, в т. ч. «Апология Сократа» («’Απολογία Σωϰράτους »), школьные риторические упражнения - т. н. Прогимнасмы (Προγυμνάσματα) и свыше 1500 писем (в основном относятся к 355-365, 388-393 годам).
Ливаний - представитель позднего этапа софистики второй. Будучи апологетом античного красноречия и полисного уклада, органичной частью которого для Ливания было и язычество, он тем не менее стал учителем Иоанна Златоуста и, наряду с Фемистием и Аммианом Марцеллином, вёл переписку с отцами Церкви. В последующие века в Византии на Ливания неизменно смотрели как на «столп и мерило аттического красноречия» (Фотий), а его стиль служил образцом для подражания многим христианским мыслителям.
Сочинения:
Opera / Ed. R. Foerster. Lipsiae, 1903-1927. Vol. 1–12;
Речи / Перевод С. Шестакова. Казань, 1914-1916. Vol. 1–2