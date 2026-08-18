ЛИТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ

Лито́вский национа́льный сою́з (Lietuviu Tautininku Sajunga) («таутининки») — правая политическая партия в Литве, опирающаяся на принципы национализма. Возникла в 1924 в результате объединения Партии народного прогресса и Союза литовских земледельцев. Первым председателем партии стал профессор В. Креве-Мицкявичюс. В 1925 главой партии был избран А. Сметона , после государственного переворота в декабре 1926 уступивший этот пост Л. Норейке. Была одной из ведущих партий в межвоенной Литве, в 1927—1939 самостоятельно формировала правительство, с 1936 — единственная легальная партия в Литве. В 1940 партия была запрещена. Воссоздана в 1989—1990. В 1992—2004 принимала участие на выборах в Сейм Литвы (в том числе, в коалиции с другими партиями), но не набирала достаточного количества голосов и была представлена лишь депутатами, избранными по мажоритарным округам. Более успешным было ее участие на местных выборах, где ей удалось получить до 28,5 % голосов избирателей. В 2008 партия объединилась с Союзом Отечества, а в 2011 вновь была воссоздана как самостоятельная партия. С 2017 в результате вхождения в партию Союза республиканцев сменила свое название на Союз литовских националистов и республиканцев.

Лит .: Klases ir politines partijos 1916—1926 m. Vilnius, 1978.