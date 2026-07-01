ЛИВАДИЙСКИЙ ДОГОВОР 1879

ЛИВАДИЙСКИЙ ДОГОВОР 1879 года - русско-китайское соглашение о статусе Илийского края.

(Ны­не часть Синь­цзян-Уй­гур­ско­го ав­то­ном­но­го района Ки­тая). Ему пред­ше­ст­во­ва­ло уй­гу­ро-дун­ган­ское вос­ста­ние 1864-1877 годов, в хо­де ко­то­ро­го на тер­ри­то­рии Илий­ско­го края воз­ник­ло не при­знан­ное Ки­та­ем Куль­джин­ское хан­ст­во. Оно спро­во­ци­ро­ва­ло во­енный кон­фликт с Рос­си­ей и в 1871 году бы­ло за­ня­то российскими вой­ска­ми под об­щим ко­ман­до­ва­ни­ем генерал-лейтенанта Г.А. Кол­па­ков­ско­го. По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния ве­лись российско-китайские пе­ре­го­во­ры об ус­ло­ви­ях воз­вра­ще­ния Илий­ско­го края под юрис­дик­цию Ки­тая, ко­то­рые за­вер­ши­лись за­клю­че­ни­ем 20.9(2.10).1879 года в Ли­ва­дии (Крым) Ливадийского договора.

Он был под­писан то­ва­ри­щем министром иностранных дел Рос­сии Н.К. Гир­сом, российским по­слан­ни­ком в Пе­ки­не Е.К. Бю­цо­вым и упол­но­мо­чен­ным китайского пра­ви­тель­ст­ва по­слан­ни­ком Чун Хоу. Со­глас­но до­го­во­ру, российские вой­ска вы­во­ди­лись из большей части Илий­ско­го края. Китайское пра­ви­тель­ст­во обя­зы­ва­лось не на­ка­зы­вать уча­ст­ни­ков вос­ста­ния и раз­ре­шить же­лаю­щим пе­ре­се­лить­ся в пре­де­лы Российской им­пе­рии, вы­пла­тить Рос­сии 5 миллионов рублей в ка­че­ст­ве ком­пен­са­ции за рас­хо­ды по со­дер­жа­нию войск и управ­ле­нию кра­ем. Для от­во­да зе­мель пе­ре­се­лен­цам за Российской им­пе­ри­ей ос­та­ва­лись западный уча­сток до­ли­ны реки Или и до­ли­на реки Те­кес. К Российской им­пе­рии так­же от­хо­дил стра­те­ги­че­ски важ­ный рай­он Му­зарт­ско­го пе­ре­ва­ла че­рез Тянь-Шань. Рос­сия по­лу­ча­ла пра­во на­зна­чать кон­су­лов во все важ­ней­шие го­ро­да Восточного Тур­ке­ста­на, российские куп­цы мог­ли вес­ти бес­по­шлин­ную тор­гов­лю в Синь­цзя­не и осу­ще­ст­в­лять тран­зит то­ва­ров из Синь­цзя­на во Внутренний Ки­тай. Ус­ло­вия до­го­во­ра вы­зва­ли рез­кое не­до­воль­ст­во вли­ятельных при­двор­ных кру­гов Ки­тая; китайское пра­ви­тель­ст­во от­ка­за­лось ра­ти­фи­ци­ро­вать Ливадийский договор, об­ви­нив Чун Хоу в пре­вы­шении пол­номо­чий (он был при­го­ворён к смерт­ной каз­ни, но по­ми­ло­ван по хо­да­тай­ст­ву российской мис­сии в Пе­ки­не). Китайские вла­сти на­ча­ли под­го­тов­ку к во­оруженному за­хва­ту Илий­ского края, в от­вет российским пра­ви­тель­ст­вом на Даль­ний Вос­ток от­прав­ле­на эс­кад­ра Балтийского фло­та под ко­мандованием ви­це-адмирала С.С. Ле­сов­ско­го (1880).

В ре­зуль­та­те на­стой­чи­вых ди­пло­ма­ти­ческих уси­лий с российской сто­ро­ны пе­ре­го­во­ры бы­ли во­зоб­нов­ле­ны и за­вер­ши­лись за­клю­че­ни­ем Пе­тер­бург­ско­го до­го­во­ра 1881 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)