ЛИСИЦИАН
ЛИСИЦИАН - семья российских и армянских музыкантов.
Павел Герасимович [24.10 (6.11).1911, Владикавказ - 5.7.2004, Москва], певец (баритон), народный артист СССР (1956). Сын бурового мастера. В 1932 году брал уроки пения у М.М. Левицкой в Ленинграде, в 1935 году окончил Ленинградский музыкальный техникум по классу З.С. Дольской (в 1960 году экстерном окончил Ереванскую консерваторию). В 1935-1937 годах артист Ленинградского Малого оперного театра (партии готовил под руководством С.А. Самосуда). В 1937-1940, 1942-1943 годах солист Армянского театра оперы и балета (Ереван). В 1941-1966 годах (с перерывом) солист московского Большого театра. Один из ведущих лирических баритонов 1950-1960-х годов. Среди лучших партий - Аршак II (одноименная опера Т.Г. Чухаджяна), Онегин, Елецкий, Мазепа («Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Мазепа» П.И. Чайковского), Жермон («Травиата» Дж. Верди), Эскамильо («Кармен» Ж. Бизе), Веденецкий гость, Грязной («Садко», «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова). Участник первой постановки оперы «Бэла» А.Н. Александрова (партия Казбича; 1946, Москва). Гастролировал за рубежом, в т. ч. в Дании, Италии, Японии; в нью-йоркской «Метрополитен-опере» выступил первым из российских певцов после Ф.И. Шаляпина (1960; Амонасро в опере «Аида» Верди, в партии Амнерис - Дж. Симионато). Лисициан много занимался ансамблевым музицированием, с 1970-х годов выступал в вокальном квартете со своими детьми. В 1967-1974 годах преподавал в Ереванской консерватории (с 1971 года профессор, в 1970-1974 годах заведующий кафедрой сольного пения). В 1975-1988 годах вёл ежегодные семинары вокального мастерства и был вокальным консультантом оперных студий в ГДР. Записывался на грампластинки с 1940-х годов. О его творчестве снят т/ф «В гостях у П. Лисициана» (1986).
Его дети: Карина Павловна (родтлась 28.10.1938, Ереван), певица (меццо-сопрано), народная артистка Армянской ССР (1987), заслуженная артистка РФ (1997). В 1965 году окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу Н.А. Вербовой. В 1965-1995 годах солистка ансамбля «Мадригал». С 1990 года преподаёт в РАТИ (профессор с 2007 года).
Рузанна Павловна (родилась 9.5.1945, Москва), певица (сопрано), народная артистка Армянской ССР (1987), заслуженная артистка РФ (1997). В 1969 году окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени. Гнесиных по классу Н.А. Вербовой. 2-я премия Международного конкурса в Хертогенбосе (Нидерланды, 1974). В 1965-1995 годах солистка ансамбля «Мадригал». Выступала в дуэте с сестрой. С 2002 года преподаёт в Российской академии музыки имени Гнесиных (профессор с 2010 года).
Рубен Павлович (родился 9.5.1945, Москва), певец (тенор), заслуженный артист. РФ (1992). В 1970 году окончил Ереванскую консерваторию по классу своего отца. 1-я премия Международного конкурса имени Р. Шумана в Цвиккау (ГДР, 1969). В 1965-1970 годах солист ансамбля «Мадригал». Много гастролировал. С 1997 года президент Германо-Российской культурно-образовательной академии в Кёльне. С 2000 года профессор, с 2005 года заведующий кафедрой Музыкально-педагогического института имени М.М. Ипполитова-Иванова (Москва).
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