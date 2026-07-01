ЛИВАДИЙСКИЙ ДОГОВОР 1879
ЛИВАДИЙСКИЙ ДОГОВОР 1879 года - русско-китайское соглашение о статусе Илийского края.
(Ныне часть Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая). Ему предшествовало уйгуро-дунганское восстание 1864-1877 годов, в ходе которого на территории Илийского края возникло не признанное Китаем Кульджинское ханство. Оно спровоцировало военный конфликт с Россией и в 1871 году было занято российскими войсками под общим командованием генерал-лейтенанта Г.А. Колпаковского. После подавления восстания велись российско-китайские переговоры об условиях возвращения Илийского края под юрисдикцию Китая, которые завершились заключением 20.9(2.10).1879 года в Ливадии (Крым) Ливадийского договора.
Он был подписан товарищем министром иностранных дел России Н.К. Гирсом, российским посланником в Пекине Е.К. Бюцовым и уполномоченным китайского правительства посланником Чун Хоу. Согласно договору, российские войска выводились из большей части Илийского края. Китайское правительство обязывалось не наказывать участников восстания и разрешить желающим переселиться в пределы Российской империи, выплатить России 5 миллионов рублей в качестве компенсации за расходы по содержанию войск и управлению краем. Для отвода земель переселенцам за Российской империей оставались западный участок долины реки Или и долина реки Текес. К Российской империи также отходил стратегически важный район Музартского перевала через Тянь-Шань. Россия получала право назначать консулов во все важнейшие города Восточного Туркестана, российские купцы могли вести беспошлинную торговлю в Синьцзяне и осуществлять транзит товаров из Синьцзяна во Внутренний Китай. Условия договора вызвали резкое недовольство влиятельных придворных кругов Китая; китайское правительство отказалось ратифицировать Ливадийский договор, обвинив Чун Хоу в превышении полномочий (он был приговорён к смертной казни, но помилован по ходатайству российской миссии в Пекине). Китайские власти начали подготовку к вооруженному захвату Илийского края, в ответ российским правительством на Дальний Восток отправлена эскадра Балтийского флота под командованием вице-адмирала С.С. Лесовского (1880).
В результате настойчивых дипломатических усилий с российской стороны переговоры были возобновлены и завершились заключением Петербургского договора 1881 года.