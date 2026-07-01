ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
ЛИТЕРАТУ́РНАЯ КРИ́ТИКА - вид словесного творчества, состоящий в оценке и истолковании произведений художественной литературы.
В отличие от литературоведения, для которого естественной является временнáя дистанция по отношению к анализируемому тексту, позволяющая рассматривать его на фоне уже завершённой литературной эпохи, Литературная критика обращается преимущественно к произведениям современной литературы. Старые тексты могут привлечь внимание Литературной критики, но не в качестве исторически обусловленных феноменов, а как некие культурные символы, анализ которых способствует постановке злободневных проблем и самовыражению критика.
Литературная критика и литературоведение в культурной традиции европейских стран разграничиваются в различной степени: в России и в Германии их разграничение закреплено в языке, в то время как во Франции и в англосаксонской традиции термин «критика» (critique, literary criticism) применяется как к собственно Литературной критике, так и к филологическим, литературоведческим штудиям. В рамках таких направлений современной культуры и гуманитарной мысли, как постмодернизм и постструктурализм, разграничение литературоведения и Литературной критики мыслится как неадекватное и архаичное, поскольку объективное, исторически ориентированное изучение литературного произведения признаётся невозможным.
Выявление смысла произведения в Литературной критики всегда сопровождается оценочным суждением, которое основано не на научном анализе (как в литературоведческом исследовании), но на субъективных представлениях критика о нормах художественности, правилах вкуса, эстетических запросах эпохи. Критик высказывает мнение о том, насколько удачно воплощён в тексте авторский замысел, насколько убедительно автор решает ту или иную художественную проблему; сопоставляя рассматриваемый текст и современную писателю действительность, критик оценивает, насколько полно и точно автор воссоздал внехудожественную реальность, передал мироощущение времени (отсюда типичный для литературной критики XIX-XX веков переход от собственно литературных к социально-общественным и даже политическим проблемам).
На основании собственных представлений о литературной ситуации критик может давать своеобразные «предсказания», прогнозы, как будет дальше развиваться литература, какие жанры, темы, приёмы будут в ней преобладать. Поскольку критик пишет лишь о тех идеях и мотивах произведения, которые он считает важными, его истолкование, обращённое к широкому читателю и дающее ему ориентиры в мире книг, неизбежно приводит к некоторому упрощению смысла. В противоположность критику, литературовед, как правило, устраняется от оценки исследуемого произведения и обращается не столько к читателям и к литераторам, сколько к коллегам-учёным.
Литературная критика - это самосознание художественной литературы. Сочинения критиков часто приобретают значение литературных манифестов, выражающих художественные принципы того или иного литературного направления или течения. Господствующими формами бытования Литературной критики являются журнал и газета; её основными жанрами - рецензия (краткий разбор какого-либо произведения с целью его оценки), статья (развёрнутый анализ одного произведения, творчества писателя в целом), обзор литературной жизни за определённый период (например, годовые обзоры русской литературы В. Г. Белинского), литературный портрет, эссе. Литературно-критические высказывания в прошлом нередко облекались и в формы литературно-художественных произведений - стихотворений сатиры (напр., «Чужой толк» И. И. Дмитриева, 1794; «Видение на брегах Леты» К. Н. Батюшкова, 1809), пародии и т. п. Литературно- критические сочинения часто представляют собой реакцию не на само художественное произведение, но на его оценку другим критиком; диалоги критиков по поводу конкретного текста или определённой проблемы современной литературной жизни часто перерастали в полемики, многие из которых сыграли важную роль в истории литературы.
Исторический очерк
Самостоятельной частью словесности Литературная критика становится лишь в XVII-XVIII веках; до этого литературно-критические суждения находили место в текстах различного характера и предназначения. В эпоху античности элементы Литературной критики присутствовали в филосовских трактатах («Государство» Платона), трактатах по поэтике и риторике (Аристотель, Цицерон, Квинтилиан, Дионисий Галикарнасский, «О возвышенном» Псевдо-Лонгина и др.); литературная полемика отражена в аттической комедии (комедия Аристофана «Лягушки», направленная против Еврипида, и др.). В средние века литературно-критические отступления могли быть частью куртуазного романа (например, в «Тристане» Готфрида Страсбургского). Рамки поэтики (устанавливающей правила для поэтических произведений) и риторики (содержащей свод правил красноречия для прозаических жанров) в значительной мере определяли литературно-критические суждения и в эпоху Возрождения. Повышению статуса поэтического творчества (которое в эпоху Средневековья рассматривалось лишь как несовершенное подражание «древним») способствовали создаваемые многими авторами (Дж. Боккаччо, К. Салутати, Ф. Сидни и др.) тексты в «защиту поэзии», понимаемой как отображение небесной гармонии, плод Божественного вдохновения, синтез всех прочих искусств и т. п.
В эпоху классицизма в роли законодательницы литературных вкусов выступает Французская академия (создана в 1635 году), приверженная доктрине Ф. Малерба. Она деятельно участвовала в обсуждении достоинств и недостатков трагикомедии П. Корнеля «Сид» (1637); этот спор - один из ранних примеров литературной полемики в европейской словесности. Другой сферой формирования литературных вкусов, литературного языка и вынесения критических оценок во Франции были аристократические салоны. Роль салона как формы литературного быта и механизма Литературной критики сохранялась во Франции и в XVIII веке. В Англии зарождение Литературной критики связано с именами Дж. Драйдена («Опыт о драматической поэзии», 1668), с развитием журналистики (Дж. Аддисон).
Самый влиятельный поэтологический трактат этой эпохи - поэма Н. Буало «Поэтическое искусство» (1674) - сочетает изложение нормативной поэтики с литературно- критической полемикой. Буало отрицал галантно-прециозную барочную литературу как вычурную и легковесную и одновременно уличал в грубости и натуралистичности сочинения П. Скаррона; неоднозначно оценивались комедии Мольера. Под влиянием идей Буало классицистическая Литературная критика, утверждавшая важность для писателя следования правилам и нормам, развивалась во всех европейских странах: среди её представителей - Вольтер, Ж. Ф. Мармонтель, Ф. С. де Лагарп во Франции; А. Поуп в Англии; И. К. Готшед в Германии. Оппоненты Готшеда, швейцарцы И. Я. Бодмер и И. Я. Брейтингер, противопоставили классицистической системе правил критерии свободы, новизны, силы воображения; одну из главных задач Литературной критики они видели в воспитании читателя.
Заметное событие литературной жизни во Франции на рубеже XVII-XVIII веков - «спор о древних и новых»: «древние» находили в античной литературе безусловные образцы для современных авторов, «новыми» это мнение отвергалось.
В Германии XVIII века Литературная критика теснейшим образом срастается с эстетикой как отраслью философии. Протестом против нормативной поэтики проникнуты литературно- эстетические сочинения Г. Э. Лессинга («Гамбургская драматургия», тома 1-2, 1767-1769, и др.) и И. Г. Гердера («Шекспир», 1773, и др.). Ориентация на филоское обоснование литературно-критических высказываний характерна для Литературной критики немецких писателей этого периода, в частности Ф. Шиллера и И. В. Гёте. Позиции классицизма отстаивал английский критик С. Джонсон, соединивший Литературную критику с жанром литературной биографии («Жизнеописания наиболее выдающихся английских поэтов», тома 1-3, 1779-1781).
На рубеже XVIII-XIX веков в Литературной критике развиваются новые явления, связанные с движением романтизма: в Германии литературно-критическая мысль облекается в культивируемую иенскими романтиками форму фрагмента (Новалис, Ф. Шлегель); в Великобритании С. Т. Колридж вводит литературно-критические рассуждения в автобиографию («Biographia Literaria», 1817); во Франции ещё в 1820-е годы продолжается литературно-критическая борьба с классицизмом, один из главных документов которой - предисловие В. Гюго к драме «Кромвель» (1827), провозгласившее право художника на свободное соединение в одном произведении низкого и возвышенного, уродливого и прекрасного. У истоков американской литературной критики - Ч. Б. Браун, начавший издавать в 1799 году журнал «Американское обозрение».
В 1830-е годы. широкую известность получили литературно-критические труды Ш. О. Сент- Бёва, развивавшего метод художественный биографии и делавшего упор на нравственно-психологическом изучении творчества писателя; с его именем связано зарождение жанра литературного портрета. В середине XIX века успех естественных наук способствовал утверждению позитивизма, распространившего законы природы на культуру, в т. ч. и на литературу: «Критические опыты» И. А. Тэна (1858) и др. Идеями Тэна вдохновлялись в своих литературно-критических выступлениях Э. Золя, Ф. Брюнетьер («Эволюция французской лирической поэзии в XIX веке», тома 1-2, 1894-1895) и др. В Великобритании Литературная критика склонялась к соединению собственно литературных и социальных проблем, тяготея к негативной оценке викторианского общества (М. Арнолд, У. Пейтер). Среди ведущих критиков рубежа XIX-XX веков - датчанин Г. Брандес, давший в своих трудах широкую панораму современной европейской литературы с позиций приветствуемого им реализма. Первыми крупными представителями американской критики в XIX веке были писатели: Э. По, Р. У. Эмерсон, У. Д. Хоуэлс, Г. Джеймс, Дж. Лондон, Т. Драйзер.
В XX веке Литературная критика, испытавшая сильное воздействие различных филосских учений, лингвистики, антропологии, психоанализа, развивалась усилиями как профиссиональных критиков, так и писателей. Среди наиболее известных её представителей: Ф. Р. Ливис, Т. С. Элиот, У. Эмпсон в Великобритании; П. Валери, Ж. П. Сартр во Франции; Дж. Де Робертис в Италии; Г. Бар в Австрии; В.Беньямин, Т. Манн, Б. Брехт, М. Райх-Раницки в Германии; Н. Фрай в Канаде; Р. П. Уоррен, К. Брукс, С. Льюис, Т. Вулф, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер в США.
В России Литературная критика зарождается в XVIII веке В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, в отличие от европейских теоретиков, в своих литературно-критических разборах не столько утверждали новые принципы в борьбе со старыми, сколько создавали новую светскую литературу как таковую. Формирование Литературной критики в современном смысле слова в России связано с деятельностью Н. М. Карамзина, освободившего критические оценки от нормативности, от ориентации на безусловные правила поэтики и риторики и поставившего в центр внимания личность писателя. Карамзин создал новый для русской литературы жанр рецензии; в своих рецензиях он совместил черты критического разбора с элементами художественного эссе. Он же впервые ввёл постоянный раздел рецензий в своём «Московском журнале».
В 1800-1810-х годы развернулась полемика между сторонниками «нового слога» («карамзинистами») и «архаистами» («шишковистами»), которые ориентировались на «высокий слог», восходивший к церковнославянскому языку. Сторонники «нового слога», приверженные «среднему» стилю и культивировавшие «лёгкие жанры», развивали идеи Карамзина; их главным оппонентом был А.С. Шишков. Весьма резкий характер приобретает в русской литературе 1810-1820-х годов обсуждение на страницах журналов новых жанров и отдельных произведений (дискуссия о балладе «Людмила» В. А. Жуковского, о поэме «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина, о комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова). В середине 1820-х - 1-й половине 1830-х годов защитником романтизма выступил Н. А. Полевой, основатель журнала «Московский телеграф». Критиком русского романтизма с позиций немецкого идеализма стал Н. И. Надеждин, в журнале которого «Телескоп» и приложении к нему - газете «Молва» в 1833 году начал свою литературную деятельность В. Г. Белинский. Непримиримый борец с «запоздалым» романтизмом, он отстаивал художественные принципы натуральной школы, ориентированной на изображение типичных случаев и ситуаций повседневной жизни, в развернувшейся в 1840-е годы дискуссии о поэме «Мёртвые души» Н. В. Гоголя. В 1840-е годы литературная полемика в России сращивается с общественными спорами, прежде всего с дискуссией между западниками и славянофилами. В это же время происходит и профессионализация Литературной критики: литературно-критическая деятельность для некоторых авторов становится практически единственным видом писательства, в то время как ранее она обычно была побочной формой занятий для поэта или прозаика.
1850-1860-е годы характеризуются противостоянием в Литературной критики «эстетической критики», или «пушкинского направления» (П. В. Анненков, А. В. Дружинин), и «реальной критики» (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев и др.), для приверженцев которого Литературная критика была формой не столько анализа и эстетической оценки литературного произведений, сколько выражения социально-политических идей. Концепцию «органической критики» выдвинул в 1850-е годы А. А. Григорьев, опиравшийся на взгляды Ф. Шеллинга и убеждённый в том, что литература должна вырастать из народной «почвы». Позднее почвеннические взгляды развивал в своей критике Н. Н. Страхов. Значительным явлением в Литературной критике 1870-1880-х годов стали статьи Н. К. Михайловского.
В 1890-е годы формированию символизма в русской литературе предшествовали статьи Н. М. Минского и Д.С. Мережковского, в которых критически оценивалась современная словесность и были намечены пути дальнейшего литературного развития. Среди жанров Литературной критики русских символистов - литературный манифест, импрессионистическое эссе, литературно-филосвский трактат, иногда в их сложном соединении. Философски ориентированная Литературно критика характерна для русских религиозных мыслителей рубежа XIX-XX веков: В. С. Соловьёва, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова и др. Особое значение в этот период приобретает жанр литературного манифеста, который становится формой утверждения литературных течений акмеизма, футуризма, конструктивизма и др. В 1920-е годы литературоведы, в том числе представители формальной школы, активно участвуют в литературном процессе как критики (В. Б. Шкловский, Р. О. Якобсон, Ю. Н. Тынянов).
Развитие Л. к. в России в советский период происходит под знаком идеологизации и превращения её в инструмент управления литературой со стороны власти. В Литературную критику возвращается нормативность, казалось бы, ушедшая в прошлое вместе с разрушением классицизма. К 1930-м годы, в связи с исчезновением возможностей для открытых дискуссий, Литературная критика перестаёт быть формой самосознания соперничающих литературных направлений, групп и кружков. В то же время традиции русской Литературной критики продолжали сохраняться в литературе эмиграции. На страницах русских газет («Последние новости», «Возрождение» и др.) и журналов («Современные записки», «Числа» и др.), в литературных кружках и объединениях велись оживлённые дискуссии о новинках эмигрантской и советской литературы.
Перемены в Литературной критике происходят в период «оттепели», когда возрождаются элементы литературной, а также социальной полемики, а Литературная критика становится закамуфлированной формой идеологической борьбы (спор «прогрессистов» и «консерваторов», наиболее ярким проявлением которого было противостояние журналов «Новый мир» и «Октябрь»). Новая идеологическая эмансипация Литературной критики совершается в период перестройки, при этом возрождаются давние споры между «либералами» и «консерваторами». В связи с отменой цензуры роль Литературной критики меняется: она перестаёт быть скрытой формой выражения социально-политических идей. Происходит уменьшение влияния журналов как основной формы бытования Литературной критики и возрастает роль газетных рецензий. Формируется новое поле существования Литературной критики в Интернете.
Лит.: Очерки по истории русской журналистики и критики: В 2 т. Л., 1950–1965;
Spingarn J. E. A history of literary criticism in the Renaissance. 2nd ed. N. Y., 1954;
Wellek R. A history of modern criticism, 1750–1950. New Haven, 1955–1992. Vol. 1–8;
История русской критики: В 2 т. М.; Л., 1958;
Очерки римской истории литературной критики. М., 1963;
Wimsatt W.K., Brooks C. Literary criticism: a short history. L., 1970. Vol. 1–2;
Древнегреческая литературная критика. М., 1975;
Егоров Б. Ф. О мастерстве литературной критики. Л., 1980;
Проблемы теории литературной критики. М., 1980;
Бурсов Б. И. Избр. работы. М., 1982. Т. 1: Критика как литература;
Ржевская Н. Ф. Литературоведение и критика в современной Франции: Основные направления. Методология и тенденции. М., 1985;
Зарубежная литературная критика: Вопросы теории и истории. Л., 1985;
Проблемы литературной теории в Византии и латинском средневековье. Л., 1986;
Кулешов В. И. История русской критики XVIII – начала XX вв. 4-е изд. М., 1991;
Grube G.M.A. The Greek and Roman critics. Indianapolis; Camb., 1995;
Russell D. A. Criticism in antiquity. 2nd ed. L., 1995;
Очерки истории русской литературной критики. СПб., 1999. Т. 1;
Гаспаров М. Л. Критика как самоцель // Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М., 2000;
Николюкин А. Н. Американские писатели как критики. М., 2000;
Ранчин А. М. Первый век русской литературной критики // Критика XVIII в. М., 2002;
Ford A. The origins of criticism: literary culture and poetic theory in classical Greece. Princeton, 2002;
Сазонова Л. И. Литературная культура России: раннее Новое время. М., 2006;
Недзвецкий В. А., Зыкова Г.В. Русская литературная критика XVIII–XIX вв. М., 2008;
Голубков М. М. История русской литературной критики XX в. (1920–1990-е гг.). М., 2008.