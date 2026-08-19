ЛИСУ

ЛИСУ (са­мо­на­зва­ние, от ли - «че­ты­ре» и су - «лю­ди»; тай­ское - ли­со, ти­бет­ское - цзэба, в Индии - йобин, ли­ши­фу, хи­нэ) - ти­бе­то-бир­ман­ский на­род в Юго-Востной Азии.

Жи­вут на юго-за­па­де Ки­тая [634,9 тысяч человек - 2000, пе­ре­пись; в основном в верх­нем те­че­нии рек Нуц­зян (Са­лу­ин) и Лань­цан­цзян (Ме­конг) - Нуц­зян-Ли­сус­кий ав­то­ном­ный округ и Вэй­си-Ли­су­ский ав­то­ном­ный уезд на се­ве­ро-за­па­де провинции Юнь­нань], се­ве­ро-вос­то­ке Мьян­мы (157 тысяч человек - 2009, оцен­ка; национальные об­лас­ти Ка­чин и Шан), на се­ве­ро-за­па­де Таи­лан­да (18 тысяч человек; про­вин­ции Чи­ан­грай, Чи­ан­гмай, Мэ­хонг­сон, Так, Сук­хот­хай, Камп­хэн­гп­хет) и се­ве­ро-вос­то­ке Ин­дии (2,4 тысяч человек; штат Ару­на­чал- Пра­деш). По другим оцен­кам, общая чис­ленность Лису превышает 1,1 миллион человек. Де­лят­ся на соб­ст­вен­но Лису [вклю­ча­ют северных Лису (чёр­ные Лису, ло­нэ, ло­ву), центральных Лису (щя­щя, цве­точ­ные Лису, хуа-ли­су) и южных Лису (ло­шы, жёл­тые Лису)] и близ­ких меж­ду со­бой ли­по и ло­ло­по (восточные Лису, офи­ци­аль­но - центральные) на вос­то­ке Юнь­на­ни и др. Го­во­рят на ло­ло-бир­ман­ских язы­ках ли­су (диа­лек­ты - северные, центральные и южные) и ло­ло­по. На языке ли­су в Ки­тае из­да­ёт­ся прес­са, ве­дёт­ся ра­дио­ве­ща­ние. Около 1915 мис­сио­не­ра­ми на ос­но­ве центрального диа­лек­та ли­су был соз­дан так нназываемый ал­фа­вит Фрей­зе­ра на латинской ос­но­ве (с 1992 года официальная пись­мен­ность Лису в КНР). До середины XX века упот­реб­ля­лось так­же (ны­не - у ли­по) пись­мо Пол­лар­да, соз­дан­ное для мяо, и сло­го­вое пись­мо, соз­дан­ное в 1922 году кре­сть­я­ни­ном Ван Жэнь­бо; по­сле 1957 года - латинский ал­фа­вит, ос­но­ван­ный на пинь­ине. Рас­про­стра­не­ны так­же язы­ки: ки­тай­ский, ка­чин­ский, ти­бет­ский, бай и на­си. При­дер­жи­ва­ют­ся тра­диционных ве­ро­ва­ний , в Ки­тае до 50% - про­тес­тан­ты и католики, в Ин­дии есть буд­ди­сты.

История

Упоминаются в китайских источниках с IX века. Пред­ки Лису жи­ли на тер­ри­то­рии современной провинции Сы­чу­ань, бы­ли свя­за­ны с пред­ка­ми йи и государством Нань­чжао. В традиционной историографии их происхождение связывают с племенами ди-цян, проживавших на территории Восточного Тибета. В VIII-IX веках вме­сте с йи миг­ри­ро­ва­ли на юг на тер­ри­то­рию Юнь­на­ни. В середине XVI века, спасаясь от набегов наси, значительная часть Лису под руководством вождя Му Бибо переселилась в долину реки Нуцзян. С середины XIX века в свя­зи с ре­прес­сия­ми китайских вла­стей про­тив уча­ст­ни­ков Тай­пин­ско­го вос­ста­ния 1851-1864 годов Лису рас­се­ля­лись в Бир­ме (ны­не Мьян­ма) и Таи­лан­де.

Культура

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Восточной Азии. Тра­диционные за­ня­тия - па­шен­ное (за­лив­ной рис), на гор­ных скло­нах - под­сеч­но-ог­не­вое руч­ное (ку­ку­ру­за, гао­лян, чу­ми­за, гре­чи­ха, пше­ни­ца, овёс, ко­но­п­ля, ба­тат, бо­бы) зем­ле­де­лие. Раз­во­дят сви­ней, круп­ный и мел­кий ро­га­тый скот, кур. Из шер­сти чёр­ных коз из­го­тав­ли­ва­ли сук­но, из ко­но­п­ли - тка­ни, ок­ра­шен­ные в чёр­ный цвет или с чёр­но-бе­лым на­бив­ным ри­сун­ком. Многие Лису бы­ли за­ня­ты об­слу­жи­ва­ни­ем ка­ра­ван­ной тор­гов­ли. До 2-й половины XX века со­хра­ня­лись охо­та (с ис­поль­зо­ва­ни­ем са­мо­стре­ла, от­рав­лен­ных стрел из бам­бу­ка, кол­ча­нов из обезь­янь­ей или мед­вежь­ей шку­ры) и со­би­ра­тель­ст­во. Тра­диционное жи­ли­ще сруб­ное, на гор­ных скло­нах - свай­ное кар­кас­ное с пле­тён­ны­ми из бам­бу­ка сте­на­ми и трост­ни­ко­вой кры­шей; име­ло две ком­на­ты с оча­га­ми в цен­тре, в зад­ней ком­на­те на­хо­дил­ся ал­тарь пред­ков. Основная пи­ща - ка­ша из ку­ку­ру­зы, ри­са, гао­ля­на, гре­чи­хи, при­прав­лен­ная чёр­ным пер­цем. Празд­нич­ные блю­да - сви­ные нож­ки с ка­шей, мо­лоч­ный по­ро­сё­нок. Пьют чай (у ти­бет­цев за­им­ст­во­ван обы­чай пить чёр­ный чай с мас­лом и солью); хмель­ной на­пи­ток из ку­ку­ру­зы, гао­ля­на или ежовника (в знак друж­бы его од­но­вре­мен­но вы­пи­ва­ли из одной чаши, подняв её переплетёнными ру­ка­ми); слабый нар­ко­тический напиток - отвар из семян конопли с солью или сахаром; и мужчины, и женщины жуют бетель с табаком. Женская одежда - короткая пра­во­за­паш­ная курт­ка и юб­ка в склад­ку; замужние женщины носили слож­ный головной убор (элэ) из белых раковин, красных бус и медных колечек. Муж­чи­ны носили длинную рубаху без во­рот­ни­ка, с разрезом посередине, штаны до ко­лен, повязку на голове, слева на поясе - широкий нож, справа - колчан для ар­ба­летных стрел. Су­щест­во­ва­ли пат­ри­ли­ней­ные ро­ды (че­во в Ин­дии, зо в Ки­тае).

В долине реки Нуцзян сохранились тотемические родовые названия (роды тиг­ра, медведя, барана, курицы, рыбы, бам­бука, инея, огня и т.д.). Де­рев­ню воз­глав­лял ста­рей­ши­на из до­ми­ни­рую­ще­го ро­да с ненаследственной властью. Прак­тиковалась кровная месть . Покойников хоронили на родовых кладбищах. Се­мья ма­лая, брак пат­ри­ло­каль­ный. В слу­чае раз­во­да по ини­циа­ти­ве же­ны иму­ще­ст­во и де­ти ос­та­ва­лись в до­ме му­жа, по ини­циа­ти­ве му­жа - де­воч­ки ос­та­ва­лись с ма­те­рью, маль­чи­ки - с от­цом. Рас­про­стра­не­ны кросс­ку­зен­ный брак (в Таи­лан­де пат­ри­ла­те­раль­ный), по­ли­ги­ния, брач­ный вы­куп, от­но­ше­ния под­шу­чи­ва­ния, ле­ви­рат. Ме­ста­ми на­блю­да­ет­ся брач­ный об­мен меж­ду ро­да­ми. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва - би­фур­ка­тив­но­го ти­па в по­коле­нии эго и би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го ти­па в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей с де­ле­ни­ем сиб­лин­гов ро­ди­те­лей по от­но­сительному воз­ра­сту; сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­ра­сту и по­лу. Мо­ло­дёжь, а так­же вдо­вы и вдов­цы со­би­ра­лись в так называемых об­щих до­мах, где пе­ли, рас­ска­зы­ва­ли ге­ро­ические ле­ген­ды, до­пус­ка­лось сво­бод­ное об­ще­ние меж­ду по­ла­ми. Юно­ши и де­вуш­ки уст­раи­ва­ли пе­сен­ные со­стя­за­ния («гор­ные пес­ни»); в начале нового года ими­ти­ро­вали «похороны» своих партнёров в пес­ке на берегу реки, оплакивая и испол­няя погребальные песни и танцы (счи­та­лось, что так уничтожаются духи смерти и обеспечивается долголетие).

Тра­диционные ве­ро­ва­ния - куль­ты ду­хов, духа-созда­те­ля У Са и других. В каждой деревне есть храм духа-покровителя, куда запрещён вход женщинам. Су­ще­ст­во­ва­ли про­ри­ца­те­ли (ни­па) и жре­цы (ни­гу­па). Основные празд­ни­ки - Но­вый год (ха­рак­те­рен за­вер­шаю­щий но­во­год­ний цикл об­ряд атань­дэ, уст­раи­вае­мый в честь военачаль­ни­ка пе­рио­да Мин - Ван Цзи , ко­то­ро­го Лису счи­та­ют сво­им ис­то­рическим ге­ро­ем: специальные тан­цо­ры пля­шут бо­си­ком на го­ря­щих уг­лях и за­ле­за­ют на ле­ст­ни­цу из 36 клин­ков) и осен­ний празд­ник в честь дра­ко­нов, бо­гов гор и во­ды. Рас­про­стра­нены коллективные тан­цы, имити­рую­щие движения жи­вот­ных, трудовые про­цес­сы; охотничьи, «строи­тельные», сва­деб­ные и другие песни; из музыкальных инстру­мен­тов – варган (магэ), мест­ный вид лют­ни, трост­никовая свирель.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)