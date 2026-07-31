ЛИТОВСКАЯ МЕТРИКА

ЛИТОВСКАЯ МЕТРИКА, мет­ри­ка Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го - ком­плекс до­ку­мен­тов, сло­жив­ший­ся на ос­но­ве ар­хи­ва кан­це­ля­рии Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го (ВКЛ).

(От латинского mat­ri­cula - опись, ре­естр, че­рез польское metry­ka - ре­гистр, кан­це­ляр­ская кни­га, кни­га ко­пий ис­хо­дя­щих до­ку­мен­тов кан­це­ля­рии). Литовская метрика в собственном смыс­ле сло­ва со­став­ля­ют кни­ги ко­пий и ре­ге­стов (крат­ких пе­ре­ска­зов со­дер­жа­ния) ис­хо­дя­щих и час­тич­но вхо­дя­щих до­ку­мен­тов центральных ор­га­нов вла­сти ВКЛ. В хо­де их функ­цио­ни­ро­ва­ния и по­сле­дую­ще­го бы­то­ва­ния Литовская метрика как ар­хив­но­го ком­плек­са в её со­став во­шли так­же кни­ги ко­пий до­ку­мен­тов не­ко­то­рых ме­ст­ных ор­га­нов управ­ле­ния ВКЛ, отдельных дол­ж­но­ст­ных лиц, ма­те­риа­лы внеш­них ар­хи­вов [в ча­ст­но­сти, Рус­ская (Во­лын­ская) мет­ри­ка - кни­ги русского от­де­ла польской ко­рон­ной кан­це­ля­рии, в ве­де­нии ко­то­рой на­хо­ди­лись Во­лын­ское, Брац­лав­ское, Ки­ев­ское и Чер­ни­гов­ское вое­вод­ст­ва, за 1569-1673 годы]. В свою оче­редь, не­ко­то­рые кни­ги Литовской метрики из­ред­ка по­па­да­ли в ча­ст­ные ар­хи­вы выс­ших долж­но­ст­ных лиц.

Пер­во­на­чаль­ные на­зва­ния книг Литовской метрики от­ра­жа­ли про­ис­хо­ж­де­ние их до­ку­мен­тов [«кни­ги гос­по­дар­скии (его ми­ло­сти)»], клас­си­фи­ка­цию книг по ви­до­во­му при­зна­ку («кни­ги су­до­вые»), ме­сто их хра­не­ния («кни­ги канц­ле­реи­скии»). Тер­мин «мет­ри­ка» встре­ча­ет­ся с 1528 года как обо­зна­че­ние отдельных кни­г Литовской метрики (впо­след­ст­вии он стал обо­зна­чать и со­б­ра­ние та­ких книг, т. е. весь ком­плекс Литовской метрики). С конца XVI - начала XVII века раз­вёр­ну­тое на­зва­ние Литовской метрики - Мет­ри­ка Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го. Тер­мин «Литовская метрика» (по ана­ло­гии с Ко­рон­ной мет­ри­кой) сис­те­ма­ти­че­ски упот­реб­лял­ся с середины XVII века (за­кре­п­лён вар­шав­ски­ми ар­хи­вис­та­ми в хо­де ре­ви­зии Литовской метрики 1747-1751 годов). Пер­во­на­чаль­ным язы­ком Литовской метрики (в XV-XVI века) был ста­ро­бе­ло­рус­ский, с XVI века в Литовской метрики поя­ви­лись за­пи­си на латинском и польском язы­ках; по­след­ний пре­об­ла­да­ет в Литовской метрики во 2-й половине XVII-XVIII веке, бу­ду­чи с 1697 года официальным язы­ком де­ло­про­из­вод­ст­ва ВКЛ.

Наи­бо­лее ран­ние из со­хра­нив­ших­ся книг Литовской метрики со­став­ле­ны в конце 1470-х - 1480-егоды, од­на­ко их со­дер­жа­ние ох­ваты­ва­ет ис­хо­дя­щие до­ку­мен­ты с 1440 года. В конце XV - начале XVI века «кни­ги» Литовской метрики ещё не бы­ли кни­га­ми в современном смыс­ле сло­ва, а пред­став­ля­ли со­бой тет­ра­ди и отдельные лис­ты с ко­пия­ми или ре­ге­ста­ми до­ку­мен­тов, сло­жен­ные в оп­ре­де­лён­ной хро­но­ло­гической и те­ма­тической по­сле­до­ва­тель­но­сти (не­ред­ко при­бли­зи­тель­ной); пе­ре­пле­те­ны они бы­ли спус­тя зна­чительный про­ме­жу­ток вре­ме­ни по­сле их со­став­ле­ния, чем вы­зва­на пу­та­ни­ца в рас­по­ло­же­нии до­ку­мен­тов в соб­ст­вен­но кни­гах, воз­ник­ших на их ос­но­ве. Ве­ро­ят­но, с са­мо­го на­ча­ла ве­де­ния Литовской метрики су­ще­ст­во­ва­ли различные ти­пы «книг», ме­ж­ду ко­то­ры­ми до­воль­но по­сле­до­ва­тель­но рас­пре­де­ля­лись до­ку­мен­ты (Н. Г. Бе­реж­ков): в кни­ги да­нин за­пи­сы­ва­лись ве­ли­ко­кня­же­ские по­жа­ло­ва­ния и за­ко­но­дательные ак­ты (при­ви­леи); в кни­ги су­до­вых справ - су­деб­ные ре­ше­ния великого кня­зя и ра­ды па­нов; в кни­ги по­сольств - до­ку­мен­ты о сно­ше­ни­ях ВКЛ с иностранными го­су­дар­ст­ва­ми; в кни­ги аренд - до­ку­мен­ты об от­да­че в арен­ду, на от­куп и т. п. (све­де­ния об их ре­гу­ляр­ном ве­дении име­ют­ся до 1511 года); в кни­ги от­прав - рее­ст­ры ве­ли­ко­кня­же­ских по­жа­ло­ва­ний пред­ста­ви­те­лей различных ка­те­го­рий во­ен­но-слу­жи­ло­го на­се­ле­ния день­га­ми, про­дук­та­ми и ве­ща­ми (све­де­ния об их ре­гу­ляр­ном ве­де­нии име­ют­ся до 1510 года). В 1520-е годы кни­ги Литовской метрики ста­ли пе­ре­пле­тать­ся в до­воль­но ко­рот­кий срок, а их со­дер­жа­ние ста­ло бо­лее по­сле­до­ва­тель­ным в те­ма­тическом и хро­но­ло­гическом пла­не. В отдельные кни­ги Литовской метрики мог­ло вы­де­лять­ся де­ло­про­из­вод­ст­во по не­ко­то­рым ре­гио­нам ВКЛ (Под­ля­шье, Ли­во­ния, Смо­лен­ская и Се­вер­ская зем­ли). Около 1594-1607 годов под­лин­ные кни­ги Литовской метрики по при­ка­зу канц­ле­ра Л.Са­пе­ги бы­ли ско­пи­ро­ва­ны (са­ми они, за ред­ким ис­клю­че­ни­ем, не со­хра­ни­лись). В начале XVII века про­изош­ло раз­де­ле­ние книг Литовской метрики на канц­лер­ские и под­канц­лер­ские в свя­зи с тем, что по­сле смер­ти под­канц­ле­ра Г. Вой­ны в 1615 году вед­шие­ся им кни­ги Литовской метрики впер­вые не бы­ли пе­ре­даны в со­став канц­лер­ских книг. Литовская метрика су­ще­ст­вен­но по­стра­да­ла в пе­ри­од Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов и русско-польской вой­ны 1654-1667 годов (в ча­ст­но­сти, ско­рее все­го, то­гда по­гиб­ли под­лин­ные кни­ги Литовской метрики до конца XVI века).

В середине 1740-х годов Литовская метрика пе­ре­ве­зе­на из Виль­но в Вар­ша­ву. В хо­де ре­ви­зии 1747-1751 годов, про­ве­дён­ной по рас­по­ря­же­нию кан­ц­ле­ра ВКЛ князя Я. Ф. Са­пе­ги и под­канц­ле­ра князя М. Чар­то­рый­ско­го, бы­ло за­креп­ле­но и упо­ря­до­че­но вве­де­ни­ем ну­ме­ра­ции раз­де­ле­ние Литовской метрики на «боль­шую мет­ри­ку» (канц­лер­ские кни­ги со сплош­ной ну­ме­ра­ци­ей арабскими циф­ра­ми) и «ма­лую мет­ри­ку» (под­канц­лер­ские кни­ги, обо­зна­чае­мые бу­к­ва­ми латинского ал­фа­ви­та). В 1770-1780-е годы 62 наи­бо­лее ран­ние кни­ги ско­пи­ро­ва­ны бу­к­ва­ми латинского ал­фа­ви­та в 29 то­мов (т. н. Вар­шав­ская ко­пия).

В конце 1792 года, со­глас­но уни­вер­са­лам Ге­не­раль­ной кон­фе­де­ра­ции ВКЛ, ко­то­рая под­дер­жи­ва­ла Тар­го­виц­кую кон­фе­де­ра­цию и про­во­ди­ла по­ли­ти­ку воз­вра­ще­ния ВКЛ его государственных уч­ре­ж­де­ний, зна­чительная часть Литовской метрики бы­ла пе­ре­ве­зе­на из Вар­ша­вы об­рат­но в Виль­но. Од­на­ко уже в ию­ле 1794 года поч­ти вся она бы­ла воз­вра­ще­на в Вар­ша­ву как в бо­лее безо­пас­ное ме­сто. В 1794-1795 годы Литовская метрика вме­сте с другими центральными ар­хи­ва­ми Ре­чи По­спо­ли­той пе­ре­ве­зе­на в Санкт-Пе­тер­бург, в 1796-1898 годы её ма­те­риа­лы рас­пре­де­ле­ны ме­ж­ду 3-м департаментом Се­на­та (ку­да по­сту­пи­ла их боль­шая часть) и Кол­ле­ги­ей иностранных дел (т. н. По­соль­ская мет­ри­ка, в 1828 году пе­ре­да­на в Московский ар­хив Коллегии иностранных дел). В конце XVIII - начале XIX века Пруссии переданы несколько книг Литовской метрики (от­но­сив­шие­ся к тер­ри­то­рии, которая отошла к Пруссии по разделам Ре­чи По­спо­ли­той; позд­нее по­сту­пи­ли на хра­не­ние в Вар­ша­ву), часть под­лин­ных ак­тов - в Пуб­лич­ную библиотеку в СанктПе­тер­бур­ге. В 1798 году Литовская метрика раз­де­ле­на на 6 от­де­лов: кни­ги за­пи­сей; кни­ги суд­ных дел; рее­ст­ры дел за пе­ча­тью (sigillata); кни­ги пе­ре­пи­сей; кни­ги пуб­лич­ных дел; де­ла в связ­ках и кар­то­нах (при этом уст­ра­не­но де­ле­ние книг на канц­лер­ские и под­канц­лер­ские). В 1803 году для раз­бор­ки и сис­те­ма­ти­за­ции до­ку­мен­тов Литовской метрики, ор­га­ни­за­ции их ис­поль­зо­ва­ния соз­да­на осо­бая экс­пе­ди­ция Се­на­та - «Мет­ри­ка при­со­еди­нён­ных про­вин­ций». В хо­де ре­ви­зии 1835-1837 годов Литовская метрика объ­е­ди­не­на с той ча­стью Ко­рон­ной мет­ри­ки, ко­то­рая ос­та­ва­лась в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Воз­ник­ший та­ким об­ра­зом ком­плекс под об­щим назв. «Литовская метрика» был раз­де­лён на 12 от­де­лов по об­раз­цу Ко­рон­ной мет­ри­ки: кни­ги за­пи­сей; кни­ги суд­ных дел; кни­ги пуб­лич­ных дел (со­дер­жат ак­ты об­ще­го­су­дарственного зна­че­ния); кни­ги пе­ре­пи­сей (со­дер­жат опи­са­ния вла­де­ний, гра­ниц го­су­дарств, по­дат­ные и по­шлин­ные спи­ски); кни­ги вы­пи­сей (со­дер­жат ко­пии до­ку­мен­тов, от­но­ся­щих­ся к тем час­тям Речи Пос­по­литой, ко­то­рые ото­шли к Рос­сии, вы­пи­сан­ные из книг, пе­ре­дан­ных Прус­сии); де­ла за пе­ча­тью (si­gillata, пе­реч­не­вые спи­ски ис­хо­дя­щих ак­тов, скре­п­лён­ных боль­шой или ма­лой государственной пе­ча­тью); кни­ги Не­пре­мен­но­го со­ве­та и де­ла но­вей­ше­го про­из­вод­ст­ва (все - поль­ские); ре­ги­ст­ры (ин­вен­та­ри ар­хи­вов); кни­ги но­вые (пе­ре­пле­тён­ные из ар­хив­ной рос­сы­пи в 1836 году); древ­ние ак­ты (под­лин­ные); ро­до­слов­ные; кар­ты и пла­ны (поль­ские). Дан­ное де­ле­ние Литовской метрики бы­ло ис­кус­ст­вен­ным, от­ра­жа­ло со­став книг лишь при­бли­зи­тель­но, в об­щих чер­тах; тем не ме­нее оно за­кре­п­ле­но пе­чат­ной опи­сью С. Л. Пта­шиц­ко­го (1887) и час­тич­но со­хра­ни­лось до начала XXI века В 1887 году Литовская метрика из Се­на­та пе­ре­да­на в Московский ар­хив Министерства юс­ти­ции (за ис­клю­че­ни­ем под­лин­ных до­ку­мен­тов, пе­ре­дан­ных в Государственное древ­ле­хра­ни­ли­ще), в конце XIX века ряд книг Ко­рон­ной мет­ри­ки от­ту­да пе­ре­дан в Вар­ша­ву.

По ус­ло­ви­ям Риж­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1921 года многие ма­те­риа­лы Литовской метрики (все­го 531 единиц хранения, в том числе от­де­лы книг вы­пи­сей, книг Не­пре­мен­но­го со­ве­та и дел но­вей­ше­го про­из­вод­ст­ва, ин­вен­та­рей, древ­них ак­тов, ро­до­слов­ных, ме­же­вых карт - пол­но­стью) бы­ли пе­ре­да­ны Поль­ше (на­чи­ная с 1923 года), где часть их по­гиб­ла во вре­мя Вар­шав­ско­го вос­ста­ния 1944 года. К ос­тав­шей­ся в СССР час­ти Литовской метрики в 1950-е годы при­сое­ди­не­на «По­соль­ская мет­ри­ка», про­ве­де­на ва­ло­вая ну­ме­ра­ция Литовской метрики Ны­не большая часть книг Литовской метрики хра­нит­ся в РГАДА в Мо­ск­ве (бо­лее 660 книг) и Главном ар­хи­ве древ­них ак­тов в Вар­ша­ве (бо­лее 500 единиц хранения по опи­си С. Л. Пта­шиц­ко­го); отдельные кни­ги и ин­вен­та­ри Литовской метрики име­ют­ся так­же в со­б­ра­ни­ях Виль­ню­са, Кра­ко­ва, Кур­ни­ка, Лод­зи, Льво­ва и Санкт-Пе­тер­бур­га.

Пуб­ли­ка­ция ма­те­риа­лов Литовской метрики на­ча­лась во 2-й половине XVIII века польским ар­хео­гра­фом М. До­ге­лем. В XIX веке из­да­ние отдельных до­ку­мен­тов Литовской метрики про­дол­жи­лось в мно­го­том­ных те­ма­тических сборниках: «Ак­ты, от­но­ся­щие­ся к ис­то­рии За­пад­ной Рос­сии», «Ак­ты, от­но­ся­щие­ся к ис­то­рии Юж­ной и За­пад­ной Рос­сии», «Ак­ты Ли­тов­ской мет­ри­ки», «Ак­ты Ли­тов­ско-Рус­ско­го го­су­дар­ст­ва» и др. В середине XIX века на­ча­лась пуб­ли­ка­ция це­лых книг Литовской метрики (пол­но­стью или в ви­де ре­ге­стов). Впо­след­ст­вии (с 1928 года) она на­дол­го пре­кра­ти­лась, ус­ту­пив ме­сто из­да­нию отдельных до­ку­мен­тов из Литовской метрики Ны­не пуб­ли­ка­цию книг Литовской метрики ве­дут учёные Поль­ши, Лит­вы, Бе­ло­рус­сии, Ук­раи­ны и Рос­сии.

Ис­точники:

Кни­га по­соль­ская Мет­ри­ки Ве­ли­кого кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го... М., 1843. Ч. 1–2;

Рус­ская ис­то­ри­че­ская биб­лио­те­ка. СПб., 1903–1910. Т. 20, 27. Юрь­ев, 1914. Т. 30. П., 1915. Т. 33;

Бела­рус­кi архiў. Менск, 1928. Т. 2;

Metryka Li­tew­ska: księga sigillat 1709–1719. Warsz., 1987;

Lietu­vos Metrika. Vil­nius, 1993–2008–. Kn. 1, 3–6, 8–12, 14, 15, 25, 51, 52, 71, 224, 225, 227, 229–231, 523, 530–532, 556, 564, 567, 594;

Русь­ка (Во­линсь­ка) Мет­ри­ка. Кн. за 1652–1673 рр. Ост­рог [и др.], 1999;

Мет­ры­ка Вялiкага Кня­ст­ва Лi­тоўскага. Мiнск, 2000–2007–. Кн. 28, 30, 43–44, 46, 70, 560;

Metryka Litewska: księga wpi­sów Nr. 131. Warsz., 2001;

Русь­ка (Во­линсь­ка) Мет­ри­ка: Ре­ге­сти документiв Ко­ронної канцелярiї для українських зе­мель 1569–1673. Київ, 2002;

Перапic вой­ска Вя­лiка­га княства Лiтоўскага 1528 г. Мет­ры­ка Вя­лі­ка­га кня­ст­ва Літоўскага. Мiнск, 2003. Кн. 523: Кніга пуб­ліч­ных спраў 1;

Ли­товсь­ка Мет­ри­ка. Київ, 2005. Кн. 561;

Су­деб­ная кни­га ви­теб­ско­го вое­во­ды, гос­по­дар­ско­го мар­ша­ла, вол­ко­вы­ско­го и обо­лец­ко­го дер­жав­цы М. В. Клоч­ко. 1533–1540. M., 2008 (Ли­тов­ская мет­ри­ка. Кн. № 228: Кни­га суд­ных дел № 9).

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