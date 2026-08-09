ЛИСИЦИАН

ЛИСИЦИАН - семья российских и армянских музыкантов.

Па­вел Ге­ра­си­мо­вич [24.10 (6.11).1911, Вла­ди­кав­каз - 5.7.2004, Мо­ск­ва], пе­вец (ба­ри­тон), народный артист СССР (1956). Сын бу­ро­во­го мас­те­ра. В 1932 году брал уро­ки пе­ния у М.М. Ле­виц­кой в Ле­нин­гра­де, в 1935 году окон­чил Ле­нинградский музыкальный тех­ни­кум по клас­су З.С. Доль­ской (в 1960 году экс­тер­ном окон­чил Ере­ван­скую консерваторию). В 1935-1937 годах ар­тист Ле­нинградского Ма­ло­го опер­но­го те­ат­ра (пар­тии го­то­вил под руководством С.А. Са­мо­су­да). В 1937-1940, 1942-1943 годах со­лист Армянского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (Ере­ван). В 1941-1966 годах (с пе­ре­ры­вом) со­лист московского Боль­шо­го те­ат­ра. Один из ве­ду­щих ли­рических ба­ри­то­нов 1950-1960-х годов. Сре­ди луч­ших пар­тий - Ар­шак II (од­но­именная опе­ра Т.Г. Чу­хад­жя­на), Оне­гин, Елец­кий, Ма­зе­па (« Ев­ге­ний Оне­гин », «Пи­ко­вая да­ма», «Ма­зе­па» П.И. Чай­ков­ско­го ), Жер­мон («Тра­виа­та» Дж. Вер­ди), Эс­ка­ми­льо («Кар­мен» Ж. Би­зе), Ве­де­нец­кий гость, Гряз­ной («Са­д­ко», «Цар­ская не­вес­та» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва). Уча­ст­ник пер­вой по­ста­нов­ки опе­ры «Бэ­ла» А.Н. Алек­сан­д­ро­ва (пар­тия Каз­би­ча; 1946, Мо­ск­ва). Га­ст­ро­ли­ро­вал за ру­бе­жом, в т. ч. в Да­нии, Ита­лии, Япо­нии; в нью-йорк­ской « Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре » вы­сту­пил пер­вым из российских пев­цов по­сле Ф.И. Ша­ля­пи­на (1960; Амо­нас­ро в опе­ре «Аи­да» Вер­ди, в пар­тии Ам­не­рис - Дж. Си­мио­на­то). Лисициан мно­го за­ни­мал­ся ан­самб­ле­вым му­зи­ци­ро­ва­ни­ем, с 1970-х годов вы­сту­пал в во­каль­ном квар­те­те со свои­ми деть­ми. В 1967-1974 годах пре­по­да­вал в Ере­ван­ской консерватории (с 1971 года профессор, в 1970-1974 годах заведующий ка­фед­рой соль­но­го пе­ния). В 1975-1988 годах вёл еже­год­ные се­ми­на­ры во­каль­но­го мас­тер­ст­ва и был во­каль­ным кон­суль­тан­том опер­ных сту­дий в ГДР. За­пи­сы­вал­ся на грам­пла­стин­ки с 1940-х годов. О его твор­че­ст­ве снят т/ф «В гос­тях у П. Ли­си­циа­на» (1986).

Его де­ти: Ка­ри­на Пав­лов­на (родтлась 28.10.1938, Ере­ван), пе­ви­ца (мец­цо-со­пра­но), народная артистка Армянской ССР (1987), заслуженная артистка РФ (1997). В 1965 году окон­чи­ла Государственный музыкально-пе­да­го­гический институт имени Гне­си­ных по клас­су Н.А. Вер­бо­вой. В 1965-1995 годах со­ли­ст­ка ан­самб­ля «Мад­ри­гал». С 1990 года пре­по­да­ёт в РАТИ (профессор с 2007 года).

Ру­зан­на Пав­лов­на (родилась 9.5.1945, Мо­ск­ва), пе­ви­ца (со­пра­но), народная артистка Армянской ССР (1987), заслуженная артистка РФ (1997). В 1969 году окон­чи­ла Государственный музыкально-пе­да­го­гический институт имени. Гне­си­ных по клас­су Н.А. Вер­бо­вой. 2-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са в Хер­то­ген­бо­се (Ни­дер­лан­ды, 1974). В 1965-1995 годах со­ли­ст­ка ан­самб­ля «Мад­ри­гал». Вы­сту­па­ла в ду­эте с се­ст­рой. С 2002 года пре­по­да­ёт в Российской ака­де­мии му­зы­ки имени Гне­си­ных (профессор с 2010 года).

Ру­бен Пав­ло­вич (родился 9.5.1945, Мо­ск­ва), пе­вец (те­нор), заслуженный артист. РФ (1992). В 1970 году окон­чил Ере­ван­скую консерваторию по клас­су сво­его от­ца. 1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са имени Р. Шу­ма­на в Цвик­кау (ГДР, 1969). В 1965-1970 годах со­лист ан­самб­ля «Мад­ри­гал». Мно­го га­ст­ро­ли­ро­вал. С 1997 года пре­зи­дент Германо-Российской куль­тур­но-об­ра­зо­ва­тель­ной ака­де­мии в Кёль­не. С 2000 года профессор, с 2005 года заведующий ка­фед­рой Музыкально-пе­да­го­гического института имени М.М. Ип­по­ли­то­ва-Ива­но­ва (Мо­ск­ва).

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