ЛИВАН
ЛИВАН - Ливанская Республика.
Ливан - государство на западе Азии, на Ближнем Востоке. Граничит на севере и востоке с Сирией, на юге - с Израилем. На западе омывается Средиземным морем (длина береговой линии 225 км). Площадь 10,4 тысяч км2 (в т. ч. внутренние воды - около 200 км2). Население около 4,7 миллиона человек (по другим данным, свыше 4,0 миллиона человек, 2009). Столица - Бейрут. Официальный язык - арабский (в случаях, установленных законом, в качестве официального языка может использоваться французский). Денежная единица - ливанский фунт. Административно-территориальное деление: 8 мухафаз (губернаторств), в т. ч. столичная.
Ливан - член ООН (1945), ЛАГ (1945), МВФ (1947), МБРР (1947), Организации Исламская конференция (1969), имеет статус наблюдателя в ВТО.
Государственный строй
Ливан - унитарное государство. Конституция принята 23.5.1926 года. Форма правления - парламентская (фактически полупрезидентская) республика.
Глава государства - президент, избираемый парламентом на 6 лет (без права переизбрания на второй срок подряд). Президент является верховным главнокомандующим.
Высший орган законодательной власти - однопалатный парламент (Палата депутатов). Состоит из 128 депутатов, избираемых на основе всеобщего избирательного права на 4 года. Среди депутатов обеспечивается равное представительство христиан и мусульман, пропорциональное представительство конфессиональных общин, относящихся к каждой из этих религиозных групп, пропорциональное представительство регионов.
Исполнительная власть осуществляется президентом и Советом министров. Премьер-министр назначается президентом. Министры назначаются премьер-министром. Правительство должно получить вотум доверия парламента.
Особенность государственного строя Ливана - применение конфессионального принципа, в соответствии с которым при назначениях на высшие государственные посты соблюдается баланс между представителями различных религиозных общин. В соответствии с Национальным пактом 1943 года пост президента должен занимать христианин-маронит, премьер-министра - мусульманин-суннит, председатель парламента - мусульманин-шиит. Хартия национального согласия 1989 года провозгласила задачу ликвидации политического конфессионализма.
В Ливане существует многопартийная система. Политические партии и движения Ливана образуют три блока (2009). Первый объединяет суннитское движение «Мустакбаль», друзскую Прогрессивную социалистическую партию, организацию «Ливанские силы», в которую входят бывшие члены христианских вооруженных формирований, маронитскую партию «Катаиб», правохристианскую партию «Корнет Шагван». Второй включает христианское Свободное патриотическое движение, христианскую партию «Марада» и Коммунистическую партию Ливана. Третий блок представлен шиитскими организациями «Амаль» и «Хезболлах».
Природа
Рельеф. Берега преимущественно низкие, мало изрезанные заливами, с отдельными скалистыми мысами и массивами песчаных дюн. Поверхность Ливана в основном гористая. Прибрежная равнина (шириной 1,5-3 км, на юге до 10 км) на востоке переходит в предгорья складчато-глыбового хребта Ливан, расчленённого сбросами (высота до 3088 м, гора Курнет-эс-Сауда - высшая точка Ливана). Западный, глубоко расчленённый склон хребта Ливан ступенями понижается к Средиземному морю, восточный - круто обрывается к межгорной долине Бекаа, представляющей собой грабен шириной 8-14 км, который протягивается с севера на юг через всю страну. Днище долины расположено на высоте 750-900 м. На востоке Ливана - западные склоны хребта Антиливан (высота до 2814 м, гора Эш-Шейх, массив Хермон).
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория Ливана расположена на северо-западной окраине докембрийской Аравийской платформы, в области распространения платформенного чехла, сложенного юрскими, меловыми и палеогеновыми мелководно-морскими карбонатными и терригенными отложениями (известняки, мергели, мел, песчаники и др.) с горизонтами кремней и фосфоритов, а также базальтами. На приморской равнине залегают неоген-четвертичные речные, прибрежно-морские, эоловые отложения (пески, песчаники, алевриты, глины, гравий, известняки). На крайнем юго-востоке Ливана - покровы неоген-четвертичных платобазальтов. В позднем кайнозое территория испытала поднятие; возник региональный сейсмоактивный разлом (т. н. Левантинский сдвиг), вдоль которого сформировалась рифтовая долина Бекаа, заполненная неоген-четвертичными озёрными и аллювиальными отложениями. Имеются месторождения цементных и строительных известняков, каменной соли и гипса, песков, гравия и др.
Климат. На территории Ливана климат субтропический средиземноморский, с сухим летом и влажной зимой. На побережье средняя температура января 13 °C, июля 27 °C, на высоте около 1000 м соответственно 6 °C и 22 °C. Годовое количество осадков на побережье составляет 750-1000 мм (выпадают преимущественно с октября по апрель в виде ливней), летом характерна высокая относительная влажность воздуха. В горах выпадает свыше 1000 мм (с декабря по май на вершинах держится снег), в долине Бекаа и на западном склоне хребта Антиливан - 400-800 мм в год. Летом, особенно у подножий гор, осадки крайне скудны. Весной дует жаркий южный ветер хамсин, приносящий пыльные бури.
Внутренние воды. Реки невелики, летом часто пересыхают, их воды широко используются для орошения. Наиболее значительная река Эль-Литани дренирует южную часть долины Бекаа. Многие ручьи и реки, впадающие в Средиземное море, берут начало в источниках на известняковых склонах хребта Ливан.
Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 4 км3. Водообеспеченность невысокая: на каждого жителя страны приходится 1219 м3 воды в год. Ежегодный водозабор 1,3 км3 (из них 68% идёт на нужды сельского хозяйства, 6% потребляют промышленные предприятия, 27% расходуется на коммунально-бытовое водоснабжение). Доступ к чистой питьевой воде имеют 100% городских и 87% сельских жителей.
Почвы, растительный и животный мир. В прибрежных районах и в нижних частях склонов гор преобладают коричневые почвы, на более высоких уровнях - серо-коричневые каменистые. В составе флоры около 3 тысяч видов высших растений. Коренная лесная растительность была представлена жестколистными средиземноморскими лесами (на западных склонах хребта Ливан), существенно пострадавшими в начале XX века. Современная лесистость составляет 3%. В растительном покрове - преимущественно вторичные кустарники (маквис, фригана) с остатками лесов (дуб пушистый, платан, клён, алеппская и итальянская сосны). На высоте 1200-1400 м сохранились небольшие рощи ливанского кедра и киликийской пихты. Выше произрастают древовидные можжевельники, образующие верхнюю границу леса на высоте 2400 м. На восточном склоне хребта Ливан и в долине Бекаа - сухие степи в сочетании с дубово-фисташковыми редколесьями и фриганой. На равнинах господствует культурная растительность: озимые посевы пшеницы и ячменя, насаждения цитрусовых, маслины, виноградники. Склоны гор террасированы до высоты 1500 м, на террасах выращивают зерновые культуры и фруктовые деревья. В составе фауны - 57 видов млекопитающих (в т. ч. 5 видов под угрозой исчезновения), 116 видов гнездящихся птиц (7 видов под угрозой исчезновения), 44 вида пресмыкающихся. Значительны биологические ресурсы прибрежных вод.
За период 1990-2000 годов темпы обезлесения составили 3%. Вырубки лесов и выпас мелкого рогатого скота привели к активизации эрозии почв. В Бейруте и других городах отмечается повышенное загрязнение воздушной среды выхлопными газами и продуктами сжигания отходов. Прибрежные воды загрязнены в результате сброса сточных вод и протечек нефти в портовых городах.
В Ливане созданы 24 охраняемые природные территории, занимающие 0,7% площади страны, среди них - 4 водно-болотных угодья международного значения (в т. ч. болота в районе населённого пункта Аммик в долине Бекаа площадью 1500 км2), биосферный резерват Шуф с кедровым лесом, национальный парк Машгара.
Население
Большинство населения составляют арабы (87,8%), в т. ч. ливанцы - 78,7% (из них друзы - 7,1%), палестинцы - 13%, египтяне, сирийцы, иракцы. Среди прочих: армяне (5,9%), северные курды (5,4%), ассирийцы.
Последняя перепись населения проводилась в 1932 году; по оценкам, с начала 1960-х годов численность населения Ливана выросла более чем в 2 раза (около 2,2 миллионов в 1961 году; 4,6 миллиона человек в 2009 году). Рождаемость (17,1 на 1000 жителей) почти в 3 раза превышает смертность (6,0 на 1000 жителей). Показатель фертильности 1,9 ребёнка на 1 женщину; младенческая смертность 21,8 на 1000 живорождённых. Средний возраст населения 29,3 года. В возрастной структуре населения доля детей (до 15 лет) составляет около 26%, лиц трудоспособного возраста (15-64 года) - около 67%, 65 лет и старше - свыше 7%. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 73,7 года (мужчины - 71,1, женщины - 76,3). На 100 женщин приходится 95 мужчин.
По оценкам, в начале XXI века в Ливане проживают также около 1,6 миллиона иностранных граждан, в т. ч. 1 миллион выходцев из Сирии, свыше 400 тысяч палестинских беженцев и их потомков (около половины проживает в лагерях беженцев, наиболее крупные - Айн-эль-Хильва, Рашидия - расположены на юге страны), около 180 тысяч рабочих из других арабских стран, а также из Южной и Юго-Восточной Азии. Свыше 15 миллионов ливанцев проживает за рубежом (главным образом во Франции и США).
Средняя плотность населения высокая - около 450 человек/км2 (2009), наиболее плотно заселены прибрежная часть и долина Бекаа. В городах проживает около 90% населения. Крупнейший город - Бейрут (около 500 тысяч человек; с пригородами 2025,1 тысяч человек, 2009; свыше 40% населения страны). Другие крупные города (тысяч человек): Триполи 192,6, Джуния 100,5, Баальбек 82,6.
В экономике Ливана занято свыше 2 миллионов человек (около 1,5 миллиона - ливанские граждане и свыше 1 миллиона - иностранные рабочие; 2007), из них в сфере услуг - 65%, в промышленности - 20%, в сельском хозяйстве - 15%. Уровень безработицы свыше 9% (2007).
Религия
Конфессиональный состав населения сложный, его оценки приблизительны. По сведениям Министерства внутренних дел Ливана, в 1996 году 52% ливанцев исповедовали ислам, 44,8% - христианство; по оценкам парламентской комиссии, в 2004 году соответственно 60% и 40%. Более половины христиан - марониты, остальные - православные, грекокатолики, армяногригориане. Имеются небольшие общины сирояковитов, сирокатоликов, армянокатоликов, пресвитериан и других протестантских течений, католиков халдейского обряда и коптов. Маронитскую церковь возглавляет патриарх с резиденцией в городе Бкирки (50 км от Бейрута). Православные входят в юрисдикцию Антиохийской православной церкви. Свыше 50% мусульман - шииты-имамиты. Сунниты составляют 33-35% населения, друзы - около 10%, нусайриты (алавиты) - около 3%. Имеется немногочисленная иудаистская община.
Используются григорианский и мусульманский календари.
Межрелигиозные отношения в Ливане обострены. При назначениях на высшие государственные посты соблюдается баланс между представителями различных религиозных общин (смотри в разделе Государственный строй).
Исторический очерк
Ливан с древнейших времён до обретения независимости. Согласно археологическим данным, первые стоянки племён рыболовов на территории современного Ливана (окрестности города Джубайль) появились в 8-7-м тысячелетиях до н. э. Возникновение первых поселений постоянного типа относится к 5-му тысячелетию до н. э. В 4-3-м тысячелетиях до н. э. ливанское побережье было заселено ханаанскими племенами. В этот период на территории Ливана возникло несколько финикийских городов-государств: Библ (ныне Джубайль), Тир (ныне Сур), Сидон (ныне Сайда), Берит (ныне Бейрут) и др. В прибрежных районах были развиты земледелие (выращивание оливок, винограда, зерновых культур), гончарное ремесло, ткачество, производство цветного стекла, обработка железа, кораблестроение. Наряду с трудом свободных мелких ремесленников и земледельцев получило распространение рабство. В 3-м тысячелетии до н. э. велась оживлённая торговля финикийских городов ливанского побережья с Египтом. Во 2-м тысячелетии до н. э. активно развивались торговые связи с Вавилоном, государствами Кавказа, Малой Азии. При фараоне Тутмосе III территория Ливана была включена в сферу политического влияния Египта Древнего, которое, однако, к концу 2-го тысячелетия до н. э. стало ослабевать. В XIV веке до н. э. среди финикийских государств возвысился Сидон. В XIII-XII веках до н. э. финикийцы добились фактической независимости от Египта. В X веке до н. э. гегемония в регионе перешла к Тиру; его царь Ахирам создал объединённое Тиро-Сидонское государство. Однако после его смерти последовала череда переворотов и восстаний, города-государства вновь стали самостоятельными.
С 875 года до н. э. началось завоевание территории Ливана Ассирией. В 814 году до н. э. часть населения Тира во главе с принцессой Дидоной бежала из города и основала на территории современного Туниса новое поселение - Карфаген. В 722 году до н. э. Ассирия, заручившись поддержкой других финикийских городов, осадила и захватила Тир. В 701 году до н. э. ассирийцы подавили восстание в Сидоне, в 677 году до н. э. город был разрушен. В конце VII века до н. э. территории Ливана перешли под власть Вавилонии. В 539 году до н. э. после падения Нововавилонского царства Финикия была присоединена к Персидской державе, в составе которой города-государства сохраняли автономию. Однако уже с IV века до н. э. в Финикии начали нарастать антиперсидские настроения. В результате начавшегося в Сидоне восстания город был захвачен персидской армией и разрушен. В 333 году до н. э. в Финикию вступили войска Александра Македонского. Тир отказался признать его власть и в 332 году до н. э. после 6-месячной осады был взят штурмом. После распада державы Александра Македонского территория Ливана попала под власть Птолемеев, а в середине III века до н. э. - Селевкидов. В этот период началась интенсивная эллинизация страны. В конце II - начале I веков до н. э. на склонах Антиливана и в Хермеле возникло Итурейское царство со столицей в Халкиде. В 64 году до н. э. - 3 году н. э. территория современного Ливана была завоёвана войсками римского полководца Помпея и вошла в Римскую империю (провинция Сирия). В период римского господства произошло экономическое возрождение прибрежных городов Ливана, Берит превратился в важный военный и торговый центр римлян на Востоке. В Библе и Баальбеке велось обширное храмовое строительство. С середины I века на территории Ливана начало распространяться христианство. В IV века она вошла в состав Восточной Римской империи (смотри Византия). В начале VII века Ливан захвачен иранцами и в 611 году стал частью иранской сатрапии. Восстановленное в 622 году византийское владычество было непродолжительным: с 628 года Ливан подвергался набегам арабов и в 636 году был завоёван ими. В VII-VIII веках он находился во владениях Омейядов, в VIII-IX веках - Аббасидов, в IX-X веках - Тулунидов и Ихшидидов, в X-XII веках - исмаилитского халифата Фатимидов. В период правления арабских династий процветающие города побережья превратились в небольшие рыбацкие деревушки. В VII-XI веках в Северный Ливан из долины реки Эль-Аси (Оронт) переселилась христианская община маронитов. В начале XI века прочные позиции в Ливане завоевала мусульманская секта друзов.
В 1099 году в Ливан вторглись крестоносцы (смотри Крестовые походы). После захвата Джубайля в 1102 году и Триполи в 1109 году графом Раймоном де Сен-Жилем, а также в 1110 году Бейрута и Сидона королём Иерусалимским Балдуином I (1100-1118 годы) побережье и большая часть горных районов Ливана оказались в руках крестоносцев. Приморские и горные местности к северу от Библа вошли в состав графства Триполи, а Бейрут и Сидон стали землями Иерусалимского королевства. Сопротивление крестоносцам в горном районе Эль-Гарб, примыкавшем к Бейруту, возглавили друзы под руководством династии Бухтуров. За участие друзов в этой борьбе мусульманские правители Дамаска признали верховенство Бухтуров в районе Эль-Гарб. К концу XIII века крестоносцы были изгнаны с Ближнего Востока, а их владения на восточном побережье Средиземного моря захвачены Мамлюкским султанатом. В 1289 году пал Триполи, в 1291 году - Акка. В конце XIII - начале XIV веков мамлюки совершили ряд карательных походов в Горный Ливан, где жили христиане и шииты. Многие деревни и населённые пункты были сожжены. В период Мамлюкского султаната Северный Ливан входил в состав провинции Триполи; Южный Ливан (Бейрут и Сидон) вместе с долиной Бекаа составлял округ Баальбек, один из четырёх, входивших в провинцию Дамаск. В провинции Триполи главы маронитских деревень (мукаддамы) получили от султана право собирать налоги. В Южном Ливане и долине Бекаа мамлюки подтвердили права на управление эмиров династий Бухтуров в Эль-Гарбе, Маанов - в Шуфе и Шихабов - в Антиливане.
После завоевания Ливана Османской империей в 1516 году организация местной власти осталась прежней. К концу XVI века Мааны были признаны верховными вождями друзов, а глава их семейства эмир Фахр ад-Дин II распространил власть на весь Южный Ливан и долину Бекаа. В начале XVII века он подчинил населённые маронитами территории Северного Ливана, а также значительную часть внутренних районов Палестины и Сирии, содействовал развитию шелководства, открытию портов Бейрута и Сидона для европейских купцов, модернизации сельского хозяйства по европейскому образцу. В 1608 году Фахр ад-Дин II заключил торговый договор с великим герцогом Тосканским, что привело к росту напряжённости в отношениях с Османской империей, не желавшей усиления Маанов. В 1633 году войска эмира были разбиты, а он попал в плен (позднее убит в Стамбуле). В 1660 году османское правительство создало пашалык с центром в Сайде, поставив под его контроль ливанское побережье с Бейрутом и Горный Ливан. Долина Бекаа и Антиливан вошли в Дамасский пашалык, Северный Ливан подчинялся паше Триполи. В 1667 году внучатый племянник Фахр ад-Дина II Ахмед Маан (умер в 1697 году) сумел восстановить власть рода Маанов над Южным Ливаном и маронитским районом Касраван в центральной части страны, создав Ливанский эмират, ставший ядром современного Ливана. В 1697-1698 годах, после пресечения династии Маанов, друзские шейхи избрали правителем Ливана эмира из рода Шихабов. К 1711 году Шихабы реорганизовали систему управления эмиратом и перераспределили в нём феодальные владения, сделав ставку на арабов-кайситов. При эмирах Юсуфе (1770-1789 годы) и принявшем христианство Башире II (1789-1840 годы) власть Шихабов распространилась на север, включая весь Горный Ливан. В 1772 году эмир Юсуф и правитель Северной Палестины шейх Дагир заключили союз для борьбы против Османской империи. После блокады Сайды османским флотом эмир призвал на помощь находившуюся в восточной части Средиземного моря российскую эскадру, которая в мае 1772 года освободила Сайду, а в июне того же года - Бейрут. По окончании русско-турецкой войны 1768-1774 годах (смотри Русско-турецкие войны) османское правительство вновь подчинило всю территорию Ливана. В 1832 году эмир Башир II Шихаб в целях освобождения от османского господства, а также ограничения власти местных феодалов вступил в союз с пашой Египта Мухаммедом Али и признал его сюзереном. В 1840 году османы с помощью британских и австрийских войск разбили Мухаммеда Али, а затем низложили Башира II Шихаба. В 1841 году на территории Ливана произошли вооруженные столкновения между друзским и маронитским населением. Воспользовавшись этим конфликтом, османское правительство в 1842 году упразднило автономию Ливана и преобразовало его в санджак, подчинённый турецкому паше. Однако из-за противодействия местного населения прямое управление Ливаном было упразднено. Он был разделён на 2 административных района (каймакамии): Северный Ливан во главе с местным христианским губернатором и Южный Ливан, находившийся под управлением друзов. Этот раздел усилил противоречия на религиозной почве и вызвал рост антифеодальных движений. В 1858 году крестьяне-марониты в северной каймакамии подняли восстание против маронитской аристократии и добились отмены ряда её привилегий. В 1860 году крестьяне-марониты на юге Ливана выступили против друзских феодалов, на что друзы ответили массовой резнёй (погибло свыше 11 тысяч христиан). Под давлением европейских держав, прежде всего Франции, традиционно защищавшей маронитов, османское правительство в 1861 году ввело в Горном Ливане т. н. Органический статут, в соответствии с которым был создан единый автономный район (мутасаррифия) во главе с османским губернатором-христианином (мутасаррифом), назначавшимся султаном с одобрения европейских стран. В качестве совещательного органа при губернаторе действовал административный совет, избиравшийся из представителей различных ливанских общин пропорционально их численности. В соответствии со статутом всем подданным были гарантированы гражданские свободы, упорядочены управление и сбор налогов, на новую администрацию возложены судопроизводство и исполнение законов; в Ливане запрещалось размещение османских войск.
С принятием Органического статута Ливан попал в сильную зависимость от заппдных держав, особенно от Франции. Порты, банковское дело, транспорт и производство шёлка находились в руках европейского, преимущественно французского, капитала. Верховным собственником земли считался османский султан. В сельском хозяйстве Ливана в начале XX века господствовало крупное землевладение при мелком землепользовании, основанном на издольной аренде. В стране преобладало цеховое производство. Под влиянием младотурецкой революции 1908 году в Ливане активизировалось национально-освободительное движение; в 1912 году в Бейруте основана Лига реформ. В 1913 году ливанцы приняли активное участие в работе первого арабского конгресса в Париже.
С началом 1-й мировой войны экономика Ливана, в значительной степени зависевшая от вывоза в Европу шёлка-сырца и продовольственных поставок из Франции, пришла в упадок. Территория Ливана использовалась турецким и германским командованием в качестве опорной базы. В стране строились военные объекты, проводились массовые реквизиции скота и продовольствия. В 1915 году действие Органического статута для Горного Ливана. было приостановлено, вся власть перешла к турецкому военному губернатору.
В соответствии с Сайкс-Пико соглашением 1916 года о разделе азиатских владений Османской империи, заключённым между Великобританией и Францией, Ливан, Западная и Восточная Сирия по окончании войны вошли во французскую зону влияния. В апреле 1920 года Ливан вместе с Сирией получил статус мандатной территории Франции. Власть в стране перешла к французскому верховному комиссару генералу А. Гуро, который присоединил к Горному Ливану прибрежные города Триполи, Бейрут, Сидон и Тир, долину Бекаа, а также территории, примыкающие к Триполи и Тиру, и в сентябре 1920 года провозгласил создание государства Великий Ливан. Новое государство находилось под управлением французского губернатора, при котором действовал выборный Совет представителей, обладавший совещательными функциями. В 1922 году Лига Наций подтвердила мандат Франции на управление Ливаном. В 1926 году разработана и принята Конституция, согласно которой Великий Ливан преобразовывался в Ливанскую Республику, а Совет представителей - в Палату депутатов, 1/3 членов которой назначалась французскими властями. Конституция оставляла за Францией контроль над внешней политикой, обороной и безопасностью Ливана и предусматривала конфессиональный принцип распределения мест в парламенте и правительстве. В 1926 году пост президента Ливанской Республики занял православный христианин Ш. Даббас, но начиная с 1934 года президентами Ливана избирались только марониты. Согласно последней переписи, проведённой в Ливане в 1932 году, христиане составляли примерно 55% населения, при этом самой крупной христианской общиной были и остаются марониты, а самой крупной мусульманской общиной в то время были сунниты. После 1937 года премьер-министрами назначались лишь мусульмане-сунниты. Нормой стало распределение должностей в правительстве и мест в однопалатном парламенте среди представителей различных религиозных общин в пропорции, приблизительно соответствующей их численности в стране.
Мировой экономический кризис 1929-1933 годов резко ухудшил положение населения Ливана. Неблагоприятная экономическая конъюнктура (цены на продукцию сельского хозяйства упали в 5 раз) привела к массовому разорению крестьянства и запустению ливанской деревни. Конкуренция со стороны производителей искусственного шёлка на мировом рынке стала причиной упадка шелководства и шёлкопрядения в Ливане. В 1932 году в стране начался массовый бойкот иностранных концессий и монополий. В связи с усилением национально-освободительного движения французское правительство Народного фронта 30.11.1936 года подписало франко-ливанский договор, предусматривавший окончание срока французского мандата в Ливане в 1939 году. Однако после прихода в апреле 1938 года к власти во Франции правительства Э.Даладье ратификация этого договора была сорвана.
После начала 2-й мировой войны в Ливане было введено чрезвычайное положение, отменена Конституция, распущен парламент, запрещена деятельность коммунистической партии (образована в 1924 году). В сентябре 1940 года после капитуляции Франции представитель правительства «Виши» адмирал Ж.Л.К.Ф. Дарлан предоставил Германии право использования территории Ливана в экономических и военных интересах стран «оси». С мая 1941 года с военных баз в Ливане стали вестись операции против брит. войск, дислоцировавшихся в Ираке. Начался вывоз продовольствия из Ливана в государства фашистского блока. В ответ на это Великобритания объявила блокаду Ливана, что усугубило экономический кризис в стране, стала подвергать ливанскую территорию ежедневным артобстрелам и воздушным налётам.
Воинские части «Свободной Франции» и британские войска 8.6.1941 года вступили на территорию Ливана. Французский главнокомандующий генерал Ж. Катру объявил об отмене французского мандата. Уступая требованию ливанского освободительного движения, 26.11.1941 года он подтвердил заявление о предоставлении Ливану независимости и восстановлении действия Конституции 1926 года, но с ограничениями, обусловленными «требованиями военного времени». Это способствовало значительному оживлению партийно-политической жизни Ливана. В 1941 году в Ливане зародилось движение под руководством М. Афляка и С. ад-Дин Битара, выступавшее под лозунгами арабского национализма и единства арабского народа [в 1943 году их сторонники объединились в организацию «Аль-Баас аль-Араби» («Арабское возрождение»)], активизировались другие националистические течения, в т. ч. созданная в 1936 году правохристианская партия «Аль-Катаиб аль-Лубнания» («Ливанские фаланги»). В условиях нарастания национального движения французские власти дали согласие на проведение парламентских выборов. На прошедших в 1943 году выборах победу одержал блок Б. аль-Хури, представлявший в основном христианское население и выступавший за немедленное провозглашение независимости Ливана и ликвидацию французского присутствия. В сентябре того же года аль-Хури избран президентом Ливанской Республики. 8.11.1943 года ливанский парламент исключил из Конституции страны статьи, ограничивавшие её суверенитет в пользу державы-мандатария. В ответ на это французские власти арестовали аль-Хури и премьер-министра С. ас-Сольха, распустили парламент и объявили о прекращении действия Конституции, но под влиянием массовых акций протеста населения были вынуждены 22.11.1943 года восстановить законное правительство Ливана. Этот день стал национальным праздником Ливана - Днём независимости. Осенью 1943 года президентом Б. аль-Хури и премьер-министром С. ас-Сольхом заключено соглашение о принципах государственного устройства Ливана, известное как «Национальный пакт», в соответствии с которым места в парламенте распределялись между христианами и мусульманами в соотношении 6 к 5, так что общее число депутатских мандатов было кратным одиннадцати.
Независимый Ливан. После провозглашения полного государственного суверенитета ливанское правительство предприняло активные шаги, направленные на упрочение международных позиций страны. В августе 1944 года оно установило дипломатические отношения с СССР, в феврале 1945 года присоединилось к антигитлеровской коалиции и объявило войну Германии и Японии. В марте 1945 года Ливан участвовал в создании Лиги арабских государств (ЛАГ), в том же году стал членом ООН.
По окончании 2-й мировой войны Франция попыталась сохранить своё присутствие в Ливане и потребовала от ливанского правительства подписания договора, который укрепил бы её военно-политические и экономические позиции в стране. В декабре 1945 года Франция и Великобритания заключили соглашение, по которому их войска, введённые в Ливан в 1941 году, должны были остаться на его территории на неопределённый срок. В ответ на это в Ливане развернулось массовое движение за полный вывод с его территории иностранных войск. Ливанское правительство отказалось вести переговоры с Францией о подписании нового договора и обратилось в Совет Безопасности ООН, где его поддержали СССР, Польша и Египет. Великобритания и Франция были вынуждены начать эвакуацию войск с территории Ливана (завершилась к 31.12.1946 года).
Завоевание независимости способствовало развитию национальной экономики Ливана. Были созданы крупные предприятия и банки, принадлежавшие национальному капиталу, правительство национализировало за выкуп ряд наиболее значимых иностранных предприятий. При этом крупное землевладение в сельском хозяйстве не было ликвидировано; 75% крестьян оставались безземельными. Иностранные монополии, прежде всего французские, сохраняли господствующие позиции в экономике Ливана, быстро укреплялись позиции американского капитала. В 1948 году ливанское правительство заключило соглашение с США о строительстве через территорию Ливана американского нефтепровода, в 1951-1961 годах Ливан получал экономическую помощь от правительства США.
С развитием национальной экономики в Ливане усилилось рабочее движение. В сентябре 1946 года Федерация профсоюзов рабочих и служащих Ливана (основана в 1943 году) добилась принятия закона о труде, установившего для рабочих промышленных предприятий 8-часовой рабочий день и оплачиваемые отпуска.
В 1948-1949 годах Ливан вместе с другими арабскими государствами принял участие в войне против Израиля (смотри Арабо-израильские войны). Воспользовавшись осложнением политической ситуации на Ближнем Востоке, в январе 1948 года Б. аль-Хури запретил деятельность коммунистической партии и распустил профсоюзы. В 1949 году создана Прогрессивная социалистическая партия (ПСП), которую возглавил лидер друзской общины К. Джумблат (смотри в статье Джумблат); в парламенте образовался оппозиционный Национальный социалистический фронт. В том же году власти раскрыли заговор, организованный Сирийской социальной националистической партией (ССНП) во главе с А. Сааде, выступавшей за объединение Ливана с Сирией. В 1951 году премьер-министр С. ас-Сольх убит членом ССНП.
В 1952 году оппозиционные депутаты ливанского парламента выдвинули программу реформ. В её поддержку в сентябре 1952 года в Ливане началась всеобщая забастовка. 18.9.1952 года Б. аль-Хури был вынужден оставить пост президента. Новым главой государства в том же году парламент избрал одного из лидеров оппозиции К. Шамуна. В конце 1952 года он приступил к практическому осуществлению программы реформ: изменил избирательную систему, ввёл прямое голосование, предоставил право голоса на выборах женщинам, имевшим начальное образование. Шамун проводил политику, направленную на развитие сотрудничества как с арабскими, так и с западными странами. Делегация Ливана приняла участие в Бандунгской конференции 1955 года стран Азии и Африки, в то же время в 1957 году Ливан присоединился к Эйзенхауэра доктрине. «Политика равновесия» вызывала недовольство сторонников тесного союза Ливана с арабскими странами. Весной 1957 года в Ливане сформировался оппозиционный правительству Шамуна Национальный фронт, в который вошли ПСП, партия шиитского лидера А. Бизри, Национальная организация М. Халида и др. В мае - июне 1957 года в стране прошли массовые антиправительственные демонстрации. В мае 1958 года в ответ на попытку Шамуна изменить Конституцию с целью добиться переизбрания президентом на новый срок вспыхнуло восстание, которое возглавили бывшие премьер-министры Р. Караме и А. аль-Яфи. Несмотря на помощь отрядов маронитской партии «Катаиб», а также призванных в Ливан амерских войск, правительство Шамуна потерпело поражение в борьбе с повстанцами. В сентябре того же года новым президентом Ливана избран противник Шамуна - командующий армией генерал Ф. Шихаб, премьер-министром назначен Р. Караме. Власти объявили о проведении политики «позитивного нейтралитета». В октябре 1958 года американские войска выведены из Ливана. Новое ливанское правительство пользовалось широкой общественной поддержкой. Предпринятая ливанскими военными в 1961 году попытка его свержения успеха не имела.
Под влиянием крупных забастовок в Бейруте и Триполи в 1962-1963 годах парламент Ливана в конце 1964 года принял закон о социальном страховании населения. В 1965 году ПСП, КП Ливана и Движение арабских националистов создали Фронт патриотических и прогрессивных партий. В условиях разразившегося в стране в 1966 году финансового кризиса, вызванного банкротством ведущего коммерческого банка Ливана «Интра», Фронт возглавил проведение забастовок и массовых акций протеста. В противовес ему правые христианские партии «Катаиб», Национальный блок и Национально-либеральная партия (НЛП) образовали Тройственный союз. В июне 1967 года в связи с началом новой арабо-израильской войны ливанское правительство перекрыло нефтепроводы западных компаний, прервало дипломатические отношения с США и Великобританией, запретило американским военным кораблям заходить в порты Ливана. Хотя Ливан прямо не участвовал в войне, она нанесла тяжёлый удар по его экономике: усилился отток капиталов за границу, сократились доходы от туризма, повысились цены, возросла безработица.
После войны 1967 года внутриполитическая обстановка в Ливане и его отношения с Израилем значительно осложнились. В Ливане нашли убежище сотни тысяч палестинцев, в страну была эвакуирована также часть боевых отрядов Организации освобождения Палестины (ООП), включая её основную организацию ФАТХ. Эти отряды стали совершать с ливанской территории нападения на населённые пункты на севере Израиля и места дислокации израильских частей. Армия Израиля отвечала на это бомбовыми ударами и рейдами в южные районы Ливана в целях разгрома лагерей и баз ООП. В этих условиях христианские партии начали настойчиво требовать от правительства, чтобы оно приняло жёсткие меры в отношении ООП и заняло нейтральную позицию в конфликте между палестинцами и израильтянами. Но за спорами по «палестинскому вопросу» скрывались более глубокие противоречия между различными конфессиональными общинами и политическими группировками страны.
В январе 1969 года правительство Р. Караме обещало укрепить обороноспособность страны, обеспечить надёжную защиту её границ и суверенитета и наладить более тесное сотрудничество с арабскими странами. Христианские партии отказали ему в поддержке. Кабинет Караме пал в апреле 1969 года, после того как в Южном Ливане произошли вооруженные столкновения между ливанской армией и отрядами палестинцев. Осенью 1969 года ливанская армия начала боевые действия против вооруженных формирований ООП. В поддержку палестинцев выступили ПСП и мусульманские группировки страны, а также Египет и Сирия. Последняя временно закрыла границу с Ливане. В результате переговоров в Каире между ливанскими властями и лидерами ООП было достигнуто соглашение, по которому палестинцы получили право находиться на территории Ливана, но обязались согласовывать свои действия с ливанскими властями. В ноябре 1969 года сформировано новое правительство Караме, в которое вошли также представители христианских партий. В мае 1970 года после очередной акции отрядов ООП против Израиля армия последнего провела широкомасштабную военную операцию в Южном Ливане.
В сентябре 1970 года новым президентом Ливана стал представитель центристских сил С. Франжье. Осенью того же года обстановка в Ливане ещё больше осложнилась в связи с эвакуацией на его территорию из Иордании новых боевых формирований ООП после их разгрома иорданской армией в сентябре 1970 года. Франжье попытался добиться примирения между противостоящими политическими силами - блоком ПСП и мусульманскими организациями, с одной стороны, и христианскими партиями - с другой. Правительства С. Салама (1970-1973 годы), А. аль-Хафеза (1973) и Т. ас-Сольха (1973-1974 годы) состояли из представителей обоих лагерей, но отношения между ними продолжали ухудшаться. В мае 1973 года начались столкновения между ливанскими правительственными войсками и палестинскими отрядами. В результате палестинские организации были вынуждены пойти на некоторые уступки в соответствии с Мелькартским протоколом, подписанным в качестве приложения к Каирскому соглашению 1969 года. «Катаиб» и другие христианские партии требовали усиления контроля над палестинскими отрядами. Большинство мусульманских политиков поддерживали ООП. Крупнейшие политические движения Ливана начали создавать собственные вооруженные формирования. С весны 1974 года между ними стали происходить столкновения. После того как 13.4.1975 года в столичном христианском квартале Айн-Руммана в ответ на убийство телохранителей своего лидера П. Жмайеля (смотри Жмайель) члены партии «Катаиб» напали на автобус с палестинцами, в Ливане вспыхнула гражданская война. На стороне палестинцев выступил блок Национально-патриотических сил (НПС) во главе с ПСП. В свою очередь, лидер ПСП К. Джумблат выдвинул программу политических реформ, потребовав коренным образом изменить сложившуюся систему организации власти. Стремясь положить конец вооруженным столкновениям, Франжье назначил в мае 1975 года военное правительство во главе с Н. Рифаи, но блок НПС отказался признать его. После ожесточённых боёв при посредничестве Сирии в Ливане был достигнут шаткий компромисс: в правительство «национального единства» во главе с Р. Караме вошли представители противоборствующих сил. Однако это уже не могло остановить гражданскую войну. В сентябре 1975 года образован Комитет по национальному диалогу, но его участники не смогли договориться между собой: христианские партии требовали усмирения палестинцев и восстановления ливанским правительством контроля над всей территорией страны, а НПС - проведения политических реформ и перераспределения власти между мусульманами и христианами. В январе 1976 года ополчение ливанских христиан начало блокаду двух лагерей палестинских беженцев в пригороде Бейрута. Это было использовано Сирией для вмешательства в события, происходившие в Ливане. Президент Сирии Х. Асад направил в помощь ООП и НПС Ярмукскую бригаду из состава Армии освобождения Палестины. Практически одновременно в мусульманских частях ливанской армии молодые офицеры подняли мятеж. В апреле 1976 года в Ливан вошли части сирийской регулярной армии. Мусульманский лагерь и НПС потребовали отставки Франжье, но тот отказался покинуть президентский пост. В мае 1976 года президент Франции В. Жискар д’Эстен предложил направить в Ливан французские войска. В конечном счёте при посредничестве амер. посланника Д. Мартина ливан. группировками был найден компромисс: выборы нового президента Ливан были проведены в мае 1976 года (победу на них одержал И. Саркис, пользовавшийся поддержкой мусульман и ПСП), а Франжье получил возможность оставаться на президентском посту до окончания конституционного срока своих полномочий в сентябре 1976 года.
После вступления И. Саркиса в должность президента Ливана в Эр-Рияде в октябре 1976 года созвана конференция глав Сауд. Аравии, Египта, Сирии, Кувейта, Ливана и ООП, которая приняла решение о восстановлении в Ливане положения, существовавшего до апреля 1975 года, включая возврат к соглашениям, заключённым между ливанским правительством и ООП. По решению конференции создавались Межарабские силы сдерживания (МСС) численностью 30 тысяч человек (85% контингента МСС составляли сирийские войска, уже находившиеся в Ливане). Им предоставлялся возобновляемый 6-месячный мандат на присутствие в стране (кроме районов на крайнем юге) и на проведение операций по восстановлению мира. В марте 1977 года убит главный противник присутствия на ливанской территории сирийских войск, лидер НПС К. Джумблат. В июне 1978 года начались столкновения между частями ливанской армии и вооруженными формированиями христиан, с одной стороны, и сирийскими частями МСС - с другой.
В 1978 году в Ливан вторглись израильские войска. По решению Совета Безопасности ООН в южные районы страны были введены Временные силы ООН. В новой ситуации большинство группировок христианского лагеря стало ориентироваться на союз с Израилем. В результате боёв в декабре 1980 - июне 1981 годов христианские силы вытеснили сирийцев из Захлы. Израиль наносил удары по палестинским отрядам в Ливане. Попытки посредничества со стороны Саудовской Аравии для урегулирования кризиса не дали результатов. В июне 1982 года Израиль начал широкомасштабные военные операции в Ливане, направленные в первую очередь против ООП, и захватил значительную часть территории страны. К осени 1982 года отряды палестинцев были вынуждены покинуть Западный Бейрут, а сирийские войска - уйти из районов к югу от шоссе Бейрут - Дамаск. В условиях военных успехов израильтян президентом Ливана в августе 1982 года избран командующий маронитским движением «Ливанские силы» Б. Жмайель, однако он был убит до вступления в должность. Вместо него президентом стал его брат А. Жмайель. Израильтяне оккупировали Западный Бейрут и не препятствовали резне палестинцев в лагерях беженцев Сабра и Шатила, устроенной «Ливанскими силами». В конце сентября 1982 года в Бейрут вновь введены многонациональные силы, в которые на этот раз вошли контингенты из США, Франции, Италии и Великобритании. А. Жмайель начал в декабре 1982 года переговоры о выводе израильских войск из Ливана. В итоге в мае 1983 года подписано ливано-израильское соглашение о создании в Южном Ливане «зоны безопасности» глубиной 45 км, чтобы прекратить вооруженные нападения на Израиль с ливанской территории. Возмущённые палестинцы и мусульманские экстремисты, сочтя соглашение капитуляцией перед Израилем и Западом, начали нападения на амер. и франц. военнослужащих из состава многонациональных сил. В июне 1983 года оппозиция создала Фронт национального спасения. Отряды друзов, которые возглавил В. Джумблат (сын К. Джумблата), и палестинцев атаковали силы ливанского правительства в горных районах Шуф и Алей, к востоку и юго-востоку от столицы. В сентябре 1983 года они изгнали оттуда 300 тысяч христиан. При посредничестве Саудовской Аравии 25.9.1983 года удалось добиться договорённости между противоборствующими ливанскими группировками о прекращении огня. Однако конференция по урегулированию в Ливане, прошедшая в октябре - ноябре 1983 года в Женеве с участием представителей ливанского правительства, друзских и шиитских группировок, закончилась безрезультатно. Сирия настаивала на расторжении ливано-израильского соглашения. В феврале 1984 года друзские вооруженные формирования под командованием В. Джумблата и отряды шиитского движения «Амаль» во главе с Н. Берри при поддержке Сирии нанесли поражение ливанской армии и овладели Западным Бейрутом. Взрывы бомб в американском посольстве в Ливане и штабах многонациональных сил в 1983-1984 годах, организованные кругами, близкими к движению Хезболлах, вынудили многонациональные силы в феврале 1984 года оставить Ливан. 5.3.1984 года А. Жмайель принял требования Сирии и объявил об отмене соглашения с Израилем, заключённого в 1983 году. После этого в марте 1984 года в Лозанне прошла новая конференция по урегулированию в Ливане, после которой в стране было сформировано правительство «национального единства» во главе с Р. Караме, в которое вошли бывший президент К. Шамун, П. Жмайель (лидер партии «Катаиб»), Н. Берри, влиятельный мусульманский политик С. аль Хосс (премьер-министр в 1976-1980 годах) и представители ПСП. Ведущую роль в ливанских делах стала играть Сирия. В июне 1985 года Израиль в одностороннем порядке вывел свои войска с большей части ливанской территории, сохранив контроль лишь над «зоной безопасности» (контролировалась произраильской «Армией Южного Ливана» под командованием генерала. А. Лахада).
После взрыва бомбы в Захле в сентябре 1985 года в город были введены сирийские войска. Сирийцы вошли также в Триполи. Главным союзником Сирии в Ливане с мая 1985 года стала организация «Амаль». В декабре 1985 года В. Джумблат, Н. Берри и командующий «Ливанскими силами» Э. Хобейка подписали в Дамаске соглашение о размещении сирийских войск в зонах, которые находились под контролем их группировок. Президент А. Жмайель отказался ратифицировать соглашение, Хобейка был смещён со своего поста, а новым командующим «Ливанскими силами» стал С. Жажа. В ответ Сирия побудила ливанских министров-мусульман начать 1.1.1986 года бойкот президента, продолжавшийся до его ухода с поста в 1988 году.
Противоборство разгорелось и в шиитском лагере, где обострилось соперничество между организациями «Амаль» и «Хезболлах». В марте 1984 года члены «Хезболлах» похитили руководителя отделения ЦРУ в Бейруте У. Бакли. После этого начались похищения журналистов, дипломатов, священнослужителей, учёных и военных. С марта 1988 года по декабрь 1990 года между отрядами организаций «Амаль» и «Хезболлах» происходили столкновения на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута.
В 1987 году Р. Караме был убит, пост премьер-министра временно занял С. аль-Хосс. В 1988 году подходил к концу срок президентских полномочий А. Жмайеля. Из-за острого политического противоборства парламент не смог собраться для избрания нового главы государства. Покидая пост президента в сентябре 1988 года, Жмайель назначил командующего армией генерала М. Ауна премьер-министром «переходного военного правительства». Аун, вступив в должность, стал исполнять также обязанности главы государства. Мусульманские и просирийские лидеры отказались признать его и выдвинули на пост премьер-минитсра С. аль-Хосса. В Ливане возникло двоевластие. В марте 1989 года в стране возобновились военные действия. При участии сформированного ЛАГ комитета, в который вошли Алжир, Саудовская Аравия и Марокко, была выработана Хартия национального согласия Ливана. Значительная часть ливанского парламентариев, прибыв в город Эт-Таиф (Саудовская Аравия), 22.10.1989 года одобрила Хартию. Таифские соглашения предусматривали достижение компромисса между ливанскими общинами при фактической гегемонии в стране Сирии. Христиане согласились на проведение политических реформ и перераспределение властных полномочий между представителями различных конфессий, на равное число мест в парламенте для депутатов от христиан и мусульман. Президентский пост остался за маронитами. В ноябре 1989 года на эту должность избран сторонник сотрудничества Ливана с Сирией Р. Муавад. Но уже через 17 дней после вступления в должность он был убит. Вместо него президентом стал другой просирийский политик - И. Храуи. Пост премьер-министра занял С. аль-Хосс.
Генерал М. Аун не признал Таифские соглашения и отказался покинуть президентский дворец в Бейруте. Он объявил о начале «освободительной войны» против Сирии. Однако верные ему части были постепенно вытеснены из всех стратегически важных пунктов. В октябре 1990 года под ударами сирийской авиации они капитулировали, Аун укрылся во французском посольстве в Бейруте и позднее выехал во Францию. Гражданская война в Ливане завершилась. По офицальными данным, в ходе неё за 1975-1990 годы в стране погибли 94 тысячи гражданских лиц, 115 тысяч человек были ранены, 20 тысяч человек пропали без вести, 800 тысяч человек бежали за границу. Общий материальный ущерб от гражданской войны составил 6-12 миллиардов долларов США.
В октябре 1990 года И. Храуи и Х. Асад согласовали т. н. План безопасности в Ливане. Он предусматривал восстановление ливанской армии, способной контролировать всю территорию страны, роспуск вооруженных формирований и сдачу ими оружия, а также создание нового правительства. Лидеры ополчений с некоторыми оговорками дали согласие на роспуск своих частей. В октябре - ноябре 1990 года при иранском и сирийском посредничестве «Амаль» и «Хезболлах» договорились о прекращении противоборства. В декпбре 1990 года последние части христианского ополчения были выведены из Бейрута. В том же месяце сформировано новое правительство «национального единства» во главе с О. Караме (братом Р. Караме), в которое вошло равное число представителей от христиан и мусульман. В соответствии с решением правительства в 1991 году распущены и разоружены большинство вооруженных формирований различных движений и партий. Правительство назначило 40 новых депутатов парламента, в котором теперь было равное число христиан и мусульман. В мае 1991 года президенты Сирии и Ливана подписали в Дамаске Договор о братстве и координации. В июле того же года после четырёхдневных боёв в Сайде заключено мирное соглашение между правительством Ливаном и ООП: палестинцы обязались сдать всё тяжёлое оружие в обмен на гарантии гражданских прав для 350 тысяч беженцев. Началось освобождение западных заложников, похищенных экстремистскими группировками. Напряжённость сохранялась только на юге страны, где продолжались нападения «Хезболлах» и палестинцев на Израиль и «Армию Южного Ливана» и ответные рейды израильтян. В мае 1992 года правительство О. Караме ушло в отставку после четырёхдневной всеобщей стачки, организованной профсоюзами в знак протеста против тяжёлого экономического положения. Главой нового кабинета, в который вошло по 12 министров от христиан и мусульман, был назначен Р. ас-Сольх.
В августе - сентябре 1992 года ливанские власти провели по согласованию с Сирией парламентские выборы по новой системе. Большинство христианских партий призвало к их бойкоту, протестуя против сохранявшегося присутствия сирийских войск в Бейруте и его окрестностях, что, по их мнению, противоречило условиям Таифских соглашений. Хотя в голосовании приняла участие лишь незначительная часть христианских избирателей, выборы были признаны состоявшимися. Успех на них сопутствовал организациям «Амаль», «Хезболлах», сторонникам В. Джумблата, С. аль-Хосса и О. Караме. В христианском лагере победа досталась сторонникам Т.С. Франжье (внука С. Франжье) и президента. Парламент избрал премьер-министром миллиардера Р.Б. аль-Харири, который сформировал кабинет с участием 15 мусульман и 15 христиан. Важные министерские посты получили Э. Хобейка, Т.С. Франжье и В. Джумблат. Новое правительство установило контроль над зоной, которая прежде находилась под контролем «Хезболлах», добилось от МВФ предоставления кредита Ливану в размере 175 миллионов долларов США, а также кредитов и помощи от Италии, ЕС, арабских стран и ливанских эмигрантов на общую сумму в 1 миллиард долларов США.
В 1993 году обстановка в Ливане вновь обострилась. Периодически происходили столкновения между различными палестинскими группировками, а также между «Хезболлах» и силами безопасности. В декабре 1993 года были взорваны бомбы в штаб-квартире партии «Катаиб», в феврале 1994 года - в маронитской церкви в Зук-Михаиле. Стремясь остановить волну насилия и террора, власти запретили проведение массовых демонстраций, в марте 1994 года восстановили смертную казнь за преднамеренное убийство. В том же месяце было объявлено о запрете «Ливанских сил», а в апреле арестован их лидер С. Жажа, обвинённый в причастности к взрыву в церкви и к убийству в 1990 году лидера НЛП Д. Шамуна. В июне 1995 года Жажа и 6 его сторонников приговорены к пожизненному заключению.
Продолжалось противоборство на юге страны между «Хезболлах» и палестинцами, с одной стороны, и Израилем - с другой. После неоднократных нападений на израильскую территорию и «Армию Южного Ливана» Израиль нанёс в июле 1993 года удары по базам «Хезболлах» и Народного фронта освобождения Палестины, что привело к появлению многочисленных жертв и беженцев. Массированные налёты израильской авиации на базы «Хезболлах» продолжались в 1994 и 1995 годах и вызвали ответные ракетные обстрелы территории Израиля. В апреле 1996 года израильские войска провели крупную карательную операцию в Южный Ливан под кодовым названием «Гроздья гнева».
В октябре 1995 года парламент Ливана в соответствии с пожеланиями Сирии продлил полномочия И. Храуи в должности президента ещё на 3 года. В августе - сентябре 1996 года были проведены вторые после окончания гражданской войны парламентские выборы. В Бейруте на них победили сторонники Р. аль-Харири («Бейрутское решение»), на юге и в долине Бекаа - «Амаль» и «Хезболлах», в Горном Ливане - сторонники В. Джумблата, на севере - Т.С. Франжье и О. Караме. Партия «Катаиб», часть которой отказалась от бойкота выборов, не смогла провести в парламент ни одного кандидата. Правительство вновь сформировал аль-Харири. Однако его новому кабинету пришлось столкнуться с растущей оппозицией, обвинениями в коррупции и протестами профсоюзов. В 1997 году лидеры «Хезболлах» призвали население к гражданскому неповиновению и неуплате налогов, а также организовали марш протеста на Бейрут. Несмотря на то что в декабре 1996 года страны-кредиторы пообещали предоставить Ливану кредит на восстановление в размере 3,2 миллиардов долларов США, ситуация в экономике страны оставалась сложной.
В 1998 году ливанский парламент избрал президентом страны бывшего командующего ливанской армией генерала Э. Лахуда, который пользовался поддержкой Сирии. Между новым главой государства и премьер-министром началась острая борьба за власть; премьер обвинил президента в нарушении Конституции. В дек.абре 1998 года Лахуд назначил новым премьер-министром С. аль-Хосса. Сформированное им правительство включало видных политиков, ряд парламентариев и технократов. По договорённости между президентом и премьер-министром члены партий не были представлены в кабинете, провозгласившем программу возрождения экономики, оздоровления государственных финансов, а также проведение административной реформы.
В начале 2000 года в Южном Ливане вновь наблюдалась эскалация вооруженного противостояния между «Хезболлах», с одной стороны, Израилем и «Армией Южного Ливана» - с другой. В мае 2000 года Израиль в одностороннем порядке вывел свои войска из Южного Ливана. «Армия Южного Ливана» распалась, её лидеры во главе с А. Лахадом эмигрировали. Ливанское правительство восстановило суверенитет над бывшей «зоной безопасности».
На парламентских выборах в августе - сентябре 2000 года сторонники правительства С. аль-Хосса потерпели сокрушит. поражение. В Бейруте победили сторонники Р. аль-Харири («Достоинство»), в Горном Л. - В. Джумблата, на севере страны - Т.C. Франжье. На юге страны успех сопутствовал организациям «Амаль» и «Хезболлах». После выборов аль-Харири возглавил новое «правительство согласия», получившее поддержку основных фракций парламента.
Б. Асад, занявший пост президента Сирии в 2000 после смерти своего отца Х. Асада, стремился сохранить контроль над Ливаном, однако предпринял шаги по сокращению на его территории сирийского военного присутствия. В 2001 году из Ливана выведена часть сирийских войск. В августе 2001 года в Ливане арестовано свыше 200 христианских активистов, обвинённых в «антисирийском заговоре» и сотрудничестве с Израилем, и ужесточён контроль над средствами массовой информации. Пытаясь сократить размеры государственного долга, кабинет Р. аль-Харири встал на путь жёсткой экономии, предпринял шаги по увеличению собираемости налогов, провёл приватизацию государственных предприятий. В ноябре 2002 года правительство Ливана обсудило с западными кредиторами план реструктуризации внешнего долга страны. Несмотря на сохранявшиеся трудности, ливанским властям удалось в 2002 году избежать дефолта и девальвации национальной валюты.
Р. аль-Харири, ушедший 20.10.2004 года в отставку с поста премьер-министра, 14.2.2005 года убит противниками сирийского присутствия в стране. После его гибели в Ливане начались массовые демонстрации, участники которых требовали полного вывода из страны сирийских войск. В Ливане сформировалась прозападная коалиция политических сил «Альянс 14 марта». 26.4.2005 года последние сирийские части покинули ливанскую территорию. Эти события получили в Ливане название «Кедровая революция».
На юге Ливана 12.7.2006 года начались столкновения между отрядами «Хезболлах» и армией Израиля. В результате конфликта погибли свыше 1 тысячи ливанцев и около 170 израильтян, в Ливане серьёзно пострадала гражданская инфраструктура, в т. ч. международный аэропорт в Бейруте. Конфликт закончился 14.8.2006 года после принятия Советом Безопасности ООН резолюции № 1701, призвавшей Израиль и «Хезболлах» к перемирию.
На состоявшихся в Ливане 7.6.2009 года очередных парламентских выборах победу одержала коалиция «Альянс 14 марта», получившая 71 мандат (из 128). 27.6.2009 года премьер-министром страны стал С. аль-Харири, сын Р. аль-Харири.
Россия выступает за сохранение единства, территориальной целостности, независимости и суверенитета Ливана. Она способствовала прекращению гражданской войны в Ливане 1975-1990 годов и ливано-израильского конфликта в июле - августе 2006 года. Правительство Ливана со своей стороны поддерживает активное участие России в ближневосточном мирном процессе.
Активно развивается российско-ливанский политический диалог. В 1997 году состоялся первый в истории двусторонних отношений официальный визит в РФ премьер-министра Ливана Р. аль-Харири. В ноябре 2001 и марте 2003 годов аль-Харири посещал нашу страну с рабочими визитами и был принят В.В. Путиным. 17.10.2003 года в ходе саммита Организации Исламская конференция в Малайзии состоялась встреча Путина с аль-Харири. Приезжавший в Москву с рабочим визитом 14-16.12.2006 года премьер-министр Ливана Ф.А.Б. Синьора встречался с Путиным. Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров посетил Ливан в 2004, 2006 и 2009 годах. В декабре 2008 года состоялся официальный визит в Россию ливанского министра обороны И. Мурра. Активные контакты между двумя странами поддерживаются по парламентской линии. Неоднократно в России бывал видный ливанский политический деятель С. аль-Харири, встречавшийся в мае и августе 2006, январе и ноябре 2007 и в ноябре 2008 годов с Путиным. В феврале 2010 года Москву посетил с официальным визитом президент Ливана М. Сулейман, который встретился с президентом РФ Д.А. Медведевым.
Экономические связи РФ и Ливана развиваются неравномерно. Российско-ливанская торговля представлена главным образом российским экспортом нефти и нефтепродуктов (500 миллионов долларов США, 2008), зерновых, пиломатериалов и металлопродукции. В марте 1998 года в Бейруте состоялось первое и единственное заседание Межправительственной российско-ливанской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству. В сентябре 2004 года во время пребывания делегации Российско-Арабского делового совета в Бейруте был сформирован Российско-Ливанский деловой совет.
В рамках чрезвычайного призыва ООН РФ оказала Ливану в августе 2006 года срочную гуманитарную помощь. В Ливане был развёрнут также российский военно-инженерный контингент (308 человек) с целью оказания содействия Ливанской Республике в восстановлении отдельных объектов её транспортной инфраструктуры.
В высших учебных заведениях бывшего СССР и РФ получили образование свыше 10 тысяч ливанских граждан. Российская сторона продолжает практику предоставления безвозмездных стипендий (квота - 35 мест в год) для обучения ливанцев в России.
Хозяйство
Основа экономики Ливана - сфера услуг. Объём ВВП (по паритету покупательной способности) 44,2 миллиарда долларов (2008), в расчёте на душу населения - 11,1 тысяч долларров. Индекс человеческого развития 0,803 (2007; 83-е место среди 182 стран мира).
В результате гражданской войны 1975-1990 годов Ливан утратил позиции банковского и торгового центра на Ближнем Востоке; значительная часть промышленных объектов была разрушена, объём промышленного производства сократился на 50%. Восстановлению экономики страны способствовал развитый банковский сектор (сыграл важнейшую роль в воссоздании объектов инфраструктуры), а также международная финансовая помощь. После снятия в 1997 году ограничений на прямое участие иностранного капитала в экономической жизни страны в Ливане были открыты свыше 900 филиалов иностранных компаний (около 150 американских, около 90 французских, около 90 британских, свыше 75 швейцарских, свыше 40 панамских и др.). С 2002 года проводилась приватизация объектов энергетики, водоснабжения, транспорта и телекоммуникационных компаний. К началу вооруженного конфликта в 2006 году экономика страны была на подъёме (банковские активы превысили 75 миллиардов долларов, капитализация рынка достигла 10,9 миллиардов долларов), быстро развивался туризм (свыше 2 миллионов человек, 2004). После прекращения военных действий началось медленное восстановление хозяйства; экономическую помощь Ливану оказывали Саудовская Аравия, страны Персидского залива и государства ЕС. Реальный прирост ВВП 6,3% (2008).
В структуре ВВП доля сферы услуг составляет 76,1%, промышленности - 18,8%, сельского хозяйства - 5,1% (2008). Около 75% ВВП создаётся в частном секторе; малые и средние производители в значительной степени ориентированы на экспорт продукции.
Промышленность. Важнейшие отрасли - электроэнергетика, добыча минерального сырья и производство стройматериалов, химическая, лёгкая, пищевая промышленность.
Производство электроэнергии 9,0 млрд. кВт·ч (2007). Свыше 90% производства и распределения электроэнергии осуществляет государственная компания «Electricité du Liban»; ей принадлежат 7 ТЭС (крупнейшие - в городах Зук, Эз-Захрани и Дайр-Аммар), 6 ГЭС (крупнейшая - на реке Эль-Литани), а также контрольный пакет акций компании «Kadisha» (производитель электроэнергии в северной части Ливана). Ливан импортирует электроэнергию (972 млн. кВт·ч, 2007) из Сирии.
Нефтеперерабатывающие заводы в Триполи и Эз-Захрани не действуют (2009). Потребность в нефтепродуктах полностью удовлетворяется за счёт импорта из арабских государств. В Бейруте работают несколько предприятий по сборке конечной машиностроительной продукции из импортных деталей, а также упаковке импортных товаров для реэкспорта в другие страны региона. В небольших объёмах добывают каменную соль, известняк, песок, гипс, гравий. Производство цемента 4,9 млн. т (2007; в т. ч. на экспорт). Основные центры: город Шекка (заводы компаний: швейцарская «Holcim» мощностью 2,6 млн. т в год; «Cimenterie Nationale» - 2,1 млн. т в год; «Seament» - 0,5 млн. т в год) и город Сиблин («Ciment de Sibline», мощность около 1,3 млн. т в год). Химическая промышленность представлена производством фосфорных удобрений, фосфорной и серной кислот (завод «Lebanon Chemicals Company» в городе Селаата), моющих средств, пластмасс, косметических и лекарственных средств и др.
Предприятия деревообрабатывающей, мебельной промышленности. Производство ювелирных изделий, сувенирной продукции. Из отраслей лёгкой промышленности наибольшее значение имеют текстильная (свыше 50% продукции экспортируется) и швейная. Традиционно развито виноделие (главным образом на экспорт). Большая часть промышленных мощностей расположена в крупных городах.
Сельское хозяйство. Обрабатывается свыше 16% территории страны (2005). Наиболее плодородные земли - в прибрежной полосе и долине Бекаа. Аграрное производство удовлетворяет внутренние потребности; часть продукции экспортируется. Выращивают зерновые (преимущественно пшеница и ячмень), овощи, картофель, фрукты (апельсины, яблоки) и технические культуры (сахарная свёкла, табак) - главным образом в долине Бекаа; оливки - в северной части Ливана; цитрусовые и бананы - на побережье Средиземного моря; авокадо - в районе города Джубайль. Виноградарство распространено в основном в окрестностях города Захла.
Животноводство развито в горных районах и на северо-востоке Ливана. Разводят (2004) коз (450 тысяч голов), овец (350 тысяч голов), крупный рогатый скот (80 тысячголов). С конца XX века развивается молочное скотоводство: на севере Ливана и в долине Бекаа действуют несколько средних и крупных молочных ферм.
Значение рыболовства невелико. Большая часть улова - морская рыба (главным образом тунец). Речную рыбу вылавливают в озеро Эль-Каръаун, реках Эль-Литани и Ибрахим; имеются фермы по разведению карпа и форели.
Сфера услуг. Наибольшее значение имеют банковский сектор и туризм. Финансовые услуги включают банковско-кредитный сектор, страховой бизнес, биржевую деятельность. В 1950-х - середине 1970-х годов Ливан был крупным региональным финансовым центром; во время гражданской войны банковский сектор продолжал оставаться основой экономики. В 1990-х годах наблюдался быстрый рост банковских депозитов (6,5 миллиардов долларов в 1992 году; 33,9 миллиардов долларов в 1999 году), ливанские банки вышли на международный рынок. Финансовый сектор включает Центральный банк (Банк Ливана), коммерческие и инвестиционные банки. Действует Бейрутская фондовая биржа.
Важную роль играет туризм (культурно-познавательный, экологический, пляжный отдых). В городах Бейрут, Сайда, Тир, Триполи, Джуния, Захла, Баальбек и др. расположены многочисленные объекты культурного наследия. Традиционно туристов привлекает «Казино дю Либан» (город Джуния; одно из крупнейших на Ближнем Востоке). Осуществляется восстановление и модернизация туристической инфраструктуры (строятся новые гостиницы, в т. ч. международных сетей). Традиционно значительное число ливанцев, проживающих за рубежом, регулярно проводят отпуск в Ливане.
Транспорт. Протяжённость автомобильных дорог около 7000 км, в т. ч. скоростных автодорог - 170 км (2005). Основные автомагистрали - Прибрежное шоссе (связывает северную и южную части Ливана), Бейрут - Дамаск (Сирия). Протяжённость железных дорог 401 км, в т. ч. дорог со стандартной шириной колеи - 319 км (2006). Железнодорожное сообщение не действует, б. ч. дорог разрушена (2009). Морской транспорт осуществляет значительное часть внешнеторговых перевозок. Ливану принадлежит 33 морских торговых судна; под флагами других стран ходят 55 судов (2008). Основные морские порты - Бейрут (один из крупнейших на Ближнем Востоке; грузооборот 5,7 млн. т; свыше 525 тысяч контейнеров ДФЭ, 2008; действует реэкспортная свободная торговая зона) и Триполи. Имеется 7 аэропортов (в т. ч. 5 с твёрдым покрытием взлётно-посадочных полос, 2009). Международный аэропорт имени Рафика аль-Харири (Бейрут; открыт после реконструкции в 2006 году).
Внешнеэкономические связи. Характерно отрицательное сальдо внешнеторгового баланса: стоимость товарного экспорта 5,0 млрд. долл., импорта - 16,3 млрд. долл. (2008). Экспорт ювелирных изделий, продукции химической промышленности, цемента, текстиля, разнообразных потребительских товаров, фруктов, овощей и др. Импорт главным образом нефтепродуктов, автомобилей, электрооборудования, химикатов, лекарственных средств, бумаги, потребительских товаров. Основные партнёры по экспорту (%, 2008): Сирия около 25, ОАЭ около 13, Швейцария 6,6, Саудовская Аравия 6,1; по импорту (%): Сирия 10,5, Франция 9,5, США 9,3, Италия 7,3, Китай 6,8, Германия 4,9, Саудовская Аравия 4,8.
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