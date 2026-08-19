ЛИСУ
ЛИСУ (самоназвание, от ли - «четыре» и су - «люди»; тайское - лисо, тибетское - цзэба, в Индии - йобин, лишифу, хинэ) - тибето-бирманский народ в Юго-Востной Азии.
Живут на юго-западе Китая [634,9 тысяч человек - 2000, перепись; в основном в верхнем течении рек Нуцзян (Салуин) и Ланьцанцзян (Меконг) - Нуцзян-Лисуский автономный округ и Вэйси-Лисуский автономный уезд на северо-западе провинции Юньнань], северо-востоке Мьянмы (157 тысяч человек - 2009, оценка; национальные области Качин и Шан), на северо-западе Таиланда (18 тысяч человек; провинции Чианграй, Чиангмай, Мэхонгсон, Так, Сукхотхай, Кампхэнгпхет) и северо-востоке Индии (2,4 тысяч человек; штат Аруначал- Прадеш). По другим оценкам, общая численность Лису превышает 1,1 миллион человек. Делятся на собственно Лису [включают северных Лису (чёрные Лису, лонэ, лову), центральных Лису (щящя, цветочные Лису, хуа-лису) и южных Лису (лошы, жёлтые Лису)] и близких между собой липо и лолопо (восточные Лису, официально - центральные) на востоке Юньнани и др. Говорят на лоло-бирманских языках лису (диалекты - северные, центральные и южные) и лолопо. На языке лису в Китае издаётся пресса, ведётся радиовещание. Около 1915 миссионерами на основе центрального диалекта лису был создан так нназываемый алфавит Фрейзера на латинской основе (с 1992 года официальная письменность Лису в КНР). До середины XX века употреблялось также (ныне - у липо) письмо Полларда, созданное для мяо, и слоговое письмо, созданное в 1922 году крестьянином Ван Жэньбо; после 1957 года - латинский алфавит, основанный на пиньине. Распространены также языки: китайский, качинский, тибетский, бай и наси. Придерживаются традиционных верований, в Китае до 50% - протестанты и католики, в Индии есть буддисты.
История
Упоминаются в китайских источниках с IX века. Предки Лису жили на территории современной провинции Сычуань, были связаны с предками йи и государством Наньчжао. В традиционной историографии их происхождение связывают с племенами ди-цян, проживавших на территории Восточного Тибета. В VIII-IX веках вместе с йи мигрировали на юг на территорию Юньнани. В середине XVI века, спасаясь от набегов наси, значительная часть Лису под руководством вождя Му Бибо переселилась в долину реки Нуцзян. С середины XIX века в связи с репрессиями китайских властей против участников Тайпинского восстания 1851-1864 годов Лису расселялись в Бирме (ныне Мьянма) и Таиланде.
Культура
Традиционная культура типична для народов Восточной Азии. Традиционные занятия - пашенное (заливной рис), на горных склонах - подсечно-огневое ручное (кукуруза, гаолян, чумиза, гречиха, пшеница, овёс, конопля, батат, бобы) земледелие. Разводят свиней, крупный и мелкий рогатый скот, кур. Из шерсти чёрных коз изготавливали сукно, из конопли - ткани, окрашенные в чёрный цвет или с чёрно-белым набивным рисунком. Многие Лису были заняты обслуживанием караванной торговли. До 2-й половины XX века сохранялись охота (с использованием самострела, отравленных стрел из бамбука, колчанов из обезьяньей или медвежьей шкуры) и собирательство. Традиционное жилище срубное, на горных склонах - свайное каркасное с плетёнными из бамбука стенами и тростниковой крышей; имело две комнаты с очагами в центре, в задней комнате находился алтарь предков. Основная пища - каша из кукурузы, риса, гаоляна, гречихи, приправленная чёрным перцем. Праздничные блюда - свиные ножки с кашей, молочный поросёнок. Пьют чай (у тибетцев заимствован обычай пить чёрный чай с маслом и солью); хмельной напиток из кукурузы, гаоляна или ежовника (в знак дружбы его одновременно выпивали из одной чаши, подняв её переплетёнными руками); слабый наркотический напиток - отвар из семян конопли с солью или сахаром; и мужчины, и женщины жуют бетель с табаком. Женская одежда - короткая правозапашная куртка и юбка в складку; замужние женщины носили сложный головной убор (элэ) из белых раковин, красных бус и медных колечек. Мужчины носили длинную рубаху без воротника, с разрезом посередине, штаны до колен, повязку на голове, слева на поясе - широкий нож, справа - колчан для арбалетных стрел. Существовали патрилинейные роды (чево в Индии, зо в Китае).
В долине реки Нуцзян сохранились тотемические родовые названия (роды тигра, медведя, барана, курицы, рыбы, бамбука, инея, огня и т.д.). Деревню возглавлял старейшина из доминирующего рода с ненаследственной властью. Практиковалась кровная месть. Покойников хоронили на родовых кладбищах. Семья малая, брак патрилокальный. В случае развода по инициативе жены имущество и дети оставались в доме мужа, по инициативе мужа - девочки оставались с матерью, мальчики - с отцом. Распространены кросскузенный брак (в Таиланде патрилатеральный), полигиния, брачный выкуп, отношения подшучивания, левират. Местами наблюдается брачный обмен между родами. Система терминов родства - бифуркативного типа в поколении эго и бифуркативно-линейного типа в поколении родителей с делением сиблингов родителей по относительному возрасту; сиблинги делятся по относительному возрасту и полу. Молодёжь, а также вдовы и вдовцы собирались в так называемых общих домах, где пели, рассказывали героические легенды, допускалось свободное общение между полами. Юноши и девушки устраивали песенные состязания («горные песни»); в начале нового года имитировали «похороны» своих партнёров в песке на берегу реки, оплакивая и исполняя погребальные песни и танцы (считалось, что так уничтожаются духи смерти и обеспечивается долголетие).
Традиционные верования - культы духов, духа-создателя У Са и других. В каждой деревне есть храм духа-покровителя, куда запрещён вход женщинам. Существовали прорицатели (нипа) и жрецы (нигупа). Основные праздники - Новый год (характерен завершающий новогодний цикл обряд атаньдэ, устраиваемый в честь военачальника периода Мин - Ван Цзи, которого Лису считают своим историческим героем: специальные танцоры пляшут босиком на горящих углях и залезают на лестницу из 36 клинков) и осенний праздник в честь драконов, богов гор и воды. Распространены коллективные танцы, имитирующие движения животных, трудовые процессы; охотничьи, «строительные», свадебные и другие песни; из музыкальных инструментов – варган (магэ), местный вид лютни, тростниковая свирель.
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