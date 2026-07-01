ЛИТВА МАЛАЯ

ЛИТВА МАЛАЯ - ис­то­рическая об­ласть в ниж­нем те­че­нии реки Не­ман.

В на­стоя­щее вре­мя раз­де­ле­на ме­ж­ду Лит­вой (город Клай­пе­да с ок­ру­гой), Российской Фе­де­ра­ци­ей (часть Прус­сии Вос­точ­ной, ны­не Ка­ли­нин­град­ская об­ласть) и Поль­шей (северная часть Вар­мин­ско-Ма­зур­ско­го вое­вод­ст­ва с городом Гол­дап).

Литва Малая сфор­ми­ро­ва­лась к началу XVI века (до 1525 года) на час­ти тер­ри­то­рии Тев­тон­ско­го ор­де­на , за­кре­п­лён­ной за ним по ус­ло­ви­ям Мельн­ско­го ми­ра 1422 года и на­се­лён­ной прус­са­ми и ли­тов­ца­ми, на ос­но­ве ко­то­рых к началуXVI века сло­жи­лась осо­бая эт­но­куль­тур­ная груп­па [са­мо­на­зва­ние - ле­ту­ви­нин­кай (lietuvininkai)]. Тер­мин «Литва Малая» впер­вые встре­ча­ет­ся в пруссих хро­ни­ках С. Гру­нау и Л. Да­ви­да начала XVI века. По­сле се­ку­ля­ри­за­ции Тев­тон­ско­го ор­де­на на­хо­ди­лась в со­ста­ве гер­цог­ст­ва Прус­сия (1525-1618 годы), Бран­ден­бург­ско-Прус­ско­го гер­цог­ст­ва (1618-1701 годы), Прусского ко­ро­лев­ст­ва (1701-1871 годы), Гер­ма­нии (1871-1945 годы), бу­ду­чи от­де­лён­ной государственной гра­ни­цей от большей части эт­нической ли­тов­ской тер­ри­то­рии. Тер­ри­то­рия Литвы Малой ста­ла основным оча­гом раз­ви­тия ли­тов­ско­го ли­те­ра­тур­но­го язы­ка, че­му спо­соб­ст­во­ва­ло при­ня­тие лю­те­ран­ст­ва в ка­че­ст­ве государственной ре­ли­гии Прус­сии (это оз­на­ча­ло пе­ре­ход к бо­го­слу­же­нию на национальном язы­ке вме­сто ла­ты­ни) и под­держ­ка ли­товского об­ра­зо­ва­ния и кни­го­из­да­ния со сто­ро­ны гер­цо­га Альб­рех­та Бран­ден­бург­ско­го, стре­мив­ше­го­ся обес­пе­чить ши­ро­кую со­ци­аль­ную опо­ру для сво­ей вла­сти. В Кё­нигс­бер­ге (ко­то­рый многие ис­сле­до­ва­те­ли от­но­сят к Литве Малой) в 1547 году М. Маж­ви­да­сом опуб­ли­ко­ва­на пер­вая кни­га на ли­товском языке - Ка­те­хи­зис, в 1653 году Д. Клей­ном - пер­вая грам­ма­ти­ка ли­товского языка, в 1579-1590 годы Й. Брет­ку­на­сом осу­ще­ст­в­лён пер­вый пе­ре­вод Биб­лии на ли­товский язык (не опубликованно), в XVIII веке К. До­не­лай­ти­сом соз­да­на пер­вая по­эма на ли­товском языке «Вре­ме­на го­да», в 1-й половине XIX века из­да­ны пер­вые га­зе­ты на ли­товском язы­ке.

До начала XVIII века большая часть на­се­ле­ния Литвы Малой со­став­ля­ли ли­тов­цы (про­жи­вав­шие в Литве Малой прус­сы бы­ли оне­ме­че­ны к 1-й половине XVIII века). Их чис­ло за­мет­но умень­ши­лось по­сле то­го, как ко­роль Фрид­рих Виль­гельм I, стре­мясь вос­пол­нить по­те­ри на­се­ле­ния из-за эпи­де­мии чу­мы 1709-1711 годов, при­гла­сил в Литву Малую ко­ло­ни­стов из Ав­ст­рии, германских го­су­дарств, Швей­ца­рии, Ни­дер­лан­дов . С соз­да­ни­ем Германской им­пе­рии в 1871 на­ча­лось при­ну­ди­тель­ное оне­ме­чи­ва­ние ме­ст­но­го на­се­ле­ния. Тем не ме­нее ли­товский язык в Литве Малой со­хра­нял свои по­зи­ции, в ча­ст­но­сти про­дол­жа­лось из­да­ние книг и пе­рио­ди­ки на ли­товском язы­ке.

Не­смот­ря на тре­бо­ва­ния пе­ре­да­чи Литвы Малой Ли­товской рес­пуб­ли­ке по­сле окон­ча­ния 1-й ми­ро­вой вой­ны , её основная часть по ус­ло­ви­ям Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года бы­ла ос­тав­ле­на за Гер­ма­ни­ей, а в со­став Лит­вы в 1932-1939 годов вхо­дил лишь Клай­пед­ский край. В западной час­ти Литвы Малой, при­над­ле­жав­шей Гер­ма­нии, с 1934 года про­во­ди­лась по­ли­ти­ка пол­но­го оне­ме­чи­ва­ния, с 1939 года рас­про­стра­нён­ная на за­хва­чен­ный Гер­ма­ни­ей Клай­пед­ский край. По ре­ше­нию Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 года тер­ри­то­рия Литва Малая раз­де­ле­на ме­ж­ду СССР (пе­ре­да­на в со­став Ли­товской ССР и РСФСР) и Поль­шей.

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