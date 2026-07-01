ЛИССАБОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЛИССАБОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - крупнейший вуз Португалии.
Основан в Лиссабоне в 1290 году королём Динишем I Земледельцем с одобрения папы Римского Николая IV на базе Общей школы (1288). До 1537 года учебное заведение неоднократно перемещалось из Лиссабона в Коимбру. С 1537 года находилось в Коимбре. В 1911 году Лиссабонский университет воссоздан в Лиссабоне, объединив старейшие школы Португалии: королевскую медико-хирургическую (1836), фармацевтическую (1836), политехническую (1837) и Высшие филологические курсы (1859). В том же году основаны факультеты: права, филологический, естественных наук и др. В разное время в Лиссабонского университета преподавали или учились А. ди Оливейра Салазар (глава правительства Португалии в 1932-1968 годах), президенты Португалии Ж. Брага, Ж. Сампайю, М. Соариш, премьер-мин. М. Каэтану; президент Мозамбика (1986-2005 годы) Ж.А. Чиссано, нейрохирург, лауреат Нобелевской премии А. Мониш, поэт Ф. Песоа и др.
В составе Лиссабонского университета (2009): 8 факультетов (стоматологический, медицинский, фармацевтический, права, филологический, естественных наук, психологии, искусств); институты - бактериологический (1892, с 1911 года при Лиссабонском университете), геофизический имени принца Д. Луиша (1853, с 1911 года при Лиссабонском университете), профессор руководства (1925, с 1989 года при Лиссабонском университете), образования (2008), географии и территориального планирования, социальных наук (1962, с 1982 года при Лиссабонском университете, современный статус с 2002 года), Конфуция и др.; госпиталь имени Святой Марии (1953); музеи - науки, медицины, естественной истории; ботанический сад и лаборатория; 17 библиотек. Обучаются свыше 20 тысяч студентов.