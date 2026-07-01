ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЛИТЕРАТУ́РНАЯ КРИ́ТИКА - вид сло­вес­но­го твор­че­ст­ва, со­стоя­щий в оцен­ке и ис­тол­ко­ва­нии про­из­ве­де­ний ху­дожественной ли­те­ра­ту­ры.

В от­ли­чие от ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния, для ко­то­ро­го ес­те­ст­вен­ной яв­ля­ет­ся вре­мен­нáя дис­тан­ция по от­но­ше­нию к ана­ли­зи­руе­мо­му тек­сту, по­зво­ляю­щая рас­смат­ри­вать его на фо­не уже за­вер­шён­ной литературной эпо­хи, Литературная критика об­ра­ща­ет­ся пре­имущественно к про­из­ве­де­ни­ям современной литературы. Ста­рые тек­сты мо­гут при­влечь вни­ма­ние Литературной критики, но не в ка­че­ст­ве ис­то­ри­че­ски обу­слов­лен­ных фе­но­ме­нов, а как не­кие куль­тур­ные сим­во­лы, ана­лиз ко­то­рых спо­соб­ст­ву­ет по­ста­нов­ке зло­бо­днев­ных про­блем и са­мо­вы­ра­же­нию кри­ти­ка.

Литературная критика и ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ние в куль­тур­ной тра­ди­ции ев­ропейских стран раз­гра­ни­чи­ва­ют­ся в различной сте­пе­ни: в Рос­сии и в Гер­ма­нии их раз­гра­ни­че­ние за­кре­п­ле­но в язы­ке, в то вре­мя как во Фран­ции и в анг­ло­сак­сон­ской тра­ди­ции тер­мин «кри­ти­ка» (critique, literary cri­ti­cism) при­ме­ня­ет­ся как к соб­ст­вен­но Литературной критике, так и к фи­ло­ло­гическим, ли­те­ра­ту­ро­ведческим шту­ди­ям. В рам­ках та­ких на­прав­ле­ний современной куль­ту­ры и гу­ма­ни­тар­ной мыс­ли, как по­стмо­дер­низм и пост­струк­ту­ра­лизм, раз­гра­ни­че­ние ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния и Литературной критики мыс­лит­ся как не­аде­к­ват­ное и ар­ха­ич­ное, по­сколь­ку объ­ек­тив­ное, ис­то­ри­че­ски ори­ен­ти­ро­ван­ное изу­че­ние литературного про­из­ве­де­ния при­зна­ёт­ся не­воз­мож­ным.

Вы­яв­ле­ние смыс­ла про­из­ве­де­ния в Литературной критики все­гда со­про­во­ж­да­ет­ся оце­ноч­ным су­ж­де­ни­ем, ко­то­рое ос­но­ва­но не на на­учном ана­ли­зе (как в ли­те­ра­ту­ро­ведческом ис­сле­до­ва­нии), но на субъ­ек­тив­ных пред­став­ле­ни­ях кри­ти­ка о нор­мах ху­до­же­ст­вен­но­сти, пра­ви­лах вку­са, эс­те­тических за­про­сах эпо­хи. Кри­тик вы­ска­зы­ва­ет мне­ние о том, на­сколь­ко удач­но во­пло­щён в тек­сте ав­тор­ский за­мы­сел, на­сколь­ко убе­ди­тель­но ав­тор ре­ша­ет ту или иную ху­дожественную про­бле­му; со­пос­тав­ляя рас­смат­ри­вае­мый текст и сов­ре­мен­ную пи­са­те­лю дей­ст­ви­тель­ность, кри­тик оце­ни­ва­ет, на­сколь­ко пол­но и точ­но ав­тор вос­соз­дал вне­ху­до­же­ст­вен­ную ре­аль­ность, пе­ре­дал ми­ро­ощу­ще­ние вре­ме­ни (от­сю­да ти­пич­ный для литературной кри­ти­ки XIX-XX веков пе­ре­ход от соб­ст­вен­но ли­те­ра­тур­ных к со­ци­аль­но-об­щественным и да­же по­ли­тическим про­бле­мам).

На ос­но­ва­нии собственных пред­став­ле­ний о литературной си­туа­ции кри­тик мо­жет да­вать свое­об­раз­ные «пред­ска­за­ния», про­гно­зы, как бу­дет даль­ше раз­ви­вать­ся литература, ка­кие жан­ры, те­мы, приё­мы бу­дут в ней пре­об­ла­дать. По­сколь­ку кри­тик пи­шет лишь о тех иде­ях и мо­ти­вах про­из­ве­де­ния, ко­то­рые он счи­та­ет важ­ны­ми, его ис­тол­ко­ва­ние, об­ра­щён­ное к ши­ро­ко­му чи­та­те­лю и даю­щее ему ори­ен­ти­ры в ми­ре книг, не­из­беж­но при­во­дит к не­ко­то­ро­му уп­ро­ще­нию смыс­ла. В про­ти­во­по­лож­ность кри­ти­ку, ли­те­ра­ту­ро­вед, как пра­ви­ло, уст­ра­ня­ет­ся от оцен­ки ис­сле­дуе­мо­го про­из­ве­де­ния и об­ра­ща­ет­ся не столь­ко к чи­та­те­лям и к ли­те­ра­то­рам, сколь­ко к кол­ле­гам-учё­ным.

Литературная критика - это са­мо­соз­на­ние ху­дожественной литературы. Со­чи­не­ния кри­ти­ков час­то при­об­ре­та­ют зна­че­ние литературных ма­ни­фе­стов, вы­ра­жаю­щих ху­дожественные прин­ци­пы то­го или ино­го литературного на­прав­ле­ния или те­че­ния. Гос­под­ствую­щи­ми фор­ма­ми бы­то­ва­ния Литературной критики яв­ля­ют­ся жур­нал и га­зе­та; её основными жан­ра­ми - ре­цен­зия (крат­кий раз­бор ка­ко­го-ли­бо про­из­ве­де­ния с це­лью его оцен­ки), ста­тья (раз­вёр­ну­тый ана­лиз од­но­го про­из­ве­де­ния, твор­че­ст­ва пи­са­те­ля в це­лом), об­зор литературной жиз­ни за оп­ре­де­лён­ный пе­ри­од (например, го­до­вые об­зо­ры русской литературы В. Г. Бе­лин­ско­го), литературный порт­рет, эс­се. Литературно-кри­тические вы­ска­зы­ва­ния в про­шлом не­ред­ко об­ле­ка­лись и в фор­мы литературно-ху­дожественных про­из­ве­де­ний - сти­хотворений са­ти­ры (напр., «Чу­жой толк» И. И. Дмит­рие­ва, 1794; «Ви­де­ние на бре­гах Ле­ты» К. Н. Ба­тюш­ко­ва, 1809), па­ро­дии и т. п. Литературно- кри­тические со­чи­не­ния час­то пред­став­ля­ют со­бой ре­ак­цию не на са­мо ху­дожественное про­из­ве­де­ние, но на его оцен­ку другим кри­ти­ком; диа­ло­ги кри­ти­ков по по­во­ду кон­крет­но­го тек­ста или оп­ре­де­лён­ной про­бле­мы современной литературной жиз­ни час­то пе­ре­рас­та­ли в по­ле­ми­ки, мно­гие из ко­то­рых сыг­ра­ли важ­ную роль в ис­то­рии литературы.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Са­мо­стоя­тель­ной ча­стью сло­вес­но­сти Литературная критика ста­но­вит­ся лишь в XVII-XVIII веках; до это­го литературно-кри­тические су­ж­де­ния на­хо­ди­ли ме­сто в тек­стах различного ха­рак­те­ра и пред­на­зна­че­ния. В эпо­ху ан­тич­но­сти эле­мен­ты Литературной критики при­сут­ст­во­ва­ли в фи­лосовских трак­та­тах («Го­су­дар­ст­во» Пла­то­на), трак­та­тах по по­эти­ке и ри­то­ри­ке (Ари­сто­тель, Ци­це­рон, Квин­ти­ли­ан, Дио­ни­сий Га­ли­кар­нас­ский, «О воз­вы­шен­ном» Псев­до-Лон­ги­на и др.); литературная по­ле­ми­ка от­ра­же­на в ат­ти­че­ской ко­ме­дии (ко­ме­дия Ари­сто­фа­на «Ля­гуш­ки», на­прав­лен­ная про­тив Ев­ри­пи­да, и др.). В сред­ние ве­ка литературно-кри­тические от­сту­п­ле­ния мог­ли быть ча­стью кур­ту­аз­но­го ро­ма­на (например, в «Три­ста­не» Гот­фри­да Страс­бург­ско­го). Рам­ки по­эти­ки (ус­та­нав­ли­ваю­щей пра­ви­ла для по­этических про­из­ве­дений) и ри­то­ри­ки (со­дер­жа­щей свод пра­вил крас­но­ре­чия для про­за­ических жан­ров) в зна­чительной ме­ре оп­ре­де­ля­ли литературно-кри­тические су­ж­де­ния и в эпо­ху Воз­ро­ж­де­ния. По­вы­ше­нию ста­ту­са по­этического твор­че­ст­ва (ко­то­рое в эпо­ху Сред­не­ве­ко­вья рас­смат­ри­ва­лось лишь как не­со­вер­шен­ное под­ра­жа­ние «древ­ним») спо­соб­ст­во­ва­ли соз­да­вае­мые многими ав­то­ра­ми (Дж. Бок­кач­чо, К. Са­лу­та­ти, Ф. Сид­ни и др.) тек­сты в «за­щи­ту по­эзии», по­ни­мае­мой как ото­бра­же­ние не­бес­ной гар­мо­нии, плод Бо­же­ст­вен­но­го вдох­но­ве­ния, син­тез всех про­чих ис­кусств и т. п.

В эпо­ху клас­си­циз­ма в ро­ли за­ко­но­да­тель­ни­цы литературных вку­сов вы­сту­па­ет Французская ака­де­мия (соз­да­на в 1635 году), при­вер­жен­ная док­три­не Ф. Ма­лер­ба. Она дея­тель­но уча­ст­во­ва­ла в об­су­ж­де­нии дос­то­инств и не­дос­тат­ков тра­ги­ко­ме­дии П. Кор­не­ля «Сид» (1637); этот спор - один из ран­них при­ме­ров литературной по­ле­ми­ки в ев­ропейской сло­вес­но­сти. Дру­гой сфе­рой фор­ми­ро­ва­ния литературных вку­сов, литературного язы­ка и вы­не­се­ния кри­тических оце­нок во Фран­ции бы­ли ари­сто­кра­тические са­ло­ны. Роль са­ло­на как фор­мы литературного бы­та и ме­ха­низ­ма Литературной критики со­хра­ня­лась во Фран­ции и в XVIII веке. В Анг­лии за­ро­ж­де­ние Литературной критики свя­за­но с име­на­ми Дж. Драй­де­на («Опыт о дра­ма­ти­че­ской по­эзии», 1668), с раз­ви­ти­ем жур­на­ли­сти­ки (Дж. Ад­ди­сон).

Са­мый влия­тель­ный по­это­ло­гический трак­тат этой эпо­хи - по­эма Н. Буа­ло «По­эти­че­ское ис­кус­ст­во» (1674) - со­че­та­ет из­ло­же­ние нор­ма­тив­ной по­эти­ки с литературно- кри­тической по­ле­ми­кой. Буа­ло от­ри­цал га­лант­но-пре­ци­оз­ную ба­роч­ную литературу как вы­чур­ную и лег­ко­вес­ную и од­но­вре­мен­но ули­чал в гру­бо­сти и на­ту­ра­ли­стич­но­сти со­чи­не­ния П. Скар­ро­на; не­од­но­знач­но оце­ни­ва­лись ко­ме­дии Моль­е­ра. Под вли­я­ни­ем идей Буа­ло клас­си­ци­стическая Литературная критика, ут­вер­ждав­шая важ­ность для пи­са­те­ля сле­до­ва­ния пра­ви­лам и нор­мам, раз­ви­ва­лась во всех ев­ропейских стра­нах: сре­ди её пред­ста­ви­те­лей - Воль­тер, Ж. Ф. Мар­мон­тель, Ф. С. де Ла­гарп во Фран­ции; А. По­уп в Анг­лии; И. К. Гот­шед в Гер­ма­нии. Оп­по­нен­ты Гот­ше­да, швей­цар­цы И. Я. Бод­мер и И. Я. Брей­тин­гер, про­ти­во­пос­та­ви­ли клас­си­ци­стической сис­те­ме пра­вил кри­те­рии сво­бо­ды, но­виз­ны, си­лы во­об­ра­же­ния; од­ну из главных за­дач Литературной критики они ви­де­ли в вос­пи­та­нии чи­та­те­ля.

За­мет­ное со­бы­тие литературной жиз­ни во Фран­ции на ру­бе­же XVII-XVIII веков - «спор о древ­них и но­вых»: «древ­ние» на­хо­ди­ли в ан­тич­ной литературе без­ус­лов­ные об­раз­цы для современных ав­то­ров, «но­вы­ми» это мне­ние от­вер­га­лось.

В Гер­ма­нии XVIII века Литературная критика тес­ней­шим об­ра­зом сра­ста­ет­ся с эс­те­ти­кой как от­раслью фи­ло­со­фии. Про­тес­том про­тив нор­ма­тив­ной по­эти­ки про­ник­ну­ты литературно- эс­те­тические со­чи­не­ния Г. Э. Лес­син­га («Гам­бург­ская дра­ма­тур­гия», тома 1-2, 1767-1769, и др.) и И. Г. Гер­де­ра («Шек­спир», 1773, и др.). Ори­ен­та­ция на фи­лоское обос­но­ва­ние литературно-кри­тических вы­ска­зы­ва­ний ха­рак­тер­на для Литературной критики немецких пи­са­те­лей это­го пе­рио­да, в ча­ст­но­сти Ф. Шил­ле­ра и И. В. Гё­те. По­зи­ции клас­си­циз­ма от­стаи­вал английский кри­тик С. Джон­сон, со­еди­нив­ший Литературную критику с жан­ром литературной био­гра­фии («Жиз­не­опи­са­ния наи­бо­лее вы­даю­щих­ся анг­лий­ских по­этов», тома 1-3, 1779-1781).

На ру­бе­же XVIII-XIX веков в Литературной критике раз­ви­ва­ют­ся но­вые яв­ле­ния, свя­зан­ные с дви­же­ни­ем ро­ман­тиз­ма: в Гер­ма­нии литературно-кри­тическая мысль об­ле­ка­ет­ся в куль­ти­ви­руе­мую иен­ски­ми ро­ман­ти­ка­ми фор­му фраг­мен­та (Но­ва­лис, Ф. Шле­гель); в Ве­ли­ко­бри­та­нии С. Т. Кол­ридж вво­дит литературно-кри­тические рас­су­ж­де­ния в ав­то­био­гра­фию («Biogra­phia Literaria», 1817); во Фран­ции ещё в 1820-е годы про­дол­жа­ет­ся литературно-кри­тическая борь­ба с клас­си­циз­мом, один из главных до­ку­мен­тов ко­то­рой - пре­ди­сло­вие В. Гю­го к дра­ме «Кром­вель» (1827), про­воз­гла­сив­шее пра­во ху­дож­ни­ка на сво­бод­ное со­еди­не­ние в од­ном про­из­ве­де­нии низ­ко­го и воз­вы­шен­но­го, урод­ли­во­го и пре­крас­но­го. У ис­то­ков американской литературной кри­ти­ки - Ч. Б. Бра­ун, на­чав­ший из­да­вать в 1799 году журнал «Аме­ри­кан­ское обо­зре­ние».

В 1830-е годы. ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли литературно-кри­тические тру­ды Ш. О. Сент- Бё­ва, раз­ви­вав­ше­го ме­тод ху­дожественный био­гра­фии и де­лав­ше­го упор на нрав­ст­вен­но-пси­хо­ло­гическом изу­че­нии твор­че­ст­ва пи­са­те­ля; с его име­нем свя­за­но за­ро­ж­де­ние жан­ра литературного порт­ре­та. В середине XIX века ус­пех ес­тественных на­ук спо­соб­ст­во­вал ут­вер­жде­нию по­зи­ти­виз­ма, рас­про­стра­нив­ше­го за­ко­ны при­ро­ды на куль­ту­ру, в т. ч. и на литературу: «Кри­ти­че­ские опы­ты» И. А. Тэ­на (1858) и др. Идея­ми Тэ­на вдох­нов­ля­лись в сво­их литературно-кри­тических вы­сту­п­ле­ни­ях Э. Зо­ля, Ф. Брю­неть­ер («Эво­лю­ция фран­цуз­ской ли­ри­че­ской по­эзии в XIX веке», тома 1-2, 1894-1895) и др. В Ве­ли­ко­бри­тании Литературная критика скло­ня­лась к со­еди­не­нию соб­ст­вен­но ли­те­ра­тур­ных и соци­аль­ных про­блем, тя­го­тея к не­га­тив­ной оцен­ке вик­то­ри­ан­ско­го об­ще­ст­ва (М. Ар­нолд, У. Пей­тер). Сре­ди ве­ду­щих кри­ти­ков ру­бе­жа XIX-XX веков - дат­ча­нин Г. Бран­дес, дав­ший в сво­их тру­дах ши­ро­кую па­но­ра­му современной ев­ропейской литературы с по­зи­ций при­вет­ст­вуе­мо­го им ре­ализ­ма. Пер­вы­ми круп­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми американской кри­ти­ки в XIX веке бы­ли пи­са­те­ли: Э. По, Р. У. Эмер­сон, У. Д. Хоу­элс, Г. Джеймс, Дж. Лон­дон, Т. Драй­зер.

В XX веке Литературная критика, ис­пы­тав­шая силь­ное воз­дей­ст­вие различных фи­лосских уче­ний, лин­гвис­ти­ки, ан­тро­по­ло­гии, пси­хо­ана­ли­за, раз­ви­ва­лась уси­лия­ми как профиссиональных кри­ти­ков, так и пи­са­те­лей. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных её пред­ста­ви­те­лей: Ф. Р. Ли­вис, Т. С. Эли­от, У. Эмп­сон в Ве­ли­ко­бри­та­нии; П. Ва­ле­ри, Ж. П. Сартр во Фран­ции; Дж. Де Ро­бер­тис в Ита­лии; Г. Бар в Ав­ст­рии; В.Бень­я­мин, Т. Манн, Б. Брехт, М. Райх-Ра­ниц­ки в Гер­ма­нии; Н. Фрай в Ка­на­де; Р. П. Уор­рен, К. Брукс, С. Льюис, Т. Вулф, Э. Хе­мин­гу­эй, У. Фолк­нер в США.

В Рос­сии Литературная критика за­ро­ж­да­ет­ся в XVIII веке В. К. Тре­диа­ков­ский, М. В. Ло­мо­но­сов, А. П. Су­ма­ро­ков, в от­ли­чие от ев­ропейских тео­ре­ти­ков, в сво­их литературно-кри­тических раз­бо­рах не столь­ко ут­вер­жда­ли но­вые прин­ци­пы в борь­бе со ста­ры­ми, сколь­ко соз­да­ва­ли но­вую свет­скую литературу как та­ко­вую. Фор­ми­ро­ва­ние Литературной критики в современном смыс­ле сло­ва в Рос­сии свя­за­но с дея­тель­но­стью Н. М. Ка­рам­зи­на, ос­во­бо­див­ше­го кри­тические оцен­ки от нор­ма­тив­но­сти, от ори­ен­та­ции на без­ус­лов­ные пра­ви­ла по­эти­ки и ри­то­ри­ки и по­ста­вив­ше­го в центр вни­ма­ния лич­ность пи­са­те­ля. Ка­рам­зин соз­дал но­вый для русской литературы жанр ре­цен­зии; в сво­их ре­цен­зи­ях он со­вмес­тил чер­ты кри­тического раз­бо­ра с эле­мен­та­ми ху­дожественного эс­се. Он же впе­рвые ввёл по­сто­ян­ный раз­дел ре­цен­зий в сво­ём «Мо­с­ков­ском жур­на­ле».

В 1800-1810-х годы раз­вер­ну­лась по­ле­мика ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми «но­во­го сло­га» («ка­рам­зи­ни­ста­ми») и «ар­хаи­ста­ми» («шиш­ко­ви­ста­ми»), ко­то­рые ори­ен­ти­ро­ва­лись на «вы­со­кий слог», вос­хо­див­ший к цер­ков­но­сла­вян­ско­му язы­ку. Сто­рон­ни­ки «но­во­го сло­га», при­вер­жен­ные «сред­не­му» сти­лю и куль­ти­ви­ро­вав­шие «лёг­кие жан­ры», раз­ви­ва­ли идеи Ка­рам­зи­на; их главным оп­по­нен­том был А.С. Шиш­ков. Весь­ма рез­кий ха­рак­тер при­об­ре­та­ет в русской литературе 1810-1820-х годов об­су­ж­де­ние на стра­ни­цах жур­на­лов но­вых жан­ров и отдельных про­из­ве­де­ний (дис­кус­сия о бал­ла­де «Люд­ми­ла» В. А. Жу­ков­ско­го, о по­эме «Рус­лан и Люд­ми­ла» А. С. Пуш­ки­на, о ко­ме­дии «Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва). В середине 1820-х - 1-й половине 1830-х годов за­щит­ни­ком ро­ман­тиз­ма вы­сту­пил Н. А. По­ле­вой, ос­но­ва­тель журнала «Мо­с­ков­ский те­ле­граф». Кри­ти­ком русского ро­ман­тиз­ма с по­зи­ций немецкого идеа­лиз­ма стал Н. И. На­де­ж­дин, в жур­на­ле ко­то­ро­го «Те­ле­скоп» и приложении к нему - газете «Мол­ва» в 1833 году на­чал свою литературную дея­тель­ность В. Г. Бе­лин­ский. Не­при­ми­ри­мый бо­рец с «за­по­зда­лым» ро­ман­тиз­мом, он от­стаи­вал ху­дожественные прин­ци­пы на­ту­раль­ной шко­лы, ори­ен­ти­ро­ван­ной на изо­бра­же­ние ти­пич­ных слу­ча­ев и си­туа­ций по­все­днев­ной жиз­ни, в раз­вер­нув­шей­ся в 1840-е годы дис­кус­сии о по­эме «Мёрт­вые ду­ши» Н. В. Го­го­ля. В 1840-е годы литературная по­ле­ми­ка в Рос­сии сра­щи­ва­ет­ся с об­щественными спо­ра­ми, пре­ж­де все­го с дис­кус­си­ей ме­ж­ду за­пад­ни­ка­ми и сла­вя­но­фи­ла­ми. В это же вре­мя про­ис­хо­дит и про­фес­сио­на­ли­за­ция Литературной критики: литературно-кри­тическая дея­тель­ность для не­ко­то­рых ав­то­ров ста­но­вит­ся прак­ти­че­ски един­ст­вен­ным ви­дом пи­са­тель­ст­ва, в то вре­мя как ра­нее она обыч­но бы­ла по­боч­ной фор­мой за­ня­тий для по­эта или про­заи­ка.

1850-1860-е годы ха­рак­те­ри­зу­ют­ся про­ти­во­стоя­ни­ем в Литературной критики «эс­те­ти­че­ской кри­ти­ки», или «пуш­кин­ско­го на­прав­ле­ния» (П. В. Ан­нен­ков, А. В. Дру­жи­нин), и «ре­аль­ной кри­ти­ки» (Н. Г. Чер­ны­шев­ский, Н. А. Доб­ро­лю­бов, Д. И. Пи­са­рев и др.), для при­вер­жен­цев ко­то­ро­го Литературная критика бы­ла фор­мой не столь­ко ана­ли­за и эс­тетической оцен­ки литературного про­из­ве­де­ний, сколь­ко вы­ра­же­ния со­ци­аль­но-по­ли­тических идей. Кон­цеп­цию «ор­га­ни­че­ской кри­ти­ки» вы­дви­нул в 1850-е годы А. А. Гри­горь­ев, опи­рав­ший­ся на взгля­ды Ф. Шел­лин­га и убе­ж­дён­ный в том, что литература долж­на вы­рас­тать из народной «поч­вы». Позд­нее поч­вен­ни­че­ские взгля­ды раз­ви­вал в сво­ей кри­ти­ке Н. Н. Стра­хов. Зна­чительным яв­ле­ни­ем в Литературной критике 1870-1880-х годов ста­ли ста­тьи Н. К. Ми­хай­лов­ско­го.

В 1890-е годы фор­ми­ро­ва­нию сим­во­лиз­ма в русской литературе пред­ше­ст­во­ва­ли ста­тьи Н. М. Мин­ско­го и Д.С. Ме­реж­ков­ско­го, в ко­то­рых кри­ти­че­ски оце­ни­ва­лась современная сло­вес­ность и бы­ли на­ме­че­ны пу­ти даль­ней­ше­го литературного раз­ви­тия. Сре­ди жан­ров Литературной критики русских сим­во­ли­стов - литературный ма­ни­фест, им­прес­сио­ни­стическое эс­се, литературно-фи­лосвский трак­тат, ино­гда в их слож­ном со­еди­не­нии. Фи­ло­соф­ски ори­ен­ти­ро­ван­ная Литературно критика ха­рак­тер­на для русских ре­лигиозных мыс­ли­те­лей ру­бе­жа XIX-XX веков: В. С. Со­ловь­ё­ва, Н. А. Бер­дяе­ва, С. Н. Бул­га­ко­ва и др. Осо­бое зна­че­ние в этот пе­ри­од при­об­ре­та­ет жанр литературного ма­ни­фе­ста, ко­то­рый ста­но­вит­ся фор­мой ут­вер­жде­ния литературных те­че­ний ак­ме­из­ма, фу­ту­риз­ма, кон­ст­рук­ти­виз­ма и др. В 1920-е годы ли­те­ра­ту­ро­ве­ды, в том числе пред­ста­ви­те­ли фор­маль­ной шко­лы, ак­тив­но уча­ст­ву­ют в литературном про­цес­се как кри­ти­ки (В. Б. Шклов­ский, Р. О. Якоб­сон, Ю. Н. Ты­ня­нов).

Раз­ви­тие Л. к. в Рос­сии в советский пе­ри­од про­ис­хо­дит под зна­ком идео­ло­ги­за­ции и пре­вра­ще­ния её в ин­ст­ру­мент управ­ле­ния литературой со сто­ро­ны вла­сти. В Литературную критику воз­вра­ща­ет­ся нор­ма­тив­ность, ка­за­лось бы, ушед­шая в про­шлое вме­сте с раз­ру­ше­ни­ем клас­си­циз­ма. К 1930-м годы, в свя­зи с ис­чез­но­ве­ни­ем воз­мож­но­стей для от­кры­тых дис­кус­сий, Литературная критика пе­ре­ста­ёт быть фор­мой са­мо­соз­на­ния со­пер­ни­чаю­щих литературных на­прав­ле­ний, групп и круж­ков. В то же вре­мя тра­ди­ции русской Литературной критики про­дол­жа­ли со­хра­нять­ся в литературе эмиг­ра­ции. На стра­ни­цах русских га­зет («По­след­ние но­во­сти», «Воз­ро­ж­де­ние» и др.) и жур­на­лов («Со­вре­мен­ные за­пис­ки», «Чис­ла» и др.), в литературных круж­ках и объ­е­ди­не­ни­ях ве­лись ожив­лён­ные дис­кус­сии о но­вин­ках эмиг­рант­ской и советской литературы.

Пе­ре­ме­ны в Литературной критике про­ис­хо­дят в пе­ри­од «от­те­пе­ли», ко­гда воз­ро­ж­да­ют­ся эле­мен­ты ли­те­ра­тур­ной, а так­же со­ци­аль­ной по­ле­ми­ки, а Литературная критика ста­но­вит­ся за­ка­муф­ли­ро­ван­ной фор­мой идео­ло­гической борь­бы (спор «про­грес­си­стов» и «кон­сер­ва­то­ров», наи­бо­лее яр­ким про­яв­ле­ни­ем ко­то­ро­го бы­ло про­ти­во­стоя­ние жур­на­лов «Но­вый мир» и «Ок­тябрь»). Но­вая идео­ло­гическая эман­си­па­ция Литературной критики со­вер­ша­ет­ся в пе­ри­од пе­ре­строй­ки, при этом воз­ро­ж­да­ют­ся дав­ние спо­ры ме­ж­ду «ли­бе­ра­ла­ми» и «кон­сер­ва­то­ра­ми». В свя­зи с от­ме­ной цен­зу­ры роль Литературной критики ме­ня­ет­ся: она пе­ре­ста­ёт быть скры­той фор­мой вы­ра­же­ния со­ци­аль­но-по­ли­тических идей. Про­ис­хо­дит умень­ше­ние влия­ния жур­на­лов как основной фор­мы бы­то­ва­ния Литературной критики и воз­рас­та­ет роль га­зет­ных ре­цен­зий. Фор­ми­ру­ет­ся но­вое по­ле су­ще­ст­во­ва­ния Литературной критики в Ин­тер­не­те.

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