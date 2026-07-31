ЛИТОВСКАЯ МЕТРИКА
ЛИТОВСКАЯ МЕТРИКА, метрика Великого княжества Литовского - комплекс документов, сложившийся на основе архива канцелярии Великого княжества Литовского (ВКЛ).
(От латинского matricula - опись, реестр, через польское metryka - регистр, канцелярская книга, книга копий исходящих документов канцелярии). Литовская метрика в собственном смысле слова составляют книги копий и регестов (кратких пересказов содержания) исходящих и частично входящих документов центральных органов власти ВКЛ. В ходе их функционирования и последующего бытования Литовская метрика как архивного комплекса в её состав вошли также книги копий документов некоторых местных органов управления ВКЛ, отдельных должностных лиц, материалы внешних архивов [в частности, Русская (Волынская) метрика - книги русского отдела польской коронной канцелярии, в ведении которой находились Волынское, Брацлавское, Киевское и Черниговское воеводства, за 1569-1673 годы]. В свою очередь, некоторые книги Литовской метрики изредка попадали в частные архивы высших должностных лиц.
Первоначальные названия книг Литовской метрики отражали происхождение их документов [«книги господарскии (его милости)»], классификацию книг по видовому признаку («книги судовые»), место их хранения («книги канцлереискии»). Термин «метрика» встречается с 1528 года как обозначение отдельных книг Литовской метрики (впоследствии он стал обозначать и собрание таких книг, т. е. весь комплекс Литовской метрики). С конца XVI - начала XVII века развёрнутое название Литовской метрики - Метрика Великого княжества Литовского. Термин «Литовская метрика» (по аналогии с Коронной метрикой) систематически употреблялся с середины XVII века (закреплён варшавскими архивистами в ходе ревизии Литовской метрики 1747-1751 годов). Первоначальным языком Литовской метрики (в XV-XVI века) был старобелорусский, с XVI века в Литовской метрики появились записи на латинском и польском языках; последний преобладает в Литовской метрики во 2-й половине XVII-XVIII веке, будучи с 1697 года официальным языком делопроизводства ВКЛ.
Наиболее ранние из сохранившихся книг Литовской метрики составлены в конце 1470-х - 1480-егоды, однако их содержание охватывает исходящие документы с 1440 года. В конце XV - начале XVI века «книги» Литовской метрики ещё не были книгами в современном смысле слова, а представляли собой тетради и отдельные листы с копиями или регестами документов, сложенные в определённой хронологической и тематической последовательности (нередко приблизительной); переплетены они были спустя значительный промежуток времени после их составления, чем вызвана путаница в расположении документов в собственно книгах, возникших на их основе. Вероятно, с самого начала ведения Литовской метрики существовали различные типы «книг», между которыми довольно последовательно распределялись документы (Н. Г. Бережков): в книги данин записывались великокняжеские пожалования и законодательные акты (привилеи); в книги судовых справ - судебные решения великого князя и рады панов; в книги посольств - документы о сношениях ВКЛ с иностранными государствами; в книги аренд - документы об отдаче в аренду, на откуп и т. п. (сведения об их регулярном ведении имеются до 1511 года); в книги отправ - реестры великокняжеских пожалований представителей различных категорий военно-служилого населения деньгами, продуктами и вещами (сведения об их регулярном ведении имеются до 1510 года). В 1520-е годы книги Литовской метрики стали переплетаться в довольно короткий срок, а их содержание стало более последовательным в тематическом и хронологическом плане. В отдельные книги Литовской метрики могло выделяться делопроизводство по некоторым регионам ВКЛ (Подляшье, Ливония, Смоленская и Северская земли). Около 1594-1607 годов подлинные книги Литовской метрики по приказу канцлера Л.Сапеги были скопированы (сами они, за редким исключением, не сохранились). В начале XVII века произошло разделение книг Литовской метрики на канцлерские и подканцлерские в связи с тем, что после смерти подканцлера Г. Войны в 1615 году ведшиеся им книги Литовской метрики впервые не были переданы в состав канцлерских книг. Литовская метрика существенно пострадала в период Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов и русско-польской войны 1654-1667 годов (в частности, скорее всего, тогда погибли подлинные книги Литовской метрики до конца XVI века).
В середине 1740-х годов Литовская метрика перевезена из Вильно в Варшаву. В ходе ревизии 1747-1751 годов, проведённой по распоряжению канцлера ВКЛ князя Я. Ф. Сапеги и подканцлера князя М. Чарторыйского, было закреплено и упорядочено введением нумерации разделение Литовской метрики на «большую метрику» (канцлерские книги со сплошной нумерацией арабскими цифрами) и «малую метрику» (подканцлерские книги, обозначаемые буквами латинского алфавита). В 1770-1780-е годы 62 наиболее ранние книги скопированы буквами латинского алфавита в 29 томов (т. н. Варшавская копия).
В конце 1792 года, согласно универсалам Генеральной конфедерации ВКЛ, которая поддерживала Тарговицкую конфедерацию и проводила политику возвращения ВКЛ его государственных учреждений, значительная часть Литовской метрики была перевезена из Варшавы обратно в Вильно. Однако уже в июле 1794 года почти вся она была возвращена в Варшаву как в более безопасное место. В 1794-1795 годы Литовская метрика вместе с другими центральными архивами Речи Посполитой перевезена в Санкт-Петербург, в 1796-1898 годы её материалы распределены между 3-м департаментом Сената (куда поступила их большая часть) и Коллегией иностранных дел (т. н. Посольская метрика, в 1828 году передана в Московский архив Коллегии иностранных дел). В конце XVIII - начале XIX века Пруссии переданы несколько книг Литовской метрики (относившиеся к территории, которая отошла к Пруссии по разделам Речи Посполитой; позднее поступили на хранение в Варшаву), часть подлинных актов - в Публичную библиотеку в СанктПетербурге. В 1798 году Литовская метрика разделена на 6 отделов: книги записей; книги судных дел; реестры дел за печатью (sigillata); книги переписей; книги публичных дел; дела в связках и картонах (при этом устранено деление книг на канцлерские и подканцлерские). В 1803 году для разборки и систематизации документов Литовской метрики, организации их использования создана особая экспедиция Сената - «Метрика присоединённых провинций». В ходе ревизии 1835-1837 годов Литовская метрика объединена с той частью Коронной метрики, которая оставалась в Санкт-Петербурге. Возникший таким образом комплекс под общим назв. «Литовская метрика» был разделён на 12 отделов по образцу Коронной метрики: книги записей; книги судных дел; книги публичных дел (содержат акты общегосударственного значения); книги переписей (содержат описания владений, границ государств, податные и пошлинные списки); книги выписей (содержат копии документов, относящихся к тем частям Речи Посполитой, которые отошли к России, выписанные из книг, переданных Пруссии); дела за печатью (sigillata, перечневые списки исходящих актов, скреплённых большой или малой государственной печатью); книги Непременного совета и дела новейшего производства (все - польские); регистры (инвентари архивов); книги новые (переплетённые из архивной россыпи в 1836 году); древние акты (подлинные); родословные; карты и планы (польские). Данное деление Литовской метрики было искусственным, отражало состав книг лишь приблизительно, в общих чертах; тем не менее оно закреплено печатной описью С. Л. Пташицкого (1887) и частично сохранилось до начала XXI века В 1887 году Литовская метрика из Сената передана в Московский архив Министерства юстиции (за исключением подлинных документов, переданных в Государственное древлехранилище), в конце XIX века ряд книг Коронной метрики оттуда передан в Варшаву.
По условиям Рижского мирного договора 1921 года многие материалы Литовской метрики (всего 531 единиц хранения, в том числе отделы книг выписей, книг Непременного совета и дел новейшего производства, инвентарей, древних актов, родословных, межевых карт - полностью) были переданы Польше (начиная с 1923 года), где часть их погибла во время Варшавского восстания 1944 года. К оставшейся в СССР части Литовской метрики в 1950-е годы присоединена «Посольская метрика», проведена валовая нумерация Литовской метрики Ныне большая часть книг Литовской метрики хранится в РГАДА в Москве (более 660 книг) и Главном архиве древних актов в Варшаве (более 500 единиц хранения по описи С. Л. Пташицкого); отдельные книги и инвентари Литовской метрики имеются также в собраниях Вильнюса, Кракова, Курника, Лодзи, Львова и Санкт-Петербурга.
Публикация материалов Литовской метрики началась во 2-й половине XVIII века польским археографом М. Догелем. В XIX веке издание отдельных документов Литовской метрики продолжилось в многотомных тематических сборниках: «Акты, относящиеся к истории Западной России», «Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России», «Акты Литовской метрики», «Акты Литовско-Русского государства» и др. В середине XIX века началась публикация целых книг Литовской метрики (полностью или в виде регестов). Впоследствии (с 1928 года) она надолго прекратилась, уступив место изданию отдельных документов из Литовской метрики Ныне публикацию книг Литовской метрики ведут учёные Польши, Литвы, Белоруссии, Украины и России.
Источники:
Книга посольская Метрики Великого княжества Литовского... М., 1843. Ч. 1–2;
Русская историческая библиотека. СПб., 1903–1910. Т. 20, 27. Юрьев, 1914. Т. 30. П., 1915. Т. 33;
Беларускi архiў. Менск, 1928. Т. 2;
Metryka Litewska: księga sigillat 1709–1719. Warsz., 1987;
Lietuvos Metrika. Vilnius, 1993–2008–. Kn. 1, 3–6, 8–12, 14, 15, 25, 51, 52, 71, 224, 225, 227, 229–231, 523, 530–532, 556, 564, 567, 594;
Руська (Волинська) Метрика. Кн. за 1652–1673 рр. Острог [и др.], 1999;
Метрыка Вялiкага Княства Лiтоўскага. Мiнск, 2000–2007–. Кн. 28, 30, 43–44, 46, 70, 560;
Metryka Litewska: księga wpisów Nr. 131. Warsz., 2001;
Руська (Волинська) Метрика: Регести документiв Коронної канцелярiї для українських земель 1569–1673. Київ, 2002;
Перапic войска Вялiкага княства Лiтоўскага 1528 г. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. Мiнск, 2003. Кн. 523: Кніга публічных спраў 1;
Литовська Метрика. Київ, 2005. Кн. 561;
Судебная книга витебского воеводы, господарского маршала, волковыского и оболецкого державцы М. В. Клочко. 1533–1540. M., 2008 (Литовская метрика. Кн. № 228: Книга судных дел № 9).
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