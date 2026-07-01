ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НЕЗАКОННОЕ

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НЕЗАКОННОЕ - в уго­лов­ном пра­ве пре­сту­п­ле­ние про­тив сво­бо­ды, чес­ти и дос­то­ин­ст­ва лич­но­сти.

Лич­ная сво­бо­да как ес­те­ст­вен­ное и не­отъ­ем­ле­мое пра­во ка­ж­до­го че­ло­ве­ка ох­ра­ня­ет­ся це­лым ря­дом ме­ж­ду­народных кон­вен­ций (статья 3 Все­об­щей дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка, статья 5 Кон­вен­ции о за­щи­те прав че­ло­ве­ка и ос­нов­ных сво­бод, статьяя 9 Ме­ж­ду­на­род­но­го пак­та о гра­ж­дан­ских и по­ли­ти­че­ских пра­вах и т. д.).

Уго­лов­но-пра­во­вая ох­ра­на лич­ной сво­бо­ды осу­ще­ст­в­ля­ет­ся национальными уго­лов­ны­ми ко­дек­са­ми прак­ти­че­ски всех современных го­су­дарств. В не­ко­то­рых стра­нах Незаконное лишение свободы и по­хи­ще­ние че­ло­ве­ка рас­смат­ри­ва­ют­ся как раз­но­вид­но­сти еди­но­го пре­сту­п­ле­ния (например, Ук­раи­на, Шве­ция), в дру­гих - под­чёр­ки­ва­ет­ся, что ли­ше­ние сво­бо­ды не свя­за­но с по­хи­ще­ни­ем че­ло­ве­ка (Ар­ме­ния, Ка­зах­стан, Мол­да­вия, Рос­сия). В за­ко­но­да­тель­ст­ве боль­шин­ст­ва стран да­ёт­ся бо­лее или ме­нее под­роб­ная ха­рак­те­ри­сти­ка объ­ек­тив­ной сто­ро­ны пре­сту­п­ле­ния: со­дер­жа­ние по­тер­пев­ше­го в за­пи­рае­мых по­ме­ще­ни­ях (в русском пе­ре­во­де это обыч­но не­за­кон­ные за­клю­че­ние под стра­жу и арест); ука­зы­ва­ет­ся и на воз­мож­ность иных спо­со­бов ли­ше­ния по­тер­пев­ше­го сво­бо­ды. По статье 127 УК РФ Незаконное лишение свободы мо­жет ква­ли­фи­ци­ро­вать­ся лишь при ус­ло­вии, что ли­ше­ние сво­бо­ды не со­дер­жит со­ста­ва пре­вы­ше­ния долж­но­ст­ных пол­но­мо­чий (статья 286 УК РФ), не­за­кон­но­го за­дер­жа­ния или не­за­кон­но­го за­клю­че­ния под стра­жу (статья 301 УК РФ), а так­же не яв­ля­ет­ся спо­со­бом со­вер­ше­ния бо­лее тяж­ко­го пре­сту­п­ле­ния (например, тор­гов­ли людь­ми, ис­поль­зо­ва­ния раб­ско­го тру­да, из­на­си­ло­ва­ния, за­хва­та за­лож­ни­ка).

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