ЛИТЕРАТУРА В ГОДЫ ВОЙНЫ

Отражение Великой Отечественной войны в трудах поэтов и писателей.

Память угрозы военного нападения постоянно присутствовала в довоенной советской литературе. Чаще всего она находила выражение в поэзии. Стихотворения Д. Бедного «Нас побить, побить хотели» (1929 г.), Н. Асеева «С неба полуденного» (1922 г.) и других поэтов, выражая общее настроение, становились популярными песнями. Накануне и в начале 2-й мировой войны появлялось все больше произведений, повествующих о героической истории русского народа и наполненных призывами к боевой готовности и бдительности. Идеалы патриотизма и гражданственности утверждали поэмы К. Симонова «Ледовое побоище» (1938 г.), «Суворов» (1939 г.), пьеса «Парень из нашего города» (1941 г.), повесть В. Катаева «Я сын трудового народа» (1937 г.), В. Соловьева «Фельдмаршал Кутузов», Вс. Иванова «Пархоменко» (1939 г.), А. Новикова-Прибоя «Цусима» (1940 г.), поэма Н. Рыленкова «Великая Замятня» (1940 г.). Эти и другие произведения сыграли огромную роль в формировании патриотического сознания поколения призывников 1941 г. После нападения Германии на СССР проникновенные, страстные выступления писателей и журналистов, фильмы, песни и плакаты оказывали сильнейшее эмоциональное воздействие на людей, поднимая их на беспощадную борьбу с захватчиками. Духовная жизнь страны была подчинена главной цели — достижению победы над Германией. Глубокий патриотизм, тревога и ответственность за судьбу родной страны вели писателей, поэтов, журналистов в ряды действующей армии. Более тысячи из них побывали на фронте, около четырехсот из них погибли, 21 стали Героями Советского Союза. Военными корреспондентами стали крупнейшие литературные таланты России: М. Шолохов, А. Твардовский, К. Симонов, А. Толстой, А. Фадеев, И. Эренбург, Б. Полевой, А. Платонов, А. Чаковский, А. Гайдар, А. Безыменский, М. Светлов, И. Андроников и др. Многие из них надели шинели уже в 1939 г., приняв участие в сражении на Халхин Голе, в советско-финской войне. Искренняя патриотическая патетика обусловила популярность очерковой прозы, воспроизводившей повседневность военных будней. Многие из созданных советскими писателями и публицистами документальных рассказов и очерков представляют собой яркие образцы исторической правды и немалой художественной ценности. В. И. Лебедева-Кумача «Священная война», исполненная впервые на площади Белорусского вокзала 24 июня 1941 г. С необычайной силой раскрылся публицистический талант А. Толстого, написавшего более 60 статей, исполненных веры в непременную победу над захватчиком: «Родина», «Возмездие!», «Я призываю к ненависти», «Кровь народа», «Мы должны выстоять» и др. Близки к публицистике его «Рассказы Ивана Сударева» (1942-1944 гг.), основанные на информации, полученной писателем от фронтовиков и партизан. «Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придет суровая беда, в большом или малом, и поднимется в нем великая сила — человеческая красота»,— восхищался писатель. Из записок и очерков военных корреспондентов впоследствии родились многие выдающиеся произведения советской литературы. Среди них «Они сражались за Родину» М. Шолохова, «Взятие Великошумска» Л. Леонова, «Волоколамское шоссе» А. Бека, романы и повести А. Фадеева и К. Федина. Разные по масштабу изображаемых событий, они показывают героизм советских солдат и офицеров, их глубокую веру в победу над захватчиками. Героическая пьеса К. Симонова «Русские люди» (1942 г.) стала одним из наиболее значительных драматургических произведений, созданных в годы войны. Летом 1942 г. драму печатали в «Правде» рядом с важнейшими информационными материалами, она была издана в блокадном Ленинграде. Между четырьмя поездками на фронт Симонов создавал повесть «Дни и ночи» (1943-1944 гг.) — первое художественное произведение о защитниках Сталинграда. В этой повести правдиво показана суровая и героическая картина оборонительных боев за город, а все ее герои имеют реальных прототипов. А. Бек в нач. 1942 г. прибыл военным корреспондентом в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию им. И. В. Панфилова. Написанная им повесть «Волоколамское шоссе» (при первой публикации озаглавленная «Панфиловцы на первом рубеже») справедливо считается одним из выдающихся произведений советской литературы о войне. Герои повести, командир батальона Баурджан Момыш-Улы, генерал-майор Панфилов, политрук Бозжанов и другие — обычные люди, чей подвиг рождается в повседневном ратном труде. О выпавших на долю советских людей непомерных душевных и физических страданиях писали советские публицисты. Жизнь в условиях оккупации предстала перед читателем в повести В. Л. Василевской «Радуга». В центре произведения — трагическая судьба трех жительниц захваченного противником села. Несмотря на определенную «плакатность», повесть имела успех и в 1943 г. была удостоена Сталинской премии 1-й степени, а в 1944 г. по ней сняли одноименный фильм. Подвиг защитников Ленинграда стал особой темой в литературе. Во время блокады записался в ополчение драматург Е. Шварц. В тяжелом состоянии вывезенный на Большую Землю, он создает в Сталинабаде пьесу «Одна ночь», посвященную героическим будням блокадного города. В «Февральском дневнике» О. Берггольц, написанном в жестокие дни января-февраля 1942 г., выразилась надежда жителей Ленинграда на будущую победу. Мужество ленинградцев воспела в сборниках «Памяти храбрых» и «Лирика» побывавшая в осажденном городе М. Алигер. Героическая стойкость воинов-за-щитников города на Неве и его жителей — основная тема стихов и прозы В. Инбер, пережившей тяжелые дни блокады. «Душа Лениграда» (1942 г.), «О Ленинградских детях» (1942 г.), «О Ленинграде» (1943 г.) — эти произведения получили широкий читательский отклик. Наибольшей известностью пользовалась поэма «Пулковский меридиан» (1943 г.), работу над которой поэтесса начала в октябре 1941 г. Право советского человека на беспощадную борьбу с захватчиками утверждали Л. Леонов в пьесах «Нашествие» (1942 г.) и «Ленушка» (1943 г.), М. Шолохов в рассказе «Наука ненависти» (1942 г.), В. Гроссман в очерке «Народ бессмертен» (1942 г.). «Немцы,— писал И. Эренбург,— хотят нас разъесть своей ложью... Они хотят завоевать нашу землю. Они хотят взять наше добро. Половину людей они хотят уничтожить. Другую половину обратить в рабство». Слияние в публицистике тех лет понятий «немец» и «фашист» выглядит исторически неизбежным и оправданным. В известной мере оно поощрялось советскими руководителями, ответственными за пропаганду, однако официальная позиция властей была иной. В докладе И. В. Сталина по случаю 24-й годовщины Октябрьской революции и в других его выступлениях проводилось различие между немецким народом и «кликой Гитлера». И в самом конце войны власть устами начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г. Ф. Александрова дала понять, что время резких выпадов в советской публицистике в адрес немцев как нации прошло. 18 апреля «Правда» публикует статью Александрова (написанную с подачи В. Абакумова) под названием «Товарищ Эренбург упрощает», в которой писатель обвинялся в том, что не делает различия между фашистами и немецким народом. Всенародную популярность и признание приобрели произведения, которые не соответствовали, в строгом смысле этого слова, «батальной» литературе. Как никогда ранее, оказалась востребованной поэзия: стихи печатали все газеты, начиная с «Правды». Редактор «Красной звезды» Д. Ортенберг вспоминал: «На фронте стихи пользуются всеобщей любовью. Их не только читают, заучивают и декламируют потом в землянках и блиндажах. Их сами фронтовики превращают в боевые песни, используя готовые популярные мотивы. И сами же порой пробуют сочинять стихи, пусть несовершенные, зато искренние, по-своему трогательные... Удивительное дело: завтра идти в смертельный бой, кругом льется кровь, погибают один за другим товарищи, друзья, а человек думает о стихах, читает их и, как может, сам сочиняет». Многие стихи и песни военных лет стали частью духовной жизни страны: «В землянке» (1941 г.) А. Суркова, «Соловьи» (1942 г.), «На солнечной поляночке» (1942 г.) А. Фатьянова, «В лесу прифронтовом» (1942 г.), «Огонек» (1942 г.), «Враги сожгли родную хату» (1945 г.) М. Исаковского, «Дороги» Л. Ошанина, «Темная ночь» В. Агатова. Эти стихи — сугубо лирические, война присутствует в них лишь опосредованно, на первом же плане — человеческие чувства и переживания. Широкую популярность на фронте и в тылу завоевали стихотворения К. Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Родина», «Майор привез мальчишку на лафете...», «Атака», «Открытое письмо», поэма-баллада «Сын артиллериста» и др. «Есть у Симонова стихи, которые солдаты и офицеры носят у себя на груди,— писал Н. Тихонов,— носят потому, что строки эти отвечают тому, что у них на сердце». Сотни тысяч раз было переписано на фронте знаменитое «Жди меня, и я вернусь...». Высокий эмоциональный накал и обращение к сердцу каждого обеспечили поэтическим произведениям Симонова всенародное признание и любовь. Одним из самых главных поэтических произведений военного времени стала поэма А. Твардовского «Василий Теркин» (1941-1945 гг.). Каждую новую главу сразу же печатали в газетах, издавали в виде отдельных брошюр. В поэме, имеющей подзаголовок «Книга про бойца», описание военных действий занимает далеко не центральное место. На передовой мгновенно полюбили «обыкновенного парня», который не унывал ни в какой ситуации, не боялся ни холода, ни вражеских танков, мог пошутить и не робел перед начальством. Сам поэт подчеркивал, что работа над «Теркиным» дала ему «ощущение законности места художника в великой борьбе народа... чувство полной свободы обращения со стихом и словом». Многие строфы поэмы стали поговорками. Осознание того, что на советско-германском фронте решается судьба России и русского народа, приводило к тому, что все большая часть эмигрировавшей из России после Октябрьской революции творческой интеллигенции постепенно переходила к прямой поддержке Советского Союза и его военных усилий. Советские писатели и публицисты в свою очередь активно включились в работу по расширению контактов с общественностью Британии и США, формированию образа СССР как верного союзника. В Лондоне с июля 1941 г. под редакцией Э. Генри издавался ежедневный бюллетень Посольства СССР «Советские военные новости», а с января 1942 г. Посольство приступило к выпуску газеты «Еженедельник советской войны».

Автор статьи: Никифоров Ю. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015