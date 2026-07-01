ЛИСТ ФРАНЦ ФОН
ЛИСТ ФРАНЦ ФОН - австрийский юрист, специалист в области уголовного права и криминологии.
Родился в семье высокопоставленного чиновника. Получил юридическое образование. Профессор уголовного права в Гисенском (с 1879 года), Марбургском (с 1882 года), Галле-Виттенбергском (с 1889 года) и Берлинском (с 1899 года) университетах. Представитель социологической школы уголовного права. Автор многочисленных трудов по вопросам уголовного права. Один из основателей Международного союза уголовного права (1889).
Листом разработана теоретическая концепция науки уголовного права, суть которой состояла в значительном расширении классических рамок уголовного права - помимо догматики, единая наука уголовного права интегрирует криминологию и уголовную политику. По мнению Листа, борьба с преступностью должна быть поставлена в зависимость от каждого отдельного случая и «из гибкой природы наказания должна быть извлечена наибольшая польза». Мера наказания определяется его целью. Т. к. наказание направлено против конкретного преступника, то и цели его видоизменяются сообразно особенностям данного случая. Всех преступников Лист подразделял на две большие группы - случайных и постоянных; постоянные в свою очередь делились на способных к исправлению и неисправимых, прирождённых. В целях оптимизации воздействия на каждый тип преступника Лист сформулировал концепцию общего и специального предупреждения, элементами которой были устрашение (для преступников случайных), исправление (для преступников исправимых) и обезвреживание (для преступников неисправимых). Тяжесть наказания должна соответствовать не столько значению нарушенного интереса, сколько внутренним особенностям преступника, степени его виновности. При этом Лист не считал наказание самым совершенным и единственным средством борьбы с преступностью; большое значение он придавал предупредительным мерам, основанным на изучении всех факторов, влияющих на преступность (в т. ч. социальных условий).
Сочинения:
Der Zweckgedanke im Strafrecht. Marburg, 1882. Baden-Baden, 2002;
Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 2. Aufl. B., 1884;
Задачи уголовной политики. СПб., 1895. М., 2004;
Наказание и его цели. СПб., 1895;
Völkerrecht, systematisch dargestellt. B., 1898;
Учебник уголовного права. М., 1903