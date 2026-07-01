ЛИССАБОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛИССАБОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - крупнейший вуз Португалии.

Ос­но­ван в Лис­са­бо­не в 1290 году ко­ро­лём Ди­ни­шем I Зем­ле­дель­цем с одоб­ре­ния па­пы Рим­ско­го Ни­ко­лая IV на ба­зе Об­щей шко­лы (1288). До 1537 года учеб­ное за­ве­де­ние не­од­но­крат­но пе­ре­ме­ща­лось из Лис­са­бо­на в Ко­им­бру. С 1537 года на­хо­ди­лось в Ко­им­бре. В 1911 году Лиссабонский университет вос­соз­дан в Лис­са­бо­не, объ­е­ди­нив ста­рей­шие шко­лы Пор­ту­га­лии: ко­ро­левскую ме­ди­ко-хи­рур­ги­че­скую (1836), фар­ма­цев­ти­че­скую (1836), по­ли­тех­ни­че­скую (1837) и Выс­шие фи­ло­ло­гические кур­сы (1859). В том же го­ду ос­но­ва­ны факуль­те­ты: пра­ва, фи­ло­ло­ги­че­ский, ес­тественных на­ук и др. В раз­ное вре­мя в Лиссабонского университета пре­по­да­ва­ли или учи­лись А. ди Оли­вей­ра Са­ла­зар (гла­ва пра­ви­тель­ст­ва Пор­ту­га­лии в 1932-1968 годах), пре­зи­ден­ты Пор­ту­га­лии Ж. Бра­га, Ж. Сам­пайю, М. Со­ар­иш, пре­мьер-мин. М. Ка­эта­ну; пре­зи­дент Мо­зам­би­ка (1986-2005 годы) Ж.А. Чис­са­но, ней­ро­хи­рург, лау­ре­ат Но­бе­лев­ской премии А. Мо­ниш, по­эт Ф. Пе­соа и др.

В со­ста­ве Лиссабонского университета (2009): 8 фа­куль­те­тов (сто­ма­то­ло­ги­че­ский, ме­ди­цин­ский, фар­ма­цев­ти­че­ский, пра­ва, фи­ло­ло­ги­че­ский, ес­тественных на­ук, пси­хо­ло­гии, ис­кусств); институты - бак­те­рио­ло­ги­че­ский (1892, с 1911 года при Лиссабонском университете), гео­фи­зи­че­ский имени прин­ца Д. Лу­и­ша (1853, с 1911 года при Лиссабонском университете), профессор ру­ко­во­дства (1925, с 1989 года при Лиссабонском университете), об­разо­ва­ния (2008), гео­гра­фии и тер­ри­тори­аль­но­го пла­ни­ро­ва­ния, со­ци­аль­ных на­ук (1962, с 1982 года при Лиссабонском университете, современный ста­тус с 2002 года), Кон­фу­ция и др.; гос­пи­таль имени Святой Ма­рии (1953); му­зеи - нау­ки, ме­ди­ци­ны, ес­тественной ис­то­рии; бо­та­нический сад и ла­бо­ра­то­рия; 17 биб­лио­тек. Обу­ча­ют­ся свыше 20 тысяч сту­ден­тов.

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