ЛИТВА МАЛАЯ
ЛИТВА МАЛАЯ - историческая область в нижнем течении реки Неман.
В настоящее время разделена между Литвой (город Клайпеда с округой), Российской Федерацией (часть Пруссии Восточной, ныне Калининградская область) и Польшей (северная часть Варминско-Мазурского воеводства с городом Голдап).
Литва Малая сформировалась к началу XVI века (до 1525 года) на части территории Тевтонского ордена, закреплённой за ним по условиям Мельнского мира 1422 года и населённой пруссами и литовцами, на основе которых к началуXVI века сложилась особая этнокультурная группа [самоназвание - летувининкай (lietuvininkai)]. Термин «Литва Малая» впервые встречается в пруссих хрониках С. Грунау и Л. Давида начала XVI века. После секуляризации Тевтонского ордена находилась в составе герцогства Пруссия (1525-1618 годы), Бранденбургско-Прусского герцогства (1618-1701 годы), Прусского королевства (1701-1871 годы), Германии (1871-1945 годы), будучи отделённой государственной границей от большей части этнической литовской территории. Территория Литвы Малой стала основным очагом развития литовского литературного языка, чему способствовало принятие лютеранства в качестве государственной религии Пруссии (это означало переход к богослужению на национальном языке вместо латыни) и поддержка литовского образования и книгоиздания со стороны герцога Альбрехта Бранденбургского, стремившегося обеспечить широкую социальную опору для своей власти. В Кёнигсберге (который многие исследователи относят к Литве Малой) в 1547 году М. Мажвидасом опубликована первая книга на литовском языке - Катехизис, в 1653 году Д. Клейном - первая грамматика литовского языка, в 1579-1590 годы Й. Бреткунасом осуществлён первый перевод Библии на литовский язык (не опубликованно), в XVIII веке К. Донелайтисом создана первая поэма на литовском языке «Времена года», в 1-й половине XIX века изданы первые газеты на литовском языке.
До начала XVIII века большая часть населения Литвы Малой составляли литовцы (проживавшие в Литве Малой пруссы были онемечены к 1-й половине XVIII века). Их число заметно уменьшилось после того, как король Фридрих Вильгельм I, стремясь восполнить потери населения из-за эпидемии чумы 1709-1711 годов, пригласил в Литву Малую колонистов из Австрии, германских государств, Швейцарии, Нидерландов. С созданием Германской империи в 1871 началось принудительное онемечивание местного населения. Тем не менее литовский язык в Литве Малой сохранял свои позиции, в частности продолжалось издание книг и периодики на литовском языке.
Несмотря на требования передачи Литвы Малой Литовской республике после окончания 1-й мировой войны, её основная часть по условиям Версальского мирного договора 1919 года была оставлена за Германией, а в состав Литвы в 1932-1939 годов входил лишь Клайпедский край. В западной части Литвы Малой, принадлежавшей Германии, с 1934 года проводилась политика полного онемечивания, с 1939 года распространённая на захваченный Германией Клайпедский край. По решению Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года территория Литва Малая разделена между СССР (передана в состав Литовской ССР и РСФСР) и Польшей.