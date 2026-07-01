ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НЕЗАКОННОЕ
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НЕЗАКОННОЕ - в уголовном праве преступление против свободы, чести и достоинства личности.
Личная свобода как естественное и неотъемлемое право каждого человека охраняется целым рядом международных конвенций (статья 3 Всеобщей декларации прав человека, статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статьяя 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и т. д.).
Уголовно-правовая охрана личной свободы осуществляется национальными уголовными кодексами практически всех современных государств. В некоторых странах Незаконное лишение свободы и похищение человека рассматриваются как разновидности единого преступления (например, Украина, Швеция), в других - подчёркивается, что лишение свободы не связано с похищением человека (Армения, Казахстан, Молдавия, Россия). В законодательстве большинства стран даётся более или менее подробная характеристика объективной стороны преступления: содержание потерпевшего в запираемых помещениях (в русском переводе это обычно незаконные заключение под стражу и арест); указывается и на возможность иных способов лишения потерпевшего свободы. По статье 127 УК РФ Незаконное лишение свободы может квалифицироваться лишь при условии, что лишение свободы не содержит состава превышения должностных полномочий (статья 286 УК РФ), незаконного задержания или незаконного заключения под стражу (статья 301 УК РФ), а также не является способом совершения более тяжкого преступления (например, торговли людьми, использования рабского труда, изнасилования, захвата заложника).