ЛИВАН

ЛИВАН - Ливанская Республика.

Ливан - го­су­дар­ст­во на за­па­де Азии, на Ближ­нем Вос­то­ке. Гра­ни­чит на се­ве­ре и вос­то­ке с Си­ри­ей, на юге - с Из­раи­лем. На за­па­де омы­ва­ет­ся Сре­ди­зем­ным морем (дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 225 км). Площадь 10,4 тысяч км2 (в т. ч. внутренние во­ды - около 200 км2). Население около 4,7 миллиона человек (по другим дан­ным, свыше 4,0 миллиона человек, 2009). Сто­ли­ца - Бей­рут. Официальный язык - араб­ский (в слу­ча­ях, ус­та­нов­лен­ных за­ко­ном, в ка­че­ст­ве официального язы­ка мо­жет ис­поль­зо­вать­ся фран­цуз­ский). Де­неж­ная еди­ни­ца - ли­ван­ский фунт. Административно-территориальное де­ле­ние: 8 му­ха­фаз (гу­бер­на­торств), в т. ч. сто­личная.

Ливан - член ООН (1945), ЛАГ (1945), МВФ (1947), МБРР (1947), Организации Ис­лам­ская кон­фе­рен­ция (1969), име­ет ста­тус на­блю­да­те­ля в ВТО.

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Ливан - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 23.5.1926 года. Фор­ма прав­ле­ния - пар­ла­мент­ская (фак­ти­че­ски по­лу­пре­зи­дент­ская) рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва государства - пре­зи­дент, из­би­рае­мый пар­ла­мен­том на 6 лет (без пра­ва пе­ре­из­бра­ния на вто­рой срок под­ряд). Пре­зи­дент яв­ля­ет­ся вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти - од­но­па­лат­ный пар­ла­мент (Па­ла­та де­пу­та­тов). Со­сто­ит из 128 де­пу­та­тов , из­би­рае­мых на ос­но­ве все­об­ще­го из­би­рательного пра­ва на 4 го­да. Сре­ди де­пу­та­тов обес­пе­чи­ва­ет­ся рав­ное пред­ста­ви­тель­ст­во хри­сти­ан и му­суль­ман, про­пор­ци­ональ­ное пред­ста­ви­тель­ст­во кон­фес­си­ональ­ных об­щин, от­но­ся­щих­ся к каж­дой из этих ре­лигиозных групп, про­пор­ци­ональ­ное пред­ста­ви­тель­ст­во ре­гио­нов.

Ис­пол­нительная власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пре­зи­ден­том и Со­ве­том ми­ни­ст­ров. Пре­мьер-ми­нистр на­зна­ча­ет­ся пре­зи­ден­том. Ми­ни­ст­ры на­зна­ча­ют­ся пре­мьер-ми­ни­ст­ром. Пра­ви­тель­ст­во долж­но по­лу­чить во­тум до­ве­рия пар­ла­мен­та.

Осо­бен­ность государственного строя Ли­ва­на - при­ме­не­ние кон­фес­сио­наль­но­го прин­ци­па, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым при на­зна­че­ни­ях на выс­шие государственные по­сты со­блю­да­ет­ся ба­ланс ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми различных ре­лигиозных об­щин. В со­от­вет­ст­вии с Национальным пак­том 1943 года пост пре­зи­ден­та дол­жен за­ни­мать хри­стиа­нин-ма­ро­нит, пре­мьер-ми­ни­ст­ра - му­суль­ма­нин-сун­нит, председатель пар­ла­мен­та - му­суль­ма­нин-ши­ит. Хар­тия национального со­гла­сия 1989 года про­воз­гла­си­ла за­да­чу лик­ви­да­ции по­ли­тического кон­фес­сио­на­лиз­ма.

В Ливане су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. По­ли­тические пар­тии и дви­же­ния Ливана об­ра­зу­ют три бло­ка (2009). Пер­вый объ­еди­ня­ет сун­нит­ское дви­же­ние «Мус­так­баль», друз­скую Про­грес­сив­ную со­циа­ли­стическую пар­тию, организацию «Ли­ван­ские си­лы», в ко­то­рую вхо­дят бывшие чле­ны хри­с­ти­ан­ских воо­руженных фор­ми­ро­ва­ний, ма­ро­нит­скую пар­тию «Ка­та­иб», пра­во­хри­сти­ан­скую пар­тию «Кор­нет Шаг­ван». Вто­рой вклю­ча­ет хри­сти­ан­ское Сво­бод­ное пат­рио­тическое дви­же­ние, хри­сти­ан­скую пар­тию «Ма­ра­да» и Ком­му­ни­стическую пар­тию Ливана. Тре­тий блок пред­став­лен ши­ит­ски­ми организация­ми «Амаль» и «Хез­бол­лах».

При­ро­да

Рель­еф. Бе­ре­га пре­имущественно низ­кие, ма­ло из­ре­зан­ные за­ли­ва­ми, с отдельными ска­ли­сты­ми мы­са­ми и мас­си­ва­ми пес­ча­ных дюн. По­верх­ность Ливана в основном го­ри­стая. При­бреж­ная рав­ни­на (ши­ри­ной 1,5-3 км, на юге до 10 км) на вос­то­ке пе­ре­хо­дит в пред­го­рья склад­ча­то-глы­бо­во­го хреб­та Ли­ван, рас­чле­нён­но­го сбро­са­ми (высота до 3088 м, го­ра Кур­нет-эс-Сау­да - выс­шая точ­ка Ливана). За­пад­ный, глу­бо­ко рас­чле­нён­ный склон хреб­та Ли­ван сту­пе­ня­ми по­ни­жа­ет­ся к Сре­ди­зем­но­му морю, вос­точ­ный - кру­то об­ры­ва­ет­ся к меж­гор­ной до­ли­не Бе­каа, пред­став­ляю­щей со­бой гра­бен ши­ри­ной 8-14 км, ко­то­рый про­тя­ги­ва­ет­ся с се­ве­ра на юг че­рез всю стра­ну. Дни­ще до­ли­ны рас­по­ло­же­но на высоте 750-900 м. На вос­то­ке Ливана - западные скло­ны хреб­та Ан­ти­ли­ван (высота до 2814 м, го­ра Эш-Шейх, мас­сив Хер­мон).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Тер­ри­то­рия Ливана рас­по­ло­же­на на северо-западной ок­раи­не до­кем­брий­ской Ара­вий­ской плат­фор­мы, в об­лас­ти рас­про­стра­не­ния плат­фор­мен­но­го чех­ла, сло­жен­но­го юр­ски­ми, ме­ло­вы­ми и па­лео­гено­вы­ми мел­ко­вод­но-мор­ски­ми кар­бонат­ны­ми и тер­ри­ген­ны­ми от­ло­же­ния­ми (из­вест­ня­ки, мер­ге­ли, мел, пес­ча­ни­ки и др.) с го­ри­зон­та­ми крем­ней и фос­фори­тов, а так­же ба­заль­та­ми. На при­мор­ской рав­ни­не за­ле­га­ют нео­ген-чет­вер­тич­ные реч­ные, при­бреж­но-мор­ские, эо­ло­вые от­ло­же­ния (пес­ки, пес­ча­ни­ки, алев­ри­ты, гли­ны, гра­вий, из­вест­ня­ки). На край­нем юго-вос­то­ке Ливана - по­кро­вы нео­ген-чет­вер­тич­ных пла­то­ба­заль­тов. В позд­нем кай­но­зое тер­ри­то­рия ис­пы­та­ла под­ня­тие; воз­ник ре­гио­наль­ный сейс­мо­ак­тив­ный раз­лом (т. н. Ле­ван­тин­ский сдвиг), вдоль ко­то­ро­го сфор­ми­ро­ва­лась риф­то­вая до­ли­на Бе­каа, за­пол­нен­ная нео­ген-чет­вер­тич­ны­ми озёр­ны­ми и ал­лю­ви­аль­ны­ми от­ло­же­ния­ми. Име­ют­ся ме­сто­рож­де­ния це­мент­ных и стро­ительных из­вест­ня­ков, ка­мен­ной со­ли и гип­са, пес­ков, гра­вия и др.

Кли­мат. На тер­ри­то­рии Ливана кли­мат суб­тро­пи­че­ский сре­ди­зем­но­мор­ский, с су­хим ле­том и влаж­ной зи­мой. На по­бе­режье средняя температура ян­ва­ря 13 °C, ию­ля 27 °C, на высоте около 1000 м со­от­вет­ст­вен­но 6 °C и 22 °C. Го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков на по­бе­ре­жье со­став­ля­ет 750-1000 мм (вы­па­да­ют пре­имущественно с ок­тяб­ря по ап­рель в ви­де лив­ней), ле­том ха­рак­тер­на вы­со­кая от­но­си­тель­ная влаж­ность воз­ду­ха. В го­рах вы­па­да­ет свыше 1000 мм (с де­каб­ря по май на вер­ши­нах дер­жит­ся снег), в до­ли­не Бе­каа и на западном скло­не хреб­та Ан­ти­ли­ван - 400-800 мм в год. Ле­том, осо­бен­но у под­но­жий гор, осад­ки край­не скуд­ны. Вес­ной ду­ет жар­кий южный ве­тер хам­син, при­но­ся­щий пыль­ные бу­ри.

Внут­рен­ние во­ды. Ре­ки не­ве­ли­ки, ле­том час­то пе­ре­сы­ха­ют, их во­ды ши­ро­ко ис­поль­зу­ют­ся для оро­ше­ния. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ная река Эль-Ли­та­ни дре­ни­ру­ет южную часть до­ли­ны Бе­каа. Многие ру­чьи и ре­ки, впа­даю­щие в Сре­ди­зем­ное море, бе­рут на­ча­ло в ис­точ­ни­ках на из­вест­ня­ко­вых скло­нах хреб­та Ли­ван.

Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 4 км3. Во­до­обес­пе­чен­ность не­вы­со­кая: на ка­ж­до­го жи­те­ля стра­ны при­хо­дит­ся 1219 м3 во­ды в год. Еже­год­ный во­до­за­бор 1,3 км3 (из них 68% идёт на ну­ж­ды сельского хозяйства, 6% по­треб­ля­ют промышленные пред­при­ятия, 27% рас­хо­ду­ет­ся на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние). Дос­туп к чис­той пить­е­вой во­де име­ют 100% го­род­ских и 87% сель­ских жи­те­лей.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. В при­бреж­ных рай­онах и в ниж­них час­тях скло­нов гор пре­об­ла­да­ют ко­рич­не­вые поч­вы, на бо­лее вы­со­ких уров­нях - се­ро-ко­рич­не­вые ка­ме­ни­стые. В со­ста­ве фло­ры около 3 тысяч ви­дов выс­ших рас­те­ний. Ко­рен­ная лес­ная рас­ти­тель­ность бы­ла пред­став­ле­на же­ст­ко­ли­ст­ны­ми сре­ди­зем­но­мор­ски­ми ле­са­ми (на западных скло­нах хреб­та Ли­ван), су­ще­ст­вен­но по­стра­дав­ши­ми в начале XX века. Современная леси­стость со­став­ля­ет 3%. В рас­тительном по­кро­ве - пре­имущественно вто­рич­ные кус­тар­ни­ки (ма­к­вис, фри­га­на) с ос­тат­ка­ми ле­сов (дуб пу­ши­стый, пла­тан, клён, алепп­ская и италь­ян­ская со­сны). На высоте 1200-1400 м со­хра­ни­лись не­боль­шие ро­щи ли­ван­ско­го кед­ра и ки­ли­кий­ской пих­ты. Вы­ше про­из­ра­ста­ют дре­во­вид­ные мож­же­вель­ни­ки, об­ра­зую­щие верх­нюю гра­ни­цу ле­са на высоте 2400 м. На восточном скло­не хреб­та Ли­ван и в до­ли­не Бе­каа - су­хие сте­пи в со­чета­нии с ду­бо­во-фис­таш­ко­вы­ми ред­ко­лесь­я­ми и фри­га­ной. На рав­ни­нах гос­под­ству­ет куль­тур­ная рас­ти­тель­ность: ози­мые по­се­вы пше­ни­цы и яч­ме­ня, на­са­ж­де­ния цит­ру­со­вых, мас­ли­ны, ви­но­град­ни­ки. Скло­ны гор тер­ра­си­ро­ва­ны до высоты 1500 м, на тер­ра­сах вы­ра­щи­ва­ют зер­новые куль­ту­ры и фрук­то­вые де­ре­вья. В со­ста­ве фау­ны - 57 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (в т. ч. 5 ви­дов под уг­ро­зой исчез­но­ве­ния), 116 ви­дов гнез­дя­щих­ся птиц (7 ви­дов под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), 44 ви­да пре­смы­каю­щих­ся. Зна­чи­тель­ны био­ло­гические ре­сур­сы при­бреж­ных вод.

За пе­ри­од 1990-2000 годов тем­пы обез­ле­се­ния со­ста­ви­ли 3%. Вы­руб­ки ле­сов и вы­пас мел­ко­го ро­га­то­го ско­та при­ве­ли к ак­ти­ви­за­ции эро­зии почв. В Бей­ру­те и других го­ро­дах от­ме­ча­ет­ся по­вы­шен­ное за­гряз­не­ние воздушной сре­ды вы­хлоп­ны­ми га­за­ми и про­дук­та­ми сжи­га­ния от­хо­дов. При­бреж­ные во­ды за­гряз­не­ны в ре­зуль­та­те сбро­са сточ­ных вод и про­те­чек неф­ти в пор­то­вых го­ро­дах.

В Ливане соз­да­ны 24 ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии, за­ни­маю­щие 0,7% площади стра­ны, сре­ди них - 4 вод­но-бо­лот­ных уго­дья ме­ж­ду­народного зна­че­ния (в т. ч. бо­ло­та в рай­оне на­се­лён­но­го пунк­та Ам­мик в до­ли­не Бе­каа площадью 1500 км2), био­сфер­ный ре­зер­ват Шуф с кед­ро­вым ле­сом, национальный парк Маш­га­ра.

На­се­ле­ние

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния со­став­ля­ют ара­бы (87,8%), в т. ч. ли­ван­цы - 78,7% (из них дру­зы - 7,1%), па­ле­стин­цы - 13%, егип­тя­не, си­рий­цы, ирак­цы. Сре­ди про­чих: ар­мя­не (5,9%), северные кур­ды (5,4%), ас­си­рий­цы.

По­след­няя пе­ре­пись на­се­ле­ния про­во­ди­лась в 1932 году; по оцен­кам, с начала 1960-х годов чис­лен­ность на­се­ле­ния Ливана вы­рос­ла бо­лее чем в 2 раза (около 2,2 миллионов в 1961 году; 4,6 миллиона человек в 2009 году). Ро­ж­дае­мость (17,1 на 1000 жителей) поч­ти в 3 раза пре­вы­ша­ет смерт­ность (6,0 на 1000 жителей). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 1,9 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну; мла­ден­че­ская смерт­ность 21,8 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных. Сред­ний воз­раст на­се­ле­ния 29,3 го­да. В воз­рас­т­ной струк­ту­ре на­се­ле­ния до­ля де­тей (до 15 лет) со­став­ля­ет около 26%, лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15-64 го­да) - около 67%, 65 лет и стар­ше - свыше 7%. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 73,7 го­да (муж­чи­ны - 71,1, жен­щи­ны - 76,3). На 100 жен­щин при­хо­дит­ся 95 муж­чин.

По оцен­кам, в начале XXI века в Ливане про­жи­ва­ют так­же около 1,6 миллиона иностранных гра­ж­дан, в т. ч. 1 миллион вы­ход­цев из Си­рии, свыше 400 тысяч па­ле­стин­ских бе­жен­цев и их по­том­ков (око­ло по­ло­ви­ны про­жи­ва­ет в ла­ге­рях бе­жен­цев, наи­бо­лее круп­ные - Айн-эль-Хиль­ва, Ра­ши­дия - рас­по­ло­же­ны на юге стра­ны), около 180 тысяч ра­бо­чих из других арабских стран, а так­же из Южной и Юго-Восточной Азии. Свыше 15 миллионов ли­ван­цев про­жи­ва­ет за ру­бе­жом (главным образом во Фран­ции и США).

Средняя плот­ность на­се­ле­ния вы­со­кая - около 450 человек/км2 (2009), наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны при­бреж­ная часть и до­ли­на Бе­каа. В го­ро­дах про­жи­ва­ет около 90% на­селе­ния. Круп­ней­ший го­род - Бей­рут (около 500 тысяч человек; с при­го­ро­да­ми 2025,1 тысяч человек, 2009; свыше 40% населения стра­ны). Другие круп­ные го­ро­да (тысяч человек): Три­по­ли 192,6, Джу­ния 100,5, Ба­аль­бек 82,6.

В эко­но­ми­ке Ливана за­ня­то свыше 2 миллионов человек (около 1,5 миллиона - ли­ванские гра­ж­да­не и свыше 1 миллиона - иностранные ра­бо­чие; 2007), из них в сфе­ре ус­луг - 65%, в промышленности - 20%, в сельском хозяйстве - 15%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы свыше 9% (2007).

Ре­ли­гия

Кон­фес­сио­наль­ный со­став на­се­ле­ния слож­ный, его оцен­ки при­бли­зи­тель­ны. По све­де­ни­ям Министерства внутренних дел Ливана, в 1996 году 52% ли­ван­цев ис­по­ве­до­ва­ли ис­лам, 44,8% - хри­сти­ан­ст­во; по оцен­кам пар­ла­мент­ской ко­мис­сии, в 2004 году со­от­вет­ст­вен­но 60% и 40%. Бо­лее по­ло­ви­ны хри­сти­ан - ма­ро­ни­ты, ос­таль­ные - пра­вослав­ные, гре­ко­ка­то­ли­ки, ар­мя­но­гри­го­риа­не. Име­ют­ся не­боль­шие об­щи­ны си­ро­яко­ви­тов, си­ро­ка­то­ли­ков, ар­мя­но­ка­то­ли­ков, пре­сви­те­ри­ан и других про­тес­тант­ских те­че­ний, ка­то­ли­ков хал­дей­ско­го об­ря­да и коп­тов. Ма­ро­нит­скую цер­ковь воз­глав­ля­ет пат­ри­арх с ре­зи­ден­ци­ей в городе Бкир­ки (50 км от Бей­ру­та). Пра­во­слав­ные вхо­дят в юрис­дик­цию Ан­ти­охий­ской пра­во­слав­ной церк­ви. Свыше 50% му­суль­ман - шии­ты-има­ми­ты. Сун­ни­ты со­став­ля­ют 33-35% населения, дру­зы - около 10%, ну­сай­ри­ты (ала­ви­ты) - около 3%. Име­ет­ся не­мно­го­численная иу­даи­ст­ская об­щи­на.

Ис­поль­зу­ют­ся гри­го­ри­ан­ский и му­сульманский ка­лен­да­ри.

Меж­ре­ли­ги­оз­ные от­но­ше­ния в Ливане обо­ст­ре­ны. При на­зна­че­ни­ях на выс­шие государственные по­сты со­блю­да­ет­ся ба­ланс ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми различных ре­лигиозных об­щин (смотри в раз­де­ле Го­су­дар­ст­вен­ный строй).

Ис­то­ри­че­ский очерк

Ли­ван с древ­ней­ших вре­мён до об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти. Со­глас­но ар­хео­ло­гическим дан­ным, пер­вые сто­ян­ки пле­мён ры­бо­ло­вов на тер­ри­то­рии современного Ливана (ок­ре­ст­но­сти города Джу­байль) поя­ви­лись в 8-7-м тысячелетиях до н. э. Воз­ник­но­ве­ние пер­вых по­се­ле­ний по­сто­ян­но­го ти­па от­но­сит­ся к 5-му тысячелетию до н. э. В 4-3-м тысячелетиях до н. э. ли­ван­ское по­бе­ре­жье бы­ло за­се­ле­но ха­на­ан­ски­ми пле­ме­на­ми. В этот пе­ри­од на тер­ри­то­рии Ливана воз­ник­ло несколько фи­ни­кий­ских го­ро­дов-го­су­дарств: Библ (ны­не Джу­байль), Тир (ны­не Сур), Си­дон (ны­не Сай­да), Бе­рит (ны­не Бей­рут) и др. В при­бреж­ных рай­онах бы­ли раз­ви­ты зем­ле­де­лие (вы­ра­щи­ва­ние оли­вок, ви­но­гра­да, зер­но­вых куль­тур), гон­чар­ное ре­мес­ло, тка­че­ст­во, про­изводство цвет­но­го стек­ла, об­ра­бот­ка же­ле­за, ко­раб­ле­строе­ние. На­ря­ду с тру­дом сво­бод­ных мел­ких ре­мес­лен­ни­ков и зем­ле­дель­цев по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние раб­ст­во. В 3-м тысячелетии до н. э. ве­лась ожив­лён­ная тор­гов­ля фи­ни­кий­ских го­ро­дов ли­ван­ско­го по­бе­ре­жья с Егип­том. Во 2-м тысячелетии до н. э. ак­тив­но раз­ви­ва­лись тор­го­вые свя­зи с Ва­ви­ло­ном, государства­ми Кав­ка­за, Ма­лой Азии. При фа­рао­не Тут­мо­се III тер­ри­то­рия Ливана бы­ла вклю­че­на в сфе­ру по­ли­тического влия­ния Егип­та Древ­не­го, ко­то­рое, од­на­ко, к концу 2-го тысячелетия до н. э. ста­ло ос­ла­бе­вать. В XIV веке до н. э. сре­ди фи­ни­кий­ских го­су­дарств воз­вы­сил­ся Си­дон. В XIII-XII веках до н. э. фи­ни­кий­цы до­би­лись фак­тической не­за­ви­си­мо­сти от Егип­та. В X веке до н. э. ге­ге­мо­ния в ре­гио­не пе­ре­шла к Ти­ру; его царь Ахи­рам соз­дал объ­е­ди­нён­ное Ти­ро-Си­дон­ское государство. Од­на­ко по­сле его смер­ти по­сле­до­ва­ла че­ре­да пе­ре­во­ро­тов и вос­ста­ний, го­ро­да-го­су­дар­ст­ва вновь ста­ли са­мо­стоя­тель­ны­ми.

С 875 года до н. э. на­ча­лось за­вое­ва­ние тер­ри­то­рии Ливана Ас­си­ри­ей. В 814 году до н. э. часть на­се­ле­ния Ти­ра во гла­ве с прин­цес­сой Ди­до­ной бе­жа­ла из го­ро­да и ос­но­ва­ла на тер­ри­то­рии современного Ту­ни­са но­вое по­се­ле­ние - Кар­фа­ген. В 722 году до н. э. Ас­си­рия, за­ру­чив­шись под­держ­кой других фи­ни­кий­ских го­ро­дов, оса­ди­ла и за­хва­ти­ла Тир. В 701 году до н. э. ас­си­рий­цы по­да­ви­ли вос­ста­ние в Си­до­не, в 677 году до н. э. го­род был раз­ру­шен. В конце VII века до н. э. тер­ри­то­рии Ливана пе­ре­шли под власть Ва­ви­ло­нии. В 539 году до н. э. по­сле па­де­ния Но­во­ва­ви­лон­ско­го цар­ст­ва Фи­ни­кия бы­ла при­со­еди­не­на к Пер­сид­ской дер­жа­ве, в со­ста­ве ко­то­рой го­ро­да-го­су­дар­ст­ва со­хра­ня­ли ав­то­но­мию. Од­на­ко уже с IV века до н. э. в Фи­ни­кии на­ча­ли на­рас­тать ан­ти­пер­сид­ские на­строе­ния. В ре­зуль­та­те на­чав­ше­го­ся в Си­до­не вос­ста­ния го­род был за­хва­чен персидской ар­ми­ей и раз­ру­шен. В 333 году до н. э. в Фи­ни­кию всту­пи­ли вой­ска Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го. Тир от­ка­зал­ся при­знать его власть и в 332 году до н. э. по­сле 6-ме­сяч­ной оса­ды был взят штур­мом. По­сле рас­па­да дер­жа­вы Алек­сан­дра Ма­ке­дон­ско­го тер­ри­то­рия Ливана по­па­ла под власть Пто­ле­ме­ев, а в середине III века до н. э. - Се­лев­ки­дов. В этот пе­ри­од на­ча­лась ин­тен­сив­ная эл­ли­ни­за­ция стра­ны. В конце II - начале I веков до н. э. на скло­нах Ан­ти­ли­ва­на и в Хер­ме­ле воз­ник­ло Иту­рей­ское цар­ст­во со сто­ли­цей в Хал­ки­де. В 64 году до н. э. - 3 году н. э. тер­ри­то­рия современного Ливана бы­ла за­воё­ва­на вой­ска­ми римского пол­ко­вод­ца Пом­пея и во­шла в Римскую им­пе­рию (провинция Си­рия). В пе­ри­од римского гос­под­ства про­изош­ло эко­но­мическое воз­ро­ж­де­ние при­бреж­ных го­ро­дов Ливана, Бе­рит пре­вра­тил­ся в важ­ный во­енный и тор­го­вый центр рим­лян на Вос­то­ке. В Биб­ле и Ба­аль­бе­ке ве­лось об­шир­ное хра­мо­вое строи­тель­ст­во. С середины I века на тер­ри­то­рии Ливана на­ча­ло рас­про­стра­нять­ся хри­сти­ан­ст­во. В IV века она во­шла в со­став Восточной Рим­ской им­пе­рии (смотри Ви­зан­тия). В начале VII века Ливан за­хва­чен иран­ца­ми и в 611 году стал ча­стью иранской сат­ра­пии. Вос­ста­нов­лен­ное в 622 году ви­зантийское вла­ды­че­ст­во бы­ло не­про­дол­жи­тель­ным: с 628 года Ливан под­вер­гал­ся на­бе­гам ара­бов и в 636 году был за­воё­ван ими. В VII-VIII веках он на­хо­дил­ся во вла­де­ни­ях Омей­я­дов, в VIII-IX веках - Аб­ба­си­дов, в IX-X веках - Ту­лу­ни­дов и Их­ши­ди­дов, в X-XII веках - ис­маи­лит­ско­го ха­ли­фа­та Фа­ти­ми­дов. В пе­ри­од прав­ле­ния арабских ди­на­стий про­цве­таю­щие го­ро­да по­бе­ре­жья пре­вра­ти­лись в не­боль­шие ры­бац­кие де­ре­вуш­ки. В VII-XI веках в Северный Ливан из до­ли­ны реки Эль-Аси (Оронт) пе­ре­се­ли­лась хри­сти­ан­ская об­щи­на ма­ро­ни­тов. В начале XI века проч­ные по­зи­ции в Ливане за­вое­ва­ла му­сульманская сек­та дру­зов.

В 1099 году в Ливан вторг­лись кре­сто­нос­цы (смотри Кре­сто­вые по­хо­ды). По­сле за­хва­та Джу­бай­ля в 1102 году и Три­по­ли в 1109 году гра­фом Рай­мо­ном де Сен-Жи­лем, а так­же в 1110 году Бей­ру­та и Си­до­на ко­ро­лём Ие­ру­са­лим­ским Бал­дуи­ном I (1100-1118 годы) по­бе­ре­жье и большая часть гор­ных рай­онов Ливана ока­за­лись в ру­ках кре­сто­нос­цев. При­мор­ские и гор­ные ме­ст­но­сти к се­ве­ру от Биб­ла во­шли в со­став граф­ст­ва Три­по­ли, а Бей­рут и Си­дон ста­ли зем­ля­ми Ие­ру­са­лим­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. Со­про­тив­ле­ние кре­сто­нос­цам в гор­ном рай­оне Эль-Гарб, при­мы­кав­шем к Бей­ру­ту, воз­гла­ви­ли дру­зы под ру­ко­во­дством ди­на­стии Бух­ту­ров. За уча­стие дру­зов в этой борь­бе му­сульманские пра­ви­те­ли Да­ма­ска при­зна­ли вер­хо­вен­ст­во Бух­ту­ров в рай­оне Эль-Гарб. К концу XIII века кре­сто­нос­цы бы­ли из­гна­ны с Ближ­не­го Вос­то­ка, а их вла­де­ния на восточном по­бе­ре­жье Сре­ди­зем­но­го моря за­хва­че­ны Мам­люк­ским сул­та­на­том. В 1289 году пал Три­по­ли, в 1291 году - Ак­ка. В конце XIII - начале XIV веков мам­лю­ки со­вер­ши­ли ряд ка­ра­тель­ных по­хо­дов в Гор­ный Ливан, где жи­ли хри­стиа­не и шии­ты. Многие де­рев­ни и на­се­лён­ные пунк­ты бы­ли со­жже­ны. В пе­ри­од Мам­люк­ско­го сул­та­на­та Северный Ливан вхо­дил в со­став провинции Три­по­ли; Южный Ливан (Бей­рут и Си­дон) вме­сте с до­ли­ной Бе­каа со­став­лял округ Ба­аль­бек, один из че­ты­рёх, вхо­див­ших в провинцию Да­маск. В провинции Три­по­ли гла­вы ма­ро­нит­ских де­ре­вень (му­кад­да­мы) по­лу­чили от сул­та­на пра­во со­би­рать на­ло­ги. В Южном Ливане и до­ли­не Бе­каа мам­лю­ки под­твер­ди­ли пра­ва на управ­ле­ние эми­ров ди­на­стий Бух­ту­ров в Эль-Гар­бе, Маа­нов - в Шу­фе и Ши­ха­бов - в Ан­ти­ли­ва­не.

По­сле за­вое­ва­ния Ливана Ос­ман­ской им­пе­ри­ей в 1516 году ор­га­ни­за­ция ме­ст­ной вла­сти ос­та­лась преж­ней. К концу XVI века Маа­ны бы­ли при­зна­ны вер­хов­ны­ми во­ж­дя­ми дру­зов, а гла­ва их се­мей­ст­ва эмир Фахр ад-Дин II рас­про­стра­нил власть на весь Южный Ливан и до­ли­ну Бе­каа. В начале XVII века он под­чи­нил на­се­лён­ные ма­ро­ни­та­ми тер­ри­то­рии Северного Ливана, а так­же зна­чительную часть внутренних рай­онов Па­ле­сти­ны и Си­рии, со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию шел­ко­вод­ст­ва, от­кры­тию пор­тов Бей­ру­та и Си­до­на для ев­ропейских куп­цов, мо­дер­ни­за­ции сельского хозяйства по ев­ропейскому об­раз­цу. В 1608 году Фахр ад-Дин II за­клю­чил тор­го­вый до­го­вор с ве­ли­ким гер­цо­гом Тос­кан­ским, что при­ве­ло к рос­ту на­пря­жён­но­сти в от­но­ше­ни­ях с Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, не же­лав­шей уси­ле­ния Маа­нов. В 1633 году вой­ска эми­ра бы­ли раз­би­ты, а он по­пал в плен (позд­нее убит в Стам­бу­ле). В 1660 году ос­ман­ское пра­ви­тель­ст­во соз­да­ло па­ша­лык с цен­тром в Сай­де, по­ста­вив под его кон­троль ли­ванское по­бе­ре­жье с Бей­ру­том и Гор­ный Ливан. До­ли­на Бе­каа и Ан­ти­ли­ван во­шли в Да­мас­ский па­ша­лык, Северный Ливан под­чи­нял­ся па­ше Три­по­ли. В 1667 году вну­ча­тый пле­мян­ник Фахр ад-Ди­на II Ах­мед Ма­ан (умер в 1697 году) су­мел вос­ста­но­вить власть ро­да Маа­нов над Южным Ливаном и ма­ро­нит­ским рай­оном Кас­ра­ван в центральной час­ти стра­ны, соз­дав Ли­ванский эми­рат, став­ший ядром современного Ливана. В 1697-1698 годах, по­сле пре­се­че­ния ди­на­стии Маа­нов, друз­ские шей­хи из­бра­ли пра­ви­те­лем Ливана эми­ра из ро­да Ши­хабов. К 1711 году Ши­ха­бы ре­ор­га­ни­зо­ва­ли сис­те­му управ­ле­ния эми­ра­том и пе­ре­рас­пре­де­ли­ли в нём феодальные вла­де­ния, сде­лав став­ку на ара­бов-кай­си­тов. При эми­рах Юсу­фе (1770-1789 годы) и при­няв­шем хри­сти­ан­ст­во Ба­ши­ре II (1789-1840 годы) власть Ши­ха­бов рас­про­стра­ни­лась на се­вер, вклю­чая весь Гор­ный Ливан. В 1772 году эмир Юсуф и пра­ви­тель Северной Па­ле­сти­ны шейх Да­гир за­клю­чи­ли со­юз для борь­бы про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии. По­сле бло­ка­ды Сай­ды ос­ман­ским фло­том эмир при­звал на по­мощь на­хо­див­шую­ся в восточной час­ти Сре­ди­зем­но­го моря российскую эс­кад­ру, ко­то­рая в мае 1772 года ос­во­бо­ди­ла Сай­ду, а в ию­не то­го же го­да - Бей­рут. По окон­ча­нии русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годах (смотри Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны) ос­ман­ское пра­ви­тель­ст­во вновь под­чи­ни­ло всю тер­ри­то­рию Ливана. В 1832 году эмир Ба­шир II Ши­хаб в це­лях ос­во­бо­ж­де­ния от ос­ман­ско­го гос­под­ства, а так­же ог­ра­ни­че­ния вла­сти ме­ст­ных фео­да­лов всту­пил в со­юз с па­шой Егип­та Му­хам­ме­дом Али и при­знал его сю­зе­ре­ном. В 1840 году ос­ма­ны с по­мо­щью британских и австрийских войск раз­би­ли Му­хам­ме­да Али, а за­тем низ­ло­жи­ли Ба­ши­ра II Ши­ха­ба. В 1841 году на тер­ри­то­рии Ливана про­изош­ли воо­руженные столк­но­ве­ния ме­ж­ду друз­ским и ма­ро­нит­ским на­се­ле­ни­ем. Вос­поль­зо­вав­шись этим кон­флик­том, ос­ман­ское пра­ви­тель­ст­во в 1842 году уп­разд­ни­ло ав­то­но­мию Ливана и пре­об­ра­зо­ва­ло его в санд­жак, под­чи­нён­ный турецкому па­ше. Од­на­ко из-за про­ти­во­дей­ст­вия ме­ст­но­го на­се­ле­ния пря­мое управ­ле­ние Ливаном бы­ло уп­разд­не­но. Он был раз­де­лён на 2 административных рай­она (кай­ма­ка­мии): Северный Ливан во гла­ве с ме­ст­ным хри­сти­ан­ским гу­бер­на­то­ром и Южный Ливан, на­хо­див­ший­ся под управ­ле­ни­ем дру­зов. Этот раз­дел уси­лил про­ти­во­ре­чия на ре­лигиозной поч­ве и вы­звал рост ан­ти­фео­даль­ных дви­же­ний. В 1858 году кре­сть­я­не-ма­ро­ни­ты в северной кай­ма­ка­мии под­ня­ли вос­ста­ние про­тив ма­ро­нит­ской ари­сто­кра­тии и до­би­лись от­ме­ны ря­да её при­ви­ле­гий. В 1860 году кре­сть­я­не-ма­ро­ни­ты на юге Ливана вы­сту­пи­ли про­тив друз­ских фео­да­лов, на что дру­зы от­ве­ти­ли мас­со­вой рез­нёй (по­гиб­ло свыше 11 тысяч хри­сти­ан). Под дав­ле­ни­ем ев­ропейских дер­жав, пре­ж­де все­го Фран­ции, тра­ди­ци­он­но за­щи­щав­шей ма­ро­ни­тов, ос­ман­ское пра­ви­тель­ст­во в 1861 году вве­ло в Гор­ном Ливане т. н. Ор­га­ни­че­ский ста­тут, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым был соз­дан еди­ный ав­то­ном­ный рай­он (му­та­сар­ри­фия) во гла­ве с ос­ман­ским гу­бер­на­то­ром-хри­стиа­ни­ном (му­та­сар­ри­фом), на­зна­чав­шим­ся сул­та­ном с одоб­ре­ния ев­ропейских стран. В ка­че­ст­ве со­ве­щательного ор­га­на при гу­бер­на­то­ре дей­ст­во­вал административный со­вет, из­би­рав­ший­ся из пред­ста­ви­те­лей различных ли­ван­ских об­щин про­пор­цио­наль­но их чис­лен­но­сти. В со­от­вет­ст­вии со ста­ту­том всем под­дан­ным бы­ли га­ран­ти­ро­ва­ны гражданские сво­бо­ды, упо­ря­до­че­ны управ­ле­ние и сбор на­ло­гов, на но­вую ад­ми­ни­ст­ра­цию воз­ло­же­ны су­до­про­из­вод­ст­во и ис­пол­не­ние за­ко­нов; в Ливане за­пре­ща­лось раз­ме­ще­ние ос­ман­ских войск.

С при­ня­ти­ем Ор­га­ни­че­ско­го ста­ту­та Ливан по­пал в силь­ную за­ви­си­мость от заппдных дер­жав, осо­бен­но от Фран­ции. Пор­ты, бан­ков­ское де­ло, транс­порт и про­изводство шёл­ка на­хо­ди­лись в ру­ках ев­ро­пей­ско­го, пре­имущественно французского, ка­пи­та­ла. Вер­хов­ным соб­ст­вен­ни­ком зем­ли счи­тал­ся ос­ман­ский сул­тан. В сельском хозяйстве Ливана в начале XX века гос­под­ст­во­ва­ло круп­ное зем­ле­вла­де­ние при мел­ком зем­ле­поль­зо­ва­нии, ос­но­ван­ном на из­доль­ной арен­де. В стра­не пре­об­ла­да­ло це­хо­вое про­изводство. Под влия­ни­ем мла­до­ту­рец­кой ре­во­лю­ции 1908 году в Ливане ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось национально-ос­во­бо­дительное дви­же­ние; в 1912 году в Бей­ру­те ос­но­ва­на Ли­га ре­форм. В 1913 году ли­ван­цы при­ня­ли ак­тив­ное уча­стие в ра­бо­те пер­во­го арабского кон­грес­са в Па­ри­же.

С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны эко­но­ми­ка Ливана, в зна­чительной сте­пе­ни за­ви­сев­шая от вы­во­за в Ев­ро­пу шёл­ка-сыр­ца и про­до­вольственных по­ста­вок из Фран­ции, при­шла в упа­док. Тер­ри­то­рия Ливана ис­поль­зо­ва­лась турецким и германским ко­ман­до­ва­ни­ем в ка­че­ст­ве опор­ной ба­зы. В стра­не строи­лись во­енные объ­ек­ты, про­во­ди­лись мас­со­вые ре­к­ви­зи­ции ско­та и про­до­воль­ст­вия. В 1915 году дей­ст­вие Ор­га­ни­че­ско­го ста­ту­та для Гор­но­го Ливана. бы­ло при­ос­та­нов­ле­но, вся власть пе­ре­шла к турецкому во­енному гу­бер­на­то­ру.

В со­от­вет­ст­вии с Сайкс-Пи­ко со­гла­ше­ни­ем 1916 года о раз­де­ле ази­атских вла­де­ний Ос­ман­ской им­пе­рии, за­клю­чён­ным ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей, Ливан, Западная и Восточная Си­рия по окон­ча­нии вой­ны во­шли во французскую зо­ну влия­ния. В апреле 1920 года Ливан вме­сте с Си­ри­ей по­лу­чил ста­тус ман­дат­ной тер­ри­то­рии Фран­ции. Власть в стра­не пе­ре­шла к французскому вер­хов­но­му ко­мис­са­ру генералу А. Гу­ро, ко­то­рый при­со­еди­нил к Гор­но­му Ливану при­бреж­ные го­ро­да Три­по­ли, Бей­рут, Си­дон и Тир, до­ли­ну Бе­каа, а так­же тер­ри­то­рии, при­мы­каю­щие к Три­по­ли и Ти­ру, и в сентябре 1920 года про­воз­гла­сил соз­да­ние государства Ве­ли­кий Ли­ван. Но­вое государство на­хо­ди­лось под управ­ле­ни­ем французского гу­бер­на­то­ра, при ко­то­ром дей­ст­во­вал вы­бор­ный Со­вет пред­ста­ви­те­лей, об­ла­дав­ший со­ве­щательными функ­ция­ми. В 1922 году Ли­га На­ций под­твер­ди­ла ман­дат Фран­ции на управ­ле­ние Ливаном. В 1926 году раз­ра­бо­та­на и при­ня­та Кон­сти­ту­ция, со­глас­но ко­то­рой Ве­ли­кий Ли­ван пре­об­ра­зо­вы­вал­ся в Ли­ванскую Рес­пуб­ли­ку, а Со­вет пред­ста­ви­те­лей - в Па­ла­ту де­пу­та­тов, 1/3 чле­нов ко­то­рой на­зна­ча­лась французскими вла­стя­ми. Кон­сти­ту­ция ос­тав­ля­ла за Фран­ци­ей кон­троль над внеш­ней по­ли­ти­кой, обо­ро­ной и безо­пас­но­стью Ливана и пре­ду­смат­ри­ва­ла кон­фес­сио­наль­ный прин­цип рас­пре­де­ле­ния мест в пар­ла­мен­те и пра­ви­тель­ст­ве. В 1926 году пост пре­зиден­та Ли­ванской Рес­пуб­ли­ки за­нял пра­во­слав­ный хри­стиа­нин Ш. Даб­бас, но на­чи­ная с 1934 года пре­зи­ден­та­ми Ливана из­би­ра­лись толь­ко ма­ро­ни­ты. Со­глас­но по­след­ней пе­ре­пи­си, про­ве­дён­ной в Ливане в 1932 году, хри­стиа­не со­став­ля­ли при­мер­но 55% на­се­ле­ния, при этом са­мой круп­ной хри­сти­ан­ской об­щи­ной бы­ли и ос­та­ют­ся ма­ро­ни­ты, а са­мой круп­ной му­сульманской об­щи­ной в то вре­мя бы­ли сун­ни­ты. По­сле 1937 года пре­мьер-ми­ни­ст­ра­ми на­зна­ча­лись лишь му­суль­ма­не-сун­ни­ты. Нор­мой ста­ло рас­пре­де­ле­ние долж­но­стей в пра­ви­тель­ст­ве и мест в од­но­па­лат­ном пар­ла­мен­те сре­ди пред­ста­ви­те­лей различных ре­лигиозных об­щин в про­пор­ции, при­бли­зи­тель­но со­от­вет­ст­вую­щей их чис­лен­но­сти в стра­не.

Ми­ро­вой эко­но­мический кри­зис 1929-1933 годов рез­ко ухуд­шил по­ло­же­ние на­се­ле­ния Ливана. Не­бла­го­при­ят­ная эко­но­мическая конъ­юнк­ту­ра (це­ны на про­дук­цию сельского хозяйства упа­ли в 5 раз) при­ве­ла к мас­со­во­му ра­зо­ре­нию кре­сть­ян­ст­ва и за­пус­те­нию ли­ванской де­рев­ни. Кон­ку­рен­ция со сто­ро­ны про­из­во­ди­те­лей ис­кусственного шёл­ка на ми­ро­вом рын­ке ста­ла при­чи­ной упад­ка шел­ко­вод­ст­ва и шёл­ко­пря­де­ния в Ливане. В 1932 году в стра­не на­чал­ся мас­со­вый бой­кот иностранных кон­цес­сий и мо­но­по­лий. В свя­зи с уси­ле­нием национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния французское пра­ви­тель­ст­во На­род­но­го фрон­та 30.11.1936 года под­пи­са­ло фран­ко-ли­ван­ский до­го­вор, пре­ду­смат­ри­вав­ший окон­ча­ние сро­ка французского ман­да­та в Ливане в 1939 году. Од­на­ко по­сле при­хо­да в апреле 1938 года к вла­сти во Фран­ции пра­ви­тель­ст­ва Э.Да­ла­дье ра­ти­фи­ка­ция это­го до­го­во­ра бы­ла со­рва­на.

По­сле на­ча­ла 2-й ми­ро­вой вой­ны в Ливане бы­ло вве­де­но чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние, от­ме­не­на Кон­сти­ту­ция, рас­пу­щен пар­ла­мент, за­пре­ще­на дея­тель­ность ком­му­ни­стической пар­тии (об­ра­зо­ва­на в 1924 году). В сентябре 1940 года по­сле ка­пи­ту­ля­ции Фран­ции пред­ста­ви­тель пра­ви­тель­ст­ва «Ви­ши» адмирал Ж.Л.К.Ф. Дар­лан пре­дос­та­вил Гер­ма­нии пра­во ис­поль­зо­ва­ния тер­ри­то­рии Ливана в эко­но­мических и во­енных ин­те­ре­сах стран «оси». С мая 1941 года с во­енных баз в Ливане ста­ли вес­тись опе­ра­ции про­тив брит. войск, дис­ло­ци­ро­вав­ших­ся в Ира­ке. На­чал­ся вы­воз про­до­воль­ст­вия из Ливана в го­су­дар­ст­ва фа­ши­ст­ско­го бло­ка. В от­вет на это Ве­ли­ко­бри­та­ния объ­я­ви­ла бло­ка­ду Ливана, что усу­гу­би­ло эко­но­мический кри­зис в стра­не, ста­ла под­вер­гать ли­ванскую тер­ри­то­рию еже­днев­ным арт­об­ст­ре­лам и воз­душ­ным на­лё­там.

Во­ин­ские час­ти «Сво­бод­ной Фран­ции» и британские вой­ска 8.6.1941 года всту­пи­ли на тер­ри­то­рию Ливана. Французский глав­но­ко­ман­дую­щий генерал Ж. Кат­ру объ­я­вил об от­ме­не французского ман­да­та. Ус­ту­пая тре­бо­ва­нию ли­ванского ос­во­бо­дительного дви­же­ния, 26.11.1941 года он под­твер­дил за­яв­ле­ние о пре­дос­тав­ле­нии Ливану не­за­ви­си­мо­сти и вос­ста­нов­ле­нии дей­ст­вия Кон­сти­ту­ции 1926 года, но с ог­ра­ни­че­ния­ми, обу­слов­лен­ны­ми «тре­бо­ва­ния­ми во­енного вре­ме­ни». Это спо­соб­ст­во­ва­ло зна­чительному ожив­ле­нию пар­тий­но-по­ли­тической жиз­ни Ливана. В 1941 году в Ливане за­ро­ди­лось дви­же­ние под руководством М. Аф­ля­ка и С. ад-Дин Би­тара, вы­сту­пав­шее под ло­зун­га­ми арабского на­цио­на­лиз­ма и един­ст­ва арабского на­ро­да [в 1943 году их сто­рон­ни­ки объ­е­ди­ни­лись в организацию «Аль-Ба­ас аль-Ара­би» («Арабское воз­ро­ж­де­ние»)], ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись другие на­цио­на­ли­стические те­че­ния, в т. ч. соз­дан­ная в 1936 году пра­во­хри­сти­ан­ская пар­тия «Аль-Ка­та­иб аль-Луб­на­ния» («Ли­ванские фа­лан­ги»). В ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния национального дви­же­ния французские вла­сти да­ли со­гла­сие на про­ве­де­ние пар­ла­мент­ских вы­бо­ров. На про­шед­ших в 1943 году вы­бо­рах по­бе­ду одер­жал блок Б. аль-Ху­ри, пред­став­ляв­ший в основном хри­сти­ан­ское на­се­ле­ние и вы­сту­пав­ший за не­мед­лен­ное про­воз­гла­ше­ние не­за­ви­си­мо­сти Ливана и ли­к­ви­да­цию французского при­сут­ст­вия. В сен­тяб­ре то­го же го­да аль-Ху­ри из­бран пре­зиден­том Ли­ванской Рес­пуб­ли­ки. 8.11.1943 года ли­ванский пар­ла­мент ис­клю­чил из Кон­сти­ту­ции стра­ны ста­тьи, ог­ра­ни­чи­вав­шие её су­ве­ре­ни­тет в поль­зу дер­жа­вы-ман­да­та­рия. В от­вет на это французские вла­сти аре­сто­ва­ли аль-Ху­ри и пре­мьер-министра С. ас-Соль­ха, рас­пус­ти­ли пар­ла­мент и объ­я­ви­ли о пре­кра­ще­нии дей­ст­вия Кон­сти­ту­ции, но под влия­ни­ем мас­со­вых ак­ций про­тес­та на­се­ле­ния бы­ли вы­ну­ж­де­ны 22.11.1943 года вос­ста­но­вить за­кон­ное пра­ви­тель­ст­во Ливана. Этот день стал национальным празд­ни­ком Ливана - Днём не­за­ви­си­мо­сти. Осе­нью 1943 года пре­зи­ден­том Б. аль-Ху­ри и пре­мьер-министром С. ас-Соль­хом за­клю­че­но со­гла­ше­ние о прин­ци­пах государственного ус­т­рой­ст­ва Ливана, из­вест­ное как «Национальный пакт», в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым мес­та в пар­ла­мен­те рас­пре­де­ля­лись ме­ж­ду хри­стиа­на­ми и му­суль­ма­на­ми в со­от­но­ше­нии 6 к 5, так что об­щее чис­ло де­пу­тат­ских ман­да­тов бы­ло крат­ным один­на­дца­ти.

Не­за­ви­си­мый Ли­ван. По­сле про­воз­гла­ше­ния пол­но­го государственного су­ве­ре­ни­те­та ли­ванское пра­ви­тель­ст­во пред­при­ня­ло ак­тив­ные ша­ги, на­прав­лен­ные на уп­ро­че­ние ме­ж­ду­народных по­зи­ций стра­ны. В августе 1944 года оно ус­та­но­ви­ло ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР, в феврале 1945 года при­сое­ди­ни­лось к ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции и объ­яви­ло вой­ну Гер­ма­нии и Япо­нии. В мар­те 1945 года Ливан уча­ст­во­вал в соз­да­нии Ли­ги араб­ских го­су­дарств (ЛАГ), в том же го­ду стал членом ООН.

По окон­ча­нии 2-й ми­ро­вой вой­ны Фран­ция по­пы­та­лась со­хра­нить своё при­сут­ст­вие в Ливане и по­тре­бо­ва­ла от ли­ванского пра­ви­тель­ст­ва под­пи­са­ния до­го­во­ра, ко­то­рый ук­ре­пил бы её во­енно-по­ли­тические и эко­но­мические по­зи­ции в стра­не. В декабре 1945 года Фран­ция и Ве­ли­ко­бри­та­ния за­клю­чи­ли со­гла­ше­ние, по ко­то­ро­му их вой­ска, вве­дён­ные в Ливан в 1941 году, долж­ны бы­ли ос­тать­ся на его тер­ри­то­рии на не­оп­ре­де­лён­ный срок. В от­вет на это в Ливане раз­вер­ну­лось мас­со­вое дви­же­ние за пол­ный вы­вод с его тер­ри­то­рии иностранных войск. Ли­ванское пра­ви­тель­ст­во от­ка­за­лось вес­ти пе­ре­го­во­ры с Фран­ци­ей о под­пи­са­нии но­во­го до­го­во­ра и об­ра­ти­лось в Со­вет Безо­пас­но­сти ООН, где его под­дер­жа­ли СССР, Поль­ша и Еги­пет. Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция бы­ли вы­ну­ж­де­ны на­чать эва­куа­цию войск с тер­ри­то­рии Ливана (за­вер­ши­лась к 31.12.1946 года).

За­вое­ва­ние не­за­ви­си­мо­сти спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию национальной эко­но­ми­ки Ливана. Бы­ли соз­да­ны круп­ные пред­при­ятия и бан­ки, при­над­ле­жав­шие национальному ка­пи­та­лу, пра­ви­тель­ст­во на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ло за вы­куп ряд наи­бо­лее зна­чи­мых иностранных пред­при­ятий. При этом круп­ное зем­ле­вла­де­ние в сельском хозяйстве не бы­ло ли­к­ви­ди­ро­ва­но; 75% кре­сть­ян ос­та­ва­лись без­зе­мель­ны­ми. Иностранные мо­но­по­лии, пре­ж­де все­го фран­цуз­ские, со­хра­ня­ли гос­под­ствую­щие по­зи­ции в эко­но­ми­ке Ливана, бы­ст­ро ук­ре­п­лялись по­зи­ции американского ка­пи­та­ла. В 1948 году ли­ванское пра­ви­тель­ст­во за­клю­чи­ло со­гла­ше­ние с США о строи­тель­ст­ве че­рез тер­ри­то­рию Ливана американского неф­те­про­во­да, в 1951-1961 годах Ливан по­лу­чал эко­но­мическую по­мощь от пра­ви­тель­ст­ва США.

С раз­ви­ти­ем национальной эко­но­ми­ки в Ливане уси­ли­лось ра­бо­чее дви­же­ние. В сентябре 1946 года Фе­де­ра­ция проф­сою­зов ра­бо­чих и слу­жа­щих Ливана (ос­но­ва­на в 1943 году) до­би­лась при­ня­тия за­ко­на о тру­де, ус­та­но­вив­ше­го для ра­бо­чих промышленных пред­при­ятий 8-ча­со­вой ра­бо­чий день и оп­ла­чи­вае­мые от­пус­ка.

В 1948-1949 годах Ливан вме­сте с другими арабскими государства­ми при­нял уча­стие в вой­не про­тив Из­раи­ля (смотри Ара­бо-из­ра­иль­ские вой­ны). Вос­поль­зо­вав­шись ос­лож­не­ни­ем по­ли­тической си­туа­ции на Ближ­нем Вос­то­ке, в январе 1948 года Б. аль-Ху­ри за­пре­тил дея­тель­ность ком­му­ни­стической пар­тии и рас­пус­тил проф­сою­зы. В 1949 году соз­да­на Про­грес­сив­ная со­циа­ли­стическая пар­тия (ПСП), ко­то­рую воз­гла­вил ли­дер друз­ской об­щи­ны К. Джум­б­лат (смотри в статье Джумб­лат); в пар­ла­мен­те об­ра­зо­вал­ся оп­по­зи­ци­он­ный Национальный со­циа­ли­стический фронт. В том же го­ду вла­сти рас­кры­ли за­го­вор, ор­га­ни­зо­ван­ный Сирийской со­ци­аль­ной на­цио­на­ли­стической пар­ти­ей (ССНП) во гла­ве с А. Саа­де, вы­сту­пав­шей за объ­е­ди­не­ние Ливана с Си­ри­ей. В 1951 году пре­мьер-министр С. ас-Сольх убит чле­ном ССНП.

В 1952 году оп­по­зиционные де­пу­та­ты ли­ванского пар­ла­мен­та вы­дви­ну­ли про­грам­му ре­форм. В её под­держ­ку в сентябре 1952 года в Ливане на­чалась все­об­щая за­бас­тов­ка. 18.9.1952 года Б. аль-Ху­ри был вы­ну­ж­ден ос­та­вить пост пре­зи­ден­та. Но­вым гла­вой государства в том же го­ду пар­ла­мент из­брал од­но­го из ли­де­ров оп­по­зи­ции К. Ша­му­на. В конце 1952 года он при­сту­пил к прак­тическому осу­ще­ст­в­ле­нию про­грам­мы ре­форм: из­ме­нил из­би­рательную сис­те­му, ввёл пря­мое го­ло­со­ва­ние, пре­дос­та­вил пра­во го­ло­са на вы­бо­рах жен­щи­нам, имев­шим на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние. Ша­мун про­во­дил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на раз­ви­тие со­труд­ни­че­ст­ва как с араб­ски­ми, так и с западными стра­на­ми. Де­ле­га­ция Ливана при­ня­ла уча­стие в Бан­дунг­ской кон­фе­рен­ции 1955 года стран Азии и Аф­ри­ки, в то же вре­мя в 1957 году Ливан при­сое­ди­нил­ся к Эй­зен­хау­эра док­три­не. «По­ли­ти­ка рав­но­ве­сия» вы­зы­ва­ла не­до­воль­ст­во сто­рон­ни­ков тес­но­го сою­за Ливана с арабскими стра­на­ми. Вес­ной 1957 года в Ливане сфор­ми­ро­вал­ся оп­по­зи­ци­он­ный пра­ви­тель­ст­ву Ша­му­на Национальный фронт, в ко­то­рый во­шли ПСП, пар­тия ши­ит­ско­го ли­де­ра А. Биз­ри, Национальная ор­га­ни­за­ция М. Ха­ли­да и др. В мае - ию­не 1957 года в стра­не про­шли мас­со­вые ан­ти­пра­ви­тельственные де­мон­ст­ра­ции. В мае 1958 года в от­вет на по­пыт­ку Ша­му­на из­ме­нить Кон­сти­ту­цию с це­лью до­бить­ся пе­ре­из­бра­ния пре­зи­ден­том на но­вый срок вспых­ну­ло вос­ста­ние, ко­то­рое воз­гла­ви­ли бывшие пре­мьер-ми­ни­ст­ры Р. Ка­ра­ме и А. аль-Яфи. Не­смот­ря на по­мощь от­ря­дов ма­ро­нит­ской пар­тии «Ка­та­иб», а так­же при­зван­ных в Ливан амерских войск, пра­ви­тель­ст­во Ша­му­на по­тер­пе­ло по­ра­же­ние в борь­бе с пов­стан­ца­ми. В сен­тяб­ре то­го же го­да но­вым пре­зи­ден­том Ливана из­бран про­тив­ник Ша­му­на - ко­ман­дую­щий ар­ми­ей генерал Ф. Ши­хаб, пре­мьер-ми­ни­ст­ром на­зна­чен Р. Ка­ра­ме. Вла­сти объ­я­ви­ли о про­ве­де­нии по­ли­ти­ки «по­зи­тив­но­го ней­тра­ли­те­та». В октябре 1958 года американские вой­ска вы­ве­де­ны из Ливана. Но­вое ли­ванское пра­ви­тель­ст­во поль­зо­ва­лось ши­ро­кой об­щественной под­держ­кой. Пред­при­ня­тая ли­ванскими во­ен­ны­ми в 1961 году по­пыт­ка его свер­же­ния ус­пе­ха не име­ла.

Под влия­ни­ем круп­ных за­бас­то­вок в Бей­ру­те и Три­по­ли в 1962-1963 годах пар­ла­мент Ливана в конце 1964 года при­нял за­кон о со­ци­аль­ном стра­хо­ва­нии на­се­ле­ния. В 1965 году ПСП, КП Ли­ва­на и Дви­же­ние арабских на­цио­на­ли­стов соз­да­ли Фронт пат­рио­тических и про­грес­сив­ных пар­тий. В ус­ло­ви­ях раз­ра­зив­ше­го­ся в стра­не в 1966 году фи­нан­со­во­го кри­зи­са, вы­зван­но­го бан­крот­ст­вом ве­ду­ще­го ком­мерческого бан­ка Ливана «Ин­тра», Фронт воз­гла­вил про­ве­де­ние за­бас­то­вок и мас­со­вых ак­ций про­тес­та. В про­ти­во­вес ему пра­вые хри­сти­ан­ские пар­тии «Ка­та­иб», Национальный блок и На­цио­наль­но-ли­бе­раль­ная пар­тия (НЛП) об­ра­зо­ва­ли Трой­ст­вен­ный со­юз. В ию­не 1967 года в свя­зи с на­ча­лом но­вой ара­бо-из­ра­иль­ской вой­ны ли­ванское пра­ви­тель­ст­во пе­ре­кры­ло неф­те­про­во­ды западных ком­па­ний, пре­рва­ло ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с США и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, за­пре­ти­ло американским во­енным ко­раб­лям за­хо­дить в пор­ты Ливана. Хо­тя Ливан пря­мо не уча­ст­во­вал в вой­не, она на­нес­ла тя­жё­лый удар по его эко­но­ми­ке: уси­лил­ся от­ток ка­пи­та­лов за гра­ни­цу, со­кра­ти­лись до­хо­ды от ту­риз­ма, по­вы­си­лись це­ны, воз­рос­ла без­ра­бо­ти­ца.

По­сле вой­ны 1967 года внут­ри­по­ли­тическая об­ста­нов­ка в Ливане и его от­но­ше­ния с Из­раи­лем зна­чи­тель­но ос­лож­ни­лись. В Ливане на­шли убе­жи­ще сот­ни ты­сяч па­ле­стин­цев, в стра­ну бы­ла эва­куи­ро­ва­на так­же часть бое­вых от­ря­дов Ор­га­ни­за­ции ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны (ООП), вклю­чая её основную организацию ФАТХ. Эти от­ря­ды ста­ли со­вер­шать с ли­ванской тер­ри­то­рии на­па­де­ния на на­се­лён­ные пунк­ты на се­ве­ре Из­раи­ля и мес­та дис­ло­ка­ции из­ра­иль­ских час­тей. Ар­мия Из­раи­ля от­ве­ча­ла на это бом­бо­вы­ми уда­ра­ми и рей­да­ми в южные рай­оны Ливана в це­лях раз­гро­ма ла­ге­рей и баз ООП. В этих ус­ло­ви­ях хри­сти­ан­ские пар­тии на­ча­ли на­стой­чи­во тре­бо­вать от пра­ви­тель­ст­ва, что­бы оно при­ня­ло жё­ст­кие ме­ры в от­но­ше­нии ООП и за­ня­ло ней­траль­ную по­зи­цию в кон­флик­те ме­ж­ду па­ле­стин­ца­ми и из­ра­иль­тя­на­ми. Но за спо­ра­ми по «па­ле­стин­ско­му во­про­су» скры­ва­лись бо­лее глу­бо­кие про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду различными кон­фес­сио­наль­ны­ми об­щи­на­ми и по­ли­тическими груп­пи­ров­ка­ми стра­ны.

В январе 1969 года пра­ви­тель­ст­во Р. Ка­ра­ме обе­ща­ло ук­ре­пить обо­ро­но­спо­соб­ность стра­ны, обес­пе­чить на­дёж­ную за­щи­ту её гра­ниц и су­ве­ре­ни­те­та и на­ла­дить бо­лее тес­ное со­труд­ни­че­ст­во с арабскими стра­на­ми. Хри­сти­ан­ские пар­тии от­ка­за­ли ему в под­держ­ке. Ка­би­нет Ка­ра­ме пал в апреле 1969 года, по­сле то­го как в Южном Ливане про­изош­ли воо­руженные столк­но­ве­ния ме­ж­ду ли­ванской ар­ми­ей и от­ря­да­ми па­ле­стин­цев. Осе­нью 1969 года ли­ванская ар­мия на­ча­ла бое­вые дей­ствия про­тив воо­руженных фор­ми­ро­ва­ний ООП. В под­держ­ку па­ле­стин­цев вы­сту­пи­ли ПСП и му­сульманские груп­пи­ров­ки стра­ны, а так­же Еги­пет и Си­рия. По­след­няя вре­мен­но за­кры­ла гра­ни­цу с Ливане. В ре­зуль­та­те пе­ре­го­во­ров в Каи­ре ме­ж­ду ли­ванскими вла­стя­ми и ли­де­ра­ми ООП бы­ло дос­тиг­ну­то со­гла­ше­ние, по ко­то­ро­му па­ле­стин­цы по­лу­чи­ли пра­во на­хо­дить­ся на тер­ри­то­рии Ливана, но обя­за­лись со­гла­со­вы­вать свои дей­ст­вия с ли­ванскими вла­стя­ми. В ноябре 1969 года сфор­ми­ро­ва­но но­вое пра­ви­тель­ст­во Ка­ра­ме, в ко­то­рое во­шли так­же пред­ста­ви­те­ли хри­сти­ан­ских пар­тий. В мае 1970 года по­сле оче­ред­ной ак­ции от­ря­дов ООП про­тив Из­раи­ля ар­мия по­след­не­го про­ве­ла ши­ро­ко­мас­штаб­ную во­енную опе­ра­цию в Южном Ли­ва­не.

В сентябре 1970 года но­вым пре­зи­ден­том Ливана стал пред­ста­ви­тель цен­три­ст­ских сил С. Фран­жье. Осе­нью то­го же го­да об­ста­нов­ка в Ливане ещё боль­ше ос­лож­ни­лась в свя­зи с эва­куа­ци­ей на его тер­ри­то­рию из Иор­да­нии но­вых бое­вых фор­ми­ро­в­а­ний ООП по­сле их раз­гро­ма иор­дан­ской ар­ми­ей в сентябре 1970 года. Фран­жье по­пы­тал­ся до­бить­ся при­ми­ре­ния ме­ж­ду про­ти­во­стоя­щи­ми по­ли­тическими си­ла­ми - бло­ком ПСП и му­сульманскими организация­ми, с од­ной сто­ро­ны, и хри­сти­ан­ски­ми пар­тия­ми - с дру­гой. Пра­ви­тель­ст­ва С. Са­лама (1970-1973 годы), А. аль-Ха­фе­за (1973) и Т. ас-Соль­ха (1973-1974 годы) со­стоя­ли из пред­ста­ви­те­лей обо­их ла­ге­рей, но от­но­ше­ния ме­ж­ду ни­ми про­дол­жа­ли ухуд­шать­ся. В мае 1973 года на­ча­лись столк­но­ве­ния ме­ж­ду ли­ванскими пра­ви­тельственными вой­ска­ми и па­ле­стин­ски­ми от­ря­да­ми. В ре­зуль­та­те па­ле­стин­ские ор­га­ни­за­ции бы­ли вы­ну­ж­де­ны пой­ти на не­ко­то­рые ус­туп­ки в со­от­вет­ст­вии с Мель­карт­ским про­то­ко­лом, под­пи­сан­ным в ка­че­ст­ве при­ло­жения к Ка­ир­ско­му со­гла­ше­нию 1969 года. «Ка­та­иб» и другие хри­сти­ан­ские пар­тии тре­бо­ва­ли уси­ле­ния кон­тро­ля над па­ле­стин­ски­ми от­ря­да­ми. Боль­шин­ст­во му­сульманских по­ли­ти­ков под­дер­жи­ва­ли ООП. Круп­ней­шие по­ли­тические дви­же­ния Ливана на­ча­ли соз­да­вать соб­ст­вен­ные воо­руженные фор­ми­ро­ва­ния. С вес­ны 1974 года ме­ж­ду ни­ми ста­ли про­ис­хо­дить столк­но­ве­ния. По­сле то­го как 13.4.1975 года в сто­лич­ном хри­сти­ан­ском квар­та­ле Айн-Рум­ма­на в от­вет на убий­ст­во те­ло­хра­ни­те­лей сво­его ли­де­ра П. Жмай­е­ля (смотри Жмай­ель) чле­ны пар­тии «Ка­та­иб» на­па­ли на ав­то­бус с па­ле­стин­ца­ми, в Ливане вспых­ну­ла гражданская вой­на. На сто­ро­не па­ле­стин­цев вы­сту­пил блок Национально-пат­рио­тических сил (НПС) во гла­ве с ПСП. В свою оче­редь, ли­дер ПСП К. Джумб­лат вы­дви­нул про­грам­му по­ли­тических ре­форм, по­тре­бо­вав ко­рен­ным об­ра­зом из­ме­нить сло­жив­шую­ся сис­те­му ор­га­ни­за­ции вла­сти. Стре­мясь по­ло­жить ко­нец воо­руженным столк­но­ве­ни­ям, Фран­жье на­зна­чил в мае 1975 года во­енное пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с Н. Ри­фаи, но блок НПС от­ка­зал­ся при­знать его. По­сле ожес­то­чён­ных бо­ёв при по­сред­ни­че­ст­ве Си­рии в Ливане был дос­тиг­нут шат­кий ком­про­мисс: в пра­витель­ст­во «национального един­ст­ва» во гла­ве с Р. Ка­ра­ме во­шли пред­ста­вите­ли про­ти­во­бор­ст­вую­щих сил. Од­на­ко это уже не мог­ло ос­та­но­вить гражданскую вой­ну. В сентябре 1975 года об­ра­зо­ван Комитет по национальному диа­ло­гу, но его уча­ст­ни­ки не смог­ли до­гово­рить­ся ме­ж­ду со­бой: хри­сти­ан­ские пар­тии тре­бо­ва­ли ус­ми­ре­ния па­ле­стин­цев и вос­ста­нов­ле­ния ли­ванским пра­ви­тель­ст­вом кон­тро­ля над всей тер­ри­то­ри­ей стра­ны, а НПС - про­ве­де­ния по­ли­тических ре­форм и пе­ре­рас­пре­де­ле­ния вла­сти ме­ж­ду му­суль­ма­на­ми и хри­стиа­на­ми. В январе 1976 года опол­че­ние ли­ванских хри­сти­ан на­ча­ло бло­ка­ду двух ла­ге­рей па­ле­стин­ских бе­жен­цев в при­го­ро­де Бей­ру­та. Это бы­ло ис­поль­зо­ва­но Си­ри­ей для вме­ша­тель­ст­ва в со­бы­тия, про­ис­хо­див­шие в Ливане. Пре­зи­дент Си­рии Х. Асад на­пра­вил в по­мощь ООП и НПС Яр­мук­скую бри­га­ду из со­ста­ва Ар­мии ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны. Прак­ти­че­ски од­но­вре­мен­но в му­сульманских час­тях ли­ванской ар­мии мо­ло­дые офи­це­ры под­ня­ли мя­теж. В апреле 1976 года в Ливан во­шли час­ти сирийской ре­гу­ляр­ной ар­мии. Му­сульманский ла­герь и НПС по­тре­бо­ва­ли от­став­ки Фран­жье, но тот от­ка­зал­ся по­ки­нуть пре­зи­дент­ский пост. В мае 1976 года пре­зи­дент Фран­ции В. Жис­кар д’Эстен пред­ло­жил на­пра­вить в Ливан французские вой­ска. В ко­неч­ном счё­те при по­сред­ни­че­ст­ве амер. по­слан­ни­ка Д. Мар­ти­на ли­ван. груп­пи­ров­ка­ми был най­ден ком­про­мисс: вы­бо­ры но­во­го пре­зи­ден­та Ливан бы­ли про­ве­де­ны в мае 1976 года (по­бе­ду на них одер­жал И. Сар­кис, поль­зо­вав­ший­ся под­держ­кой му­суль­ман и ПСП), а Фран­жье по­лу­чил воз­мож­ность ос­та­вать­ся на пре­зи­дент­ском по­сту до окон­ча­ния кон­сти­туционного сро­ка сво­их пол­но­мо­чий в сентябре 1976 года.

По­сле всту­п­ле­ния И. Сар­ки­са в долж­ность пре­зи­ден­та Ливана в Эр-Рия­де в октябре 1976 года со­зва­на кон­фе­рен­ция глав Са­уд. Ара­вии, Егип­та, Си­рии, Ку­вей­та, Ливана и ООП, ко­то­рая при­ня­ла ре­ше­ние о вос­ста­нов­ле­нии в Ливане по­ло­же­ния, су­ще­ст­во­вав­ше­го до апреля 1975 года, вклю­чая воз­врат к со­гла­ше­ни­ям, за­клю­чён­ным ме­ж­ду ли­ванским пра­ви­тель­ст­вом и ООП. По ре­ше­нию кон­фе­рен­ции соз­да­ва­лись Меж­араб­ские си­лы сдер­жи­ва­ния (МСС) чис­лен­но­стью 30 тысяч человек (85% кон­тин­ген­та МСС со­став­ля­ли сирийские вой­ска, уже на­хо­див­шие­ся в Ливане). Им пре­дос­тав­лял­ся во­зоб­нов­ляе­мый 6-ме­сяч­ный ман­дат на при­сут­ст­вие в стра­не (кро­ме рай­онов на край­нем юге) и на про­ве­де­ние опе­ра­ций по вос­ста­нов­ле­нию ми­ра. В мар­те 1977 года убит главный про­тив­ник при­сут­ст­вия на ли­ванской тер­ри­то­рии сирийских войск, ли­дер НПС К. Джумб­лат. В ию­не 1978 года на­ча­лись столк­но­ве­ния ме­ж­ду час­тя­ми ли­ванской ар­мии и воо­руженными фор­ми­ро­ва­ния­ми хри­сти­ан, с од­ной сто­ро­ны, и сирийскими час­тя­ми МСС - с дру­гой.

В 1978 году в Ливан вторг­лись из­ра­иль­ские вой­ска. По ре­ше­нию Со­ве­та Безо­пас­но­сти ООН в южные рай­оны стра­ны бы­ли вве­де­ны Временные си­лы ООН. В но­вой си­туа­ции боль­шин­ст­во груп­пи­ро­вок хри­сти­ан­ско­го ла­ге­ря ста­ло ори­ен­ти­ро­вать­ся на со­юз с Из­раи­лем. В ре­зуль­та­те бо­ёв в декабре 1980 - ию­не 1981 годов хри­сти­ан­ские си­лы вы­тес­ни­ли си­рий­цев из За­хлы. Из­ра­иль на­но­сил уда­ры по па­ле­стин­ским от­ря­дам в Ли­ва­не. По­пыт­ки по­сред­ни­че­ст­ва со сто­ро­ны Са­удовской Ара­вии для уре­гу­ли­ро­ва­ния кри­зи­са не да­ли ре­зуль­та­тов. В ию­не 1982 года Из­ра­иль на­чал ши­ро­ко­мас­штаб­ные во­енные опе­ра­ции в Ливане, на­прав­лен­ные в пер­вую оче­редь про­тив ООП, и за­хва­тил зна­чительную часть тер­ри­то­рии стра­ны. К осе­ни 1982 года от­ря­ды па­ле­стин­цев бы­ли вы­ну­ж­де­ны по­ки­нуть Западный Бей­рут, а сирийские вой­ска - уй­ти из рай­онов к югу от шос­се Бей­рут - Да­маск. В ус­ло­ви­ях во­енных ус­пе­хов из­ра­иль­тян пре­зи­ден­том Ливана в августе 1982 года из­бран ко­ман­дую­щий ма­ро­нит­ским дви­же­ни­ем «Ли­ванские си­лы» Б. Жмай­ель, од­на­ко он был убит до всту­п­ле­ния в долж­ность. Вме­сто не­го пре­зи­ден­том стал его брат А. Жмай­ель. Из­ра­иль­тя­не ок­ку­пи­ро­ва­ли Западный Бей­рут и не пре­пят­ст­во­ва­ли рез­не па­ле­стин­цев в ла­ге­рях бе­жен­цев Саб­ра и Ша­ти­ла, уст­ро­ен­ной «Ли­ванскими си­ла­ми». В кон­це сентября 1982 года в Бей­рут вновь вве­де­ны мно­го­на­цио­наль­ные си­лы, в ко­то­рые на этот раз во­шли кон­тин­ген­ты из США, Фран­ции, Ита­лии и Ве­ли­ко­бри­та­нии. А. Жмай­ель на­чал в декабре 1982 года пе­ре­го­воры о вы­во­де из­ра­иль­ских войск из Ливана. В ито­ге в мае 1983 года под­пи­са­но ли­ва­но-из­ра­иль­ское со­гла­ше­ние о соз­да­нии в Южном Ливане «зо­ны безо­пас­но­сти» глу­би­ной 45 км, что­бы пре­кра­тить воо­руженные на­па­де­ния на Из­ра­иль с ли­ванской тер­ри­то­рии. Воз­му­щён­ные па­ле­стин­цы и му­сульманские экс­тре­ми­сты, со­чтя со­гла­ше­ние ка­пи­ту­ля­ци­ей пе­ред Из­раи­лем и За­па­дом, на­ча­ли на­па­де­ния на амер. и франц. во­енно­слу­жа­щих из со­ста­ва мно­го­на­цио­наль­ных сил. В ию­не 1983 года оп­по­зи­ция соз­да­ла Фронт национального спа­се­ния. От­ря­ды дру­зов, ко­то­рые воз­гла­вил В. Джумб­лат (сын К. Джумб­ла­та), и па­ле­стин­цев ата­ко­ва­ли си­лы ли­ванского пра­ви­тель­ст­ва в гор­ных рай­онах Шуф и Алей, к вос­то­ку и юго-вос­то­ку от сто­ли­цы. В сентябре 1983 года они из­гна­ли от­ту­да 300 тысяч хри­сти­ан. При по­сред­ни­че­ст­ве Са­удовской Ара­вии 25.9.1983 года уда­лось до­бить­ся до­го­во­рён­но­сти ме­ж­ду про­ти­во­бор­ст­вую­щи­ми ли­ванскими груп­пи­ров­ка­ми о пре­кра­ще­нии ог­ня. Од­на­ко кон­фе­рен­ция по уре­гу­ли­ро­ва­нию в Ливане, про­шед­шая в октябре - но­ябре 1983 года в Же­не­ве с уча­сти­ем пред­ста­ви­телей ли­ванского пра­ви­тель­ст­ва, друз­ских и ши­ит­ских груп­пи­ро­вок, за­кон­чи­лась без­ре­зуль­тат­но. Си­рия на­стаи­ва­ла на рас­тор­же­нии ли­ва­но-из­ра­иль­ско­го со­гла­ше­ния. В феврале 1984 года друз­ские воо­руженные фор­ми­ро­ва­ния под ко­мандованием В. Джумб­ла­та и от­ря­ды ши­ит­ско­го дви­же­ния «Амаль» во гла­ве с Н. Бер­ри при под­держ­ке Си­рии на­нес­ли по­ра­же­ние ли­ванской ар­мии и ов­ла­де­ли Западным Бей­ру­том. Взры­вы бомб в американском по­соль­ст­ве в Ливане и шта­бах мно­гона­цио­наль­ных сил в 1983-1984 годах, ор­га­ни­зо­ван­ные кру­га­ми, близ­ки­ми к дви­же­нию Хез­бол­лах, вы­ну­ди­ли мно­го­на­цио­наль­ные си­лы в феврале 1984 года ос­та­вить Ливан. 5.3.1984 года А. Жмай­ель при­нял тре­бо­ва­ния Си­рии и объ­я­вил об от­ме­не со­гла­ше­ния с Из­раи­лем, за­клю­чён­но­го в 1983 году. По­сле это­го в мар­те 1984 года в Ло­зан­не про­шла но­вая кон­фе­рен­ция по уре­гу­ли­ро­ва­нию в Ливане, по­сле ко­то­рой в стра­не было сфор­ми­ро­ва­но пра­ви­тель­ст­во «национального един­ст­ва» во гла­ве с Р. Ка­ра­ме, в ко­то­рое во­шли бывший пре­зи­дент К. Ша­мун, П. Жмай­ель (ли­дер пар­тии «Ка­та­иб»), Н. Бер­ри, влия­тель­ный му­сульманский по­ли­тик С. аль Хосс (пре­мьер-министр в 1976-1980 годах) и пред­ста­ви­те­ли ПСП. Ве­ду­щую роль в ли­ванских де­лах ста­ла иг­рать Си­рия. В ию­не 1985 года Из­ра­иль в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке вы­вел свои вой­ска с боль­шей час­ти ли­ванской тер­ри­то­рии, со­хра­нив кон­троль лишь над «зо­ной безо­пас­но­сти» (кон­тро­ли­ро­ва­лась про­из­ра­иль­ской «Ар­ми­ей Южного Ли­ва­на» под ко­мандованием генерала. А. Ла­ха­да).

По­сле взры­ва бом­бы в За­хле в сентябре 1985 года в го­род бы­ли вве­де­ны сирийские вой­ска. Си­рий­цы во­шли так­же в Три­по­ли. Главным со­юз­ни­ком Си­рии в Ливане с мая 1985 года ста­ла организация «Амаль». В декабре 1985 года В. Джумб­лат, Н. Бер­ри и ко­ман­дую­щий «Ли­ванскими си­ла­ми» Э. Хо­бей­ка под­пи­са­ли в Да­маске со­гла­ше­ние о раз­ме­ще­нии сирийских войск в зо­нах, ко­то­рые на­хо­ди­лись под кон­тро­лем их груп­пи­ро­вок. Пре­зи­дент А. Жмай­ель от­ка­зал­ся ра­ти­фи­ци­ро­вать со­гла­ше­ние, Хо­бей­ка был сме­щён со сво­его по­ста, а но­вым ко­ман­дую­щим «Ли­ванскими си­ла­ми» стал С. Жа­жа. В от­вет Си­рия по­бу­ди­ла ли­ванских ми­ни­ст­ров-му­суль­ман на­чать 1.1.1986 года бой­кот пре­зи­ден­та, про­дол­жав­ший­ся до его ухо­да с по­ста в 1988 году.

Про­ти­во­бор­ст­во раз­го­ре­лось и в ши­ит­ском ла­ге­ре, где обо­ст­ри­лось со­пер­ни­че­ст­во ме­ж­ду организация­ми «Амаль» и «Хез­бол­лах». В мар­те 1984 года чле­ны «Хез­бол­лах» по­хи­ти­ли ру­ко­во­ди­те­ля от­де­ле­ния ЦРУ в Бей­ру­те У. Бак­ли. По­сле это­го на­ча­лись по­хи­ще­ния жур­на­ли­стов, ди­пло­ма­тов, свя­щен­но­слу­жи­те­лей, учё­ных и во­ен­ных. С мар­та 1988 года по декабрь 1990 года ме­ж­ду от­ря­да­ми организаций «Амаль» и «Хез­бол­лах» про­ис­хо­ди­ли столк­но­ве­ния на юге Ливана и в южных при­го­ро­дах Бей­ру­та.

В 1987 году Р. Ка­ра­ме был убит, пост пре­мьер-министра вре­мен­но за­нял С. аль-Хосс. В 1988 году под­хо­дил к кон­цу срок пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий А. Жмай­е­ля. Из-за ост­ро­го по­ли­тического про­ти­во­бор­ст­ва пар­ла­мент не смог со­брать­ся для из­бра­ния но­во­го гла­вы государства. По­ки­дая пост пре­зи­ден­та в сентябре 1988 года, Жмай­ель на­зна­чил ко­мандующего ар­ми­ей генерала М. Ау­на пре­мьер-ми­ни­ст­ром «пе­ре­ход­но­го во­енного пра­ви­тель­ст­ва». Аун, всту­пив в долж­ность, стал ис­пол­нять так­же обя­зан­но­сти гла­вы государства. Му­сульманские и про­си­рий­ские ли­де­ры от­ка­за­лись при­знать его и вы­дви­ну­ли на пост пре­мьер-минитсра С. аль-Хос­са. В Ливане воз­ник­ло двое­вла­стие. В мар­те 1989 года в стра­не во­зоб­но­ви­лись во­енные дей­ст­вия. При уча­стии сфор­ми­ро­ван­но­го ЛАГ ко­ми­те­та, в ко­то­рый во­шли Ал­жир, Са­удовская Ара­вия и Ма­рок­ко, бы­ла вы­ра­бо­та­на Хар­тия национального со­гла­сия Ли­ва­на. Зна­чительная часть ли­ванского пар­ла­мен­та­ри­ев, при­быв в город Эт-Та­иф (Са­удовская Ара­вия), 22.10.1989 года одоб­ри­ла Хар­тию. Та­иф­ские со­гла­ше­ния пре­ду­смат­ри­ва­ли дос­ти­же­ние ком­про­мис­са ме­ж­ду ли­ванскими об­щи­на­ми при фак­тической ге­ге­мо­нии в стра­не Си­рии. Хри­стиа­не со­гла­си­лись на про­ве­де­ние по­ли­тических ре­форм и пе­ре­рас­пре­де­ле­ние вла­ст­ных пол­но­мо­чий ме­ж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми различных кон­фес­сий, на рав­ное чис­ло мест в пар­ла­мен­те для де­пу­та­тов от хри­сти­ан и му­суль­ман. Пре­зи­дент­ский пост ос­тал­ся за ма­ро­ни­та­ми. В но­ябре 1989 года на эту долж­ность из­бран сто­рон­ник со­труд­ни­че­ст­ва Ливана с Си­ри­ей Р. Муа­вад. Но уже че­рез 17 дней по­сле всту­п­ле­ния в долж­ность он был убит. Вме­сто не­го пре­зиден­том стал другой про­си­рий­ский по­ли­тик - И. Хра­уи. Пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра за­нял С. аль-Хосс.

Генерал М. Аун не при­знал Та­иф­ские со­гла­ше­ния и от­ка­зал­ся по­ки­нуть пре­зи­дент­ский дво­рец в Бей­ру­те. Он объ­я­вил о на­ча­ле «ос­во­бо­дительной вой­ны» про­тив Си­рии. Од­на­ко вер­ные ему час­ти бы­ли по­сте­пен­но вы­тес­не­ны из всех стра­те­ги­чески важ­ных пунк­тов. В октябре 1990 года под уда­ра­ми сирийской авиа­ции они ка­пи­ту­ли­ро­ва­ли, Аун ук­рыл­ся во французском по­соль­ст­ве в Бей­ру­те и позд­нее вы­ехал во Фран­цию. Гражданская вой­на в Ливане за­вер­ши­лась. По офицальными дан­ным, в хо­де неё за 1975-1990 годы в стра­не по­гиб­ли 94 тысячи гражданских лиц, 115 тысяч человек бы­ли ра­не­ны, 20 тысяч человек про­па­ли без вес­ти, 800 тысяч человек бе­жа­ли за гра­ни­цу. Об­щий ма­те­ри­аль­ный ущерб от гражданской вой­ны со­ста­вил 6-12 миллиардов долларов США.

В октябре 1990 года И. Хра­уи и Х. Асад со­гла­со­ва­ли т. н. План безо­пас­но­сти в Ливане. Он пре­ду­смат­ри­вал вос­ста­нов­ле­ние ли­ванской ар­мии, спо­соб­ной кон­тро­ли­ро­вать всю тер­ри­то­рию стра­ны, рос­пуск воо­руженных фор­ми­ро­ва­ний и сда­чу ими ору­жия, а также соз­да­ние но­во­го пра­ви­тель­ст­ва. Ли­де­ры опол­че­ний с не­ко­то­ры­ми ого­вор­ка­ми да­ли со­гла­сие на рос­пуск сво­их час­тей. В октябре - но­ябре 1990 года при иранском и сирийском по­сред­ни­че­ст­ве «Амаль» и «Хез­бол­лах» до­го­во­ри­лись о пре­кра­ще­нии про­ти­во­бор­ст­ва. В декпбре 1990 года по­след­ние час­ти хри­сти­ан­ско­го опол­че­ния бы­ли вы­ве­де­ны из Бей­ру­та. В том же ме­ся­це сфор­ми­ро­ва­но но­вое пра­ви­тель­ст­во «национального един­ст­ва» во гла­ве с О. Ка­ра­ме (бра­том Р. Ка­ра­ме), в ко­то­рое во­шло рав­ное чис­ло пред­ста­ви­те­лей от хри­сти­ан и му­суль­ман. В со­от­вет­ст­вии с ре­шени­ем пра­ви­тель­ст­ва в 1991 году рас­пуще­ны и ра­зо­ру­же­ны боль­шин­ст­во во­о­руженных фор­ми­ро­ва­ний различных дви­же­ний и пар­тий. Пра­ви­тель­ст­во на­зна­чи­ло 40 но­вых де­пу­та­тов пар­ла­мен­та, в ко­то­ром те­перь бы­ло рав­ное чис­ло хри­сти­ан и му­суль­ман. В мае 1991 года пре­зи­ден­ты Си­рии и Ли­ва­на под­пи­са­ли в Да­ма­ске До­го­вор о брат­ст­ве и ко­ор­ди­на­ции. В ию­ле то­го же го­да по­сле че­тырёх­днев­ных бо­ёв в Сай­де за­клю­че­но мир­ное со­гла­ше­ние ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­вом Ливаном и ООП: па­лестин­цы обя­за­лись сдать всё тя­жё­лое ору­жие в об­мен на га­ран­тии гражданских прав для 350 тысяч бе­жен­цев. На­ча­лось ос­во­бо­ж­де­ние западных за­лож­ни­ков, по­хи­щен­ных экс­тре­ми­ст­ски­ми груп­пи­ров­ка­ми. На­пря­жён­ность со­хра­ня­лась толь­ко на юге стра­ны, где про­дол­жа­лись на­па­де­ния «Хез­бол­лах» и па­ле­стин­цев на Из­ра­иль и «Ар­мию Южного Ли­ва­на» и от­вет­ные рей­ды из­ра­иль­тян. В мае 1992 года пра­ви­тель­ст­во О. Ка­ра­ме уш­ло в от­став­ку по­сле че­ты­рёх­днев­ной все­об­щей стач­ки, ор­га­ни­зо­ван­ной проф­сою­за­ми в знак про­тес­та про­тив тя­жёлого эко­но­мического по­ло­же­ния. Гла­вой но­во­го ка­би­не­та, в ко­то­рый во­шло по 12 ми­ни­ст­ров от хри­сти­ан и му­суль­ман, был на­зна­чен Р. ас-Сольх.

В августе - сентябре 1992 года ли­ванские вла­сти про­ве­ли по со­гла­со­ва­нию с Си­ри­ей пар­ламент­ские вы­бо­ры по но­вой сис­те­ме. Боль­шин­ст­во хри­сти­ан­ских пар­тий при­зва­ло к их бой­ко­ту, про­тес­туя про­тив со­хра­няв­ше­го­ся при­сут­ст­вия сирийских войск в Бей­ру­те и его ок­ре­ст­но­стях, что, по их мне­нию, про­ти­во­ре­чи­ло ус­ло­ви­ям Та­иф­ских со­гла­ше­ний. Хо­тя в го­ло­со­ва­нии при­ня­ла уча­стие лишь не­зна­чительная часть хри­сти­ан­ских из­би­ра­те­лей, вы­бо­ры бы­ли при­зна­ны со­сто­яв­ши­ми­ся. Ус­пех на них со­пут­ст­во­вал организаци­ям «Амаль», «Хез­бол­лах», сто­рон­ни­кам В. Джумб­ла­та, С. аль-Хос­са и О. Ка­ра­ме. В хри­сти­ан­ском ла­ге­ре по­бе­да дос­та­лась сто­рон­ни­кам Т.С. Фран­жье (вну­ка С. Фран­жье) и пре­зи­ден­та. Пар­ла­мент из­брал пре­мь­ер-ми­ни­ст­ром мил­ли­ар­де­ра Р.Б. аль-Ха­ри­ри, ко­то­рый сфор­ми­ро­вал ка­би­нет с уча­сти­ем 15 му­суль­ман и 15 хри­сти­ан. Важ­ные ми­ни­стер­ские по­сты по­лу­чи­ли Э. Хо­бей­ка, Т.С. Фран­жье и В. Джумб­лат. Но­вое пра­ви­тель­ст­во ус­та­но­ви­ло кон­троль над зо­ной, ко­то­рая пре­ж­де на­хо­ди­лась под кон­тро­лем «Хез­бол­лах», до­би­лось от МВФ пре­дос­тав­ле­ния кре­ди­та Ливану в раз­ме­ре 175 миллионов долларов США, а так­же кре­ди­тов и по­мо­щи от Ита­лии, ЕС, арабских стран и ли­ванских эмиг­ран­тов на об­щую сум­му в 1 миллиард долларов США.

В 1993 году об­ста­нов­ка в Ливане вновь обо­ст­ри­лась. Пе­рио­ди­че­ски про­ис­хо­ди­ли столк­но­ве­ния ме­ж­ду различными па­ле­стин­ски­ми груп­пи­ров­ка­ми, а так­же ме­ж­ду «Хез­бол­лах» и си­ла­ми безо­пас­но­сти. В декабре 1993 года бы­ли взо­рва­ны бом­бы в штаб-квар­ти­ре пар­тии «Ка­та­иб», в феврале 1994 года - в ма­ро­нит­ской церк­ви в Зук-Ми­хаи­ле. Стре­мясь ос­та­но­вить вол­ну на­си­лия и тер­ро­ра, вла­сти за­пре­ти­ли про­ве­де­ние мас­со­вых де­мон­ст­ра­ций, в мар­те 1994 года вос­ста­но­ви­ли смерт­ную казнь за пред­на­ме­рен­ное убий­ст­во. В том же ме­ся­це бы­ло объ­яв­ле­но о за­пре­те «Ли­ванских сил», а в ап­ре­ле аре­сто­ван их ли­дер С. Жа­жа, об­ви­нён­ный в при­ча­ст­но­сти к взры­ву в церк­ви и к убий­ст­ву в 1990 году ли­де­ра НЛП Д. Ша­му­на. В ию­не 1995 года Жа­жа и 6 его сто­рон­ни­ков при­го­во­ре­ны к по­жиз­нен­но­му за­клю­че­нию.

Про­дол­жа­лось про­ти­во­бор­ст­во на юге стра­ны ме­ж­ду «Хез­бол­лах» и па­ле­стин­ца­ми, с од­ной сто­ро­ны, и Из­раи­лем - с дру­гой. По­сле не­од­но­крат­ных на­па­де­ний на из­ра­иль­скую тер­ри­то­рию и «Ар­мию Южного Ли­ва­на» Из­ра­иль на­нёс в ию­ле 1993 года уда­ры по ба­зам «Хез­бол­лах» и Народного фрон­та ос­во­бо­ж­де­ния Па­ле­сти­ны, что при­ве­ло к по­яв­ле­нию мно­го­численных жертв и бе­жен­цев. Мас­си­ро­ван­ные на­лё­ты из­ра­иль­ской авиа­ции на ба­зы «Хез­бол­лах» про­дол­жа­лись в 1994 и 1995 годах и вы­зва­ли от­вет­ные ра­кет­ные об­стре­лы тер­ри­то­рии Из­раи­ля. В апреле 1996 года из­ра­иль­ские вой­ска про­ве­ли круп­ную ка­ра­тель­ную опе­ра­цию в Южный Ливан под ко­до­вым названием «Гроз­дья гне­ва».

В октябре 1995 года пар­ла­мент Ливана в со­от­вет­ст­вии с по­же­ла­ния­ми Си­рии про­длил пол­но­мо­чия И. Хра­уи в долж­но­сти пре­зи­ден­та ещё на 3 го­да. В августе - сентябре 1996 года бы­ли про­ве­де­ны вто­рые по­сле окон­ча­ния гражданской вой­ны пар­ла­мент­ские вы­боры. В Бей­ру­те на них по­бе­ди­ли сто­рон­ни­ки Р. аль-Ха­ри­ри («Бей­рут­ское ре­ше­ние»), на юге и в до­ли­не Бе­каа - «Амаль» и «Хез­бол­лах», в Гор­ном Ливане - сто­рон­ни­ки В. Джумб­ла­та, на се­ве­ре - Т.С. Фран­жье и О. Ка­ра­ме. Пар­тия «Ка­та­иб», часть ко­то­рой от­ка­за­лась от бой­ко­та вы­бо­ров, не смог­ла про­вес­ти в пар­ла­мент ни од­но­го кан­ди­да­та. Пра­ви­тель­ст­во вновь сфор­ми­ро­вал аль-Ха­ри­ри. Од­на­ко его но­во­му ка­би­не­ту при­шлось столк­нуть­ся с рас­ту­щей оп­по­зи­ци­ей, об­ви­не­ния­ми в кор­руп­ции и про­тес­та­ми проф­сою­зов. В 1997 году ли­де­ры «Хез­бол­лах» при­зва­ли на­се­ле­ние к гражданскому не­по­ви­но­ве­нию и не­уп­ла­те на­ло­гов, а так­же ор­га­ни­зо­ва­ли марш про­тес­та на Бей­рут. Не­смот­ря на то что в декабре 1996 года стра­ны-кре­ди­то­ры по­обе­ща­ли пре­дос­та­вить Ливану кре­дит на вос­ста­нов­ле­ние в раз­ме­ре 3,2 миллиардов долларов США, си­туа­ция в эко­но­ми­ке стра­ны ос­та­ва­лась слож­ной.

В 1998 году ли­ванский пар­ла­мент из­брал пре­зи­ден­том стра­ны бывшего ко­ман­дую­ще­го ли­ванской ар­ми­ей генерала Э. Ла­ху­да, ко­то­рый поль­зо­вал­ся под­держ­кой Си­рии. Ме­ж­ду но­вым гла­вой го­су­дарства и пре­мьер-ми­ни­ст­ром на­ча­лась ост­рая борь­ба за власть; пре­мьер об­ви­нил пре­зи­ден­та в на­ру­ше­нии Кон­сти­ту­ции. В дек.абре 1998 года Ла­худ на­зна­чил но­вым пре­мьер-ми­ни­ст­ром С. аль-Хос­са. Сфор­ми­ро­ван­ное им пра­ви­тель­ст­во вклю­ча­ло вид­ных по­ли­ти­ков, ряд пар­ла­мен­та­ри­ев и тех­но­кра­тов. По до­го­во­рён­но­сти ме­ж­ду пре­зи­ден­том и пре­мьер-ми­ни­ст­ром чле­ны пар­тий не бы­ли пред­став­ле­ны в ка­би­не­те, про­воз­гла­сив­шем про­грам­му воз­ро­ж­де­ния эко­но­ми­ки, оз­до­ров­ле­ния государственных фи­нан­сов, а так­же про­ве­де­ние административной ре­фор­мы.

В начале 2000 года в Южном Ливане вновь на­блю­да­лась эс­ка­ла­ция воо­руженного про­ти­во­стоя­ния ме­ж­ду «Хез­бол­лах», с од­ной сто­роны, Из­раи­лем и «Ар­ми­ей Южного Ли­ва­на» - с дру­гой. В мае 2000 года Из­ра­иль в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке вы­вел свои вой­ска из Южного Ливана. «Ар­мия Южного Ли­ва­на» рас­па­лась, её ли­де­ры во гла­ве с А. Ла­ха­дом эмиг­ри­ро­ва­ли. Ли­ванское пра­ви­тель­ст­во вос­ста­но­ви­ло су­ве­ре­ни­тет над бывшей «зо­ной безо­пас­но­сти».

На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в августе - сентябре 2000 года сто­рон­ни­ки пра­ви­тель­ст­ва С. аль-Хос­са по­тер­пе­ли со­кру­шит. по­ра­же­ние. В Бей­ру­те по­бе­ди­ли сто­рон­ни­ки Р. аль-Ха­ри­ри («Дос­то­ин­ст­во»), в Гор­ном Л. - В. Джум­б­ла­та, на се­ве­ре стра­ны - Т.C. Фран­жье. На юге стра­ны успех со­пут­ст­во­вал организаци­ям «Амаль» и «Хез­бол­лах». По­с­ле вы­бо­ров аль-Ха­ри­ри воз­гла­вил но­вое «пра­ви­тель­ст­во со­гла­сия», по­лу­чив­шее под­держ­ку основных фрак­ций пар­ла­мен­та.

Б. Асад, за­няв­ший пост пре­зи­ден­та Си­рии в 2000 по­сле смер­ти сво­его от­ца Х. Аса­да, стре­мил­ся со­хра­нить кон­троль над Ливаном, од­на­ко пред­при­нял ша­ги по со­кра­ще­нию на его тер­ри­то­рии сирийского во­енного при­сут­ст­вия. В 2001 году из Ливана вы­ве­де­на часть сирийских войск. В августе 2001 года в Ливане аре­сто­ва­но свыше 200 хри­сти­ан­ских ак­ти­ви­стов, об­ви­нён­ных в «ан­ти­си­рий­ском за­го­во­ре» и со­труд­ни­че­ст­ве с Из­раи­лем, и уже­сто­чён кон­троль над сред­ст­ва­ми мас­со­вой ин­фор­ма­ции. Пы­та­ясь со­кра­тить раз­ме­ры государственного дол­га, ка­би­нет Р. аль-Ха­ри­ри встал на путь жё­ст­кой эко­но­мии, пред­при­нял ша­ги по уве­ли­че­нию со­би­рае­мо­сти на­ло­гов, про­вёл при­ва­ти­за­цию государственных пред­при­ятий. В но­ябре 2002 года пра­ви­тель­ст­во Ливана об­су­ди­ло с западными кре­ди­то­ра­ми план ре­струк­ту­ри­за­ции внеш­не­го дол­га стра­ны. Не­смот­ря на со­хра­няв­шие­ся труд­но­сти, ли­ванским вла­стям уда­лось в 2002 году из­бе­жать де­фол­та и де­валь­ва­ции национальной ва­лю­ты.

Р. аль-Ха­ри­ри, ушед­ший 20.10.2004 года в от­став­ку с по­ста пре­мьер-ми­ни­ст­ра, 14.2.2005 года убит про­тив­ни­ка­ми сирийского при­сут­ст­вия в стра­не. По­сле его ги­бе­ли в Ливане на­ча­лись мас­со­вые де­мон­ст­ра­ции, уча­ст­ни­ки ко­то­рых тре­бо­ва­ли пол­но­го вы­во­да из стра­ны сирийских войск. В Ливане сфор­ми­ро­ва­лась про­за­пад­ная коа­ли­ция по­ли­тических сил «Аль­янс 14 мар­та». 26.4.2005 года по­след­ние сирийские час­ти по­ки­ну­ли ли­ванскую тер­ри­то­рию. Эти со­бы­тия по­лу­чи­ли в Ливане название «Кед­ро­вая ре­во­лю­ция».

На юге Ливана 12.7.2006 года на­ча­лись столк­но­ве­ния ме­ж­ду от­ря­да­ми «Хез­бол­лах» и ар­ми­ей Из­раи­ля. В ре­зуль­та­те кон­флик­та по­гиб­ли свыше 1 тысячи ли­ван­цев и около 170 из­ра­иль­тян, в Ливане серь­ёз­но по­стра­дала гражданская ин­фра­струк­ту­ра, в т. ч. ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт в Бей­ру­те. Кон­фликт за­кон­чил­ся 14.8.2006 года по­сле при­ня­тия Со­ве­том Безо­пас­но­сти ООН ре­зо­лю­ции № 1701, при­звав­шей Из­ра­иль и «Хез­бол­лах» к пе­ре­ми­рию.

На со­сто­яв­ших­ся в Ливане 7.6.2009 года оче­ред­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­рах по­бе­ду одер­жа­ла коа­ли­ция «Аль­янс 14 мар­та», по­лу­чив­шая 71 ман­дат (из 128). 27.6.2009 года пре­мьер-ми­ни­ст­ром стра­ны стал С. аль-Ха­ри­ри, сын Р. аль-Ха­ри­ри.

Рос­сия вы­сту­па­ет за со­хра­не­ние един­ст­ва, тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти, не­за­ви­си­мо­сти и су­ве­ре­ни­те­та Ливана. Она спо­соб­ст­во­ва­ла пре­кра­ще­нию гражданской вой­ны в Ливане 1975-1990 годов и ли­ва­но-из­ра­иль­ско­го кон­фли­к­та в ию­ле - августе 2006 года. Пра­ви­тель­ст­во Ливана со сво­ей сто­ро­ны под­дер­жи­ва­ет ак­тив­ное уча­стие Рос­сии в ближ­не­во­сточ­ном мир­ном про­цес­се.

Ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся российско-ли­ванский по­ли­тический диа­лог. В 1997 году со­сто­ял­ся пер­вый в ис­то­рии дву­сто­рон­них от­но­ше­ний официальный ви­зит в РФ пре­мьер-министра Ли­ва­на Р. аль-Ха­ри­ри. В но­ябре 2001 и мар­те 2003 годов аль-Ха­ри­ри по­се­щал на­шу стра­ну с ра­бо­чи­ми ви­зи­та­ми и был при­нят В.В. Пу­ти­ным. 17.10.2003 года в хо­де сам­ми­та Ор­га­ни­за­ции Ис­лам­ская кон­фе­рен­ция в Ма­лай­зии со­стоя­лась встре­ча Пу­ти­на с аль-Ха­ри­ри. При­ез­жав­ший в Мо­ск­ву с ра­бо­чим ви­зи­том 14-16.12.2006 года пре­мьер-министр Ли­ва­на Ф.А.Б. Синь­о­ра встре­чал­ся с Пу­ти­ным. Министр иностранных дел РФ С.В. Лав­ров по­се­тил Ливан в 2004, 2006 и 2009 годах. В декабре 2008 года со­сто­ял­ся официальный ви­зит в Рос­сию ли­ванского министра обо­ро­ны И. Мур­ра. Ак­тив­ные кон­так­ты ме­ж­ду дву­мя стра­на­ми под­дер­жи­ва­ют­ся по пар­ла­мент­ской ли­нии. Не­од­но­крат­но в Рос­сии бы­вал вид­ный ли­ванский по­ли­тический дея­тель С. аль-Ха­ри­ри, встре­чав­ший­ся в мае и августе 2006, ян­варе и но­ябре 2007 и в но­ябре 2008 годов с Пу­ти­ным. В феврале 2010 года Мо­ск­ву по­се­тил с официальным ви­зи­том пре­зи­дент Ли­ва­на М. Су­лей­ман, ко­то­рый встре­тил­ся с пре­зи­ден­том РФ Д.А. Мед­ве­де­вым.

Эко­но­мические свя­зи РФ и Ливана раз­ви­ва­ют­ся не­рав­но­мер­но. Российско-ли­ванская тор­гов­ля пред­став­ле­на главным образом российским экс­пор­том неф­ти и неф­те­про­дук­тов (500 миллионов долларов США, 2008), зер­но­вых, пи­ло­ма­те­риа­лов и ме­тал­ло­про­дук­ции. В мар­те 1998 года в Бей­ру­те со­стоя­лось пер­вое и един­ст­вен­ное за­се­да­ние Меж­пра­ви­тельственной российско-ли­ванской ко­мис­сии по тор­гов­ле и эко­но­мическому со­труд­ни­че­ст­ву. В сентябре 2004 года во вре­мя пре­бы­ва­ния де­ле­га­ции Российско-Арабского де­ло­во­го со­ве­та в Бей­ру­те был сфор­ми­ро­ван Российско-Ли­ванский де­ло­вой со­вет.

В рам­ках чрез­вы­чай­но­го при­зы­ва ООН РФ ока­за­ла Ливану в августе 2006 года сроч­ную гу­ма­ни­тар­ную по­мощь. В Ливане был раз­вёр­нут так­же российский во­енно-инженерный кон­тин­гент (308 человек) с це­лью ока­за­ния со­дей­ст­вия Ли­ванской Рес­пуб­ли­ке в вос­ста­нов­ле­нии отдельных объ­ек­тов её транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры.

В выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях бывшего СССР и РФ по­лу­чи­ли об­ра­зо­ва­ние свыше 10 тысяч ли­ванских гра­ж­дан. Российская сто­ро­на про­дол­жа­ет прак­ти­ку пре­дос­тав­ле­ния без­воз­мезд­ных сти­пен­дий (кво­та - 35 мест в год) для обу­че­ния ли­ван­цев в Рос­сии.

Хо­зяй­ст­во

Ос­но­ва эко­но­ми­ки Ливана - сфе­ра ус­луг. Объ­ём ВВП (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти) 44,2 миллиарда долларов (2008), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния - 11,1 тысяч долларров. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,803 (2007; 83-е ме­сто сре­ди 182 стран ми­ра).

В ре­зуль­та­те гражданской вой­ны 1975-1990 годов Ливан ут­ра­тил по­зи­ции бан­ков­ско­го и тор­го­во­го цен­тра на Ближ­нем Вос­то­ке; зна­чительная часть промышленных объ­ек­тов бы­ла раз­ру­ше­на, объ­ём промышленного про­изводства со­кра­тил­ся на 50%. Вос­ста­нов­ле­нию эко­но­ми­ки стра­ны спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тый бан­ков­ский сек­тор (сыг­рал важ­ней­шую роль в вос­соз­да­нии объ­ек­тов ин­фра­струк­ту­ры), а так­же ме­ж­ду­народная фи­нан­со­вая по­мощь. По­сле сня­тия в 1997 году ог­ра­ни­че­ний на пря­мое уча­стие иностранного ка­пи­та­ла в эко­но­мической жиз­ни стра­ны в Ливане бы­ли от­кры­ты свыше 900 фи­лиа­лов иностранных ком­па­ний (около 150 американских, около 90 французских, около 90 британских, свыше 75 швейцарских, свыше 40 па­нам­ских и др.). С 2002 года про­во­ди­лась при­ва­ти­за­ция объ­ек­тов энер­ге­ти­ки, во­до­снаб­же­ния, транс­пор­та и те­ле­ком­му­ни­кационных ком­па­ний. К на­ча­лу воо­руженного кон­флик­та в 2006 году эко­но­ми­ка стра­ны бы­ла на подъ­ё­ме (бан­ков­ские ак­ти­вы пре­вы­си­ли 75 миллиардов долларов, ка­пи­та­ли­за­ция рын­ка дос­тиг­ла 10,9 миллиардов долларов), бы­ст­ро раз­ви­вал­ся ту­ризм (свыше 2 миллионов человек, 2004). По­сле пре­кра­ще­ния во­енных дей­ст­вий на­ча­лось мед­лен­ное вос­ста­нов­ле­ние хо­зяй­ст­ва; эко­но­мическую по­мощь Ливану ока­зы­ва­ли Са­удовская Ара­вия, стра­ны Пер­сид­ско­го залива и государства ЕС. Ре­аль­ный при­рост ВВП 6,3% (2008).

В струк­ту­ре ВВП до­ля сфе­ры ус­луг со­став­ля­ет 76,1%, промышленности - 18,8%, сельского хозяйства - 5,1% (2008). Около 75% ВВП соз­да­ёт­ся в ча­ст­ном сек­то­ре; ма­лые и сред­ние про­из­во­ди­те­ли в зна­чительной сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ва­ны на экс­порт про­дук­ции.

Про­мыш­лен­ность. Важ­ней­шие от­рас­ли - элек­тро­энер­ге­ти­ка, до­бы­ча ми­нерального сы­рья и про­изводство строй­ма­те­риа­лов, хи­ми­че­ская, лёг­кая, пи­ще­вая промышленность.

Про­изводство элек­тро­энер­гии 9,0 млрд. кВт·ч (2007). Свыше 90% про­изводства и рас­пре­де­ле­ния элек­тро­энер­гии осу­ще­ст­в­ля­ет государственная ком­па­ния «Electricité du Li­ban»; ей при­над­ле­жат 7 ТЭС (круп­ней­шие - в го­ро­дах Зук, Эз-За­хра­ни и Дайр-Ам­мар), 6 ГЭС (круп­ней­шая - на реке Эль-Ли­та­ни), а так­же кон­троль­ный па­кет ак­ций ком­па­нии «Kadisha» (про­из­во­ди­тель элек­тро­энер­гии в северной час­ти Ливана). Ливан им­пор­ти­ру­ет элек­тро­энер­гию (972 млн. кВт·ч, 2007) из Си­рии.

Неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие за­во­ды в Три­по­ли и Эз-За­хра­ни не дей­ст­ву­ют (2009). По­треб­ность в неф­те­про­дук­тах пол­но­стью удов­ле­тво­ря­ет­ся за счёт им­пор­та из арабских го­су­дарств. В Бей­ру­те ра­бо­та­ют несколько пред­при­ятий по сбор­ке ко­неч­ной ма­ши­но­стро­ительной про­дук­ции из им­порт­ных де­та­лей, а так­же упа­ков­ке им­порт­ных то­ва­ров для ре­экс­пор­та в другие стра­ны регио­на. В не­боль­ших объ­ё­мах до­бы­вают ка­мен­ную соль, из­вест­няк, пе­сок, гипс, гра­вий. Про­изводство це­мен­та 4,9 млн. т (2007; в т. ч. на экс­порт). Основные цен­тры: город Шек­ка (за­во­ды ком­па­ний: швейцарская «Holcim» мощ­но­стью 2,6 млн. т в год; «Cimenterie Nationale» - 2,1 млн. т в год; «Seament» - 0,5 млн. т в год) и город Сиб­лин («Ciment de Sibline», мощ­ность около 1,3 млн. т в год). Хи­мическая промышленность пред­став­ле­на про­изводством фос­фор­ных удоб­ре­ний, фос­фор­ной и сер­ной ки­слот (за­вод «Lebanon Chemicals Company» в городе Се­ла­а­та), мою­щих средств, пла­ст­масс, кос­ме­тических и ле­кар­ст­вен­ных средств и др.

Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, ме­бель­ной промышленности. Про­изводство юве­лир­ных из­де­лий, су­ве­нир­ной про­дук­ции. Из от­рас­лей лёг­кой промышленности наи­боль­шее зна­че­ние име­ют тек­стиль­ная (свыше 50% про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся) и швей­ная. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­то ви­но­де­лие (главным образом на экс­порт). Большая часть промышленных мощ­но­стей рас­по­ло­же­на в круп­ных го­ро­дах.

Сель­ское хо­зяй­ст­во. Об­ра­ба­ты­ва­ет­ся свыше 16% тер­ри­то­рии стра­ны (2005). Наи­бо­лее пло­до­род­ные зем­ли - в при­бреж­ной по­ло­се и до­ли­не Бе­каа. Аг­рар­ное про­изводство удов­ле­тво­ря­ет внутренние по­треб­но­сти; часть про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся. Вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые (пре­имущественно пше­ни­ца и яч­мень), ово­щи, кар­то­фель, фрук­ты (апель­си­ны, яб­ло­ки) и тех­нические куль­ту­ры (са­хар­ная свёк­ла, та­бак) - главным образом в до­ли­не Бе­каа; олив­ки - в северной час­ти Ливана; цит­ру­со­вые и ба­на­ны - на по­бе­ре­жье Сре­ди­зем­но­го моря; аво­ка­до - в рай­оне города Джу­байль. Ви­но­гра­дар­ст­во рас­про­стра­не­но в основном в ок­ре­ст­но­стях города За­хла.

Жи­вот­но­вод­ст­во раз­ви­то в гор­ных рай­онах и на се­ве­ро-вос­то­ке Ливана. Раз­во­дят (2004) коз (450 тысяч го­лов), овец (350 тысяч го­лов), круп­ный ро­га­тый скот (80 тысячго­лов). С конца XX века раз­ви­ва­ет­ся мо­лоч­ное ско­то­вод­ст­во: на се­ве­ре Ливана и в до­ли­не Бе­каа дей­ст­ву­ют несколько сред­них и круп­ных мо­лоч­ных ферм.

Зна­че­ние ры­бо­лов­ст­ва не­ве­ли­ко. Большая часть уло­ва - морская ры­ба (главным образом ту­нец). Реч­ную ры­бу вы­лав­ли­ва­ют в озеро Эль-Каръ­аун, ре­ках Эль-Ли­та­ни и Иб­ра­хим; име­ют­ся фер­мы по раз­ве­де­нию кар­па и фо­ре­ли.

Сфе­ра ус­луг. Наи­боль­шее зна­че­ние име­ют бан­ков­ский сек­тор и ту­ризм. Фи­нан­со­вые ус­лу­ги вклю­ча­ют бан­ков­ско-кре­дит­ный сек­тор, стра­хо­вой биз­нес, бир­же­вую дея­тель­ность. В 1950-х - середине 1970-х годов Ливан был круп­ным ре­гио­наль­ным фи­нан­со­вым цен­тром; во вре­мя гражданской вой­ны бан­ков­ский сек­тор про­дол­жал ос­та­вать­ся ос­но­вой эко­но­ми­ки. В 1990-х годах на­блю­дал­ся бы­ст­рый рост бан­ков­ских де­по­зи­тов (6,5 миллиардов долларов в 1992 году; 33,9 миллиардов долларов в 1999 году), ли­ванские бан­ки вы­шли на ме­ж­ду­народный ры­нок. Фи­нан­со­вый сек­тор вклю­ча­ет Центральный банк (Банк Ли­ва­на), ком­мерческие и ин­ве­стиционные бан­ки. Дей­ст­ву­ет Бей­рут­ская фон­до­вая бир­жа.

Важ­ную роль иг­ра­ет ту­ризм (куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, эко­ло­ги­че­ский, пляж­ный от­дых). В го­ро­дах Бей­рут, Сай­да, Тир, Три­по­ли, Джу­ния, За­хла, Ба­аль­бек и др. рас­по­ло­же­ны мно­го­численные объ­ек­ты куль­тур­но­го на­сле­дия. Тра­ди­ци­он­но ту­ри­стов при­вле­ка­ет «Ка­зи­но дю Ли­бан» (город Джу­ния; од­но из круп­ней­ших на Ближ­нем Вос­то­ке). Осу­ще­ст­в­ля­ет­ся вос­ста­нов­ле­ние и мо­дер­ни­за­ция ту­ри­стической ин­фра­струк­ту­ры (стро­ят­ся но­вые гос­ти­ни­цы, в т. ч. ме­ж­ду­народных се­тей). Тра­ди­ци­он­но зна­чительное чис­ло ли­ван­цев, про­жи­ваю­щих за ру­бе­жом, ре­гу­ляр­но про­во­дят от­пуск в Ли­ва­не.

Транс­порт. Про­тя­жён­ность ав­то­мо­биль­ных до­рог около 7000 км, в т. ч. ско­ро­ст­ных ав­то­до­рог - 170 км (2005). Основные ав­то­ма­ги­ст­ра­ли - При­бреж­ное шос­се (свя­зы­ва­ет северную и южную час­ти Ливана), Бей­рут - Да­маск (Си­рия). Про­тя­жён­ность же­лез­ных до­рог 401 км, в т. ч. до­рог со стан­дарт­ной ши­ри­ной ко­леи - 319 км (2006). Железнодорожное со­об­ще­ние не дей­ст­ву­ет, б. ч. до­рог раз­ру­ше­на (2009). Морской транс­порт осу­ще­ст­в­ля­ет зна­чительное часть внеш­не­тор­го­вых пе­ре­во­зок. Ливану при­над­ле­жит 33 морских тор­го­вых суд­на; под фла­га­ми других стран хо­дят 55 су­дов (2008). Основные морские пор­ты - Бей­рут (один из круп­ней­ших на Ближ­нем Вос­то­ке; гру­зо­обо­рот 5,7 млн. т; свыше 525 тысяч кон­тей­не­ров ДФЭ, 2008; дей­ст­ву­ет ре­экс­порт­ная сво­бод­ная тор­го­вая зо­на) и Три­по­ли. Име­ет­ся 7 аэ­ро­пор­тов (в т. ч. 5 с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ных по­лос, 2009). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Ра­фи­ка аль-Ха­ри­ри (Бей­рут; от­крыт по­сле ре­кон­ст­рук­ции в 2006 году).

Внеш­не­эко­но­ми­че­ские свя­зи. Ха­рак­тер­но от­ри­цательное саль­до внеш­не­тор­го­во­го ба­лан­са: стои­мость то­вар­но­го экс­пор­та 5,0 млрд. долл., им­пор­та - 16,3 млрд. долл. (2008). Экс­порт юве­лир­ных из­де­лий, про­дук­ции хи­мической промышленности, це­мен­та, тек­сти­ля, раз­но­об­раз­ных по­тре­би­тель­ских то­ва­ров, фрук­тов, ово­щей и др. Им­порт главным образом неф­те­про­дук­тов, ав­то­мо­би­лей, элек­тро­обо­ру­до­ва­ния, хи­ми­ка­тов, ле­кар­ст­вен­ных средств, бу­ма­ги, по­тре­би­тель­ских то­ва­ров. Основные парт­нё­ры по экс­пор­ту (%, 2008): Си­рия около 25, ОАЭ около 13, Швей­ца­рия 6,6, Са­удовская Ара­вия 6,1; по им­пор­ту (%): Си­рия 10,5, Фран­ция 9,5, США 9,3, Ита­лия 7,3, Ки­тай 6,8, Гер­ма­ния 4,9, Са­удовская Ара­вия 4,8.

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