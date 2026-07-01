ЛИСТВИН

ЛИСТВИН - комплекс древне-русских памятников на реке Стубла, левом притоке Горыни.

У од­но­именного современного се­ла (Дуб­нов­ский район Ро­вен­ской области, Ук­раи­на). Об­сле­до­ва­но П.А. Рап­по­пор­том в 1961 году, рас­коп­ки Р.М. Чай­ки и др. в 1970-1990-х годах. Го­ро­ди­ще вклю­ча­ет де­ти­нец ок­руг­лых очер­та­ний (площадь 2 га) с ко­лод­цем и по­сад, защи­щён­ный дву­мя ли­ния­ми обо­ро­ны; с ни­ми свя­за­ны от­кры­тые по­се­ле­ния XI-XIII веков. На го­ро­ди­ще - плот­ная за­строй­ка на­зем­ны­ми и сла­бо­уг­луб­лён­ны­ми до­ма­ми в основном с по­лу­сфе­ричскими гли­но­бит­ны­ми пе­ча­ми; в цен­тре де­тин­ца раз­ме­ща­лась об­шир­ная по­строй­ка на ка­мен­ном фун­да­мен­те. Двух­ряд­ная пла­ни­ров­ка на­поль­ных ук­ре­п­ле­ний с эс­кар­пом и жи­ли­ща с от­кры­ты­ми оча­га­ми ука­зы­ва­ют на про­жи­ва­ние вы­ход­цев из сте­пей на русской служ­бе («сво­их по­га­ных»), а пе­чи-ка­мен­ки - на при­сут­ст­вие пе­ре­се­лен­цев с других тер­ри­то­рий Ру­си. Сре­ди на­хо­док - же­лез­ные на­ко­неч­ни­ки ко­пий и стрел, бое­вые то­по­ры и но­жи, па­хот­ные ору­дия, пред­ме­ты ре­мес­ла и бы­та, брон­зо­вые и се­реб­ря­ные ук­ра­ше­ния. За­фик­си­ро­ва­но по­жа­ри­ще, свя­зан­ное с ги­бе­лью ком­плек­са.

В «По­вес­ти вре­мен­ных лет» и Ипать­ев­ской ле­то­пи­си под 1024 годом упо­ми­на­ет­ся и уро­чи­ще Ли­ст­вин, близ ко­то­ро­го со­стоя­лось сра­же­ние ме­ж­ду си­ла­ми кня­зей Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча Муд­ро­го и Мсти­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча. Позд­нее раз­ме­щён­ное там по­се­ле­ние бы­ло ук­ре­п­ле­но. Это го­ро­ди­ще XII-XIII веков на пра­вом бе­ре­гу реки Бе­ло­ус, у современного села Ма­лый Ли­ст­вен (Реп­кин­ский район Чер­ни­гов­ской области, Ук­раи­на); ис­сле­до­ва­лось Е.М. Ве­ре­мей­чик и А.В. Ше­ку­ном в 1984 году, об­на­ру­же­ны ос­тат­ки куз­ни­цы и на­зем­ной по­строй­ки с ору­дия­ми, пред­ме­та­ми бы­та, стек­лян­ны­ми брас­ле­та­ми и др.

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