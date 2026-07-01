ЛИСТВИН
ЛИСТВИН - комплекс древне-русских памятников на реке Стубла, левом притоке Горыни.
У одноименного современного села (Дубновский район Ровенской области, Украина). Обследовано П.А. Раппопортом в 1961 году, раскопки Р.М. Чайки и др. в 1970-1990-х годах. Городище включает детинец округлых очертаний (площадь 2 га) с колодцем и посад, защищённый двумя линиями обороны; с ними связаны открытые поселения XI-XIII веков. На городище - плотная застройка наземными и слабоуглублёнными домами в основном с полусферичскими глинобитными печами; в центре детинца размещалась обширная постройка на каменном фундаменте. Двухрядная планировка напольных укреплений с эскарпом и жилища с открытыми очагами указывают на проживание выходцев из степей на русской службе («своих поганых»), а печи-каменки - на присутствие переселенцев с других территорий Руси. Среди находок - железные наконечники копий и стрел, боевые топоры и ножи, пахотные орудия, предметы ремесла и быта, бронзовые и серебряные украшения. Зафиксировано пожарище, связанное с гибелью комплекса.
В «Повести временных лет» и Ипатьевской летописи под 1024 годом упоминается и урочище Листвин, близ которого состоялось сражение между силами князей Ярослава Владимировича Мудрого и Мстислава Владимировича. Позднее размещённое там поселение было укреплено. Это городище XII-XIII веков на правом берегу реки Белоус, у современного села Малый Листвен (Репкинский район Черниговской области, Украина); исследовалось Е.М. Веремейчик и А.В. Шекуном в 1984 году, обнаружены остатки кузницы и наземной постройки с орудиями, предметами быта, стеклянными браслетами и др.