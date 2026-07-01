ЛИСТ ФРАНЦ ФОН

ЛИСТ ФРАНЦ ФОН - австрийский юрист, специалист в области уголовного права и криминологии .

Ро­дил­ся в се­мье вы­со­ко­по­став­лен­но­го чи­нов­ни­ка . По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние. Профессор уго­лов­но­го пра­ва в Ги­сен­ском (с 1879 года), Мар­бург­ском (с 1882 года), Гал­ле-Вит­тен­берг­ском (с 1889 года) и Бер­лин­ском (с 1899 года) университетах. Пред­ста­ви­тель со­цио­ло­гической шко­лы уго­лов­но­го пра­ва. Ав­тор мно­го­численных тру­дов по во­про­сам уго­лов­но­го пра­ва. Один из ос­но­ва­те­лей Ме­ж­ду­народного сою­за уго­лов­но­го пра­ва (1889).

Листом раз­ра­бо­та­на тео­ре­тическая кон­цеп­ция нау­ки уго­лов­но­го пра­ва, суть ко­то­рой со­стоя­ла в зна­чительном рас­ши­ре­нии клас­сических ра­мок уго­лов­но­го пра­ва - по­ми­мо дог­ма­ти­ки, еди­ная нау­ка уго­лов­но­го пра­ва ин­тег­ри­ру­ет кри­ми­но­ло­гию и уго­лов­ную по­ли­ти­ку. По мне­нию Листа, борь­ба с пре­ступ­но­стью долж­на быть по­став­ле­на в за­ви­си­мость от ка­ж­до­го отдельного слу­чая и «из гиб­кой при­ро­ды на­ка­за­ния долж­на быть из­вле­че­на наи­боль­шая поль­за». Ме­ра на­ка­за­ния оп­ре­де­ля­ет­ся его це­лью. Т. к. на­ка­за­ние на­прав­ле­но про­тив кон­крет­но­го пре­ступ­ни­ка , то и це­ли его ви­до­из­ме­няют­ся со­об­раз­но осо­бен­но­стям дан­но­го слу­чая. Всех пре­ступ­ни­ков Лист под­раз­де­лял на две боль­шие груп­пы - слу­чай­ных и по­сто­ян­ных; по­сто­ян­ные в свою оче­редь де­ли­лись на спо­соб­ных к ис­прав­ле­нию и не­ис­пра­ви­мых, при­ро­ж­дён­ных. В це­лях оп­ти­ми­за­ции воз­дей­ст­вия на ка­ж­дый тип пре­ступ­ни­ка Лист сфор­му­ли­ро­вал кон­цеп­цию об­ще­го и специального пре­дупре­ж­де­ния, эле­мен­та­ми ко­то­рой бы­ли уст­ра­ше­ние (для пре­ступ­ни­ков слу­чай­ных), ис­прав­ле­ние (для пре­ступ­ни­ков ис­пра­ви­мых) и обез­вре­жи­ва­ние (для пре­ступ­ни­ков не­ис­пра­ви­мых). Тя­жесть на­ка­за­ния долж­на со­от­вет­ст­во­вать не столь­ко зна­че­нию на­ру­шен­но­го ин­те­ре­са, сколь­ко внутренним осо­бен­но­стям пре­ступ­ни­ка, сте­пе­ни его ви­нов­но­сти. При этом Лист не счи­тал на­ка­за­ние са­мым со­вер­шен­ным и един­ст­вен­ным сред­ст­вом борь­бы с пре­ступ­но­стью; боль­шое зна­че­ние он при­да­вал пре­ду­пре­дительным ме­рам, ос­но­ван­ным на изу­че­нии всех фак­то­ров, влияю­щих на пре­ступ­ность (в т. ч. со­ци­аль­ных ус­ло­вий).

Сочинения:

Der Zweckgedanke im Strafrecht. Mar­burg, 1882. Baden-Baden, 2002;

Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 2. Aufl. B., 1884;

За­да­чи уго­лов­ной по­ли­ти­ки. СПб., 1895. М., 2004;

На­ка­за­ние и его це­ли. СПб., 1895;

Völker­recht, systematisch dargestellt. B., 1898;

Учеб­ник уго­лов­но­го пра­ва. М., 1903